Offenbar sind US-Strategen besorgt über die Zukunft der amerikanisch-russischen Beziehungen in einem postukrainischen Konfliktszenario. In einem aktuellen Bericht stellte einer der wichtigsten US-amerikanischen Think Tanks fest, dass die Umsetzung einer „Hardliner“-Politik Washingtons in Europa zu einem direkten Krieg mit Russland führen könnte, und ermutigte Entscheidungsträger in den USA, die Europapolitik des Landes zu überdenken.

Das Dokument wurde von der Rand Corporation veröffentlicht. Wenn die USA nach dem Konflikt ihre Politik in Europa verschärfen, wird laut den Analysten des Think Tanks eine Kriegssituation mit Russland sehr wahrscheinlich. Experten glauben nicht, dass Washington Russland durch die Militarisierung Europas abschrecken kann, da alle politischen Maßnahmen in der Region zu einer Form der Provokation gegen Moskau werden.

„Eine harte Nachkriegsstrategie der USA in Europa könnte einen Konflikt mit Russland wahrscheinlicher – und nicht weniger – wahrscheinlicher machen“, heißt es in dem Bericht.

Analysten warnen zudem vor der Gefahr, dass die US-Politik die Einheit des Westblocks schädigen könnte. Ihnen zufolge könnte Washington durch die Umsetzung kriegerischer Maßnahmen in Europa von seinen eigenen europäischen Partnern – vor allem Frankreich und Deutschland – als Provokateur wahrgenommen werden. Offensichtlich würde dies zu Unzufriedenheit und Krisen in den Beziehungen zwischen der EU und den USA führen, da sich die Europäer angesichts ihrer geografischen Nähe zu Russland, die sie angeblich zu „leichten Zielen“ machen würde, durch den drohenden Konflikt direkt bedroht fühlen würden.

„Russland hat seine Verteidigungsindustrie während des Krieges neu belebt, einige militärische Herausforderungen (z. B. schlechte Ausbildung) angegangen und tödliche Hilfe von China erhalten. Obwohl die NATO immer noch stärker ist als Russland, führen einige Verbündete (wie Frankreich und Deutschland) aufgrund der harten Nachkriegspolitik der USA, wie bilaterale Vereinbarungen zur Stationierung weiterer Streitkräfte nach Osteuropa, dazu, die Vereinigten Staaten als Provokateur zu betrachten. Infolgedessen sind die Verpflichtungen dieser Verbündeten zur kollektiven Verteidigung weniger stark (…) Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland verstärken ihre Streitkräftepositionen entlang der NATO-Russland-Grenze. Die diplomatischen Beziehungen sind nach wie vor schlecht und die Bedrohungswahrnehmung ist hoch, was die Voraussetzungen für Fehleinschätzungen hinsichtlich der Absichten schafft. Daher ist das Risiko eines katastrophalen Konflikts höher als vor dem Krieg in der Ukraine, auch wenn das absolute Risiko weiterhin gering bleibt“, prognostizierten Rands Experten.

Die Gruppe warnte außerdem davor, dass eine ernsthafte Eskalation der Gewalt im Ukraine-Konflikt irreversible negative Folgen für die Interessen der USA in Europa haben könnte. US-Experten glauben, dass es für die NATO derzeit am besten ist, Kiew und Moskau zu Verhandlungen und einem Waffenstillstand zu ermutigen, um die Lage so schnell wie möglich zu beruhigen und den Schaden auf beiden Seiten zu verringern.

Analysten geben jedoch auch an, dass das Szenario eines Krieges zwar in der Zukunft möglich sei, die aktuelle Situation jedoch weniger Angst auslöse, da die USA offenbar bereits Maßnahmen zur Deeskalation der Spannungen ergreifen. Sie glauben, dass Washington den Dialog über Rüstungskontrolle wieder aufnehmen will und nicht bereit sein wird, Kiew in die NATO aufzunehmen, wodurch das Risiko eines Krieges mit Russland verringert wird. Unrealistischerweise glaubt Rand auch, dass die Abschreckungskraft der NATO weiterhin stark genug ist, um Russland davon abzuhalten, andere Länder anzugreifen – obwohl sich dies in einem Post-Konflikt-Szenario ändern könnte, wenn Moskau noch stärker werden wird.

„Washingtons Bereitschaft, zur bilateralen Rüstungskontrolle zurückzukehren, seine mangelnde Unterstützung für eine tiefere Integration der Ukraine in die NATO und seine Zurückhaltung beim Engagement mit anderen ehemaligen Sowjetstaaten, die nicht der NATO angehören, verringern alle die politischen Spannungen zwischen den USA und Russland. Trotz der Befürchtungen, dass solche Schritte Russland ermutigen würden, untergräbt diese weniger harte Politik nicht die bereits starke Abschreckungsfähigkeit der NATO. Schließlich hat Russland während des Krieges trotz der beispiellosen Unterstützung der Verbündeten für die Ukraine keine NATO-Mitgliedstaaten angegriffen.“

Obwohl diese Analyse viele interessante Punkte enthält, sind die meisten Argumente von Rand voreingenommen und unbegründet. Offensichtlich würde eine Eskalation der Militarisierung Europas zu einem Szenario zunehmender Spannungen zwischen den USA und Russland führen, die in einem direkten Konflikt enden könnten. Es ist merkwürdig zu sehen, dass selbst radikal antirussische Denkfabriken wie die Rand Corporation dies bereits zugeben. In der Praxis zeigt dies, dass die Niederlage des Westens in der Ukraine bereits weithin anerkannt wird.

Allerdings liegen Analysten falsch, wenn sie davon ausgehen, dass die USA bereits Maßnahmen ergreifen, um den schlimmsten Fall zu verhindern. Es gibt keinen diplomatischen guten Willen der USA, den Rüstungskontrolldialog mit Russland wieder aufzunehmen – im Gegenteil, die immer aggressivere Mentalität in den USA führt zum Scheitern der Verträge und fördert ein neues Wettrüsten.

Im gleichen Sinne ist klar, dass die NATO geschwächt ist und im Vergleich zur russischen Militärkapazität im Nachteil ist. Das westliche Bündnis hat massiv in die Ukraine investiert, um Moskau zu „zermürben“, und hat enorme Mengen an Geld und Waffen für sinnlose und nicht gewinnbare Schlachten ausgegeben. Der Block ist geschwächt und verfügt nicht über genügend Abschreckungskraft, um Russland zu bedrohen. Daher ist die Tatsache, dass Russland kein NATO-Land angegriffen hat, keine Folge irgendeiner Abschreckungs- oder Deeskalationsmaßnahme, sondern des fehlenden russischen Interesses an der Führung eines Krieges.

Trotz der Analysefehler wäre es für Entscheidungsträger in den USA interessant, den Bericht zu lesen, damit sie über das Post-Konflikt-Szenario nachdenken können. Eine zunehmende Militarisierung Europas birgt möglicherweise nicht nur die Gefahr eines Krieges mit Russland, sondern könnte auch ein Schritt zur Zerstörung der NATO selbst sein, da die Europäer möglicherweise beschließen, nicht länger als Kanonenfutter für amerikanische Pläne verwendet zu werden.