Wissenschaftler warnen wieder mal: „Die nächste Pandemie wird die größte und tödlichste sein, die die Menschheit kennt“!

Wissenschaftler warnen, dass die „nächste Pandemie“ das tödlichste Virus sein wird, das die Menschheit je gesehen hat.

Unter dem Namen „Big One“ könnte der nächste große Ausbruch bereits „im Hintergrund brodeln“.

Die Familie der Paramyxoviren umfasst mehr als 75 Viren, darunter Mumps, Masern und Atemwegsinfektionen.

Sie wurde im Oktober vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) in die Liste der zu beobachtenden Pandemieerreger aufgenommen.

Eines der Viren, das Nipah-Virus, ist in der Lage, Zellen mit Rezeptoren zu infizieren, die den Ein- und Austritt von Stoffen in Zellen des zentralen Nervensystems und lebenswichtiger Organe regulieren.

Diese Variante hat eine Sterblichkeitsrate von bis zu 75 Prozent im Vergleich zu Covid, die deutlich unter einem Prozent liegt.

Die Wissenschaftler stellen fest, dass Paramyxoviren im Gegensatz zu Influenza und Covid, die „schnelle Gestaltwandler“ sind, bei ihrer Ausbreitung nicht zu mutieren scheinen, sondern „sehr gut von Mensch zu Mensch übertragbar“ sind.

„Stellen Sie sich ein Paramyxovirus vor, das so ansteckend wie Masern und so tödlich wie Nipah ist“, sagte Dr. Michael Norris, Assistenzprofessor an der Universität von Toronto.

Tatsächlich basierte der Film Contagion aus dem Jahr 2011 auf genau diesem imaginären Paramyxovirus.

In dem Film mit Matt Damon, Gwyneth Paltrow und Kate Winslet kehrt eine Frau von einer Geschäftsreise nach Hongkong zurück und bringt eine tödliche Mikrobe mit, die eine weltweite Pandemie auslöst.

Die Krankheit im Film ist das Nipah-Virus.

„Die Grippe wurde zu Tode sequenziert“, erklärte Benhur Lee, Virologe an der Mount Sinai’s Icahn School of Medicine, gegenüber The Atlantic.

Lee fügte hinzu, dass dies bei Paramyxoviren nicht der Fall sei, da die meisten Menschen, die sich mit einem der mehr als 75 Viren infizieren, nicht überleben, was die Entwicklung von Behandlungsmethoden und Impfstoffen nahezu unmöglich macht.

Das erste entdeckte Virus dieser Familie, die Rinderpest, wurde 1902 identifiziert.

Die Rinderpest ist eine ansteckende Viruserkrankung, die Klauentiere befällt.

Sie war nach den Pocken im Jahr 1980 die zweite Seuche, die 2011 vollständig ausgerottet wurde.

Obwohl Paramyxoviren seit mehr als 100 Jahren bekannt sind, wissen Wissenschaftler immer noch nicht, wie sich die Viren in neue Arten und Mutationen verwandeln, mit denen sie den Menschen infizieren.

Zum Beispiel glaubte man lange Zeit, dass Mumps nur Menschen und ausgewählte Primaten infiziert, aber es wurden auch Fälle bei Fledermäusen gefunden.

Rätselhaft ist auch, wie Paramyxoviren bei einem Wirt nur leichte Infektionen hervorrufen, bei einem anderen aber tödlich wirken können.

Paul Duprex, Virologe an der Universität Pittsburgh, erklärte gegenüber The Atlantic, dass Rubulaviren, die zur Unterfamilie der Paramyxoviren gehören, zu denen auch Mumps gehört, Anlass zur Sorge geben.

Menschen, Affen, Schweine und Hunde sind natürliche Wirte und können sich leicht infizieren, wenn sie auf engem Raum zusammenleben.

Und dann sind da noch die Masern, die erstmals im 9. Jahrhundert von einem persischen Arzt beschrieben wurden.

Erst 1757 entdeckte ein schottischer Arzt im Blut von Patienten einen Erreger, der das Virus auslöste.

Emmie de Wit, Leiterin der Abteilung für molekulare Pathogenese an den Rocky Mountain Laboratories, erklärte gegenüber The Atlantic, dass die Masern schließlich ausgerottet werden konnten und keine Impfung mehr nötig war.

Als dies jedoch mit den Pocken geschah, schienen die Mumps ihren Platz einzunehmen.

Der 2022 veröffentlichte Bericht Strengthening Australia’s Pandemic Preparedness befasst sich mit Paramyxoviren:

„Da die Welt die Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt immer besser versteht, springen Viren mit alarmierender Geschwindigkeit von Tieren auf Menschen über.

„Zusätzlich zu den bekannten Viren tauchen jedes Jahr durchschnittlich zwei neue Viren beim Menschen auf, und der Anteil derer, die zu größeren Ausbrüchen führen, nimmt zu.

„Viele dieser Viren haben ein pandemisches Potenzial – sie können sich über mehrere Kontinente ausbreiten.