Die WHO empfiehlt genetische Manipulationen und Genmanipulationen am Menschen „zur Förderung der öffentlichen Gesundheit“

Dieser Artikel, der von Global Research am 30. Juli 2021 veröffentlicht wurde, bestätigt eindeutig, dass die WHO in etwas verwickelt ist, das man als eine profitorientierte „kriminelle Agenda“ bezeichnen könnte.

Diejenigen, die davor gewarnt haben, dass die Corona-„Impfungen“ der erste Schritt zur genetischen Manipulation des Menschen sind, sahen sich scharfen Angriffen von Qualitätsmedien, Politikern und Aktivisten ausgesetzt, die dies leugneten und die entsprechenden Befürchtungen lächerlich machten.

Doch all das ist nun hinfällig: Am 12. Juli 2021 ließ die WHO selbst die Katze aus dem Sack und veröffentlichte – für jedermann zugänglich auf der WHO-Website – Empfehlungen zur genetischen Manipulation des Menschen „zur Förderung der öffentlichen Gesundheit“ (1).

Die Weltgesundheitsorganisation, über die man vor der Corona-Krise in den Medien Sätze lesen konnte wie „Die WHO hängt selbst am Geldtropf der Gates-Stiftung“, schreibt in ihrem Nachrichtenartikel „WHO issues new recommendations on human genome editing for the promotion of public health“ über die Veränderung oder Manipulation des menschlichen Genoms (1-3):

„Zwei neue Berichte, die heute von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht wurden, enthalten die ersten globalen Empfehlungen, die dazu beitragen sollen, das Human Genome Editing als Instrument für die öffentliche Gesundheit zu etablieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, Wirksamkeit und Ethik liegt.

Die zukunftsweisenden neuen Berichte sind das Ergebnis der ersten breit angelegten, weltweiten Konsultation zum somatischen, keimbahnspezifischen und vererbbaren Human Genome Editing. An der Konsultation, die sich über zwei Jahre erstreckte, nahmen Hunderte von Teilnehmern teil, die unterschiedliche Perspektiven aus der ganzen Welt vertraten, darunter Wissenschaftler und Forscher, Patientengruppen, Glaubensführer und indigene Völker.

„Humanes Genome Editing hat das Potenzial, unsere Fähigkeit zur Behandlung und Heilung von Krankheiten zu verbessern, aber die volle Wirkung wird nur dann erzielt, wenn wir es zum Nutzen aller Menschen einsetzen, anstatt die gesundheitliche Ungleichheit zwischen und innerhalb von Ländern zu verstärken“, sagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor. (Hervorhebung hinzugefügt)

Es sei daher „gut“, dass das Gentechnikgesetz in Deutschland seit seiner letzten Novellierung nicht mehr wie bisher alle Lebewesen, sondern nun „alle Lebewesen außer dem Menschen“ einschließt.

Die WHO hingegen geht offenbar felsenfest davon aus, dass „ihre Empfehlungen“ zur DNA-Manipulation weltweit umgesetzt werden, obwohl die Bevölkerung noch nichts davon weiß. So heißt es in der oben erwähnten Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation:

„Die Empfehlungen konzentrieren sich auf Verbesserungen auf Systemebene, die erforderlich sind, um in allen Ländern Kapazitäten aufzubauen, die gewährleisten, dass die Bearbeitung des menschlichen Genoms sicher, effektiv und ethisch vertretbar eingesetzt wird.“