Die unterschätzte Rolle des Kohlendioxids für die Gesundheit

Die Geschichte auf einen Blick

In diesem Interview gibt Georgi Dinkov einen Überblick über die Rolle von Kohlendioxid (CO2) für die Gesundheit. CO2 wird in der Regel nur als schädliches Abfallprodukt der Atmung angesehen, aber es ist tatsächlich ein Motor für die Energieproduktion in den Mitochondrien und verbessert die Sauerstoffzufuhr in Ihre Zellen.

Das mag für die meisten Menschen ein Schock sein, aber von allen Strategien, die ich kenne, um das Leben zu verlängern, ist CO2 eine der effektivsten Maßnahmen zur Verlängerung der Lebenserwartung. Außer einer linolsäurearmen Ernährung und dem Abbau der Östrogendominanz gibt es nichts, was dem nahe kommt.

Leider gibt es kaum Ärzte, die dies verstehen. Der inzwischen verstorbene Ray Peat, ein Biologe und Physiologe, der die bioenergetische Theorie der Gesundheit entwickelt hat, war einer der wenigen, die sie in- und auswendig verstanden und ihre klinische Anwendung tatsächlich empfohlen haben.

Ich habe darüber einen Artikel geschrieben, in dem sein Vortrag über CO2 vorgestellt wurde, den ich mir sechs Mal angesehen habe, weil er mein Interesse an diesem Thema geweckt hat. Zu der Zeit, als ich sein Video fand, gab es weniger als 2.000 Aufrufe auf YouTube. Sie können es finden, indem Sie auf YouTube gehen und Ray Peat CO2 eingeben.

Richtiges Atmen ist wichtig für optimale CO2-Werte

Eine der einfachsten Möglichkeiten, den CO2-Wert zu optimieren, ist die richtige Atmung. Leider sind schlechte Ratschläge auch im Bereich der Atmung weit verbreitet. Das Problem ist, dass die meisten Menschen dazu neigen, zu viel zu atmen, was dazu führt, dass sie zu viel CO2 ausstoßen (ausatmen), was zu respiratorischer Alkalose führt. Chronischer CO2-Mangel trägt ebenfalls zu einem vorzeitigen Tod bei.

Kurz gesagt, „richtiges“ oder lebensverlängerndes Atmen bedeutet weniger und langsamer zu atmen. Beides ermöglicht die Ansammlung von CO2, und das scheint einer der Gründe zu sein, warum Atemarbeit so weitreichende Vorteile hat.

Vergessene Wahrheiten

Es ist erstaunlich, dass die Vorteile von CO2 in Vergessenheit geraten sind, wenn man bedenkt, wie es in der Vergangenheit verwendet wurde. Asiatische Kulturen beispielsweise haben eine lange Geschichte der Verwendung von kohlensäurehaltigem Wasser wegen seiner gesundheitlichen Vorteile.

Die Römer empfahlen Bäder in natürlich kohlensäurehaltigem Wasser bei allen möglichen Beschwerden, vor allem aber bei Arthritis, Unfruchtbarkeit und psychiatrischen Erkrankungen, und diese Praxis setzte sich bis weit ins Mittelalter fort, als Mönche sie verschrieben. Auch heute noch besuchen viele Menschen natürliche heiße Quellen, und der wahrscheinliche Nutzen vieler dieser Quellen ist der CO2-Gehalt des Wassers.

Im 20. Jahrhundert haben russische Wissenschaftler viel über CO2 geforscht, und noch heute werden in vielen russischen Kliniken CO2-Bäder und andere CO2-Behandlungen angeboten. Es gibt sogar einen Anzug, der mit CO2 gefüllt werden kann, das dann in Ihr Gewebe diffundiert. Das ist ein Zeichen für die Vasodilatation, die eine der kardiovaskulären Wirkungen von CO2 ist.

Es ist erwiesen, dass CO2 langfristig sogar die Arterienverkalkung rückgängig machen kann. Es kann auch viele andere Anzeichen und Schäden, die durch den Alterungsprozess verursacht werden, rückgängig machen.

Mitochondriale Dysfunktion hemmt CO2-Produktion

Das Wichtigste ist jedoch, dass Sie für eine ausreichende CO2-Produktion gesunde Mitochondrien brauchen, denn CO2 wird ausschließlich im Krebszyklus in den Mitochondrien produziert. Wenn Sie eine mitochondriale Dysfunktion haben, wenn Sie eine Schilddrüsenunterfunktion oder ein hohes Maß an Entzündungen haben, dann produzieren Sie nicht genug CO2.

