Putin: Gemeinsamer friedlicher und wohlhabender eurasischer Raum ist notwendig für eine neue Weltordnung

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch die Schaffung eines gemeinsamen friedlichen, stabilen und wohlhabenden eurasischen Raums als notwendig für die Entwicklung einer neuen und gerechteren Weltordnung bezeichnet.

„Die Entwicklung einer neuen und gerechteren Weltordnung, die auf dem Primat des Völkerrechts beruht, ist ein vorherrschender Trend in der gegenwärtigen Phase der Weltentwicklung. Russland ist überzeugt, dass die Schaffung eines gemeinsamen friedlichen, stabilen und prosperierenden eurasischen Raums ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses ist“, sagte der Präsident in einem Interview mit kasachischen Medien, das auf der Website des Kremls veröffentlicht wurde.

Putin sagte auch, dass die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) ein integraler Bestandteil von Frieden und Stabilität in Eurasien sei.

„Wir betrachten ein weiteres repräsentatives regionales Format, nämlich die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, als integralen Bestandteil der Bemühungen zur Unterstützung von Frieden und Stabilität in der gesamten eurasischen Region“, sagte der Präsident.

Putin erinnerte daran, dass Russland ab dem 1. Januar 2024 den Vorsitz der GUS innehaben wird und nannte die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die Ausweitung der kulturellen und humanitären Beziehungen, Kontakte im Bereich der Sicherheit und der Rechtsdurchsetzung sowie die Verknüpfung der eurasischen Integrationsprozesse als Hauptprioritäten seines Landes.

In Bezug auf die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) sagte der russische Präsident, dass Russland „große Erwartungen“ in diese Struktur habe, da sie über starke politische und wirtschaftliche Kapazitäten verfüge.

„Wir setzen große Erwartungen in die SCO, die 26 Staaten vereint, da diese Struktur über starke politische und wirtschaftliche Kapazitäten verfügt und ein geografisches Gebiet abdeckt, das sich von Süd- und Südostasien bis zum Nahen Osten und Europa erstreckt“, sagte der Präsident.

„Die SOZ zeichnet sich durch ihre Ausrichtung auf eine kreative und vielseitige Zusammenarbeit, die gegenseitige Berücksichtigung von Interessen, Gleichberechtigung, Offenheit und die Achtung der kulturellen und zivilisatorischen Vielfalt aus. Damit unterscheidet sich unsere Organisation positiv von den von westlichen Ländern geförderten ‚engen Blockstrukturen‘ mit einer kleinen Zahl ausgewählter Teilnehmer“.

„Es ist kein Zufall, dass die konstruktive Rolle der SOZ bei der Sicherung des Friedens und der nachhaltigen Entwicklung in der thematischen Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 28. August 2023 bestätigt wurde“, fügte Putin hinzu.

Der russische Staatschef betonte, dass die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Handel zu den Prioritäten der Beziehungen Russlands mit den sechs zentralasiatischen Staaten gehöre und dass die Integrationstendenzen in der zentralasiatischen Region weiter an Dynamik gewinnen.

Russisch-Kasachische Beziehungen

Die Initiativen Kasachstans werden das Potenzial der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) konsolidieren und ihre Stärkung während des kasachischen Vorsitzes fördern, betonte der russische Präsident.

„Das nächste Jahr wird durch den kasachischen Vorsitz in der Organisation geprägt sein. Ich bin überzeugt, dass die Initiativen der kasachischen Partner das Potenzial der OVKS konsolidieren und ihre Handlungsfähigkeit im Interesse aller Mitgliedstaaten fördern werden“, sagte der Präsident vor den Medien.

Die OVKS ist ein zwischenstaatliches Militärbündnis zwischen Russland, Weißrussland, Armenien, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan.

Der russische Präsident wies darauf hin, dass Russland und Kasachstan zusammen mit den OPEC+-Partnern auch bewiesen hätten, dass sie gemeinsam daran arbeiten, die Stabilität und Vorhersehbarkeit des globalen Ölmarktes zu gewährleisten.

„Unsere Länder arbeiten im Ölsektor konstruktiv zusammen. Wir nutzen die logistischen Einrichtungen des Kaspischen Pipeline-Konsortiums, um Öl auf die zuverlässigste und kostengünstigste Weise zu den Weltmärkten zu transportieren“, sagte er.

„Gemeinsam mit unseren OPEC+-Partnern leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stabilität und Berechenbarkeit des globalen Ölmarktes.“

Putin fügte hinzu, dass Russland und Kasachstan planen, ihre Zusammenarbeit im Schiffbau und im Seeverkehr im Kaspischen Meer auszubauen.