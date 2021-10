Das Auftreten von Krebs, ausgelöst durch den „Impfstoff“ Covid 19

Dr. Nicole Delépine: Kinderärztin, Onkologin, ehemalige Leiterin der Abteilung für pädiatrische Onkologie am Krankenhaus R Poincaré Garches APHP Frankreich

Zufall? Das Schlüsselwort

Vor einigen Monaten hatten wir zumindest „theoretische Vorbehalte“ gegen die Impfung von Krebspatienten oder ehemaligen Patienten, die geheilt worden waren, geäußert, und zwar wegen des zugrunde liegenden Mechanismus der Geninjektion auf die Immunität.

Mehrere Genetiker hatten auch ihre Besorgnis über mögliche Interferenzen zwischen aktiven oder ruhenden Krebszellen und der Wirkung der Gentherapie insbesondere auf Lymphozyten zum Ausdruck gebracht.

Seitdem sind Monate vergangen, und der Impfwahn hat sich verstärkt, was dazu geführt hat, dass Patienten ohne Impfpass in Krankenhäusern (die bekanntlich nur gesunde Menschen aufnehmen sollen) abgewiesen werden und die Forderung erhoben wird, dass Patienten geimpft werden müssen, bevor sie eine Behandlung erhalten, auch Krebspatienten.

Wir leben in einer verrückten Welt, und dennoch häufen sich diese Geschichten, wie die dieses jungen Mannes von 22 Jahren, bei dem ein chronischer Husten dazu führte, dass bei einer Röntgenaufnahme eine Masse im Mittelfell entdeckt wurde. Die beiden großen Pariser Krankenhäuser, die ihn aufnahmen, weigerten sich, mit der Behandlung zu beginnen, wenn der Patient die experimentelle Injektion ablehnte, deren Auswirkungen auf die Entwicklung von Krebserkrankungen völlig unbekannt sind.

Die Rechtfertigung der Ärzte? Keine: „So ist es nun einmal“, und wir haben es akzeptiert!

Schweigen über die Kollegen, die wegen Gehorsamsverweigerung suspendiert wurden, und noch mehr über die objektiven Gründe, die sie dazu brachten, lieber ihren Arbeitsplatz, ihr Gehalt, ihr Haus und ihre Familien zu verlieren, die diese Entscheidungen ebenfalls nicht tolerieren, als sich der Anweisung des Präsidenten zu unterwerfen, experimentelle Medikamente zu akzeptieren…

Wären mehr als dreihunderttausend Pflegekräfte (eine Zahl, die wahrscheinlich stark unterschätzt wird, wenn man bedenkt, wie viele Krankenhäuser und Kliniken derzeit gezwungen sind, Betten zu schließen und Eingriffe wegen Personalmangels zu verschieben) so verrückt, verschwörerisch oder wahnhaft, dass sie sich in große persönliche, soziale, familiäre, berufliche und psychologische Gefahr begeben?

Haben sich die Ärzte, die behaupten, dass Impfungen sicher sind, die Zeit genommen, sich die Statistiken über die von den offiziellen Stellen gemeldeten und anerkannten Auswirkungen anzusehen? Sind die FDA, die EMA und die MHRA auch „verschwörerisch“, wenn sie Statistiken veröffentlichen, wie im Fall von VAERS, einer Einrichtung der CDC:

VAERS, Stand: 26. September 2021

Mehr als 726.000 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Impfstoff Covid wurden an VAERS gemeldet, da CDC und FDA die Empfehlungen des Beratungsausschusses für den dritten Impfstoff von Pfizer aufheben.

Die von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 726.965 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen, darunter 15.386 Todesfälle und 99.410 schwerwiegende Komplikationen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 17. September 2021[1].

Oder Eudra Vigilance Pharmakovigilanzstelle der Europäischen Arzneimittelagentur

Oder auch die ANSM, unsere französische Agentur, die mehr als 1200 Todesfälle angibt, die zumindest möglicherweise mit diesen experimentellen Injektionen zusammenhängen.

Alle therapeutischen Versuche seit fünfzig Jahren wurden nach einigen Todesfällen zu Untersuchungszwecken eingestellt (53 Todesfälle stoppten den H1N1-Impfstoff). Hier werden Tausende von Todesfällen auf der ganzen Welt und Kinder schamlos angegriffen[2]. Wie können wir weiterhin glauben, dass dies eine Gesundheitspolitik ist?

