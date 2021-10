Monsanto/Bayer-Gigant setzt auf „Genom-Editierung“ von Früchten und mehr

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Es überrascht nicht, dass Monsanto, das sich heute hinter dem Bayer-Logo verbirgt und weltweit führend bei patentiertem GVO-Saatgut und dem wahrscheinlich krebserregenden Roundup-Herbizid mit Glyphosat ist, versucht, in aller Stille gentechnisch veränderte Obstsorten zu patentieren, bei denen das umstrittene Gen-Editing eingesetzt wird. Das „Schöne“ daran für Monsanto/Bayer ist, dass in den USA nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung des US-Landwirtschaftsministeriums die gentechnisch veränderte Landwirtschaft keiner besonderen unabhängigen Prüfung bedarf. Die Entwicklungen sind weder gut für die menschliche Gesundheit oder Sicherheit, noch tragen sie zu einer besseren Ernährung der Welt bei.

Der Agrarchemie- und GVO-Riese Monsanto, der heute versucht, sich innerhalb des deutschen Agrarchemie- und GVO-Riesen Bayer bedeckt zu halten, dringt in den höchst umstrittenen Bereich des Gene-Editing neuer Pflanzensorten vor. Im Jahr 2018, als das Unternehmen mit Klagen wegen der Verwendung des wahrscheinlich krebserregenden Roundup überschwemmt wurde, investierte Monsanto 125 Millionen Dollar in ein Gen-Editing-Startup namens Pairwise. Die Verbindung ist alles andere als zufällig.

Der ehemalige Monsanto-Vizepräsident für globale Biotechnologie, Tom Adams, hat den Posten des CEO von Pairwise übernommen. Kurz gesagt, es handelt sich um ein Gen-Editing-Projekt von Monsanto. In einer Pressemitteilung erklärt Pairwise, dass es die umstrittene CRISPR-Gen-Editierungstechnologie verwendet, um gentechnisch veränderte Produkte herzustellen. Eines ihrer Ziele ist offenbar eine supersüße Erdbeer- oder Apfelsorte, genau das, was unsere zuckergesättigte Bevölkerung nicht braucht.

CRISPR-Gene-Editing, ein heimlicher Versuch der globalen Agrarindustrie, künstliche Mutationen von Nutzpflanzen und, wie die Welt kürzlich schockiert erfuhr, sogar von Menschen, wie in China, zu fördern, wird, ähnlich wie GVO-Pflanzen fälschlicherweise als Lösung für den Welthunger angepriesen. Der Gründer von Pairwise, Keith Joung, erklärte gegenüber den Medien, dass seine gentechnisch veränderten CRISPR-Früchte „Innovationen beschleunigen werden, die dringend notwendig sind, um eine wachsende Bevölkerung unter den schwierigen Bedingungen des Klimawandels zu ernähren.“ Wie süßere gentechnisch veränderte Erdbeeren den Hunger in der Welt lösen sollen, überlässt er der Fantasie. Pairwise sagt auch, dass genmanipulierte Früchte irgendwie auch die Lebensmittelverschwendung reduzieren würden. Auch da muss man skeptisch sein, auch wenn es eine nette Werbeaussage ist. Neben supersüßen Erdbeeren will Monsanto seine Zusammenarbeit mit Pairwise nutzen, um neue Sorten von gentechnisch verändertem Mais, Sojabohnen, Weizen, Baumwolle und Raps zu entwickeln. Und da das USDA leider grünes Licht gegeben hat, werden die neuen gentechnisch veränderten Lebensmittel keiner unabhängigen Prüfung auf Gesundheit und Sicherheit unterzogen.

Die törichte Entscheidung des USDA

Das US-Landwirtschaftsministerium hat kürzlich entschieden, dass CRISPR und andere neue gentechnisch veränderte Lebensmittel keiner besonderen behördlichen Aufsicht oder unabhängigen Prüfung bedürfen. USDA-Sekretär Sonny Perdue kündigte 2018 die Bestätigung einer Entscheidung aus der Obama-Ära an, die gentechnisch veränderte Nutzpflanzen von speziellen Tests ausnimmt. In einer Pressemitteilung erklärte Purdue, dass das USDA keine Pflanzenzüchter regulieren wird, die Gen-Editing-Techniken anwenden, ohne Gene einer anderen Spezies einzuführen, oder „Pflanzen, die ansonsten durch traditionelle Züchtungstechniken hätten entwickelt werden können.“ Die Erklärung fügte hinzu, dass „das USDA Innovationen zulassen will, wenn keine Risiken bestehen“. Das Problem ist, dass es keine umfassenden wissenschaftlichen Tests durch eine US-Regierungsbehörde oder andere gibt, um die Risikofreiheit von genmanipulierten Pflanzen zu beweisen.

