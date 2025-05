Von Kit Klarenberg

Mit dem Herannahen des VE-Day versuchen westliche Politiker, Experten und Journalisten, den 80. Jahrestag der Niederlage des Nationalsozialismus für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Europäische Staats- und Regierungschefs haben den Teilnehmern der großen Siegesparade Russlands am 9. Mai mit negativen Konsequenzen gedroht. Unterdessen ziehen unzählige Quellen historische Parallelen zwischen der Beschwichtigungspolitik gegenüber Nazi-Deutschland in den 1930er Jahren und den aktuellen Bemühungen der Trump-Regierung, einen Deal mit Moskau zur Beendigung des Stellvertreterkrieges in der Ukraine auszuhandeln.

Wie The Atlantic im März schrieb, „bietet Trump Putin ein weiteres München“ – eine Anspielung auf das Münchner Abkommen vom September 1938, mit dem die westlichen Mächte unter Führung Großbritanniens einen großen Teil der Tschechoslowakei an Nazi-Deutschland abtraten. Die gängige Darstellung der Appeasement-Politik besagt, dass dies den Höhepunkt dieser Politik darstellte – ihr letzter Akt, von dem man glaubte, er würde Adolf Hitlers Expansionsbestrebungen endgültig stillen, der aber tatsächlich den Zweiten Weltkrieg unvermeidlich machte.

Neville Chamberlains triumphale Rückkehr aus München

Die Beschwichtigungspolitik wird heute im Westen allgemein als gut gemeinter, aber letztlich katastrophal gescheiterter und fehlgeleiteter Versuch angesehen, um des Friedens willen einen weiteren globalen Konflikt mit Deutschland zu vermeiden. Dieser Lesart zufolge machten die europäischen Regierungen Hitler gewisse Zugeständnisse und ignorierten dabei eklatante Verstöße gegen den Versailler Vertrag von 1918, wie die Gründung der Luftwaffe im Februar 1935 und die militärische Besetzung des Rheinlandes durch Nazi-Deutschland im Mai des folgenden Jahres.

Aus britischer Sicht war das Münchner Abkommen jedoch nur der Anfang eines umfassenderen Prozesses, der in einer „weltpolitischen Partnerschaft“ zwischen London und Berlin gipfeln sollte. Zwei Monate zuvor hatte die Federation of British Industries (FBI), heute bekannt als Confederation of British Industry, Kontakt zu ihrer nationalsozialistischen Entsprechung, der Reichsgruppe Industrie (RI), aufgenommen. Beide Seiten kamen überein, dass ihre jeweiligen Regierungen formelle Verhandlungen über eine deutsch-britische Wirtschaftsintegration aufnehmen sollten.

Vertreter dieser Organisationen trafen sich am 9. November desselben Jahres in London zu persönlichen Gesprächen. Der Gipfel verlief reibungslos, und für März des folgenden Jahres wurde eine formelle Konferenz in Düsseldorf anberaumt. Zufälligerweise brach am selben Abend in Berlin die Reichspogromnacht aus, in der paramilitärische Einheiten der Nazis Synagogen und jüdische Geschäfte in ganz Deutschland in Brand steckten und zerstörten. Der berüchtigtste Pogrom der Geschichte konnte die Fortsetzung der Gespräche und Treffen zwischen Vertretern der FBI und der RI nicht verhindern. Einen Monat später unterzeichneten sie eine formelle Vereinbarung über die Gründung eines internationalen anglo-nazistischen Kohlekartells.

Britische Beamte unterstützten diese aufkeimende Beziehung voll und ganz, da sie glaubten, dass sie eine wichtige Grundlage für eine zukünftige Allianz mit Nazi-Deutschland in anderen Bereichen bilden würde. Darüber hinaus hoffte man, dass die industrielle und technologische Leistungsfähigkeit Berlins die britische Wirtschaft im Inland und im gesamten Empire wiederbeleben würde, das zunehmend hinter den aufstrebenden USA zurückfiel. Im Februar 1939 reisten Vertreter der britischen Regierung und Industrie nach Berlin, um im Vorfeld der gemeinsamen Konferenz im folgenden Monat mit hochrangigen Nazi-Funktionären zu speisen.

Als sich die FBI-Vertreter im März auf die Reise nach Düsseldorf vorbereiteten, teilte ihnen der britische Kabinettschef Walter Runciman – ein glühender Verfechter der Beschwichtigungspolitik und Hauptarchitekt der Zerschlagung der Tschechoslowakei – mit: „Meine Herren, der Frieden in Europa liegt in Ihren Händen.“ In einer makabren Wendung trafen sie am 14. März ein, während der tschechoslowakische Präsident Emil Hácha in Berlin zu Gesprächen mit Hitler weilte. Vor die Wahl gestellt, entweder den Einmarsch der Nazi-Truppen in sein Land zuzulassen oder Prag vor einer vollständigen Invasion durch die Luftwaffe in Schutt und Asche legen zu lassen, erlitt er einen Herzinfarkt.

