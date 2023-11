USA rüsten Taiwan heimlich bis an die Zähne auf

„Wir müssen das ganze Thema der strategischen Zweideutigkeit für uns behalten, während wir Taiwan bis an die Zähne bewaffnen“.

In Washington hat man das Gefühl, dass Taiwan keine Zeit mehr hat, sein Militär zu reformieren und wieder aufzubauen. Deshalb beginnen die USA mit der Umschulung der taiwanesischen Armee.

Als US-Präsident Joe Biden kürzlich einen Zuschuss in Höhe von 80 Millionen Dollar für den Kauf amerikanischer Militärausrüstung in Taiwan unterzeichnete, erklärte China, es „bedauere und missbillige“ das Vorgehen Washingtons.

Für den unbedarften Beobachter scheint dies keine große Summe zu sein. Sie entspricht weniger als den Kosten eines einzigen modernen Kampfflugzeugs. Taiwan hat bereits US-Militärgüter im Wert von über 14 Milliarden Dollar bestellt. Was sind da schon geizige 80 Millionen Dollar?

Während Peking normalerweise verärgert auf jede Militärhilfe für Taiwan reagiert, war diesmal etwas anders.

Die 80 Millionen Dollar sind kein Darlehen. Sie kommen vom amerikanischen Steuerzahler. Zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren schickt Amerika mit eigenem Geld Waffen an einen Ort, den es offiziell nicht anerkennt. Dies geschieht im Rahmen eines Programms namens Foreign Military Finance (FMF).

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im vergangenen Jahr sind über FMF etwa 4 Milliarden Dollar an Militärhilfe nach Kiew geflossen. Weitere Milliarden gingen nach Afghanistan, Irak, Israel, Ägypten etc.

Bislang wurden diese Gelder jedoch nur an Länder oder Organisationen vergeben, die von den Vereinten Nationen anerkannt sind. Taiwan gehört nicht dazu.

Nachdem die USA 1979 die diplomatische Anerkennung Taiwans an China abgetreten hatten, verkauften sie unter den Bedingungen des Taiwan Relations Act weiterhin Waffen an die Insel.

Der Schlüssel dazu war, gerade so viele Waffen zu verkaufen, dass Taiwan sich gegen einen möglichen chinesischen Angriff verteidigen konnte, aber nicht so viele, dass die Beziehungen zwischen Washington und Peking destabilisiert würden.

Jahrzehntelang haben sich die USA auf diese sogenannte strategische Ambiguität verlassen, um mit China Geschäfte zu machen und gleichzeitig Taiwans treuester Verbündeter zu bleiben.

Doch in den letzten zehn Jahren hat sich das militärische Gleichgewicht in der Straße von Taiwan dramatisch zugunsten Chinas verschoben. Die alte Formel funktioniert nicht mehr. Washington besteht darauf, dass sich seine Politik nicht geändert hat, aber sie hat sich in entscheidenden Punkten geändert.

Das US-Außenministerium beeilte sich zu bestreiten, dass das FMF eine Anerkennung Taiwans beinhalte. Aber in Taipeh ist es offensichtlich, dass Amerika seine Beziehungen zu der Insel neu definiert, vorwiegend angesichts der Dringlichkeit, mit der Washington Taiwan zur Aufrüstung drängt. Und Taiwan, das China unterlegen ist, benötigt Hilfe.

„Die USA betonen die dringende Notwendigkeit, unsere militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Sie senden eine klare Botschaft der strategischen Klarheit an Peking, dass wir zusammenstehen“, sagt Wang Ting-yu, ein Abgeordneter der Regierungspartei mit engen Beziehungen zu Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und US-Kongressabgeordneten.

Er sagt, die 80 Millionen Dollar seien nur die Spitze eines möglicherweise riesengroßen Eisbergs und weist darauf hin, dass Präsident Biden im Juli einen Ermessensspielraum genutzt habe, um den Verkauf von militärischen Dienstleistungen und Ausrüstung im Wert von 500 Millionen Dollar an Taiwan zu genehmigen.

Laut Wang bereitet sich Taiwan darauf vor, zum ersten Mal seit den 1970er Jahren zwei Bataillone Bodentruppen zur Ausbildung in die USA zu entsenden.

Aber der Schlüssel ist Geld, der Anfang von etwas, das, wie er sagt, bis zu 10 Milliarden Dollar in den nächsten fünf Jahren erreichen könnte.

Geschäfte mit Rüstungsgütern können bis zu zehn Jahre dauern, sagt I-Chung Lai, Präsident der Prospect Foundation, einer Denkfabrik in Taipeh.