Warum diese Leugnung der solidesten Sekten seitens theoretisch gebildeter Ärzte, die in der Lage sind, sich direkt aus zuverlässigen Quellen zu informieren und über ein Gehirn verfügen?

Angst vor dem Chef, vor dem Direktor, der in einigen Monaten unweigerlich in Frage gestellt werden wird, da viele Länder einen Rückzieher machen und sogar Deutschland aus dem Impfterrorismus aussteigen will, vielleicht anlässlich des Abgangs von Frau Merkel[3].

Die Spitzenorganisationen der Vertragsärzte in Deutschland fordern ein sofortiges Ende der „Anti-Corona“-Maßnahmen und ein Ende der „Horror-Rhetorik und Panikpolitik“. Offensichtlich lesen die französischen Krankenhausärzte in Paris und anderswo keine deutschen Zeitungen und lassen sich von den Drohungen ihres Berufsverbandes, ihres Ministers, terrorisieren und werden zu Kapos[4] und terrorisieren ihre Patienten.

Mehr und mehr Zeugenaussagen kommen herein

Was auch immer ihre inakzeptablen Gründe sein mögen, die Zeugnisse häufen sich.

Ein junges Mädchen begleitet ihre Freundin zur Beerdigung ihrer Mutter… eine solche Mutter, Mutter einer Schulfreundin, 34 Jahre alt, seit zwei Jahren in Remission von Brustkrebs, die den Impfstoff gespritzt bekommt und einige Tage später im Koma zusammenbricht und nach drei Tagen Krankenhausaufenthalt stirbt… Politisch korrekte Erklärung: der Krebs explodierte und nahm sie mit. Schließen Sie das Kapitel und den Sarg.

Was hätte Maigret dazu gesagt? [Historischer Polizeiermittler]

Aber zu viele Zufälle schockieren die Polizeiermittler vor einer Leiche. Nur Ärzte hätten nicht das Recht, über zeitliche Zufälle nachzudenken, zum Beispiel: „Zeitlichkeit“ ist ihr Schlüsselwort…

Wie der irreführende Slogan, „die Zahlen stimmen immer“. Ja, wenn sie wahr sind und in der realen Welt beobachtet werden.

Aber wie viel Vertrauen können wir in die manipulierten Simulationen haben, mit denen uns die Regierung und die Medien füttern, ohne jemals darauf hinzuweisen, dass es sich nur um Vorhersagen oder Schätzungen handelt? 5] Aber man kann mit den Zahlen machen, was man will, wenn man sie auswählt oder erstellt, um die gewählte Hypothese zu rechtfertigen, und die Ergebnisse sind völlig unscharf.

Was das Thema „Krebs und Genspritze“ betrifft, so löst sich die Unschärfe leider in der Vielzahl der schrecklichen Geschichten auf.

Von der Kollegin, die unter ihren Achseln mehrere „Kugeln“ sieht, die sich bei den Untersuchungen im Krankenhaus nicht erklären lassen… Offensichtlich gibt es keinen möglichen Zusammenhang mit dem Vax. Und doch sind die Ganglien, die einige Zeit nach der Injektion erscheinen, eine häufige Beobachtung nach diesen Vax.

Es scheint also drei Situationen zu geben:

Das Auftreten eines Krebses kurz nach der Injektion (zwei Wochen bis einige Monate) und sehr fortschreitend bei einer Person, die zuvor frei von bekannten karzinologischen Pathologien war.

Das Wiederauftreten von Krebs bei einem Patienten, der seit mehreren Monaten oder Jahren in völliger Remission war.

Die rasche, ja explosionsartige Entwicklung einer Krebserkrankung, die noch nicht unter Kontrolle ist.

Neben den Berichten von Verwandten, Freunden und in den sozialen Netzwerken hat sich endlich auch eine Schweizer Zeitung mit dem Thema auseinandergesetzt.

Hier sind einige Auszüge aus ihrem Artikel[6] und ihre Referenzen[7]:

Können COVID-Impfstoffe Krebs verursachen?