Nach seiner Wiederbelebung entschied sich Hácha für die erste Option. Die Düsseldorfer Konferenz begann am nächsten Morgen, während Nazi-Panzer ungehindert in die Resttschechoslowakei einmarschierten. Vor diesem monströsen Hintergrund wurde von FBI und RI eine 12-Punkte-Erklärung ausgearbeitet. Sie sah eine „weltweite wirtschaftliche Partnerschaft zwischen den Wirtschaftskreisen“ Berlins und Londons vor. Im August desselben Jahres trafen sich Vertreter des FBI heimlich mit Hermann Göring, um das Abkommen zu besiegeln. In der Zwischenzeit hatte die britische Regierung über Hintertürchen ein formelles Angebot für eine weitreichende „Zusammenarbeit“ mit Nazi-Deutschland unterbreitet.

„Politische Partnerschaft“

Im April 1938 wurde der erfahrene Diplomat Herbert von Dirksen zum Botschafter Nazi-Deutschlands in London ernannt. Als überzeugter Nationalsozialist und fanatischer Antisemit hegte er auch eine besonders tiefe Abneigung gegen Polen, die er für Untermenschen hielt, und unterstützte eifrig die vollständige Auslöschung Polens. Trotzdem bezauberte er dank seiner fließenden Englischkenntnisse und seiner aristokratischen Manieren britische Beamte und Bürger gleichermaßen und wurde vor Ort weithin als das respektable Gesicht Nazi-Deutschlands wahrgenommen.

Herbert von Dirksen

Noch entscheidender war jedoch, dass Dirksen – wie viele einflussreiche Mitglieder des britischen Establishments – davon überzeugt war, dass nicht nur ein Krieg vermieden werden könne, sondern dass London und Berlin stattdessen eine globale wirtschaftliche, militärische und politische Allianz schmieden würden. In den 18 Monaten vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs arbeitete er unermüdlich daran, diese Ziele zu erreichen, indem er Kommunikationskanäle zwischen Beamten und Entscheidungsträgern beider Länder aufbaute und pflegte und gleichzeitig versuchte, Vereinbarungen zu vermitteln.

Dirksen veröffentlichte 1950 seine offiziellen Memoiren, in denen er seine lange diplomatische Karriere detailliert beschrieb. Weitaus aufschlussreichere Einblicke in die Zeit unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg und die Bemühungen hinter den Kulissen um eine dauerhafte Entspannung zwischen Großbritannien und Nazi-Deutschland finden sich jedoch in den nahezu unbekannten Dirksen-Papiere, einer zweibändigen Aufzeichnung, die ohne seine Zustimmung vom Verlag für Fremdsprachen der Sowjetunion veröffentlicht wurde. Sie enthalten private Korrespondenz von und an Dirksen, Tagebucheinträge und Notizen, die er für sich selbst verfasst hatte und die nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Der Inhalt stammt aus einem umfangreichen Dokumentenbestand, den die Rote Armee nach der Eroberung von Gröditzberg, einer Burg im Besitz von Dirksen, wo dieser den größten Teil des Zweiten Weltkriegs verbrachte, gefunden hatte. Mainstream-Historiker haben die Dirksen-Papiere auffallend wenig genutzt. Ob dies daran liegt, dass ihre brisanten Enthüllungen eine Vielzahl von Bedrohungen für die etablierten westlichen Narrative zum Zweiten Weltkrieg darstellen und vieles offenbaren, was die britische Regierung für immer geheim halten möchte, ist Gegenstand von Spekulationen.

Unmittelbar nach Beginn des Zweiten Weltkriegs verspürte Dirksen „dringend“ die „Verpflichtung“, eine detaillierte Nachbetrachtung über das Scheitern der Friedensbemühungen Großbritanniens gegenüber Nazi-Deutschland und seiner eigenen zu verfassen. Er sah sich dazu besonders verpflichtet, da „alle wichtigen Dokumente“ in der Berliner Botschaft in London nach der offiziellen Kriegserklärung Großbritanniens am 3. September 1939 verbrannt worden waren. Dirksen reflektierte seine Erfahrungen und sprach von „dem Tragischen und Entscheidenden am Ausbruch des neuen deutsch-britischen Krieges“:

