Warum die Sommerzeit unsinnig ist

Das halbjährliche Ritual der Zeitumstellung ist ein unnötiges Ärgernis und sollte überall abgeschafft werden.

Am 29. Oktober endete in Europa das abergläubische jährliche Ritual der Sommerzeit. Mindestens die Hälfte des Jahres tun wir kollektiv so, als ob es eine Stunde später wäre, als es tatsächlich ist, obwohl das völlig sinnlos ist und nur zu mehr Stress und Verwirrung führt.

Es gibt eine charmante angelsächsische Tradition, Benjamin Franklin für die Erfindung von allem verantwortlich zu machen, und die Sommerzeit wird oft diesem armen Mann zu Füßen gelegt. Diese Anschuldigungen sind unberechtigt. Franklins Verbrechen bestand lediglich darin, dass er 1784 eine sarkastische Abrechnung mit dem Pariser Nachtleben verfasst hatte, in der er vorschlug, dass die vergnügungssüchtigen Bürger der Stadt viel Lampenöl sparen könnten, wenn sie nur früher zu Bett gingen.

Der eigentliche Erfinder der Sommerzeit war ein Entomologe namens George Vernon Hudson, der sich mehr Tageslicht an Sommerabenden wünschte, um nach Feierabend Insekten sammeln zu können. Als Hudson 1895 der Wellington Philosophical Society ein Papier vorlegte, in dem er vorschlug, die Uhren im Sommer um zwei Stunden vorzustellen, wurde er zu Recht als Idiot verspottet. Ein Teilnehmer bezeichnete seine Idee als „völlig unwissenschaftlich und undurchführbar“, während ein anderer darauf hinwies, dass „das bloße Verschieben der Stunden keinen Unterschied in der Zeit machen würde“. (Ein gewisser Mr. Richardson meinte jedoch in Anlehnung an Franklin, dass es eine gute Sache wäre, wenn der Plan auf die Jugend angewandt werden könnte). Hudson veröffentlichte seinen Vorschlag 1898 und gewann schließlich einen britischen Architekten namens William Willett für seine Idee, die Zeit selbst zu einer Sache zu machen, an der Bürokraten herumfummeln können. Willett verbrachte einige exzentrische Jahre damit, die Uhren jeden April in vier Schritten um 80 Minuten vorzustellen und diese bizarren Anpassungen im September wieder rückgängig zu machen. Er erregte die Aufmerksamkeit einiger Politiker, darunter Winston Churchill, aber er starb an einer Grippe, bevor das Projekt fortgesetzt werden konnte.

Die Sommerzeit wurde erst 1916 Wirklichkeit, als Deutschland und Österreich-Ungarn die Zeitverschiebung einführten, um im Krieg Treibstoff zu sparen. Um keinen Vorteil zu verlieren, führte das Vereinigte Königreich die Sommerzeit erst Wochen später ein, und die Vereinigten Staaten folgten diesem Beispiel nach ihrem späten Kriegseintritt 1918. Schon damals gab es erhebliche Zweifel, ob die Sommerzeit einen nennenswerten Einfluss auf den Energieverbrauch haben würde, insbesondere in stark regulierten Kriegswirtschaften. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass die Sommerzeit in Friedenszeiten wahrscheinlich zu einem leichten Anstieg des Stromverbrauchs führt, da sie einen Austausch von weniger energieintensiver Beleuchtung gegen energieintensivere Heizung und Kühlung bedeutet.

Leider haben solche praktischen Überlegungen nie eine Rolle gespielt. Der Erste Weltkrieg hat die Sommerzeit als Sparmaßnahme im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Nach 1918 wurde sie zwar in den meisten Ländern wieder abgeschafft, aber während des Zweiten Weltkrieges wurde sie in fast allen Ländern wieder eingeführt. In Deutschland wurden die Uhren am 1. April 1940 vorgestellt und erst am 2. November 1942 wieder zurückgestellt. Danach erinnerten sich die Nationalsozialisten daran, die Sommerzeit in jedem Herbst abzuschaffen, bis sie 1945 besiegt wurden und die Besatzungsmächte die Kontrolle über die Uhren übernahmen. Nach dem Hungerwinter 1946/1947 führten sie im Mai sogar eine „doppelte Sommerzeit“ von zwei Stunden ein, stellten diese aber sieben Wochen später wieder auf die traditionelle eine Stunde zurück. 1949 beschlossen die beiden neu gegründeten deutschen Staaten, die Sommerzeit wie im übrigen Nachkriegseuropa ganz abzuschaffen.

