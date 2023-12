Komplementarität in der multipolaren Welt

So sehr die von den westlichen Regimen repräsentierten Kräfte der unipolaren Ära nachtrauern und versuchen, die Befürworter und Förderer der modernen multipolaren Weltordnung zu spalten, so sehr deutet alles darauf hin, dass diese westlichen Initiativen gescheitert sind. Diese Tendenzen sind in verschiedenen Regionen der Welt deutlich sichtbar.

In den vergangenen Jahren bestand eines der Hauptziele des westlichen Establishments darin, wenn nicht Zwietracht, so doch zumindest Trennlinien zwischen den Hauptbefürwortern einer multipolaren Welt, allen voran Russland und China, und all jenen Ländern des globalen Südens zu schaffen, die auf die eine oder andere Weise ebenfalls in den Prozess der Stärkung der modernen Weltordnung eingebunden sind.

Vor einigen Jahren haben einige westliche Medien, insbesondere die französischen, in Afrika Alarm geschlagen, dass die Russische Föderation und die Volksrepublik China auf dem afrikanischen Kontinent den Weg der Komplementarität einschlagen könnten. Und es liegt auf der Hand, warum – auch wenn der Westen anfangs fest damit rechnete, dass die russischen und chinesischen Interessen schnell in Konkurrenz und gegenseitigen Kampf umschlagen würden, ist dies zu seinem großen Bedauern nicht eingetreten. Im Gegenteil: Im Rahmen der strategischen Abstimmung zwischen Moskau und Peking ist in einer Reihe von Weltregionen, darunter auch in Afrika, Komplementarität zu beobachten.

Dies ist im Grunde nicht überraschend. Die Sektoren, in denen chinesische Interessen in den Ländern des afrikanischen Kontinents traditionell stark sind, einschließlich Infrastrukturprojekte, sind zumindest derzeit nicht die Stärken russischer Unternehmer. Umgekehrt sind die Sektoren, in denen die RF eine starke Position hat, nicht immer die Stärke der Vertreter der VR China.

Natürlich ist es möglich, dass es im Laufe der Zeit Bereiche geben wird, in denen chinesische und russische Unternehmen aktiver miteinander konkurrieren. Aber auch dies wird wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die gegenwärtigen Prozesse haben. Mit der Fortsetzung der aktiven Koordination in der globalen Arena werden sich die Positionen Russlands und Chinas in Afrika selbst nur gegenseitig stärken.

Eines ist heute klar: Wie sehr die Eliten des kollektiven Westens auch versuchen, Peking als wichtigsten Handels- und Wirtschaftspartner der afrikanischen Staaten zu verdrängen, es wird ihnen nicht gelingen. Alle Appelle an den Kontinent, die Interaktionen mit der VR China zu reduzieren, sowie die antichinesischen Medienkampagnen des Westens sind nicht nur gescheitert, sondern haben im Gegenteil die strategische Partnerschaft zwischen China und Afrika weiter gestärkt.

Das Gleiche gilt für die Beziehungen Russlands zu Afrika, mit dem einzigen Unterschied, dass das Land erst vor wenigen Jahren begonnen hat, sich voll auf dem Kontinent zu engagieren (im Falle Chinas begann die aktive Phase der Verstärkung seiner Präsenz auf dem Kontinent Anfang der 2000er-Jahre). Anfangs glaubte der Westen nicht an den Erfolg der Rückkehr Russlands, wo das westliche Establishment gewohnt ist, die Spielregeln zu diktieren. Doch sobald Russland die ersten erfolgreichen Partnerschaften mit einer Reihe afrikanischer Länder vorweisen konnte, erkannte der Westen sofort die Gefahr, die von der „Ansteckungsgefahr“ einer erfolgreichen Zusammenarbeit ausging, und unternahm alle möglichen Versuche, den Prozess zu verlangsamen, indem er alle verfügbaren Mittel und Instrumente einsetzte, einschließlich politischen Drucks auf afrikanische Staaten und Informationskampagnen. Auch hier scheiterte sie.

