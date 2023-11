Europaabgeordneter warnt vor digitaler Identität: „Eine Katastrophe!

Cyber-Experten sind in Aufruhr über ein „gefährliches“ neues EU-Gesetz, so schreibt es das niederländische Journal AD. Dieses Gesetz wird es anderen Ländern bald ermöglichen, niederländische Bürger ohne Grund auszuspionieren und abzuhören.

Möglich wird dies, weil die europäische Verordnung zur elektronischen Identifizierung in letzter Minute geändert wurde. In einem offenen Brief an die Europäische Kommission warnen 335 Wissenschaftler aus 32 Ländern, dass dieses Gesetz der Massenüberwachung Tür und Tor öffnet.

Der EU-Vorschlag erlaube es den Mitgliedsstaaten, den Internetverkehr abzufangen und sei damit ein direkter Sturz in den Abgrund des digitalen Wahnsinns, warnt Dave Maasland, Direktor der Sicherheitsfirma Eset, in der Zeitung.

„Es war von Anfang an klar, dass die digitale Identität eine Katastrophe für die Sicherheit und den Datenschutz sein würde“, antwortet der Europaabgeordnete Rob Roos. „Das wurde als ‚Verschwörungstheorie‘ abgetan.“

Eigentlich sollte die digitale Identität diese Woche endlich durchgesetzt werden, doch nun schlagen alle möglichen Experten Alarm.

„Meine Position war immer: Die digitale Identität sollte nicht eingeführt werden“, betont Roos, der sich im Europaparlament weiterhin gegen die Einführung ausspricht.

Die digitale Identität ist eine Katastrophe für Privatsphäre und Sicherheit, aber Staatssekretär Van Huffelen (D66) hat sie gegen den Widerstand der Abgeordnetenkammer durchgesetzt. Auch in Brüssel wurde die digitale Identität (eID) ohne Plenardebatte und Abstimmung durchgedrückt, seufzt Roos.

„Ich bin gegen die eID und habe schon vor Monaten alles getan, um diesen undemokratischen Prozess zu stoppen“.