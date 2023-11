Victor Davis Hanson: Ein Kranker Krieg

In allen europäischen und amerikanischen Städten und Universitäten skandieren Zehntausende von Immigranten und Studenten aus dem Nahen Osten sowie radikale Linke ununterbrochen „Freie Palästinenser vom Fluss bis zum Meer“.

Neuerdings rufen sie auch: „Israel, du kannst dich nicht verstecken, wir haben dich beim Völkermord ertappt“.

Man bedenke die Heuchelei dieser doppelten Botschaften.

Die Hamas und ihre Unterstützer fordern offen und eifrig die völkermörderische Auslöschung Israels vom Jordan bis zum Mittelmeer.

Gleichzeitig behaupten sie, dass es Israel ist, das Völkermord begeht – genau das, was die Hamas und ihre im Ausland lebenden Anhänger derzeit als ihre Agenda bezeichnen!

Der Krieg ist noch verrückter geworden.

Die Hamas und ihre Megaphone im Ausland beschimpfen Israel täglich dafür, dass es Vergeltung für das Massaker an etwa 1.300 israelischen Babys, Kindern, Frauen und älteren Menschen im Oktober übt.

Sie fordern auch, dass Israel bei seinen Luftangriffen gegen die Hamas-Killer, die sich in Krankenhäusern, Moscheen und Spitälern verschanzen und Zivilisten als Schutzschilde benutzen, selektiv vorgeht.

Die Hamas geht davon aus, dass ein vermeintlich herzloses Israel zögern wird, die Hamas-Terroristen anzugreifen, wenn sie von Zivilisten umgeben sind.

Tatsächlich sind die Menschen im Gazastreifen durch die Hamas stärker gefährdet als durch die israelischen Verteidigungskräfte.

Aber die Welt akzeptiert, dass Israel selbst niemals eine solche List anwenden würde, indem es Zivilisten benutzt, um seine Städte vor wahllos abgefeuerten Hamas-Raketen zu schützen.

Die Welt weiß auch, dass, wenn Israel jemals eine solche barbarische Taktik anwenden würde, die israelischen Zivilschutzschilde die Raketen der Hamas anziehen – und nicht abschrecken – würden.

Die Apologeten der Hamas bestehen darauf, dass Israel die Zivilbevölkerung im Voraus warnt, sich von den israelischen Bomben fernzuhalten.

Doch gleichzeitig feuert die Hamas täglich Raketen auf Israel ab. Und niemand in der internationalen Gemeinschaft wirft der Hamas vor, zuerst Flugblätter abzuwerfen oder israelische Zivilisten per SMS zu informieren, dass Hamas-Raketen auf dem Weg zu ihnen sind.

Im Gegenteil: Die Raketen der Hamas zielen einzig und allein darauf ab, wahllos israelische Zivilisten zu treffen und zu töten.

In Wirklichkeit geht es also nicht um das Prinzip der Tötung von Zivilisten – denn Israel wird verurteilt, wenn es versucht, Nichtkombattanten zu meiden, und die Hamas wird bejubelt, wenn sie gezielt auf sie zielt.

Stattdessen wird die Asymmetrie durch die Effektivität der israelischen Reaktion und die Ohnmacht der Hamas-Raketen erklärt.

Mit anderen Worten: Die Hamas kann die IDF nicht daran hindern, ihre Ziele zu treffen, während Israel weit mehr Hamas-Raketen abschießen kann, als israelische Bürger in die Luft zu jagen.

Und so wird Israel beschuldigt, bei seinen Bombardierungen zu effektiv – oder „unverhältnismäßig“ – zu sein, während die Hamas dafür belohnt wird, bei ihren Raketenangriffen zu ineffizient zu sein.

In diesem Krieg gibt es noch weitere unheilvolle Paradoxien.

Die Hamas begann den Konflikt, indem sie in Friedenszeiten Todesschwadronen mit 2.000 Killern nach Israel schickte, um überraschend mehr als 1.000 israelische Zivilisten zu ermorden.

Es gab keine vorzivilisatorische, unaussprechliche Gräueltat, die die Schlächter nicht begangen hätten – Folter, Enthauptung, Vergewaltigung, Verstümmelung und Leichenfledderei.

Den Terroristen folgten zahlreiche opportunistische Zivilisten aus dem Gazastreifen nach Israel, die sich ihrerseits an der Gewalt und den Plünderungen beteiligten.

Zurück im Gazastreifen beschimpfte der Mob israelische Gefangene, die als Geiseln gehalten wurden, um sie in Israel gegen inhaftierte Terroristen auszutauschen, und versuchte, ihnen zu schaden.

Kurz gesagt, die Bevölkerung, die einst die Hamas an die Macht wählte und ihr Blutvergießen bejubelte – solange es keine israelische Reaktion darauf gab – behauptet nun, keine Verbindung zur Hamas zu haben. Und doch geht die Welt zu Recht davon aus, dass das israelische Volk untrennbar mit der israelischen Armee verbunden ist.

Die surrealen Paradoxien dieses Krieges gehen noch weiter.

In ihrem Massaker vom 7. Oktober hat die Hamas mehr als 30 amerikanische Staatsbürger abgeschlachtet, und vielleicht 13 weitere sind immer noch verschwunden – wahrscheinlich als Geiseln in den Tunneln der Hamas in Gaza.

Dennoch hat die Biden-Administration die Hamas nicht gezwungen, die entführten Amerikaner freizulassen, geschweige denn auf die Ermordung von US-Bürgern zu reagieren.

Warum also üben die USA trotz aller Solidaritätsbekundungen ständig Druck auf Israel aus, bei seinen Vergeltungsschlägen gegen die Hamas-Terroristen im Gaza-Streifen Zurückhaltung zu üben – ein Druck, der der Hamas das Leben nur leichter macht?

Warum versuchen wir, diejenigen zurückzuhalten, die die Mörder der Amerikaner vernichten wollen, und unterstützen indirekt diejenigen, die sie ermordet haben?

Und warum stellt sich die globale Elite auf die Seite der mörderischen Aggressoren und nicht auf die Seite derer, die Gerechtigkeit für die Ermordeten suchen?

Dafür gibt es viele Gründe.

Es gibt weltweit 500 Millionen Araber und fast 2 Milliarden Muslime, aber nur etwa 9 Millionen Israelis.

Fast fünfzig Prozent der Ölreserven der Welt liegen im muslimischen Nahen Osten.

Westliche Länder, wie das winzige Israel, werden als zu reich und zu mächtig angesehen, während nichtwestliche Länder als untadelige, viktimisierte Underdogs romantisiert werden.

Am besten lässt sich dieser kranke Krieg jedoch verstehen, wenn man bedenkt, dass die Israelis Juden sind und die uralte Geißel des Antisemitismus wieder über die Welt fegt.