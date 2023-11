Generaldirektor der BIZ: CBDC wird das Herzstück des künftigen Finanzsystems sein und muss mit der digitalen ID verknüpft sein

Die digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) „wird das Herzstück des künftigen Finanzsystems sein“, sagt Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Die sogenannte Bank der Zentralbanken ist zuversichtlich, dass die CBDC eine zentrale Rolle im Finanzsystem der Zukunft spielen wird.

In seiner heutigen Rede auf der BIZ-Konferenz „Securing the future monetary system: cyber security for central bank digital currencies“ sagte Carstens:

„Das Finanzsystem steht vor großen Veränderungen […] Zentralbanken wissen, dass sie nicht nur die Verantwortung haben, mit dem digitalen Zeitalter Schritt zu halten, sondern auch die Innovation anzuführen, um sicherzustellen, dass sie dem öffentlichen Wohl dient.“

Der BIZ-Generaldirektor betonte auch die Bedeutung der Cybersicherheit in einer digitalen Zukunft, in der generative KI und Quantencomputer große Herausforderungen darstellen könnten.

„Technologische Innovationen eröffnen auch neue Möglichkeiten für kriminelle Aktivitäten skrupelloser Akteure […] aufsehenerregende Sicherheitsverletzungen waren ein Faktor – zugegebenermaßen einer von vielen -, der das Vertrauen in Kryptowährungen als nützliche Finanzinstrumente untergraben hat“, sagte Carstens.

„Für eine CBDC steht viel mehr auf dem Spiel und die Schritte, die wir unternehmen, um diesen Risiken zu begegnen, müssen daher viel, viel größer sein.“

Zur Frage des Datenschutzes sagte der Banker, dass „die Aufrechterhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus […] entscheidend sein wird, um die öffentliche Akzeptanz von CBDCs für Privatkunden sicherzustellen“.

Alle Banker sind sich einig, dass CBDCs nicht so privat sein können, wie Bargeld und CBDC-Transaktionen nicht völlig anonym sein werden.

Dies liegt daran, dass Nutzer ohne eine digitale Identität keine Transaktionen mit CBDCs durchführen können.

So heißt es im Jahreswirtschaftsbericht 2021 der BIZ:

Während Carstens zuversichtlich ist, dass CBDCs für das zukünftige Finanzsystem von zentraler Bedeutung sein werden, beklagte er im vergangenen September, dass „fast 80 Prozent der Zentralbanken entweder nicht befugt sind, eine digitale Währung unter ihren bestehenden Gesetzen auszugeben, oder der rechtliche Rahmen unklar ist“.

Trotz der rechtlichen Herausforderungen sagte der BIZ-Chef, dass die Menschen eine programmierbare Zentralbankwährung wollen:

Programmierbarkeit bedeutet, dass Banken und Regierungen CBDC programmieren können, um unerwünschte Käufe einzuschränken, Verfallsdaten festzulegen und zu bestimmen, wo Transaktionen durchgeführt werden können.

„Es könnte eine möglicherweise […] dunklere Welt geben, in der die Regierung entscheidet, dass [CBDC] zum Kauf einiger Dinge verwendet werden kann, andere Dinge jedoch nicht, die sie für weniger wünschenswert hält, wie Munition, Drogen, Pornografie oder ähnliches.“ der Sorte“: Eswar Prasad, WEF