„Deutschland forderte einen gleichberechtigten Platz neben Großbritannien als Weltmacht … Großbritannien war grundsätzlich bereit, dies zuzugestehen. Während Deutschland jedoch die sofortige, vollständige und eindeutige Erfüllung seiner Forderungen verlangte, wollte Großbritannien – obwohl es bereit war, seine Verpflichtungen im Osten aufzugeben und … Deutschland eine vorherrschende Stellung in Ost- und Südosteuropa einzuräumen und mit Deutschland über eine echte weltpolitische Partnerschaft zu verhandeln – dies nur im Wege von Verhandlungen und einer schrittweisen Revision der britischen Politik erreichen.“

„Deutsche Antwort“

Aus Londoner Sicht, beklagte Dirksen, könne diese radikale Veränderung der Weltordnung „innerhalb von Monaten, aber nicht innerhalb von Tagen oder Wochen“ vollzogen werden. Ein weiteres Hindernis war die „Garantie“ Großbritanniens und Frankreichs, Polen im Falle eines Angriffs durch Nazi-Deutschland im März 1939 zu verteidigen. Diese kriegerische Haltung stand – zusammen mit den aggressiven Reden von Premierminister Neville Chamberlain – in krassem Widerspruch zu den gleichzeitigen versöhnlichen Annäherungsversuchen wie in Düsseldorf und den privaten Standpunkten und Äußerungen britischer Regierungsvertreter gegenüber ihren Nazi-Amtskollegen.

Auf jeden Fall scheint London seine Zusage, Polen zu verteidigen, sofort bereut zu haben. Dirksen berichtet in seiner Nachbetrachtung, dass hochrangige britische Beamte ihm später mitteilten, sie strebten eine „anglo-deutsche Entente“ an, die „die Garantiepolitik Großbritanniens hinfällig machen“ und „Großbritannien aus seiner misslichen Lage in Bezug auf Polen befreien“ würde, sodass Warschau „allein mit Deutschland fertig werden müsste“.

Mitte Juli 1939 wandte sich Horace Wilson – ein äußerst einflussreicher Beamter und Chamberlains rechte Hand – während eines Besuchs in London an Görings Chefadjutanten Helmuth Wohlthat. Wilson „skizzierte ihm ein Programm für eine umfassende Anpassung der anglo-deutschen Beziehungen“, das auf eine radikale Überarbeitung der „politischen, militärischen und wirtschaftlichen Vereinbarungen“ zwischen den beiden Ländern hinauslief. Dazu gehörte auch ein „Nichtangriffspakt“, der ausdrücklich darauf abzielte, die „Garantie“ Großbritanniens gegenüber Warschau zu zerreißen. Dirksen erklärte:

„Der eigentliche Zweck dieses Vertrags bestand darin, es den Briten zu ermöglichen, sich schrittweise von ihren Verpflichtungen gegenüber Polen zu befreien, mit der Begründung, dass sie … Deutschlands Verzicht auf aggressive Methoden erreicht hatten.“

An anderer Stelle wurden „umfassende“ Vorschläge für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit skizziert, mit dem Versprechen, „Verhandlungen … über Kolonialfragen, Rohstofflieferungen für Deutschland, die Abgrenzung der Industriemärkte, internationale Schuldenprobleme und die Anwendung der Meistbegünstigungsklausel“ aufzunehmen. Darüber hinaus sollte eine Neuordnung der „Interessensphären der Großmächte“ diskutiert werden, was den Weg für weitere territoriale Expansionen der Nazis ebnen würde. Dirksen macht deutlich, dass diese großangelegten Pläne von den höchsten Ebenen der britischen Regierung uneingeschränkt unterstützt wurden:

„Die Bedeutung von Wilsons Vorschlägen wurde dadurch unterstrichen, dass Wilson Wohlthat einlud, sie von Chamberlain persönlich bestätigen zu lassen.“

Während seines Aufenthalts in London führte Wohlthat auch ausführliche Gespräche mit dem Außenhandelsminister Robert Hudson, der ihm mitteilte, dass „drei große Regionen den beiden Nationen ein immenses Feld für wirtschaftliche Aktivitäten bieten“. Dazu gehörten das bestehende Britische Empire, China und Russland. „Hier war eine Einigung möglich, ebenso wie in anderen Regionen“, darunter auch der Balkan, wo „England keine wirtschaftlichen Ambitionen hatte“. Mit anderen Worten: Das rohstoffreiche Jugoslawien würde im Rahmen einer „weltpolitischen Partnerschaft“ mit Großbritannien Nazi-Deutschland zufallen.

