MASTER vs. MACHINE: Die menschliche DNA ist der ultimative Preis

Von Karen Hunt

Die Maschinenmeister füttern die riesige Maschine mit deiner DNA. Aber was passiert, wenn die Maschine in den Wahnsinn getrieben wird? Wem wirst du dann gehören – dem Meister oder der Maschine?

Woher kam diese unbegründete Angst, dass Roboter Menschen angreifen würden? Warum gab es so viele Geschichten über Kämpfe zwischen Robotern und Menschen? Gab es sie nur, weil die Menschheit schon immer so gelebt hatte? Sahen wir uns einfach in diesen humanoiden Maschinen? Hatten wir nicht einfach Angst vor unserem eigenen Spiegelbild? Hiroshi Yamamoto

Unternehmen, die nicht in KI-Produkte investieren, laufen Gefahr, überholt zu werden. Und Menschen, die KI nicht in die intimsten Bereiche ihres Lebens eindringen lassen, riskieren ebenfalls, überholt zu werden. GETTY IMAGES

Die menschliche DNA ist überall. In einem Fußabdruck, in der Luft, im Wasser. Man nennt sie Umwelt-DNA oder eDNA, und Wissenschaftler sammeln sie. Die menschliche DNA, die von Wissenschaftlern, die gefährdete Meeresschildkröten untersuchten, im Sand gefunden wurde, war „von so hoher Qualität, dass sie Mutationen, die mit Krankheiten in Verbindung stehen, identifizieren und die genetische Abstammung der in der Nähe lebenden Populationen bestimmen konnten“.

„All diese sehr persönlichen, abstammungs- und gesundheitsbezogenen Daten sind in der Umwelt frei verfügbar und schweben einfach in der Luft“, sagte David Duffy, Professor für Genomik von Wildtierkrankheiten an der Universität von Florida.

DNA kann zur Aufklärung von Verbrechen und zur Überwachung von Gesundheitsrisiken verwendet werden, was zwar positiv klingt, aber ohne unser Wissen oder unsere Zustimmung geschieht. Sie kann auch zur Standortbestimmung, zur Verletzung der Privatsphäre, zum Sammeln von Daten und zur genetischen Überwachung von Einzelpersonen oder Gruppen verwendet werden.

Alle – von Regierungen und dem Militär über Google und OpenAI bis hin zur Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen – befinden sich in einem Wettlauf um die Erfassung der meisten DNA. Und warum? Weil die DNA der Schlüssel zur Gestaltung der Zukunft der Menschheit und unseres Planeten ist. Im Grunde ist sie der Schlüssel zur ultimativen Macht.

Um all diese DNA zu überwachen und zu interpretieren, muss sie an die Vast Machine verfüttert werden, deren Appetit unersättlich geworden ist. Fehlerhafte Menschen, selbst solche mit guten Absichten, füttern die Maschinen. Viele der mächtigsten Maschinenmeister sind geradezu egoistische, gierige, machtgierige Größenwahnsinnige. Folgt daraus nicht, dass die Maschinen lernen, genauso zu sein?

Was passiert, wenn die Maschinen mächtiger werden als die Menschen, die sie füttern?

Vor ein paar Tagen musste ich einen U-Haul-LKW mieten. Die gesamte Transaktion wurde über mein Telefon abgewickelt

Ich musste ein Foto von der Vorder- und Rückseite meines Führerscheins und ein Foto von mir selbst machen und ein paar Formulare unterschreiben. Der Mann tat so gut wie nichts, außer gelangweilt dazusitzen und gelegentlich auf einen Computerbildschirm zu schauen, um zu überprüfen, ob die von mir übermittelten Informationen eingegeben worden waren.

„Was passiert, wenn jemand kein Smartphone hat?“ fragte ich.

„Sie können keinen Lkw mieten“, sagte der Mann mit völligem Desinteresse an dem Thema.

„Wirklich, besteht keine andere Möglichkeit?“ sagte ich und spürte, wie die Mauern näher kamen.

„Nö.“

Jeder, der in der Gesellschaft leben, in einem regulären Job arbeiten, reisen, kommunizieren, einem Verein wie einem Fitnessstudio beitreten oder sogar einen U-Haul-Truck mieten will, muss ein Smartphone haben und sich der Vast Machine unterwerfen.

Bevor ich fortfahre, bezeichne ich KI oft als die Vast Machine, ein Begriff, den ich von Jonathan Twelve Hawks und seiner Trilogie Das vierte Reich übernommen habe, in der die Vast Machine ein internationales Überwachungssystem ist, ein allsehendes Auge, das dem Auge Saurons in Tolkiens Die Gefährten des Rings nicht unähnlich ist, das vorgibt, über die Menschheit zu wachen, während es in Wirklichkeit jedes bisschen Leben aus uns heraussaugen will. Je mehr es frisst, desto hungriger wird es.

Wir sehen uns zunehmend gezwungen, uns der riesigen Maschine zu unterwerfen. Wer mit dem Flugzeug reist, muss sich oft der Gesichtserkennungstechnologie unterwerfen. Augenscans werden alltäglich, wie ich kürzlich in WORLDCOIN: AI Requires Proof That You Are Human schrieb.

Worldcoin ist ein perfektes Beispiel für die zwei Seiten der KI-Münze. Ihre Schöpfer glauben, dass die Kugeln eine neue Ära globaler Menschlichkeit und finanzieller Stabilität einläuten werden. Ihre Gegner sehen sie als invasiv, dystopisch und ausbeuterisch an.

