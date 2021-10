Eine Untersuchung der offiziellen US-Daten zeigen einen schockierend hohen Anstieg von Todesfällen aufgrund abnormaler mysteriöser Ursachen seit Beginn der Covid-19-Impfungen

Aus den Daten des Centre for Disease Control in den USA geht hervor, dass seit Beginn des Covid-19-Impfprogramms in den USA die Zahl der Todesfälle aufgrund „anormaler klinischer Befunde, die nicht anderweitig klassifiziert werden“ im Vergleich zu den Werten vor der Covid-19-Impfung exponentiell gestiegen ist.

Aus den offiziellen Statistiken geht hervor, dass das Covid-19-Impfprogramm in den USA am 20. Dezember 2020 begonnen hat und dass bis zum 20. Januar 2021 insgesamt 14.270.441 Personen eine einzige Covid-19-Impfdosis erhalten haben (4,3 % der Bevölkerung), während 2.161.419 Personen zwei Dosen einer Covid-19-Impfung erhalten haben (0,7 % der Bevölkerung).

Das Tempo der Einführung von Covid-19 scheint sich jedoch um den 5. März 2021 herum beschleunigt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten 16,9 % der Bevölkerung eine Einzeldosis und 8,7 % der Bevölkerung zwei Dosen erhalten, denn bis zum 24. April stieg dieser Anteil auf 42,1 % der Bevölkerung, die eine Einzeldosis erhielten, und 28,2 % der Bevölkerung, die zwei Dosen erhielten.

Aber noch etwas anderes begann zur gleichen Zeit verdächtig anzusteigen, und zwar die Todesfälle aufgrund anormaler klinischer Befunde, die nicht anderweitig klassifiziert wurden.

Das obige Bild stammt aus den offiziellen CDC-Daten, die hier abgerufen werden können (siehe Ref. 1), und zeigt die Zahl der Todesfälle aufgrund von „Symptomen, Anzeichen und abnormalen klinischen und Laborbefunden, die nicht anderweitig klassifiziert sind“, aufgeschlüsselt nach der Woche, in der sie auftraten.

Die Weltgesundheitsorganisation gibt an, dass die Todesfälle in dieser Kategorie aus den folgenden Fällen bestehen

Fälle, bei denen auch nach Abklärung aller den Fall betreffenden Fakten keine genauere Diagnose gestellt werden kann;

Anzeichen oder Symptome, die zum Zeitpunkt der Erstvorstellung bestanden, sich aber als vorübergehend erwiesen haben und deren Ursachen nicht ermittelt werden konnten;

Vorläufige Diagnosen bei einem Patienten, der sich nicht zur weiteren Untersuchung oder Behandlung gemeldet hat;

Fälle, die zur Untersuchung oder Behandlung an andere Stellen überwiesen wurden, bevor die Diagnose gestellt wurde;

Fälle, in denen eine genauere Diagnose aus anderen Gründen nicht möglich war;

Bestimmte Symptome, für die zusätzliche Informationen bereitgestellt werden, die für sich genommen wichtige Probleme in der medizinischen Versorgung darstellen.

Wie Sie aus der obigen Grafik ersehen können, liegt die Zahl der Todesfälle aufgrund auffälliger klinischer Befunde, die nicht anderweitig klassifiziert sind, seit Februar 2020 konstant bei durchschnittlich knapp über 1.000 pro Woche und lag auch vor der angeblichen Pandemie in den USA auf diesem Niveau.

Ende März/Anfang April 2021 kam es jedoch zu einem plötzlichen Anstieg der wöchentlich registrierten anormalen Todesfälle, die bis Mitte April plötzlich auf 2.000 pro Woche und bis Mitte September auf über 7.000 pro Woche anstiegen, was einem Anstieg von 600 % gegenüber dem Wochendurchschnitt vor Beginn der Covid-19-Impfung entspricht.

Die Frage ist natürlich, warum?

Korrelation ist nicht immer gleichbedeutend mit Kausalität, aber die Ähnlichkeiten in der folgenden Grafik sind sicherlich sehr verdächtig.

Das obige Schaubild zeigt die kumulative Anzahl der in den Vereinigten Staaten verabreichten Covid-19-Impfstoffdosen pro Woche sowie die Anzahl der pro Woche registrierten Todesfälle aufgrund von Symptomen und abnormalen klinischen und Laborbefunden, die nicht anderweitig klassifiziert sind.

Wie Sie sehen können, sind der signifikante steile Anstieg und der anschließende leichte Abfall der Zahl der Impfungen und der abnormen Todesfälle extrem ähnlich, was darauf hindeutet, dass die experimentellen Covid-19-Injektionen die Ursache für einen 600%igen Anstieg der abnormen Todesfälle sind.

Wir wissen, dass die Todesfälle nicht auf Covid-19 zurückzuführen sind, da sie sonst als solche eingestuft würden, und dass der Anstieg der anormalen Todesfälle nicht auf die Einführung des angeblichen SARS-CoV-2-Virus in den Vereinigten Staaten folgte. Das Einzige, was Millionen von Menschen gemeinsam haben, seit die anormalen Todesfälle entgegen dem erwarteten Durchschnitt zu steigen begannen, ist, dass Millionen von Menschen eine experimentelle Injektion erhalten haben, für die es keine Langzeitsicherheitsdaten gibt, um zu wissen, welche Folgen das haben wird.

Die offiziellen Daten der CDC deuten darauf hin, dass die Folgen einer massenhaften experimentellen Impfung ein schockierend steiler Anstieg der Zahl der Todesfälle aufgrund anormaler, nicht identifizierter Ursachen ist – wenn das keine Folge ist, dann ist es ein verdammt großer Zufall, aber andererseits scheinen wir im „Zeitalter der Zufälle“ zu leben.

Hinweis 1

Um die Daten über die Zahl der anormalen Todesfälle auf der CDC-Website anzuzeigen, müssen Sie Folgendes tun