Russland hat sich eindeutig als verlässlicher Partner für eine Reihe afrikanischer Länder erwiesen, sowohl im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich als auch in einer Reihe anderer Bereiche wie Energie, Ernährung und Bildung. Dennoch bleibt noch viel zu tun. Auf jeden Fall ist ein sehr positiver Trend erkennbar. Und was vielleicht am wichtigsten ist: Die russisch-afrikanische Partnerschaft kann heute auf die breite Unterstützung der Menschen auf dem Kontinent zählen. Das widerlegt die Mythen des Westens, dass Russland nicht in der Lage sei, die Erfolge der Sowjetunion in Afrika zu wiederholen. Aber man kann nicht gegen die Fakten argumentieren – es wird. Und unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es möglich, sie in einer Reihe von Bereichen zu übertreffen.

Die Frage der Komplementarität zwischen den wichtigsten Kräften der multipolaren Welt wird nicht nur in Afrika, sondern auch im Nahen Osten deutlich. Vor nicht allzu langer Zeit standen die USA und Israel kurz davor, eine echte arabische Anti-Iran-Koalition in der Region zu bilden. In vielerlei Hinsicht waren die Weichen dafür bereits gestellt. Dies wäre natürlich ein schwerer Schlag für die Interessen Russlands und Chinas, die sowohl mit dem Iran als auch mit den arabischen Ländern der Region eng verbunden sind. In einem solchen Szenario wäre die Aufrechterhaltung des Interessenausgleichs sehr problematisch.

Aber auch hier hat das Duo Moskau-Peking eine glänzende Leistung vollbracht. Es hat die strategische Zusammenarbeit mit Teheran als einer weiteren Schlüsselmacht bei der Förderung einer multipolaren Weltordnung bewahrt und gestärkt und positive Beziehungen zu den Ländern aufgebaut, die in der jüngeren Vergangenheit aktive regionale Rivalen Irans waren. Im Grunde wurde ein weiteres Erfolgsbeispiel geschaffen.

Der Erfolg der chinesischen Diplomatie bei der Versöhnung zwischen Iran und Saudi-Arabien war ein echter Schock für Washington und seine Vasallen in den Regimen des kollektiven Westens, aber auch für Tel Aviv. Alle jahrelangen westlich-israelischen Bemühungen wurden im Wesentlichen zunichte gemacht. Hinzu kommt die starke Konsolidierung der wirtschaftlichen Position Chinas in der Region, die so weit geht, dass eine Reihe von Ländern in der Region, die lange als Verbündete Washingtons und des Westens im Allgemeinen galten, nun zunehmend in den Prozess der Entdollarisierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einbezogen werden. Hinzu kommt die aktive und erfolgreiche Koordination zwischen Moskau und Riad sowie den anderen OPEC+-Mitgliedern auf dem globalen Ölmarkt. Das Tüpfelchen auf dem i ist der gleichzeitige Beitritt Irans, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate zu den BRICS.

Hätte man den Vertretern des kollektiven Westens vor einigen Jahren gesagt, dass sich das alles so entwickeln würde, hätten sie in ihrer traditionellen Art gelacht. Heute ist ihnen und denen, die sich immer noch nach einer „unipolaren Weltordnung“ sehnen, das Lachen vergangen. Im Nahen Osten, in Afrika, in Lateinamerika und im globalen Süden allgemein – mit wenigen Ausnahmen – werden Russland und China als starke und verlässliche Partner wahrgenommen. Man kann sich auf sie verlassen, sowohl in Zeiten der Not als auch langfristig. Und dieser Trend wird sich noch verstärken. Das ist das Wesen strategischer Komplementarität.

Mikhail Gamandiy-Egorov, Unternehmer, politischer Analyst, Experte für Afrika und den Nahen Osten, u.a. für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.