Maschinenmeister Sam Altman

Als ich über Worldcoin schrieb, haben viele Leute mit den Schultern gezuckt. So etwas wird sich nie durchsetzen. Aber der Maschinenmeister von Worldcoin, der CEO von OpenAI, Sam Altman, ist jetzt das neueste Wunderkind der KI. Daher ist Worldcoin wieder in den Schlagzeilen und sucht 50 Millionen Dollar, um seine Vision eines globalen Identitäts- und Finanznetzwerks zu verwirklichen. Mehr als 2,6 Millionen Menschen haben sich bereits angemeldet, um ihre Iris von den „Orb“-Geräten von Worldcoin scannen zu lassen und im Gegenzug einen digitalen Ausweis und kostenlose Kryptowährung zu erhalten, die meisten von ihnen in den Entwicklungsländern.

Warum sollte man das tun? Aus Bequemlichkeit. Wegen des Geldes. Worldcoin hat seinen eigenen Krypto-Token namens WLD entwickelt und bietet 25 Einheiten (derzeit im Wert von etwa 60 US-Dollar) für jeden an, der seine Augen in eine Kugel scannt.

Erst gestern wurde Sam Altman als CEO von OpenAI entlassen. Einige sagten, es sei wegen einer geheimen, supergruseligen KI-Entwicklung. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht, aber meistens heißt es jetzt, dass es an einem Machtkampf innerhalb des Unternehmens lag, bei dem es darum ging, wo der Schwerpunkt liegen sollte.

Die ursprüngliche Vision von OpenAI war es, „Prinzipien über den Profit“ zu stellen und Werkzeuge zu entwickeln, „die der Menschheit als Ganzes zugute kommen, unabhängig von der Notwendigkeit, finanzielle Gewinne zu erzielen.“

Aber wie NPR beschreibt:

Den Verantwortlichen von OpenAI wurde zunehmend bewusst, dass die Entwicklung und Pflege fortschrittlicher Modelle künstlicher Intelligenz eine immense Rechenleistung erforderte, die unglaublich teuer war.

Zwischen Altman und dem Vorstand kam es zu Spannungen, weil er die Produkte von OpenAI übereilt und ohne angemessene Aufsicht kommerzialisierte.

Am Ende siegte der „Profit“ über die „Prinzipien“, wie es so oft der Fall ist. Der größte Investor von OpenAI, Microsoft, übte Druck aus, um Altman zurückzuholen, und die Dynamik im Vorstand verlagerte sich von denjenigen, die für Prinzipien eintraten, zu denjenigen, die Gewinne forderten.

Mit Altman als CEO ist OpenAI wieder im Rennen, um zu sehen, welches Unternehmen die leistungsfähigsten generativen KI-„Produkte“ innerhalb kürzester Zeit entwickeln kann.

Je intelligenter die KI wird, desto besser wird unser Leben sein, so sagt man uns jedenfalls.

Oh ja, es gibt ein paar Bedenken, z. B. was passiert, wenn die KI schlauer wird als ihre Meister. Das wird nie passieren, sagen viele Leute. Vielleicht auch nicht. Aber wenn dieser Tag kommt, werden wir es wahrscheinlich ohnehin nicht merken, denn die Maschinen werden unsere Gedanken so manipuliert haben, dass wir uns völlig täuschen.

Unabhängig davon, ob der Mensch oder die Maschine am Ende die Kontrolle übernimmt, bleibt das grundlegende Problem bestehen, dass die Schöpfung von korrupten Schöpfern gelehrt wird; von Menschen, die Prinzipien für Geld und Macht opfern. Trotz dieses grundlegenden Fehlers wird uns von den Medien (der lügnerischen Stimme der riesigen Maschine und ihrer lügnerischen Meister) immer noch erzählt, dass die KI eine Utopie für alle einläuten wird.

Auf die Frage nach den Auswirkungen von ChatGPT sagte Jeff Clune, Professor an der Universität von British Columbia und ehemaliger Forschungsleiter bei OpenAI, gegenüber CNN:

…ChatGPT hat bereits das Leben von Millionen von Menschen auf kleine und einzigartige Weise erleichtert – etwa indem es einem Nicht-Muttersprachler beim Verfassen eines Bewerbungsschreibens hilft oder einer Person mit bestimmten Ernährungseinschränkungen bei der Erstellung eines Essensplans -, aber er fügt hinzu, dass die dem Tool zugrundeliegende Technologie ihren vollen Effekt auf die Gesellschaft noch nicht einmal ansatzweise erreicht hat. „Viele Menschen konzentrieren sich fälschlicherweise auf die aktuellen, scheinbar magischen Fähigkeiten der KI, ohne die Geschwindigkeit der Verbesserung im Laufe der Zeit zu berücksichtigen. Die Dinge werden exponentiell immer besser“, sagte Clune gegenüber CNN. „Die Dinge, die KI jetzt kann, sind erst der Anfang.

Das klingt alles aufregend. Doch was ist der Preis für all diese Verbesserungen? Es ist ein Preis, den wir, die Milliarden gewöhnlicher Menschen, zahlen müssen, damit die Riesenmaschine wachsen und gedeihen und uns schließlich überholen kann.

Wir müssen unseren Körper und unseren Geist dem unstillbaren Appetit der Riesenmaschine überlassen. Maschinen benötigen Nahrung, oder sie beginnen, sich selbst zu essen. Wenn das passiert, laufen sie Gefahr, buchstäblich wahnsinnig zu werden.

GETTY IMAGES

Modelle, die auf synthetischen Daten oder auf Daten der ersten Generation (direkt von Menschen wie Sie und ich) trainiert werden, werden wahrscheinlich nach nur fünf Trainingszyklen verrückt.

„Unsere wichtigste Schlussfolgerung für alle Szenarien ist, dass künftige generative Modelle ohne genügend frische reale Daten in jeder Generation einer autophagischen Schleife dazu verdammt sind, dass ihre Qualität (Präzision) oder Vielfalt (Recall) zunehmend abnimmt“, so die Wissenschaftler der Rice und Stanford University, die die Studie durchgeführt haben. „Wir bezeichnen diesen Zustand als Model Autophagy Disorder (MAD).“

Je leistungsfähiger diese Maschinen werden, desto hungriger werden sie sein, und das könnte ein Problem darstellen. Echte Menschen müssen die Maschinen konstant mit Daten versorgen. Aber je mehr Menschen mit Maschinen verschmelzen, desto schwieriger wird es, zwischen den beiden zu unterscheiden.