Die Sommerzeit wirkt wie eine Ansteckung durch Rechtsprechung. Jeder kann sie aus einem dummen Grund einführen und damit alle Nachbarn zwingen, das Chaos falsch gestellter Uhren zu schlucken oder mitzumachen. Es war Frankreich, das 1976 als Reaktion auf die Ölkrise die Sommerzeit in Europa wieder einführte. Damit kehrte das sinnlose Ritual des zweimal jährlichen Umstellens der Uhren auf den Kontinent zurück, diesmal nicht einmal, um Energie zu sparen, sondern einfach, um Verwirrung bei Flug- und Zugfahrplänen zu vermeiden. Die Schweiz war das letzte Land, das 1981 dem modernen Kult der Sommerzeit erlag. Jetzt, wo wir in dieser Situation sind, scheint es kein Zurück mehr zu geben. Im Jahr 2018 hat die Europäische Kommission eine Online-Umfrage gestartet, um die Meinung der Bürgerinnen und Bürger zur Sommerzeit einzuholen. Die überwältigende Mehrheit der Befragten sprach sich für die Abschaffung der Sommerzeit aus, und das Europäische Parlament stimmte entsprechend für die Abschaffung der Sommerzeit im Jahr 2019. Die Mitgliedstaaten sollten ab 2021 entscheiden, ob sie sich für eine dauerhafte Normalzeit oder eine dauerhafte Sommerzeit entscheiden. Die Frist ist verstrichen, ohne dass sich etwas geändert hätte, denn unsere Politiker fürchten die Verwirrung, die eine Aufsplitterung der Zeit auf dem Kontinent mit sich bringen würde, und einige sind überzeugt, dass die Abschaffung der Sommerzeit eine umfassendere Überprüfung der europäischen Zeitzonen erforderlich machen würde.

Um die Sommerzeit ranken sich viele Mythen. Wir haben gesehen, dass sie keine Energie spart, obwohl dies die einzige offizielle Begründung ist. Viele Amerikaner glauben, dass die Landwirte sie unterstützen, aber in Wirklichkeit gehören sie zu den Hauptgegnern. Die Sommerzeit kommt vorwiegend denjenigen zugute, die feste Arbeitszeiten haben, also den Büroangestellten, da nach Feierabend mehr Licht zur Verfügung steht. Schulen, Geschäfte und Unternehmen sollten ihre Betriebszeiten individuell an die jahreszeitlich bedingten Veränderungen des Tageslichts anpassen, und mancherorts könnte es sogar von Vorteil sein, eine dauerhafte Sommerzeit einzuführen.1 Aber zwei Zeitumstellungen pro Jahr sind schlichtweg unsinnig. Sie erhöhen den Stress (weshalb sie mit einem leichten Anstieg der Herzinfarkte in Verbindung gebracht werden), verursachen weitverbreitete Schlafstörungen und eine Vielzahl anderer Unannehmlichkeiten.

Sie werden sagen, die Sommerzeit sei eine Lappalie, und wahrscheinlich stimmt das auch, aber sie ist ein Lehrstück darüber, wie irrationale bürokratische Maßnahmen selbst dann noch fortbestehen können, wenn jeder gelernt hat, sie zu verachten, und ihr einziger Daseinsgrund widerlegt ist. Die DST ist heimtückisch, weil sie ansteckend ist und weil sie knapp unter der Schwelle der ernsthaften Verärgerung bleibt, die notwendig ist, um die Opposition zu animieren. Dennoch ist es eine schädliche Übung in Sozialtechnik, die niemand ertragen sollte.

UPDATE: Die Standardverteidigung der Sommerzeit, die ich auch in den Kommentaren finde, ist, dass die Zeitumstellung den Sommer angenehmer macht und die Rückkehr zur Normalzeit verhindert, dass Kinder im Dunkeln zur Schule gehen. Ich stimme zu, dass dies Vorteile sind, aber wir haben zwei Möglichkeiten, sie zu erreichen: a) lokal beschlossene und in Kraft gesetzte saisonale Änderungen der Betriebszeiten oder b) eine Änderung der grundlegenden Zeitreferenzen für absolut jeden. Die eine Möglichkeit hat wenig oder keine Nachteile, die andere ist mit einem enormen bürokratischen Aufwand verbunden. Wir haben uns in diesem Fall, wie in vielen anderen auch, für den enormen bürokratischen Aufwand entschieden.

Die einzigen Argumente, die ich für die Sommerzeit finden kann, sind einige amerikanische Studien, die darauf hindeuten, dass das Vorstellen der Uhren mit einem leichten Rückgang der Zahl der Verkehrstoten verbunden ist. Beide kommen zu dem Schluss, dass mehr Leben gerettet werden könnten, wenn die Sommerzeit für das ganze Jahr eingeführt würde, und ich stimme zu, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, dafür zu sorgen, dass der Großteil des Pendlerverkehrs bei Tageslicht stattfindet. Ich kann nicht erkennen, inwiefern es eine Rolle spielt, ob dies durch eine Anpassung der Zeitzonen, eine dauerhafte Vorverlegung der Uhren (was aber dasselbe ist) oder einfach durch eine Optimierung der Geschäftszeiten erreicht wird.