In einigen Fällen scheint die Antwort ja zu lauten. Sicherlich gibt es keine Beweise dafür, dass die Covid-Impfstoffe selbst krebserregend sind. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Covid-Impfstoffe bei bis zu 50 % der Geimpften eine vorübergehende Immunsuppression oder Immundysregulation (Lymphozytopenie) hervorrufen können, die etwa eine Woche oder möglicherweise länger andauern kann. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass Covid-mRNA-Impfstoffe adaptive und angeborene Immunantworten „umprogrammieren“ (d. h. beeinflussen) und insbesondere den sogenannten TLR4-Signalweg herunterregulieren, von dem bekannt ist, dass er eine wichtige Rolle bei der Immunantwort auf Infektionen und Krebszellen spielt.

Die Autoren kommen daher zu dem Schluss, dass es durchaus möglich ist, dass diese Immunveränderungen unbeabsichtigte Folgen für den Zustand des Empfängers der Geninjektion haben könnten. Das ist in der Tat eine Frage des gesunden Menschenverstands!

Wenn also bereits irgendwo ein Tumor – bekannt oder unbekannt – vorhanden ist oder eine Veranlagung für eine bestimmte Krebsart besteht, könnte ein solcher Zustand der durch den Impfstoff ausgelösten Immunsuppression oder Immundysregulation möglicherweise innerhalb weniger Wochen nach der Impfung plötzliches Tumorwachstum und Krebs auslösen. Es ist anzumerken, dass in Fällen von schwerem Covid häufig auch eine Lymphozytopenie beobachtet wurde.

Nach der Impfung wurde auch eine Reaktivierung latenter Virusinfektionen, einschließlich des Gürtelrose-Virus, des EBV (Epstein-Barr-Virus) und des Hepatitis-Virus, beobachtet.

Die durch die Impfung hervorgerufene vorübergehende Immunsuppression ist ebenfalls ein Faktor, der zu dem in vielen Ländern beobachteten Anstieg der Coronavirus-Infektionen nach der Impfung beitragen kann.

Häufigkeit von impfstoffbedingten unerwünschten Ereignissen bei Krebs

In den offiziellen Berichten über unerwünschte Ereignisse und in Online-Patientengruppen gibt es bereits einige tausend Beobachtungen. Sicherlich gibt es echte Zufälle oder Diagnoseverzögerungen aufgrund einer verzögerten Diagnose im Zusammenhang mit der Eindämmung. Aber wir sollten die enormen Probleme nicht außer Acht lassen, die diese Menschen in ihrem täglichen Leben haben, und noch mehr die Verantwortung, die Krebsärzte übernehmen, indem sie die Injektion vor jeder Behandlung oder Fortführung des Protokolls auferlegen. Ihr Hauptargument: „Wir haben es richtig gemacht, ohne Diskussion“, scheint eines einst nachdenklichen Berufsstandes nicht würdig zu sein.

Im August 2021 beschrieb Dr. Ryan Cole,[8] ein langjähriger amerikanischer Pathologe, einen signifikanten Anstieg bestimmter Krebsarten (z. B. Gebärmutter- und Gebärmutterhalskrebs) seit Beginn der Kovid-Massenimpfkampagne. In jüngster Zeit haben auch deutsche Pathologen das Problem der Dysregulation des Immunsystems nach der Impfung und des plötzlichen Tumorwachstums bei einigen Patienten festgestellt.

In den französischen Netzen gibt es mehrere Berichte über das erneute Auftreten von vaginalen Blutungen bei Frauen über 85 Jahren, die zur Diagnose Endometriumkarzinom und einem schnellen Tod führen… Das vom Körper nach der Injektion produzierte Spike-Protein wird besonders von den Genitalien angezogen, und dies wäre ein neuer Beweis dafür.

Solange wir also nicht mehr wissen, sollten sowohl Ärzte als auch Pflegepersonal vorsichtig sein und nicht den Zauberlehrling spielen!

Vorsicht ist bei allen experimentellen Behandlungen geboten, und noch mehr, wenn sie das Ergebnis einer in der Infektionspathologie noch nie angewandten Technik sind. Jeder Arzt, der seinem hippokratischen Eid treu ist, muss sich bei seinen Entscheidungen von der Maxime leiten lassen: Nicht schaden.