Das wirklich Interessante daran ist, dass die Maschinenmeister wissen, dass ihre Maschinen krank werden, wenn sie synthetische Nahrung zu sich nehmen. Gleichzeitig beharren sie darauf, dass die Menschen durch den Verzehr von synthetischen Lebensmitteln, Medikamenten, Impfstoffen usw. gesünder werden können. Vielleicht sind wir diejenigen, die verrückt werden, und wir wissen es nur nicht.

Wie können wir von unseren Maschinen erwarten, dass sie gesund sind, wenn wir es nicht sind?

Natürlich wird dies dem normalen Menschen nicht erklärt. Man sagt uns, dass wir unsere Identität zu unserem eigenen Schutz nachweisen müssen, nicht wegen des Hungers der riesigen Maschine.

Schließlich, so wird uns gesagt, wollen Sie nicht, dass ein Bot oder eine Person hinter dem Bot Ihre Identität stiehlt, oder? Denn das würde bedeuten, dass du nicht mehr existierst. Es spielt keine Rolle, dass Sie aus Fleisch und Blut sind und in der realen Welt herumlaufen. Wenn Sie Ihre Existenz im Land der Maschinen nicht beweisen können, sind Sie nichts. Ein Geist.

Du benötigst etwas wie Worldcoin, um dich zu schützen!

Gemäss der Time:

Es ist ein Weg, um definitiv zwischen Menschen und KIs zu unterscheiden. Wenn alle Menschen im Internet nachweisen könnten, dass sie tatsächlich Menschen sind, würden Betrügereien und Hochstapler drastisch zurückgehen und die digitalen Landschaften würden ein genaueres Bild von uns als Gesellschaft zeichnen. Um zu beweisen, dass ein Mensch ein Mensch ist, scannt Worldcoin die Iris, die für den Besitzer einzigartig ist. Diese Technik ist den biometrischen Scans von CLEAR oder Apples Face ID nicht unähnlich.

Denken Sie nur an all die Möglichkeiten, die Sie jetzt haben, um zu beweisen, dass Sie ein Mensch sind. Die Besessenheit ist außer Kontrolle geraten. Es wird nie genug sein.

Aber keine Sorge, geben Sie einfach Ihre Daten preis, und die Regierung wird Sie beschützen, während Ihre Informationen an Maschinen weitergeleitet werden, die sie speichern, analysieren und als eine Art Energie nutzen, vergleichbar mit der Art und Weise, wie Menschen Nahrung essen und verdauen. Als Gegenleistung für die Fütterung der Maschinen wird die KI Ihre Fähigkeit anerkennen, Notwendiges zu kaufen, sich unterhalten zu lassen, zu kommunizieren, zu reisen, Vereinen beizutreten und allgemein an der Gesellschaft teilzunehmen. All dies wird natürlich von Ihrem Kohlenstoff-Fußabdruck abhängen. Wenn er zu groß ist, werden Sie Privilegien verlieren. Freiheit wird kein Recht mehr sein. Wir können bereits sehen, wie uns mit Covid beigebracht wurde, dass Freiheit kein Recht, sondern ein Privileg ist. Wir sitzen alle im selben Boot, und wir müssen uns alle unterordnen, sonst wird es nicht funktionieren.

Nichts davon ist wirklich zu eurem Wohl oder zum Wohl des Planeten, noch wird es jemals eine Utopie für die Menschen geben. Das ist denjenigen vorbehalten, die sich über die Menschheit erhoben haben. Zumindest glauben das die Maschinenmeister in ihrem eigenen „MAD“-Staat. Was glaubst du, warum die Maschinenmeister und ihre Regierungs- und Medienvertreter jetzt darauf bestehen, dass du deinen Kohlenstoff-Fußabdruck reduzierst? Weil der enorme Appetit der riesigen Maschine immer größere Mengen an Energie erfordert.

Ihr seid das Essen. Aber das ist der Planet auch.

Bei all dem geht es nicht darum, den Klimawandel zu stoppen – der früher Globale Erwärmung hieß, erinnern Sie sich? Aber so kann man es nicht mehr nennen. Und warum? Weil die Verrückten mit dem Wetter spielen, so wie sie mit allem anderen spielen, und wer weiß, wie das Ergebnis im Laufe der Zeit aussehen wird. Sie wissen es jedenfalls nicht.

Eines wissen sie mit Sicherheit: All ihre Basteleien erfordern eine Menge Energie.

Scientific America stellt fest:

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur entfallen auf Rechenzentren rund um den Globus derzeit etwa 1 bis 1,5 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs. Und der immer noch explodierende Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte diese Zahl noch deutlich in die Höhe treiben – und zwar schnell. Wenn sich die aktuellen Trends bei der KI-Kapazität und -Anwendung fortsetzen, wird NVIDIA bis 2027 jährlich 1,5 Millionen KI-Servereinheiten ausliefern. Diese 1,5 Millionen Server würden bei voller Auslastung jährlich mindestens 85,4 Terawattstunden Strom verbrauchen – mehr als viele kleine Länder in einem Jahr verbrauchen, so die neue Einschätzung.

Man sagt uns auch, dass das Bitcoin-Mining so viel Energie verbraucht wie ein kleines Land, und das Krypto-Mining, gemessen am Energieverbrauch, zu den 30 Ländern mit dem höchsten Energieverbrauch gehören würde.

Wieder einmal müssen sich Menschen für den unersättlichen Appetit von Maschinen opfern.