Wenn der CO2-Gehalt zu niedrig ist, greift der Körper auf einen „Notfall“-Gefäßerweiterer zurück: Stickstoffmonoxid (NO). Es gibt drei Arten von Stickstoffmonoxid: neuronale Stickstoffmonoxid-Synthasen (nNOS), endotheliale NOS (eNOS) und induzierbare NOS (iNOS). Niedriges CO2 löst die iNOS aus. Das Problem dabei ist, dass jetzt eine Überproduktion von NO stattfindet, was nicht ideal ist. Dinkov erklärt:

Stickstoffmonoxid selbst kann eine kovalente Bindung mit der so genannten Cytochrom-c-Oxidase [Komplex 4 in der Elektronentransportkette] eingehen, die den geschwindigkeitsbegrenzenden Schritt der oxidativen Phosphorylierung darstellt …

Aber mit NO, dem Stickstoffmonoxid, passieren noch eine Menge anderer schlimmer Dinge. Es ist ein hochreaktives Molekül. Es kann Peroxynitritspezies bilden. Es kann die mehrfach ungesättigten Fette (PUFAs) in den Zellen schädigen, unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Der Grund, warum iNOS schlecht ist, liegt darin, dass das Stickstoffmonoxid nicht lokal begrenzt bleibt. Es wird systemisch verfügbar gemacht, weil man alle Blutgefäße beeinflussen will, und genau das passiert, wenn nicht genügend Kohlendioxid produziert wird. Wenn man also nicht [genug] CO2 hat, hat man erhöhtes NO.

Ein weiteres bedeutendes Problem im Zusammenhang mit erhöhtem NO ist die Pseudohypoxie, da Sauerstoff in den Zellen vorhanden ist, aber nicht verwertet werden kann, weil NO den Komplex IV in der Elektronentransportkette beeinträchtigt.

CO2 verhindert dies, indem es die kovalente Bindung zwischen NO und Komplex IV dissoziiert. Daher ist die Sauerstoffversorgung optimiert, wenn ausreichend CO2 vorhanden ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass CO2 die Blutgefäße geschmeidig hält, ohne den Nachteil der Blockierung des Komplexes IV.

Der Bohr-Effekt

Natürlich ist die optimale Versorgung mit Sauerstoff für die Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Der Sauerstoff aus der Luft bindet sich beim Einatmen an das Hämoglobin und gelangt in den Blutkreislauf. Diese Bindung ist relativ stark. Um diese Bindung zu brechen und den Sauerstoff dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird, braucht man CO2. Dies ist als Bohr-Effekt bekannt.

Im Grunde beschreibt der Bohr-Effekt den Prozess, bei dem CO2 die Bindung zwischen Sauerstoff und Hämoglobin schwächt, so dass sich der Sauerstoff lösen und in das Gewebe gelangen kann.

Wenn das Hämoglobin den Sauerstoff freigibt, bindet es sich stattdessen an das CO2. Das CO2 wird dann mit dem Ausatmen ausgestoßen. Ohne ausreichend CO2 können Sie nicht genügend Sauerstoff aus dem Hämoglobin freisetzen.

Ein Hinweis zur Sauerstoffsättigung

Nebenbei bemerkt: Ein Pulsoximeter misst die Sauerstoffmenge in Ihrem Blut. Wenn Ihr CO2-Gehalt jedoch extrem niedrig ist, kann das Gerät immer noch eine Sättigung von 100 % anzeigen, weil der Sauerstoff nicht dissoziiert wird. Er zirkuliert zwar in Ihrem Blutkreislauf, kann aber nicht genutzt werden.

Der Hauptfaktor, der die Sauerstoffversorgung des Gewebes bestimmt, ist die Menge des von Ihnen produzierten CO2. Wenn Sie hypermetabolisch sind, d. h. wenn Ihre Mitochondrien nicht arbeiten, oxidieren Sie hauptsächlich Fette, wodurch weniger CO2 pro Molekül erzeugt wird, so dass Sie einen CO2-Mangel haben.

