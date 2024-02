Thailands Vorschlag für eine Landbrücke berührt sensible Grenze zwischen den USA und China

Das vorgeschlagene thailändische Megaprojekt soll eine alternative Schifffahrtsroute zur Straße von Malakka bieten, könnte aber einen wichtigen strategischen Vorteil der USA gegenüber China untergraben.

BANGKOK – Thailand hofft auf die Hilfe Chinas beim Bau einer 2,8 Milliarden US-Dollar teuren Ost-West-Autobahn und einer Eisenbahnlinie durch das Königreich, die die Andamanensee mit dem Golf von Thailand verbinden und eine Abkürzung für den Transport von Öl und anderen internationalen Gütern sein soll, die derzeit weiter südlich über Singapur und die Straße von Malakka transportiert werden.

Das südliche Hinterland Chinas könnte dann ebenfalls die bestehenden Nord-Süd-Straßen und Eisenbahnen nutzen, um den Chinesen erstmals einen Zugang auf dem Landweg zu den beiden geplanten Tiefseehäfen Südthailands an der Andamanen- und Golfküste zu ermöglichen, die sich nach Westen zum Indischen Ozean und nach Osten zum Pazifischen Ozean öffnen.

Thailand beschreibt den Landbrückenplan als schnellere, kürzere und billigere Route für den internationalen Schiffsverkehr im Vergleich zur engen und überlasteten Straße von Malakka, die zwischen Singapur und Indonesien eingekeilt ist.

Der Plan stellt eine verkleinerte Version des oft vorgeschlagenen, aber nie realisierten Kra-Kanals dar, der in jüngerer Zeit als Thai-Kanal bezeichnet wurde und einen Kanal durch die schmale Landenge von Kra im Süden Thailands vorsah.

Map: Twitter Screengrab / CNA / Thai Ministry of Transport

Das Kanalprojekt, dessen Kosten auf über 25 Milliarden Dollar geschätzt werden, stützt sich auf eine Verfassungsbestimmung, die das Königreich als „unteilbar“ definiert. Das Konzept der Landbrücke, so die Befürworter des Projekts, sei juristisch nicht anfechtbar.

Die Landbrücke könnte auch zu einer alternativen Route werden, falls es in der Region zu Feindseligkeiten kommen sollte und die USA die Straße von Malakka blockieren, um Chinas Handel und Energieimporte aus dem Nahen Osten zu stören – ein strategischer Engpass, der oft als Chinas „Malakka-Dilemma“ bezeichnet wird.

Viele der internationalen Schiffe, die Singapur passieren, transportieren Öl aus dem Nahen Osten und andere Produkte nach China, Japan, Südkorea, Taiwan, die Philippinen und andere Länder im Pazifik.

Die in Peking ansässige Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) „schätzt unsere Politik aufrichtig, insbesondere das Landbrückenprojekt, an dem sie sich sicherlich beteiligen wird“, sagte der thailändische Premierminister Srettha Thavisin nach einem Treffen mit dem AIIB-Präsidenten im Februar.

„Ich werde ein offizielles Gespräch mit ihnen führen“, sagte Srettha, wie die Bangkok Post am 4. Februar berichtete.

Bangkok plant, im März eine vom thailändischen Verkehrsministerium geleitete Roadshow zum Megaprojekt „Land Bridge“ nach China zu schicken, um chinesische Regierungs- und Privatinvestitionen für das 100 Kilometer lange Megaprojekt zu gewinnen, das Gas- und Ölpipelines, Lagerhäuser und andere Infrastruktur umfasst.

Das thailändische Verkehrsministerium wird der chinesischen Botschaft in Bangkok voraussichtlich im Februar einen detaillierten Bericht über die Landbrücke vorlegen, um die Roadshow vorzubereiten, berichteten lokale Medien. Wenn die Landbrücke gebaut ist, wird sie für den weltweiten Schiffsverkehr offen sein, sagten Beamte.

„Heute arbeitet die Welt zusammen, anstatt zu konkurrieren“, sagte der stellvertretende Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul.

Der chinesische Außenminister Wang Yi habe Thailand kürzlich besucht und Interesse an dem Projekt gezeigt, sagte Srettha.

