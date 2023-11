Deutschland gewährt Thailand, 422 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte

Thailand erhält von Deutschland einen bedeutenden Beitrag in Höhe von 422 Millionen Euro (16 Milliarden Baht), mit dem verschiedene Projekte zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels finanziert werden sollen. Das gab der deutsche Botschafter in Thailand, Ernst Reichel, gestern auf einer Pressekonferenz bekannt.

Reichel, der sein diplomatisches Amt vor zwei Monaten angetreten hatte, betonte, dass der Klimaschutz für Deutschland ein wichtiges Anliegen sei. Er wies darauf hin, dass sowohl Deutschland als auch Thailand die Auswirkungen des Klimawandels am eigenen Leib zu spüren bekämen, da trockene Sommer, heftige Stürme und schwere Überschwemmungen immer häufiger würden.

„Wir stehen beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft vor den gleichen Herausforderungen“.

Thailand gehöre zu den Ländern, die am meisten von der deutschen Finanzhilfe zur Bekämpfung dieses globalen Problems profitierten.

Um wirksame Strategien gegen den Klimawandel zu formulieren, plant die Deutsche Botschaft in Bangkok am 7. Dezember eine Konferenz. Ziel der Veranstaltung ist es zu diskutieren, wie Deutschland, Thailand und andere Länder gemeinsam gegen diese globale Bedrohung vorgehen können.

In einem weiteren Punkt brachte Reichel die deutsche Haltung zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas zum Ausdruck. Er übermittelte Deutschlands Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung als Reaktion auf die Terroranschläge der Hamas am 7. Oktober. Bei den Anschlägen waren mehr als 1.400 Menschen ums Leben gekommen, darunter Kleinkinder, Frauen und ältere Menschen.

Unter den Opfern waren auch 34 thailändische Arbeiter, weitere 24 wurden von der Hamas als Geiseln genommen, berichtete die Bangkok Post.

„Natürlich halten wir auch Israel an die Normen des humanitären Völkerrechts, obwohl die Hamas in vielerlei Hinsicht gegen dasselbe Recht verstößt.“

Reichel sprach auch das aktuelle Thema des russisch-ukrainischen Konflikts an. Er wies darauf hin, dass die Ukraine um ihre Existenz kämpfe und dass die russische Invasion die internationale Sicherheitsgrenze verletze, die durch die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen festgelegt sei.

Hinsichtlich des Zustands der Demokratie in Thailand stellte Reichel fest, dass die Verurteilungen nach dem Gesetz über Majestätsbeleidigung offenbar ohne erkennbare Veränderung weitergingen.

Vor seiner Tätigkeit in Thailand war Reichel deutscher Botschafter in Griechenland. In seiner 16-jährigen diplomatischen Laufbahn war er in Ost- und Südosteuropa, einschließlich Russland und der ehemaligen Sowjetunion, tätig. Dies ist seine erste diplomatische Mission in Asien.