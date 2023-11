Die Reaktion: Wird der Internationale Strafgerichtshof auch für Bibi Netanyahu einen Haftbefehl ausstellen, so wie er es für Putin getan hat?

Israelische Militärquellen, zitiert von Haaretz, behaupten, dass sie erstmals eine Rakete abgewehrt haben, die aus dem Jemen von den Houthi-Gruppen abgefeuert wurde. Die Rakete hätte die gesamte Arabische Halbinsel überquert, über Saudi-Arabien und Jordanien.

In der Zwischenzeit haben gepanzerte Fahrzeuge der israelischen Armee die Stadt Gaza umzingelt, wo bereits 19 Verluste zu beklagen sind. Internet, Wasser, Strom, die Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln sind in einer Belagerung wie in mittelalterlichen Städten abgeschnitten.

Unter der palästinensischen Bevölkerung hat die Zahl der Toten 9.000 überschritten, darunter mehra als 3.700 Kinder und 2.300 Frauen. Allein im zweimal hintereinander getroffenen Flüchtlingslager wurden 195 Todesfälle gemeldet.

Die Krankenhäuser sind überwältigt von den 32.000 Verletzten, darunter mehr als 6.000 Kinder und dem Mangel an Ressourcen, laut Al Jazeera.

Viele Verletzte sterben unter den Trümmern, da es an Rettungsteams fehlt. Es gibt auch 2.000 Verletzte in der Westbank, obwohl dort die Hamas nicht aktiv ist.

Außerdem wurden 19 Ziele im Libanon getroffen, von wo das Weiße Haus mit einer vollständigen Vergeltung der Hezbollah rechnet.

*

Amnesty International beschuldigt Israel auch im Libanon der Kriegsverbrechen. Zwischen dem 10. und 16. Oktober verwendeten sie Weißen Phosphor in Bombenangriffen auf den südlichen Libanon mit Zivilbevölkerung.

Weißer Phosphor ist ein Brandstoff, der sehr hohe Temperaturen und dichten Rauch erzeugt, der die inneren Organe schädigt. Sein Feuer kann nicht mit Wasser gelöscht werden, und eine Verbrennung von 10% der Körperoberfläche gilt als tödlich.

Es stellt sich die Frage: Wird der Internationale Strafgerichtshof auch für Bibi Netanyahu einen Haftbefehl ausstellen, so wie er es für Putin getan hat? Da sich die Beweise zu häufen scheinen.

*

Das von Wikileaks übernommene Dokument, das den Plan der ethnischen Säuberung in Gaza aufdeckt, wird auch von Associated Press, der größten amerikanischen Nachrichtenagentur, die zufällig eine jüdische Leitung hat, bestätigt. Der mehrstufige Plan spricht von Evakuierung (die bereits im Gange ist) und dem Bau von Zeltstädten in der Wüste des Sinai auf ägyptischem Territorium.

Die Siedlungen, die ohne jede Infrastruktur auskommen sollten, waren als vorübergehend gedacht, sollten aber für immer bleiben, so wie es den Millionen von Palästinensern geht, die seit 1948 im Libanon, in Syrien, Jordanien und anderen Ländern vertrieben wurden und denen die Rückkehr verwehrt bleibt. Als alternative Möglichkeiten, falls Ägypten die Aufnahme von zwei Millionen Obdachlosen ablehnt, waren die Umsiedlung nach Kanada und Europa im Gespräch. (Da Ägypten inzwischen davon erfahren hat und sich kategorisch weigert, bleiben nur diese Möglichkeiten übrig.)

Das Papier erschien ursprünglich auf einer israelischen Website, Mekomit, die garantierte, dass es von Quellen aus dem Informationsministerium geprüft wurde. Nach der Veröffentlichung haben Vertreter des Kabinetts Netanyahu nicht gesagt, dass es falsch sei, aber versucht, es als „Gedankenspiel, nicht als eigentlichen Plan“ herunterzuspielen. Das Dokument ist datiert auf den 13. Oktober, sechs Tage nach dem Hamas-Angriff, aber wenn es Gespräche mit Ägypten gegeben hätte, muss die Idee älter gewesen sein. Am selben Tag wie das geheime Dokument gab die Regierung auch einen öffentlichen Befehl für 1,1 Millionen Einwohner von Gaza heraus, den Norden des Streifens zu räumen.

„Die Lösung“ würde nichts an dem vermeintlichen Ziel der Kampagne ändern, die Hamas zu eliminieren, indem sie dieselbe Bevölkerung um einige Kilometer verschiebt, gegen die die große Gefängnismauer von Gaza errichtet wurde. Die Feindseligkeit der Bevölkerung, die Hamas nach Jahrzehnten des Bombardements und der Apartheidpolitik gewählt hat, würde durch die Umsiedlung in die Wüste nicht erlöschen. Es ist schwer zu glauben, dass die Demolierung oder Zerstörung von über 40% der Wohnungen in Gaza in den vergangenen drei Wochen die Überlebenden dazu bringen würde, ihre Gefühle gegenüber Israel zu ändern und eine hypothetische Versöhnungspartei mehr zu unterstützen.

Eine interessante Tatsache. Die Presse verwendet weiterhin zwei irreführende Phrasen: „Der Krieg in Israel“ (für etwas, das außerhalb seiner Grenzen passiert) und „Der Krieg zwischen Israel und Hamas“. Aber alle bombardierten Ziele sind zivil: Wohnblocks, Krankenhäuser, Moscheen, Kirchen, Flüchtlingslager, Pressestellen und UN-Vertretungen. Unter all diesen wird uns gesagt, dass sich Hamas-Militante versteckt hatten und dass es die Schuld derer ist, die den Evakuierungsbefehl nicht befolgt haben.

Nach einer solchen krankhaften Logik könnten auch die Hamas-Terroristen sagen, dass sie israelische Militante (wo der Militärdienst sowohl für Männer als auch für Frauen obligatorisch ist) anvisiert hatten. Oder dass auch sie einen Evakuierungsbefehl ignoriert haben, als sie sagten, dass sie ganz Palästina für sich wollen.

Aber abgesehen vom Kampf der Worte, was niemand bemerkt, ist, dass es keine Gegenreaktion von Hamas auf diese Bombenangriffe gibt. Wenn ganz Gaza mit Tunneln, Raketenlagern durchsetzt ist und es eine versteckte Mega-Armee gibt, warum feuern sie nicht mit diesen Raketen, wenn sie angegriffen werden? Warum bewahren sie sie auf?

Die Situation wirft sogar noch größere Fragen auf über die Fähigkeit, einen so gut koordinierten Angriff am 7. Oktober zu organisieren, an dem angeblich Hunderte von Terroristen teilgenommen haben sollen. Wenn die Projektile, von denen gesagt wird, dass sie abgefeuert werden, Opfer fordern würden, würden sie sicherlich intensiv medienwirksam gemacht.

In den letzten Wochen scheint die Organisation ein Phantom zu sein, wie Al-Qaida, das in den Höhlen von Tora Bora verschwunden ist, aber fähig zu ultrakomplexen Angriffen in New York.