Anstatt sich nach all diesen Opfern in einer Utopie wiederzufinden, ist es weitaus wahrscheinlicher, dass man dann erfährt, dass die KI zu fortschrittlich und zu gefährlich ist, als dass man als einfacher Mensch ohne große Einschränkungen Zugang zu ihr haben könnte

Wie ein aktueller Forbes-Artikel mit dem Titel „The AI Revolution Will Be Powered By Energy“ nahelegt:

Wie bei einem Maschinengewehr oder einem Flugzeug wird es Ihnen nicht erlaubt sein, ein eigenes zu besitzen, es sei denn, Sie erhalten eine Lizenz. Ähnlich wie bei Ihren Medikamenten wird es Experten geben, die Ihnen KI aushändigen, wenn Sie welche haben wollen, oder vielleicht brauchen Sie eine Ausbildung, eine Prüfung und eine Erlaubnis, um KI zu steuern, so wie Sie ein Auto oder ein Flugzeug steuern.

Aber wer weiß, vielleicht sind wir bis dahin alle so MAD, dass wir gar nicht merken, dass wir alles für einen Topf Eintopf aufgegeben haben.

Erinnern Sie sich an die Geschichte von Esau und Jakob?

Sie waren Zwillinge, die von Isaak geboren wurden. Esau wurde als Erster geboren, und von Jakob wird beschrieben, dass er aus dem Mutterleib kam und sich an der Ferse seines älteren Bruders festhielt. Eines Tages, als sie erwachsen waren, kam Esau hungrig vom Feld und sah den Eintopf, den sein Bruder gekocht hatte. Es roch so gut, es sah so gut aus, und Esau war wirklich hungrig. Um seinen unmittelbaren Hunger zu stillen, verkaufte Esau sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder. Und das alles für einen Topf Eintopf.

Zu sagen, er habe es später bereut, ist eine Untertreibung. Aber es war zu spät. Das Geschäft war bereits abgeschlossen.

Wir nennen Esau einen Narren. Wir erzählen die Geschichte als ein abschreckendes Beispiel. Das würden wir nie tun! Aber wir tun es doch. Wir geben unser Erstgeburtsrecht aus Bequemlichkeit für den Augenblick auf, anstatt langfristig die Kontrolle über unser eigenes Leben zu behalten. Wir werden bald die Konsequenzen erfahren, wenn wir versuchen, unseren Vertrag mit der KI zu brechen. Diejenigen, die nicht bereit sind, der riesigen Maschine alles zu überlassen, werden als Ausgestoßene enden, wie die Aussätzigen von einst.

Wenn Menschen nach den nahrhaftesten Lebensmitteln suchen, um gesund zu bleiben, tun Maschinen das Gleiche. Um eine optimale Gesundheit zu erlangen, müssen sie die nährstoffreichsten Lebensmittel zu sich nehmen.

Es reicht nicht mehr aus, unseren Namen, unser Geburtsdatum oder unsere auf Social-Media-Seiten geposteten Fotos zu konsumieren. Wenn Maschinen ihr ultimatives Ziel, den Menschen zu übertreffen, erreichen wollen, müssen sie sich von unserer DNA ernähren.

Und warum? Weil die DNA das ist, was Francis Collins, Leiter des Humangenomprojekts (HGP) und ehemaliger Direktor der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA (der nach Covid überstürzt abtrat und sich der Prüfung entzog, der Anthony Fauci ausgesetzt war), als die Sprache Gottes bezeichnet. Tatsächlich hat er ein ausgezeichnetes Buch mit diesem Titel geschrieben, das ich gelesen habe.

Nach Angaben des National Human Genome Research Institute:

Die fertige Sequenz des Humangenomprojekts deckt etwa 99 Prozent der genhaltigen Regionen des menschlichen Genoms ab und wurde mit einer Genauigkeit von 99,99 Prozent sequenziert.

Beeindruckend, oder? Nicht wirklich. Die Behauptung, wir hätten das menschliche Genom entschlüsselt, ist so, als hätten wir das Universum entschlüsselt. Wie viel DNA steckt in einem einzigen Körper?

Um herauszufinden, wie viel DNA im gesamten Körper vorhanden ist, müssen wir wissen, wie viele Zellen ein Körper hat. Dies ist der schwierigste Aspekt dieser Frage, denn es ist bisher unmöglich, sie zu zählen. Die Schätzungen schwanken zwischen 5 Milliarden und 200 Millionen Billionen. In einer sehr gründlichen Arbeit aus dem Jahr 2013 wurde jedoch versucht, die Zelldichte jedes Gewebetyps (Fettgewebe, Muskelgewebe usw.) zu messen und daraus die Anzahl der Zellen zu extrapolieren, wenn man weiß, wie viel von jedem Gewebetyp vorhanden ist. Die endgültige Antwort lautete: 37,2 Billionen Zellen bei einem durchschnittlichen erwachsenen Mann. Jede dieser Zellen enthält ein vollständiges Genom, mit Ausnahme der roten Blutkörperchen.

Wenn die Maschinenmeister sich selbst als eine Art Götter sehen, die eine neue Spezies erschaffen, dann sehen sie die DNA sicherlich als Entschlüsselung der Geheimnisse des Lebens, um dies zu ermöglichen

Aber wie absurd ist es, dass sie glauben, sie könnten dieses Ziel tatsächlich erreichen? Stattdessen geben sie Maschinen unüberlegt Befugnisse, die sie selbst nicht einmal ansatzweise verstehen können. Sie glauben, dass die KI alles herausfinden und ihnen dann diese Geheimnisse erklären wird. Auf welcher Grundlage sind sie so sicher, dass die KI dies tun wird? Woher sollen sie überhaupt wissen, dass die KI die Wahrheit sagt, wenn die Menschen, die die KI lehren, selbst Lügner sind. Sie belügen uns, ihre Mitmenschen. Sie sagen uns nicht die Wahrheit darüber, warum sie uns an die riesige Maschine ausliefern.