Glücklicherweise hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) – das höchste Gericht der Europäischen Union – in einem Urteil, das die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung ernster nimmt, im vergangenen Jahr entschieden, dass gentechnisch veränderte Produkte wie gentechnisch veränderte Organismen (GVO) zu behandeln sind, die in der EU einer umfassenden Regulierung unterliegen.

Dieses Urteil hat zu Protesten von Unternehmen wie Monsanto/Bayer geführt, aber bis heute hat es Bestand. Damit rücken die USA in den Mittelpunkt der Entwicklungen im Bereich des landwirtschaftlichen Gene-Editing, was wahrscheinlich eine schlechte Nachricht für die amerikanische Bevölkerung ist, die bereits jetzt – als Ergebnis einer politischen Entscheidung des damaligen Präsidenten G.H.W. Bush im Jahr 1992 – eine stark mit GVO-Soja, Reis, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben und anderen Produkten gesättigte Ernährung zu sich nimmt, sogar mit GVO-Insulin für Diabetes.

Risikofrei?

Die jüngste Aufmerksamkeit, die einem chinesischen Biophysiker zuteil wurde, der an die Öffentlichkeit ging und behauptete, er habe einen menschlichen Embryo erfolgreich gentechnisch verändert, um die neugeborenen Zwillinge „HIV-immun“ zu machen, hat die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die relativ unbekannte Technologie der Genmanipulation gelenkt, die als Gene-Editing bekannt ist. Das war eine schlechte Nachricht für Unternehmen wie Monsanto/Bayer, die gehofft hatten, ihre Träume von genetischer Manipulation unter dem Begriff „Biotechnologie“ vorantreiben zu können, um das Etikett „Frankenfoods“ zu vermeiden, das die Welt der früheren GVO-Technologie verpasste.

Ob sich der derzeitige USDA-Minister Perdue einfach auf die früheren Argumente der bürokratischen Beauftragten der früheren GVO-freundlichen Obama-Regierung verlassen hat, ist auf jeden Fall eine ernsthafte Überprüfung wert.

Die CRISPR-Cas9-Technologie, die die Gentechnik-Landschaft verändert hat, gibt es erst seit etwa fünf Jahren. Die Aufdeckung der Risiken ist weitgehend einzelnen Wissenschaftlern überlassen worden. In einer solchen Studie, die im Mai 2017 in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde, berichteten Gen-Editing-Forscher, dass sie schockiert waren, als sie in einem Mausmodell der Gentherapie eine unerwartet hohe Anzahl von Sekundärmutationen fanden. Mit anderen Worten: Die Ergebnisse waren nicht vorhersehbar.

Als der chinesische Biophysiker He Jiankui im Dezember 2018 die Welt schockierte, indem er bekannt gab, dass er CRISPR eingesetzt hatte, um ein Gen in menschlichen Embryonen im Mutterleib einer Frau zu verändern, die im November Zwillingsmädchen zur Welt brachte, versuchten die chinesischen Behörden, die Affäre zum Schweigen zu bringen, indem sie He unter Hausarrest stellten, wobei einige vermuten, dass er sogar zum Tode verurteilt worden sein könnte. Der Biophysiker He hat, offensichtlich ohne Rücksicht auf die genetischen Folgen, die so genannte Keimbahn durch Gen-Editing verändert. Die Veränderung der Gene in einem Embryo bedeutet, dass die Gene in jeder Zelle verändert werden. Wenn die Methode erfolgreich ist, wird das Baby Veränderungen aufweisen, die sich auf unabsehbare Weise auf alle Nachkommen des Kindes vererben werden. Wenn die Studien an Mäusen ein Hinweis darauf sind, könnten die unbeabsichtigten Folgen schrecklich sein, nicht nur für die beiden unwissenden neugeborenen chinesischen Zwillinge.

Die Auswirkungen des Gen-Editings mit CRISPR und seiner Modifikationen sind so gravierend, dass äußerste Vorsicht geboten ist, bevor man es auf den Weltmarkt loslässt. Leider scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Gen-Editing-Kits können von jedermann online gekauft werden, ohne Nachweis einer wissenschaftlichen Qualifikation und für wenig Geld. Rufe nach einem Moratorium für das Gene-Editing, bis die Technologie bewiesen oder widerlegt ist, bleiben ungehört. Der Geheimdienstdirektor von Präsident Obama, James Clapper, setzte das Genom-Editing sogar auf die Liste der „Massenvernichtungs- und Proliferationswaffen“. Die DARPA des Pentagon forscht Berichten zufolge an der Bewaffnung bestimmter Moskitoarten. Alles ist möglich.

Es ist längst überfällig, sich auf das umsichtige „Vorsorgeprinzip“ zu berufen und ein weltweites Moratorium für das Genom-Editing zu verhängen, bis weitaus kontrolliertere, unabhängige Forschungen durchgeführt wurden, bevor wir vielleicht eines Tages erfahren, dass genmanipulierte Erdbeeren, so süß sie auch sein mögen, versehentlich oder absichtlich Leben zerstören können.