In der Vergangenheit (vor etwa 100 Jahren) wurde die Anfälligkeit für Krampfanfälle durch Hyperventilieren getestet. Der Arzt wies Sie an, 30 Sekunden lang sehr schnell durch den Mund zu atmen, und wenn dabei Anfallssymptome auftraten, war das ein Zeichen dafür, dass Sie zu wenig CO2 haben, denn das ist die Ursache für die Anfallstätigkeit.

Wie CO2 Krebs bekämpfen kann

Ein weiterer wichtiger Aspekt von CO2 ist, dass es den pH-Wert Ihrer Zellen senkt, wodurch zusätzliches Wasser ausgeschieden werden kann. Dies ist das genaue Gegenteil von Linolsäure (LA) und Östrogen, die beide Wasser in die Zellen saugen, wodurch die Zellen anschwellen. Zellschwellungen sind nicht nur die Ursache von Ödemen, sondern auch ein Merkmal von Krebszellen. Sie wollen also nicht, dass Ihre Zellen zu viel Flüssigkeit einlagern. Dinkov erklärt:

„Da Kohlendioxid eine Lewis-Säure ist, ist es ein Elektronen abziehendes Mittel, auch wenn es die Elektronen nicht direkt bindet wie ein Chinol. Wenn man sich die Struktur ansieht, ist sie einem Chinol sehr ähnlich. Es ist ein Kohlenstoffatom mit zwei Carbonylgruppen, und das Chinol ist sehr ähnlich. Sie haben normalerweise einen Ring und zwei oder mehr Carbonylgruppen.

Lewis-Säuren senken den pH-Wert der Zelle, wodurch sich automatisch die Affinität der Zelle für Wasser verringert. Das bedeutet, dass Sie einen Teil des überschüssigen Wassers aus der Zelle ausscheiden werden.

Es ist kein Zufall, dass Linolsäure mehrere Doppelbindungen hat. Sie ist viel hydrophiler als die gesättigten Fette, denen die Doppelbindungen fehlen. Jedes Mal, wenn der intrazelluläre pH-Wert steigt, erhöht sich die Affinität für Wasser. In dem Moment, in dem Wasser einströmt, ist das ein Signal für Entdifferenzierung und Metose (Teilung). Wenn dieser Prozess unkontrolliert weiterläuft, entsteht im Grunde genommen Krebs.

Wenn man dagegen Wasser ausscheidet, wird die Zelle sozusagen übersäuert und ein wenig dehydriert. Dann kommt es zu einer starken Differenzierung. Außerdem erhöht sich die Affinität der intrazellulären Proteine für Kalium und Magnesium, während ihre Affinität für Natrium und Kalzium sinkt. Wenn nämlich Kohlendioxid produziert wird und aus der Zelle strömt, zieht es Kalzium und Natrium mit sich.

Wenn Sie keine ausreichenden Mengen an Kohlendioxid produzieren, produzieren Sie wahrscheinlich auch keine ausreichenden Mengen an ATP, denn Kohlendioxid und ATP gehen Hand in Hand; sie sind Zeichen einer guten mitochondrialen Funktion. ATP hat eine Affinität für Magnesium, aber wenn Sie nicht genügend ATP haben, haben Sie mehr ADP, das ist die abgebaute Version.

ADP hat eine Affinität für Kalzium. Eine niedrige Stoffwechselrate bedeutet also per definitionem zelluläre Exzitotoxizität, zelluläre Alkalinität und Zellteilung aufgrund des Mangels an Kohlendioxid und ATP. ATP liegt im Körper immer in einem Komplex mit Magnesium vor. Wenn Sie also Magnesium einnehmen, aber keine ausreichenden Mengen ATP produzieren, wird es nicht bioverfügbar. Die Produktion von ATP ist jedoch an die Produktion von Kohlendioxid gebunden.

Kohlendioxid erhöht auch die Aufnahme von Serotonin in die Blutplättchen, so dass die Produktion ausreichender Mengen an Kohlendioxid den extrazellulären Serotoninspiegel senken wird.

Es erhöht auch die Aufnahme von Histamin, einem sehr entzündungsfördernden Mediator. Sein Transport hängt ebenfalls von Kohlendioxid und Natrium ab, genau wie der von Serotonin … Also hängt fast alles, was wir im Stoffwechsel tun, was die Gesundheit betrifft, von der Produktion von CO2 ab. Es ist kein Abfallprodukt.“