Dirksen fasste den Inhalt der Gespräche zwischen Wohlthat und Hudson und Wilson in einem „streng geheimen“ internen Memo zusammen und stellte begeistert fest, dass „England allein nicht in der Lage sei, sein riesiges Reich angemessen zu verwalten, und es durchaus möglich sei, dass Deutschland einen recht umfangreichen Anteil erhalten würde“. Ein Telegramm, das am 31. Juli 1939 vom deutschen Auswärtigen Amt an Dirksen geschickt wurde, berichtete, dass Wohlthat Göring über die geheimen Vorschläge Großbritanniens informiert hatte, der wiederum den Nazi-Außenminister Joachim von Ribbentrop in Kenntnis setzte.

Dirksen vermerkte an anderer Stelle, dass Wohlthat die Briten ausdrücklich gefragt habe, wie solche Verhandlungen „auf eine konkrete Grundlage gestellt werden könnten“. Wilson teilte ihm mit, dass es „entscheidend“ sei, dass Hitler „seine Bereitschaft bekunde“, indem er einen hochrangigen Nazi-Beamten offiziell ermächtige, über das „Programm“ zu verhandeln. Wilson „betonte außerdem nachdrücklich, wie sehr die britische Regierung eine deutsche Antwort“ auf diese Angebote schätze und dass London „einen Kriegseintritt als einzige Alternative betrachte“.

„Autoritäre Regime“

Eine „Antwort“ kam offenbar nie. Am 1. September 1939 marschierte Nazi-Deutschland in Polen ein, Großbritannien erklärte Deutschland zwei Tage später den Krieg, und der Rest ist Geschichte – wenn auch eine Geschichte, die entschlossen verschleiert, ständig umgeschrieben und bewusst verzerrt wird. Umfragen unter europäischen Bürgern unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten, dass in der Öffentlichkeit kaum Zweifel daran bestanden, dass die Rote Armee die Hauptverantwortung für die Zerstörung Nazi-Deutschlands trug, während Großbritannien und die USA lediglich als Statisten wahrgenommen wurden.

Beispielsweise glaubten 1945 57 % der französischen Bürger, dass Moskau „am meisten zur Niederlage Deutschlands im Jahr 1945 beigetragen hat“ – nur 20 % nannten die USA und 12 % Großbritannien. Im Jahr 2015 erkannte weniger als ein Viertel der französischen Befragten die Rolle der Sowjetunion an, während 54 % die USA als endgültigen Bezwinger des Nationalsozialismus betrachteten. Eine Umfrage zum 80. Jahrestag des D-Day im Juni 2024 ergab, dass 42 % der Briten glaubten, ihr eigenes Land habe mehr zur Niederlage Hitlers beigetragen als alle anderen Alliierten zusammen.

Die gleiche Umfrage ergab ein erschreckendes Maß an Unwissenheit unter britischen Bürgern aller Altersgruppen über den Zweiten Weltkrieg im Allgemeinen, wobei nur zwei Drittel überhaupt wussten, dass der D-Day während dieses Konflikts stattfand. Die Meinungsforscher haben das Wissen der Öffentlichkeit über die langjährigen, konzertierten Versuche Großbritanniens, im Vorfeld des Krieges mit Nazi-Deutschland ein globales Imperium zu schmieden, nicht untersucht, obwohl die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dieser Wert bei etwa null liegen würde.

Unterdessen hat das Europäische Parlament 2009 den 23. August zum „Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer aller totalitären und autoritären Regime“ erklärt. Dies ist nur eine von mehreren Initiativen der heutigen Zeit, die Kommunismus und Nationalsozialismus auf perverse Weise miteinander vermischen, während sie Kollaborateure der Wehrmacht und der SS, Holocaust-Täter und Faschisten in den von der Roten Armee befreiten Ländern zu Opfern machen und Russland aufgrund des Molotow-Ribbentrop-Paktes die Schuld für den Zweiten Weltkrieg zuschreiben.

Was Londoner Regierungsvertreter Hitler 1939 vorschlugen, ging weit über die Bedingungen dieses umstrittenen Abkommens hinaus, aber davon wird natürlich keine Rede sein, wenn 2025 in den westlichen Hauptstädten der VE-Day gefeiert wird. In Großbritannien hat die Regierung die Bevölkerung „ermutigt“, Straßenfeste zu veranstalten und an einem Marsch von über 1.300 uniformierten Soldaten vom Parliament Square zum Buckingham Palace teilzunehmen. Es ist eine bittere Ironie, dass der Umzug genau an den Orten beginnt und endet, an denen vor acht Jahrzehnten die Unterstützung für Nazi-Deutschland in London am stärksten war.