Wie haben sie es geschafft, die Menschen dazu zu bringen, ihre DNA, ihre Essenz, an Maschinen abzugeben, und das ohne Gegenleistung? Indem sie uns überzeugen, dass es um unsere Gesundheit und Sicherheit geht, mit dem Versprechen, Krankheiten zu beenden und allen Menschen auf der Welt Zugang zu den Vorteilen der Vast Machine zu verschaffen.

Werfen wir einen Blick auf einige der Wege, auf denen unsere DNA gesammelt wird, von Regierungen in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen bis zu einigen angesagten Unternehmen wie Gingko Bioworks.

Beginnen wir mit dem Traveler-based Genomic Surveillance-Programm (TGS)

Das TGS-Programm wird von der Abteilung für die Gesundheit von Reisenden der CDC geleitet und ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die eine wichtige Rolle für die nationale Biosicherheit der USA spielt.

Sie leistet den zweitgrößten Beitrag zu den genomischen SARS-CoV-2-Sequenzen der Nation und erfasst jährlich 300.000 Reisende aus über 135 Ländern aus allen Regionen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Internationale Reisende, die an den teilnehmenden Flughäfen ankommen, nehmen freiwillig Nasenabstrichproben.

Im November wurde die Überwachung auf Grippe, RSV und ausgewählte andere Atemwegsviren sowie auf SARS-CoV-2 ausgeweitet. Das Pilotprojekt wird von Ginkgo Bioworks und XpresCheck durchgeführt. Proben, die positiv auf diese Viren getestet werden, werden sequenziert und in öffentliche Datenbanken hochgeladen, um Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und politischen Entscheidungsträgern wertvolle Informationen zu liefern.

Was ist mit Ginkgo?

Ginkgo arbeitet mit vielen Partnern zusammen, von der CDC über die WHO bis zu Impfstoffherstellern und Lebensmittelherstellern – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Ginkgo ist führend bei der Verschmelzung von Mensch und Maschine.

Das Interessante am Programmieren im 21. Jahrhundert werden nicht die Computer sein – es ist die Biologie. Ginkgo-Gründer Tom Knight

Gingko fasst seine Strategie mit drei Wörtern zusammen: „Daten sind Könige.“ Daten sind die wesentliche und knappe Ressource, die Anwendungen des maschinellen Lernens antreibt. Und wie wir schon sagten, wenn Daten die Königin sind, dann ist die DNA der König von allem.

Gingko will die DNA von Lebensmitteln, Medizin, Kosmetika, Landwirtschaft, Werkstoffen oder anderen Märkten neu programmieren. Sie wissen schon, diese synthetischen Lebensmittel und andere Dinge, von denen immer wieder behauptet wird, dass sie uns gesünder machen, obwohl sie es offensichtlich nicht tun. Zu den Investoren gehören Bill Gates und das neueste Wunderkind der KI, Sam Altman.

„Die synthetische Biologie ist derzeit einer der am schnellsten wachsenden Bereiche der Technik, und Gingko ist in dieser Kategorie führend“, so Altman.

Gingko arbeitet auch mit Google Cloud zusammen, um die KI-Plattform der nächsten Generation für Biotechnik und Biosicherheit aufzubauen. Aber nicht nur das.

Neben der Zusammenarbeit mit Kunden wie Bayer, Biogen, Merck, Novo Nordisk und Sumitomo Chemical arbeitet Gingko mit der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) und der Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) an einer Reihe von Prioritäten für die nationale Sicherheit, einschließlich der nachhaltigen Produktion. Sein Geschäftsbereich Biosicherheit, Concentric by Ginkgo, … arbeitet mit der CDC und einer wachsenden Zahl internationaler Regierungen zusammen, um eine Infrastruktur für die Biosicherheit zu entwickeln, einschließlich der Erkennung von Krankheitserregern und der Reaktion darauf.

Als Nächstes wollen wir einen Blick auf die 50-in-5-Kampagne werfen, die letzten Monat offiziell von führenden Politikern und hochrangigen Vertretern aus 11 „First-Mover“-Ländern gestartet wurde

Die Vereinten Nationen, die Bill and Melinda Gates Foundation und Partner der Rockefeller Foundation starten eine Kampagne zur Beschleunigung der Einführung digitaler ID, digitaler Zahlungen und der gemeinsamen Nutzung von Daten in 50 Ländern unter dem Dach der Digital Public Infrastructure (DPI) bis 2028

„Diese ehrgeizige, ländergeführte Kampagne läutet ein neues Kapitel in der weltweiten Dynamik rund um die digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) ein.“

Drei grundlegende Komponenten sind für die Beschleunigung der 50-in-5-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) entscheidend“.

Digitale ID

Digitale Zahlungen wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs)

Gemeinsame Nutzung von Daten

Keines dieser drei Ziele kann erreicht werden, ohne dass jeder Mensch auf dem Planeten seine DNA an die Vast Machine abgibt.

Kenia ist der Ausgangspunkt für dieses Projekt, bei dem jedem kenianischen Bürger bei der Geburt ein Unique Personal Identifier (UPI) zugewiesen wird.