„Aber mit dem FMF schicken die USA Waffen direkt aus ihren eigenen Beständen und es ist amerikanisches Geld – wir müssen also nicht den ganzen Genehmigungsprozess durchlaufen“.

Das ist wichtig, da ein gespaltener Kongress die Milliarden-Dollar-Hilfe für die Ukraine blockiert hat, während es für Taiwan eine viel größere parteiübergreifende Unterstützung zu geben scheint.

Aber der Krieg in Gaza wird zweifellos die Waffenlieferungen Amerikas an Taipeh einschränken, ebenso wie der Krieg in der Ukraine. Präsident Biden bemüht sich um Kriegshilfe für die Ukraine und Israel, was auch mehr Geld für Taiwan bedeutet.

Fragt man das Verteidigungsministerium in Taipeh, wofür die US-Gelder verwendet werden sollen, bekommt man ein wissendes Lächeln und fest verschlossene Lippen.

Aber, so Dr. Lai, man könne Vermutungen anstellen: Javelin- und Stinger-Flugabwehrraketen – hochwirksame Waffen, mit denen die Streitkräfte schnell umgehen können.

„Wir haben nicht genug davon und benötigen viele“, sagt er. „In der Ukraine gingen die Stinger rasant zur Neige, und die Art und Weise, wie die Ukraine sie einsetzt, lässt vermuten, dass wir vielleicht zehnmal so viele benötigen, wie wir jetzt haben.“

Die Einschätzung langjähriger Beobachter ist unverblümt: Die Insel ist auf einen chinesischen Angriff völlig unzureichend vorbereitet.

Die Liste der Probleme ist lang. Taiwans Armee verfügt über Hunderte veralteter Kampfpanzer, aber zu wenig moderne, leichte Raketensysteme. Kommandostruktur, Taktik und Doktrin der Armee sind seit einem halben Jahrhundert nicht mehr aktualisiert worden.

Viele Einheiten an der Front haben nur 60 Prozent ihrer Sollstärke. Die taiwanische Spionageabwehr in China ist Berichten zufolge inexistent und das Wehrpflichtsystem marode.

Im Jahr 2013 verkürzte Taiwan die Wehrpflicht von einem Jahr auf nur vier Monate, um sie dann im nächsten Jahr wieder auf zwölf Monate zu erhöhen. Doch es gibt noch größere Herausforderungen. Die jungen Männer, die diesen Dienst ableisten, nennen ihn scherzhaft „Sommerlager“.

„Es gab keine regelmäßige Ausbildung“, sagt ein Absolvent. „Wir sind etwa alle zwei Wochen mit alten Gewehren aus den 1970er-Jahren auf einen Schießstand gegangen. Wir schossen auf Zielscheiben.

Aber man hat uns nicht beigebracht, wie man richtig zielt, und so hat jeder daneben geschossen. Wir haben nicht geübt. Am Ende gibt es einen Fitnesstest, aber darauf haben wir uns nicht vorbereitet.

Er beschrieb ein System, in dem die Oberbefehlshaber der Armee diese jungen Männer mit völliger Gleichgültigkeit betrachten und kein Interesse an ihrer Ausbildung haben, zum Teil, weil sie nur so kurze Zeit dort sein werden.

In Washington hat man das Gefühl, dass Taiwan keine Zeit mehr hat, sein Militär zu reformieren und neu aufzubauen. Deshalb beginnen die USA mit der Umschulung der taiwanesischen Armee.

Jahrzehntelang war die politische und militärische Führung der Insel davon überzeugt, dass eine Invasion der Insel für China viel zu schwierig und riskant sei. Ähnlich wie Großbritannien räumte Taiwan seiner Marine und Luftwaffe Vorrang ein – auf Kosten des Heeres.

„Die Idee war, sie in der Straße von Taiwan anzugreifen und an den Stränden zu vernichten. Deshalb haben wir viele Ressourcen in die Luft- und Seeverteidigung gesteckt“, sagt Dr. Lai.

Aber jetzt hat China die weltweit größte Marine und eine weit überlegene Luftwaffe. Eine Kriegssimulation einer Denkfabrik aus dem vergangenen Jahr ergab, dass Taiwans Marine und Luftwaffe in einem Konflikt mit China in den ersten 96 Kampfstunden aufgerieben würden.

Unter starkem Druck aus Washington geht Taipeh zu einer Strategie der „Festung Taiwan“ über, die es China aufwendig machen würde, die Insel zu erobern.