Der Premierminister stellte das Projekt auch Washingtons Botschafter in Bangkok, Robert Godec, auf einem Treffen der amerikanischen Handelskammer im vergangenen Oktober vor, wo er vor Hunderten von amerikanischen Führungskräften und Investoren die Hauptrede hielt.

Es ist immer noch unklar, wie die USA, einschließlich des Pentagons, das vorgeschlagene Projekt aus militärischer Sicht sehen, einschließlich seines Potenzials, China eine alternative Seeroute in einem möglichen Konfliktszenario zu bieten, in dem die US-Marine versuchen würde, chinesische Schiffe in der engen Straße von Malakka zu blockieren, um wirtschaftlichen Druck auf Peking auszuüben.

Die USS Theodore Roosevelt segelt am 1. April 2018 in der Straße von Malakka. Bild: US Navy

Sicherheitsanalysten zufolge könnten die USA im Falle eines Krieges um Taiwan auf eine Blockade von Malakka zurückgreifen und Kriegsschiffe von Singapur aus entsenden. Dieselben Analysten halten es auch für möglich, dass die USA versuchen könnten, die thailändische Landbrücke auf der Seite der Andamanen zu blockieren, was Thailand im Falle eines Krieges um Taiwan in eine potenziell heikle diplomatische Lage bringen würde.

Vergangenen Monat stellte der thailändische Premierminister den Plan auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, amerikanischen, japanischen und anderen potenziellen Investoren vor, darunter Sultan Ahmed bin Sulayem, CEO von Dubai Port (DP) World, einem Logistikunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Verkehrsminister Suriya Jungrungreangkit werde in Kürze nach Dubai reisen, um sich mit DP-Vertretern zu treffen, sagte Srettha.

„Der Schlüsselfaktor, der das Interesse der Investoren an dem Projekt weckt, ist der interne Zinsfuß von 10 %, den sie aus dem Projekt erzielen werden“, sagte Suriya.

Unter den ausländischen Verladern könnte China durch die Landbrücke seine internationale Marktpräsenz erhöhen, da die meisten seiner Exporte nach Europa derzeit den längeren Weg über die Straße von Malakka nehmen.

Die Landbrücke würde den Hafen von Ranong an der Andamanensee im Südwesten Thailands mit dem Hafen von Chumphon an der Südostküste am Golf von Thailand verbinden.

Bahnhöfe und Eisenbahnverbindungen von Küste zu Küste würden gebaut, während die Bauarbeiter eine glatte Autobahn über felsige Hügel und durch den Dschungel bauen würden, um die beiden Seehäfen zu bedienen.

An jeder Küste würden Frachtschiffe ihre Reise beenden, anlegen und ihre Waren auf wartende Züge und Lastwagen umladen.

Die Fracht würde quer durch Thailand zur gegenüberliegenden Küste transportiert, wo sie auf Schiffe verladen würde, die ihre Reise von diesem Hafen aus beginnen würden.

Die Logistik, der Zeitaufwand und die Kosten für das Entladen und Umladen von Schiffen für den Straßentransport haben jedoch bereits zu Kritik an dem Projekt geführt, da es für die Verlader im Vergleich zur Route über die Straße von Malakka unwirtschaftlich sei.

Der für die Landbrücke vorgesehene Hafen an der Ostküste, Chumphon, liegt in der Nähe von Thailands internationalem, investorenfreundlichem Eastern Economic Corridor (EEC), der Hightech-Industrien anziehen soll.

Der internationale Flughafen U-Tapao und Thailands verkehrsreichster Tiefseehafen Laem Chabang in der Provinz Chon Buri liegen ebenfalls in der Nähe des Seehafens Chumphon am Golf von Thailand.

Dubai Ports soll an einem Joint Venture für ein Containerterminal am Laem Chabang International Terminal beteiligt sein.

„Die Regierung hat dieses Megaprojekt unter Berücksichtigung der aktuellen geopolitischen Lage durchgeführt, da das Land keine Konflikte mit anderen Nationen hat“, sagte Srettha am 4. Januar im Parlament.