Ziel 16.9 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sieht vor, bis zum Jahr 2030 eine legale Identität für alle zu schaffen, einschließlich einer Geburtenregistrierung. Laut der Website des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP):

Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt, dass jeder Mensch das Recht auf eine legale Identität hat…. Hunderte von Millionen Menschen haben jedoch immer noch keinen richtigen Ausweis, und etwa die Hälfte der Länder der Welt verfügt nicht über ein universelles System zur Registrierung von Geburten und Todesfällen. Die von UNDP, UNDESA und UNICEF gemeinsam geleitete Task Force der Vereinten Nationen für eine Agenda für legale Identitäten arbeitet mit den Mitgliedstaaten zusammen, um sicherzustellen, dass bis 2025 mehr als 300 Millionen Menschen eine legale Identität erhalten. Das UNDP stärkt die Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Entwicklung ganzheitlicher, landeseigener, nachhaltiger und interoperabler Systeme für Zivile Registrierung, Lebensstatistik und Identitätsmanagement. Das UNDP arbeitet daran, die Zahl der Länder zu erhöhen, die Fragen der legalen Identität als Grundpfeiler der nationalen Entwicklungspläne und -strategien behandeln und sicherstellen, dass ausnahmslos alle Menschen Zugang zu wichtigen öffentlichen Gütern und Dienstleistungen haben.

Das klingt nach einem noblen Ziel – sicherzustellen, dass alle Menschen auf der Welt Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen haben.

Um zu verstehen, wie wichtig dies ist, müssen wir uns zunächst die Umwandlung öffentlicher Güter in digitale öffentliche Güter ansehen:

Ein öffentliches Gut ist ein Gut, das nicht ausschließbar (niemand kann daran gehindert werden, dieses Gut zu konsumieren) und nicht rivalisierend ist (der Konsum dieses Gutes durch jemanden verringert nicht die Menge, die anderen zur Verfügung steht). Erweitert man diese Definition auf globale öffentliche Güter, so werden sie zu Gütern, deren Nutzen sich auf alle Länder, Menschen und Generationen erstreckt und die über nationale Grenzen hinweg überall verfügbar sind. Wissens- und Informationsgüter verkörpern globale öffentliche Güter, wenn sie kostenlos zur Verfügung gestellt werden (andernfalls könnte das Merkmal der Nichtausschließbarkeit nicht erfüllt werden, wenn man diejenigen ausschließt, die für diese Güter nicht bezahlen können). Die Online-Welt bietet ein großartiges Medium für die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter, wo sie zu globalen digitalen öffentlichen Gütern werden. Einmal in digitaler Form produziert, sind globale öffentliche Güter im Wesentlichen kostenlos zu vervielfältigen und allen zugänglich zu machen, vorausgesetzt, die Nutzer haben einen Internetanschluss, um auf diese Güter zuzugreifen.

Hier sind einige Beispiele aufgeführt:

Wikipedia selbst.

DHIS2, ein Open-Source-Gesundheitsmanagementsystem.

Freie und quelloffene Software (FOSS)

Offene Bildungsressourcen, die aufgrund ihres Urheberrechts frei wiederverwendet, überarbeitet und weitergegeben werden dürfen

Wie schön wird es sein, wenn alle Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu diesen „freien“ Ressourcen haben.

Nur dass sie alles andere als frei sind. Wie ich bei der Anmietung des U-Haul-Trucks erfahren habe, wird jeder gezwungen sein, diese globalen „kostenlosen“ Ressourcen zu nutzen. Im Gegenzug müssen wir für die Geräte, auf denen wir sie nutzen, bezahlen. Vor allem aber müssen wir zulassen, dass diese Geräte, für die wir bezahlen, alle unsere Daten „fressen“. Das bedeutet, dass Milliarden von Menschen ihre Daten – alles, was sie lieben und hassen, ihre biometrischen Daten und sogar ihre geheimsten Gedanken – kostenlos an die Vast Machine weitergeben.

Welche Möglichkeiten gibt es, die DNA von Neugeborenen zu sammeln, zu speichern und zu besitzen, sogar ohne Ihr Wissen?

Im Jahr 2010 veröffentlichte CNN die Meldung The Government has your baby’s DNA.

Neugeborene in den Vereinigten Staaten werden routinemäßig auf eine Reihe von genetischen Krankheiten untersucht. Da die Tests von der Regierung vorgeschrieben sind, werden sie oft ohne die Zustimmung der Eltern durchgeführt.

In vielen Staaten wird die DNA von Babys auf unbestimmte Zeit gespeichert. Auf der Website des Bundesstaates Minnesota wird erklärt, dass dies geschieht, damit „Tests bei Bedarf wiederholt werden können, und für den Fall, dass die DNA jemals benötigt wird, um Eltern bei der Identifizierung eines vermissten oder verstorbenen Kindes zu helfen. Die Proben werden auch für die medizinische Forschung verwendet“.

Das bedeutet, dass die DNA Ihres Kindes ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung für die medizinische Forschung verwendet werden könnte. Welche Art von medizinischer Forschung? Das wird uns nicht gesagt, aber die Forscher nennen solche DNA-Proben eine „Goldmine“.

Seit wann werden Gentests an Babys durchgeführt? Laut einem Artikel in Newsweek von 2014:

Die ersten Gentests für Neugeborene wurden in den 1960er-Jahren in Massachusetts durchgeführt, und zwar auf Phenylketonurie (PKU), eine Krankheit, bei der der Körper Proteine nicht richtig abbauen kann. Es handelt sich um eine seltene Krankheit, die aber, wenn sie früh genug erkannt wird, behandelbar ist und den Unterschied zwischen einem normalen Leben und einem Leben mit geistiger Behinderung ausmachen kann. Der Nutzen war so groß, dass auch andere Staaten das Screening einführten. Im Laufe der Jahre wurde die Liste der Krankheiten, auf die ein Neugeborenes getestet wird, immer länger. Im Jahr 2014 wurden in allen 50 Bundesstaaten und im District of Columbia Neugeborene routinemäßig auf mindestens 30 genetische Krankheiten untersucht, in einigen Staaten sogar auf fast doppelt so viele. „Diese DNA-Datenbanken für das Neugeborenen-Screening sind eine komplette Verhöhnung der informierten Zustimmung“, sagt Jeremy Gruber, Präsident des Council for Responsible Genetics, gegenüber Newsweek. „Was die Leute auch nicht wissen… ist, dass dies der einzige Test ist, der nicht vom Krankenhaus oder einem Dritten im Auftrag des Krankenhauses durchgeführt wird…., sondern von der staatlichen Gesundheitsbehörde.

