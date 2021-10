Big Pharmas neuester Angriff auf unsere Gesundheit

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die kriminelle Organisation Merck gab heute bekannt, dass sie bei der FDA einen Antrag auf eine „Notfallzulassung“ für ein orales antivirales Medikament zur Behandlung von Covid-19 gestellt hat. Der ehemalige FDA-Beauftragte und Lockvogel für Big Pharma, Scott Gottlieb, warb in einer CNBC-Sendung für die Notfallzulassung und erklärte, die ungetestete Pille sei „ein tiefgreifender Wendepunkt“.

Was für ein Schwachsinn! Während der gesamten Dauer der inszenierten „Pandemie“ gab es zwei sichere und wirksame Behandlungen – HCQ und Ivermectin -, die seit 60 Jahren weltweit in Milliarden von Dosen getestet wurden. Dennoch ließ Big Pharma seine Agenten – FDA, NIH, CDC, WHO und die Presstitute – den Einsatz der bekannten wirksamen Behandlungen blockieren und eine Desinformationskampagne gegen die kostengünstigen Heilmittel führen.

Wenn die Wunderpille – Molnupiravir – etwas anderes ist als HCQ oder Ivermectin in einer neuen Flasche, sollten Sie ihr nicht vertrauen. Big Pharma hat uns die Todesspritze verpasst und den Einsatz von Heilmitteln blockiert.

Denken Sie auch daran, dass die Ausrede für die Blockierung von HCQ und Ivermectin darin besteht, dass keine klinischen Studien durchgeführt wurden, um deren Wirksamkeit für Covid zu testen. Warum konnte für HCQ und Ivermectin, die seit Jahrzehnten weltweit eingesetzt werden, keine Notfallgenehmigung erteilt werden, während ein Impfstoff von Big Pharma und eine Molnupiravir-Pille – die beide noch nie von jemandem eingenommen wurden – ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Tests eilig in Gebrauch genommen werden können?

Wenn es einen „Notfall“ gab, warum wurden dann die beiden bekannten Heilmittel, die von Ärzten weltweit zur Heilung von Covid-Patienten eingesetzt werden, unterdrückt?

Wenn Sie Covid bekommen und hoffen, geheilt zu werden, sollten Sie sich nicht auf Big Pharma oder ein amerikanisches Krankenhaus verlassen. Wenn Sie keinen Arzt finden, der weiß, wie Sie mit HCQ oder Ivermectin zu behandeln sind, oder keine Apotheke, die das Rezept des Arztes einlöst, nehmen Sie den nächsten Flug nach Mexiko und kaufen Sie die Medikamente rezeptfrei in einer mexikanischen Apotheke. Der mexikanische Apotheker wird Ihnen die Dosierung mitteilen, oder Sie können im Internet das Protokoll von Dr. Peter McCullough nachschlagen.

Bitte beachten Sie die Zusammenhänge und verbinden Sie sie. Wenn der Impfstoff Sie schützt, wie das völlig korrupte amerikanische medizinische Establishment weiterhin behauptet, warum brauchen Sie dann eine Pille von Big Pharma, um Sie zu heilen? Wenn der größte Teil der US-Bevölkerung angeblich durch den Impfstoff geschützt ist, der zur Pflicht wird, wer braucht dann ein Heilmittel?

Dass Merck eine Notfallgenehmigung für ein Heilmittel beantragt hat, ist ein Eingeständnis der Unfähigkeit des Impfstoffs, zu schützen – was wir bereits wussten, da die Geimpften die große Mehrheit der Covid-Patienten ausmachen.

Offensichtlich hält Big Pharma die Amerikaner für so dumm, dass sie, nachdem sie sich auf einen versprochenen Impfstoff gestürzt haben, der versagt hat, sich nun auf ein versprochenes Heilmittel stürzen, das ebenfalls versagen und möglicherweise mehr Gesundheitsschäden und Todesfälle verursachen wird als der Impfstoff.

Die Amerikaner kapieren es nie. Ihr Leben wird von einer Lüge zur nächsten geführt.