Der Schwerpunkt wird auf Bodentruppen, Infanterie und Artillerie verlagert, die eine Invasion an den Stränden abwehren und die Volksbefreiungsarmee (VBA) notfalls in den Städten und von Stützpunkten tief in den dschungelbewachsenen Bergen der Insel aus bekämpfen sollen. Doch damit fällt die Verantwortung für die Verteidigung Taiwans wieder auf die veraltete Armee zurück.

„Nach dem Abbruch der Beziehungen zu den USA 1979 war unsere Armee fast völlig isoliert. Sie steckt in der Ära des Vietnamkriegs und der US-Militärdoktrin fest“, sagt Dr. Lai.

Wie China Taiwan in der Grauzone bekämpft

Bis in jüngster Vergangenheit hat das weder Taipeh noch Washington beunruhigt. In den 1990er- und 2000er-Jahren errichteten taiwanesische und US-amerikanische Unternehmen Fabriken in ganz China.

Peking drängte auf den Beitritt zur Welthandelsorganisation – und bekam ihn. Die Welt begrüßte die chinesische Wirtschaft, und die USA glaubten, dass Handel und Investitionen den Frieden in der Taiwanstraße sichern würden.

Doch der Aufstieg Xi Jinpings und seines Nationalismus sowie die russische Invasion in der Ukraine haben diese beruhigenden Annahmen zunichte gemacht.

Für Taiwan waren die Lehren aus der ukrainischen Invasion schockierend. Die Artillerie dominierte das Schlachtfeld mit einer hohen Feuerrate und erschreckender Präzision. Die ukrainischen Truppen lernten, dass sie sich sofort nach dem Abfeuern einer Salve in Bewegung setzen mussten, da sonst innerhalb weniger Minuten russisches „Gegenfeuer“ auf ihre Stellungen niederging.

Viele der taiwanesischen Artillerietruppen sind jedoch mit Geschützen aus dem Vietnamkrieg oder sogar aus dem Zweiten Weltkrieg ausgerüstet. Diese werden von Hand geladen und sind schwer und langsam zu bewegen. Sie wären leichte Beute.

Die Verwundbarkeit Taiwans zwingt Washington zum Handeln. Deshalb werden taiwanesische Bodentruppen zur Ausbildung in die USA entsandt, und US-Ausbilder kommen nach Taipeh, um Taiwans Marines und Spezialeinheiten zu unterstützen.

William Chung, Forscher am Institut für nationale Verteidigungs- und Sicherheitsforschung in Taipeh, glaubt jedoch nicht, dass Taiwan allein China abschrecken kann. Das sei die andere Lehre aus dem Krieg in der Ukraine.

„Die internationale Gemeinschaft muss entscheiden, ob Taiwan wichtig ist“, sagt er. „Wenn die G7 oder die NATO der Meinung sind, dass Taiwan für ihre eigenen Interessen wichtig ist, dann müssen wir die Situation in Taiwan internationalisieren – denn das wird China dazu bringen, zweimal über die Kosten nachzudenken.

Dr. Chung sagt, dass Chinas Verhalten Taiwan unbewusst dabei hilft, genau das zu tun.

„China zeigt im Südchinesischen Meer und im Ostchinesischen Meer, dass es expansionistisch ist“, sagt er. „Und das Ergebnis sehen wir in Japan, wo das Militärbudget gerade verdoppelt wird. Das Ergebnis sei eine Neuordnung der Bündnisse in der Region – sei es das historische Gipfeltreffen zwischen den USA, Japan und Südkorea, die wachsende Bedeutung von Militärbündnissen wie Quad (Japan, USA, Australien und Indien) und Aukus (Großbritannien, USA und Australien), die um den Bau der nächsten Generation von Atom-U-Booten wetteifern, oder die engeren Beziehungen zwischen den USA und den Philippinen.

„China versucht, den Status quo in der gesamten Region zu verändern“, sagt er. „Das bedeutet, dass Taiwans Sicherheit mit dem Südchinesischen und dem Ostchinesischen Meer verbunden ist. Das heißt, wir sind nicht mehr isoliert.

In Washington wird derzeit heftig darüber diskutiert, wie weit die USA bei der Unterstützung Taiwans gehen sollten. Viele langjährige China-Beobachter sind der Meinung, dass jedes öffentliche Engagement der USA Peking eher provozieren als abschrecken würde. Washington weiß aber auch, dass Taiwan sich nicht allein verteidigen kann.

Wie es ein langjähriger China-Beobachter ausdrückte: „Wir müssen in dieser ganzen Frage der strategischen Ambiguität ruhig bleiben, während wir Taiwan bis an die Zähne bewaffnen“.