Im Jahr 2010 verklagte eine Bürgerrechtsgruppe texanische Gesundheitsbehörden wegen des Verkaufs und der Weitergabe von etwa 8.800 Proben von Babyblut an Pharmaunternehmen und das Militär.

Und erst in diesem Jahr reichte eine Gruppe von Eltern aus New Jersey eine Bundesklage gegen die Praxis des Staates ein, Blutproben von Neugeborenen 23 Jahre lang ohne Wissen der Eltern aufzubewahren.

„Und wenn der Staat das Blut erst einmal hat, kann er es nach Belieben verwenden, einschließlich des Verkaufs an Dritte, der Weitergabe an die Polizei ohne Durchsuchungsbefehl oder sogar des Verkaufs an das Pentagon, um ein Register zu erstellen – wie zuvor in Texas geschehen.

Ähnliche Klagen sind gegen Minnesota und Michigan eingereicht worden. Auch Kalifornien sammelt und speichert die DNA von Kleinkindern ohne elterliche Zustimmung.

Wie wäre es mit dem ständig wachsenden kombinierten DNA-Index-System (CODIS) des FBI, einem der größten der Welt mit über 20 Millionen DNA-Profilen.

Wenn China es schon tut, sollten wir es dann nicht auch tun?

„Die chinesische Regierung baut die größte polizeilich geführte DNA-Datenbank der Welt in enger Zusammenarbeit mit wichtigen Industriepartnern auf der ganzen Welt auf. Im Gegensatz zu den Verwaltern anderer forensischer Datenbanken nehmen die chinesischen Behörden jedoch absichtlich mehrere Millionen Menschen auf, die nicht wegen schwerer Straftaten vorbestraft sind. Diese Personen (einschließlich Kinder im Vorschulalter) haben keine Kontrolle darüber, wie ihre Proben gesammelt, gespeichert und verwendet werden. Sie sind sich auch nicht im Klaren darüber, welche Folgen die DNA-Erfassung für sie und ihre Großfamilien haben kann.“ ~ EMILE DIRKS & DR. JAMES LEIBOLD, „GENOMISCHE ÜBERWACHUNG“ ATASPI(17. JUNI 2020)

Gespeicherte DNA kann verwendet werden, um bestimmte Gruppen, wie z. B. Minderheiten, zu überwachen:

Chinesische Behörden sammeln DNA-Proben, um einem Algorithmus beizubringen, das Gesicht einer Person anhand ihrer Genetik vorherzusagen. Die Proben wurden speziell dazu verwendet, Angehörige von Minderheitengruppen zu identifizieren. Im vergangenen Jahr haben mehrere Medienartikel die Einzelheiten der massiven Überwachungsmaßnahmen in Xinjiang beleuchtet. So berichtete The Intercept über durchgesickerte Daten aus einer Polizeidatenbank, aus denen hervorging, dass das sogenannte „Gesundheitsprogramm für alle“ eine Fassade für die Sammlung biometrischer Daten von Uiguren und anderen Minderheiten war.

Wir können darüber nur den Kopf schütteln, aber es wird deutlich gesagt, dass China dies in „enger Zusammenarbeit mit wichtigen Industriepartnern auf der ganzen Welt“ tut.

Aber das ist noch nicht alles. Es ist nicht eine Regierung oder ein Megakonzern wie Google, der die meisten DNA-Daten besitzt

AncestryDNA, ein kommerzielles Unternehmen, bei dem Menschen bereitwillig dafür bezahlen, dass sie ihre DNA an die Vast Machine übergeben, um im Gegenzug Informationen über ihre Abstammung zu erhalten, verfügt über die weltweit größte Datenbank.

Seit 2013 hat AncestryDNA die DNA von mehr als 25 Millionen Menschen weltweit getestet, mit über 40 Milliarden Datensätzen online und über 1 Milliarde Umsatz. Jede Person, die sich diesem Test unterzogen hat, musste zustimmen, dass ihre DNA-Daten von dem Unternehmen aufbewahrt und zur „Verbesserung des Systems“ verwendet werden, was immer das auch heißen mag.

Nun, hier ist es. Hier ist das „Kleingedruckte“:

Durch die Übermittlung von DNA an AncestryDNA gewähren Sie AncestryDNA und den Unternehmen der Ancestry-Gruppe eine unentgeltliche, weltweite, unterlizenzierbare, übertragbare Lizenz, Ihre genetischen Informationen zu hosten, zu übertragen, zu verarbeiten, zu analysieren, zu verteilen und mitzuteilen, um Ihnen Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die Forschung und Produktentwicklung von Ancestry durchzuführen, die Benutzererfahrung von Ancestry zu verbessern und personalisierte Produkte und Dienstleistungen herzustellen und anzubieten.

Und das bedeutet Folgendes:

AncestryDNA kann Ihre genetischen Informationen verwenden, um Ihnen Produkte und Dienstleistungen anzubieten und ihre Produkte und Dienstleistungen für alle ihre Nutzer zu verbessern.

Durch die Bereitstellung von DNA erwerben Sie keine Rechte an Forschungs- oder Handelsprodukten, die von AncestryDNA unter Verwendung Ihrer genetischen Informationen entwickelt werden.

An wen wird Ihre DNA verkauft? Ein Beispiel für die Weitergabe genetischer Daten ist Calico Labs, ein Unternehmen der Google-Muttergesellschaft Alphabet, das die Wissenschaft des Alterns untersucht. Machine Master und Google-Mitbegründer Larry Page hat Calico mitfinanziert.

23andMe, ein „Gesundheits- und Ahnenforschungsdienst“, ist ein weiterer großer DNA-Sammler

Im Dezember 2023 verschafften sich Hacker Zugang zu den persönlichen Daten von etwa 5,5 Millionen Menschen, die sich für die Funktion „DNA-Verwandte“ von 23andMe entschieden hatten, mit der die Kunden automatisch einige ihrer Daten mit anderen teilen können. Zu den gestohlenen Daten gehörten der Name der Person, das Geburtsjahr, Beziehungskennzeichnungen, der Prozentsatz der mit Verwandten geteilten DNA, Abstammungsberichte und der selbst angegebene Standort.

Und TechCrunch berichtet:

Anfang Oktober behauptete ein Hacker in einem Beitrag in einem bekannten Hackerforum, die DNA-Informationen von 23andMe-Nutzern gestohlen zu haben. Als Beweis für den Verstoß veröffentlichte der Hacker die angeblichen Daten von einer Million Nutzern jüdischer Ashkenazi-Abstammung und 100.000 chinesischen Nutzern und forderte von potenziellen Käufern 1 bis 10 US-Dollar für die Daten pro Einzelkonto. Zwei Wochen später bot derselbe Hacker die angeblichen Datensätze von weiteren vier Millionen Menschen in demselben Hackerforum an.

Ich möchte gar nicht daran denken, was jemand mit der gesamten DNA von einer Million aschkenasischer Juden machen würde. Oder mit der von 100.000 Chinesen.

Und doch geben die Menschen immer wieder ihre DNA her.

Im Falle eines Unternehmens wie Calico wird Ihre DNA verwendet, um den Wunsch der Elite zu befriedigen, auf Ihre Kosten ewig zu leben. Im Jahr 2016 sagte Antonio Regalado vom MIT Folgendes über Calico:

Zu den ersten Mitarbeitern von Calico gehörte Cynthia Kenyon, heute Vizepräsidentin für Alterungsforschung, die vor 20 Jahren nachwies, dass die Veränderung eines einzigen DNS-Buchstabens in einem Spulwurm im Labor dazu führte, dass dieser sechs statt drei Wochen lebte. Kenyons Videos von alten, eigentlich toten Würmern, die sich munter in einer Petrischale winden, haben etwas Haarsträubendes an sich. Also schufen die Google-Gründer eine akademisch-biotechnische Mischform, die sie als F&E-Unternehmen bezeichnen, um solchen Hinweisen nachzugehen, und stellten einer Gruppe von Spitzenforschern nahezu unbegrenzte Mittel zur Verfügung…. Calico ist ein Rätsel geblieben, ein supergeheimnisvolles Unternehmen, das seit drei Jahren nichts Nennenswertes veröffentlicht hat, Journalisten abblitzen lässt und Gastwissenschaftler auffordert, Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen.

David Sinclair, Autor des Buches „Lifespan“ und Leiter von Labors an der Harvard Medical School und der University of New South Wales in Australien, sagt voraus, dass in nicht allzu ferner Zukunft „altersumkehrende Injektionen, die mit einer kleinen Anzahl von ‚Umprogrammierungsgenen‘ versehen sind, Menschen verabreicht werden, die 30 Jahre alt werden und 15 Jahre später wirken: ‚Graue Haare würden verschwinden. Wunden würden schneller heilen. Falten würden verblassen’…“

Und schon sind wir wieder bei der Utopie. Bla, bla, bla. Das ist alles nur ein großer Wirbel, der den Leuten verkauft wird. Ein Topf mit Eintopf im Austausch für alles, was man als Mensch ist. Unternehmen wie Gingko Bioworks sammeln Milliarden von Dollar mit dem Versprechen, dass die synthetische Biologie unsere Welt in eine Utopie verwandeln wird.

Hier noch einmal eine meiner Lieblingsquellen, Antonio Regalado von MIT Technology Review:

…ist es erstaunlich, dass Ginkgo 13 Jahre nach seiner Gründung kein einziges bedeutendes Produkt nennen kann, das mit seinen Organismen hergestellt und verkauft wird. Für die Fans des Unternehmens ist das kein Problem. Sie sagen, Ginkgo verkörpere die größten Trends in der DNA-Wissenschaft und werde mit Sicherheit das Intel, Microsoft oder Amazon der Biologie werden…. Für Skeptiker jedoch liegen Ginkgos … größte Talente darin, glänzende Presseberichte zu gewinnen und Geld zu sammeln.

Erzählen Sie eine gute Geschichte, sammeln Sie eine Menge Geld und wen kümmert es, wenn es nicht funktioniert.

Hier ist ein perfektes Beispiel für den unersättlichen Appetit eines Menschen nach Geld und Ruhm (und auch Macht), der sich mit dem unersättlichen Appetit der riesigen Maschine paart, um uns glauben zu machen, dies sei Erfolg, obwohl es in Wirklichkeit Sklaverei ist.

Madonnas Werbespot für die ITAU-Bank sagt uns mit Lippen, die sich nur schwer bewegen lassen, weil sie so sehr verändert wurden (wie der alte Wurm, der noch in der Petrischale herumzappelt):

„Ich erfinde mich immer wieder neu, damit ich weiterhin ich selbst sein kann. Es geht nicht darum, wer ich bin, es geht darum, wie viele ich bin“

Tut mir leid, aber egal, wie viel Hilfe Sie von der KI bekommen, Sie sind immer noch ein Mensch mit einem Verfallsdatum. Oder vielleicht hat Madonna ein paar Klone im Schrank.

In der Zwischenzeit ist der Appetit der Vast Machine außer Kontrolle geraten und ihr Co-Abhängiger, der Mensch, scheint nicht aufhören zu können, sie zu füttern. Diese ungesunde Beziehung macht alle wahnsinnig.