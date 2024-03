Das „Covid-Experiment“ war eine Meisterklasse in der Anwendung von Autorität, um die unwissenden Massen zu zwingen, einzuschüchtern und zu zwingen, sich den erfundenen Regeln und Vorschriften in Bezug auf Abriegelungen, Masken, soziale Distanzierung, die Verwendung sicherer und wirksamer Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin zu fügen und schließlich ein unsicheres, ungetestetes, gefährliches, genveränderndes Gift in ihre Körper zu injizieren.

Das totalitäre Regime, das diese globale Horrorshow über die Menschheit gebracht hat, zögert nicht, Daten zu fälschen, um seine böse Agenda voranzutreiben, so dass seine Statistiken, nach denen 81 % der Amerikaner mindestens eine Impfung erhalten haben, verdächtig erscheinen. Die Überschätzung der Zahl derer, die sich geimpft haben, ist eine Methode, um mehr Schafe davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Ich würde schätzen, dass sich eher 60 % der Erwachsenen impfen ließen, und zwar unter Androhung von Sanktionen, Verlust des Arbeitsplatzes und/oder Verlust von Privilegien.

Das nachstehende Venn-Diagramm ist eine genaue Darstellung der Techniken, die von den „Behörden“ bei der Durchführung dieses weltweiten Experiments angewandt wurden, um herauszufinden, wie weit sie die Menschen treiben konnten, bevor sie zurückschlugen. Aus der Sicht unserer Oberherren war dieses Experiment ein enormer Erfolg, der die Bühne für ihre nächste geplante existenzielle Bedrohungsübung bereitet hat, um sich noch mehr von unserem Reichtum unter den Nagel zu reißen und gleichzeitig ihre Macht und Kontrolle über unser Leben zu vergrößern. Wenn wir uns ihren Forderungen weiter unterwerfen, werden wir unsere Freiheiten und Bürgerrechte weiter verlieren.

„Das Verschwinden des Verantwortungsgefühls ist die weitreichendste Folge der Unterwerfung unter die Autorität“. Stanley Milgram

„Beherrscht man die Art und Weise, wie ein Mensch seine Welt interpretiert, so hat man schon einen großen Teil seines Verhaltens unter Kontrolle. Deshalb ist die Ideologie, der Versuch, den Zustand des Menschen zu interpretieren, immer ein hervorstechendes Merkmal von Revolutionen, Kriegen und anderen Umständen, in denen Individuen zu außergewöhnlichen Handlungen aufgefordert werden.“ Stanley Milgram, Gehorsam gegenüber Autorität

Das Einzige, was im Venn-Diagramm fehlt, ist die Überlagerung von Edward Bernays‘ Propaganda, die den Plan liefert, wie die Propagandamittel des Regimes genutzt werden können, um die Botschaft durchzusetzen, die zur Unterstützung der jeweiligen autoritären Erzählung des Tages benötigt wird. Schlüsselaspekte aller drei Experimente wurden während der Covid-Pandemie eingesetzt, um die gewünschten Ergebnisse der herrschenden Klasse zu erzielen, indem autoritäre Maßnahmen eingesetzt wurden, um die Massen zu zwingen, das zu tun, was ihnen gesagt wurde, oder sonst. Furcht und Abscheu gegenüber unserer Regierung waren das Ergebnis dieses Covid-Experiments. Ich stehe standhaft auf der Seite der Abscheu. Die folgenden kurzen Beschreibungen fassen das Wesentliche der Experimente zusammen:

Das Milgram-Autoritäts-Experiment

Der Psychologe Stanley Milgram von der Yale University führte eine Reihe von sozialpsychologischen Experimenten durch, mit denen er die Bereitschaft der Studienteilnehmer messen wollte, einer Autoritätsperson zu gehorchen, die sie zu Handlungen aufforderte, die mit ihrem persönlichen Gewissen in Konflikt standen. Den Teilnehmern wurde vorgegaukelt, dass sie an einem Experiment teilnahmen, bei dem sie einem „Lernenden“ Elektroschocks verabreichen mussten. Diese vorgetäuschten Elektroschocks steigerten sich allmählich bis zu einer Stärke, die im Falle von echten Schocks tödlich gewesen wäre.

Stanford-Gefängnis-Experiment

Mit dem Stanford Prison Experiment sollten die psychologischen Auswirkungen von Autorität und Ohnmacht in einem Gefängnisumfeld untersucht werden. Für die von Psychologieprofessor Philip G. Zimbardo geleitete Studie wurden Studenten aus Stanford über eine lokale Zeitungsanzeige rekrutiert. Vierundzwanzig Studenten wurden sorgfältig ausgesucht und nach dem Zufallsprinzip in Gruppen von Gefangenen und Wärtern eingeteilt. Das Experiment, das für eine Dauer von ein bis zwei Wochen geplant war, musste schließlich bereits am sechsten Tag abgebrochen werden, da das Experiment außer Kontrolle geriet, als die Gefangenen gezwungen waren, grausame und entmenschlichende Misshandlungen durch Gleichaltrige zu ertragen. Das Experiment zeigte, in Dr. Zimbardos Worten, wie „gewöhnliche College-Studenten schreckliche Dinge tun können“.

Asch-Konformitätsexperiment

Die Asch-Konformitätsexperimente waren eine Reihe von psychologischen Experimenten, die Solomon Asch in den 1950er Jahren durchführte. Die Experimente zeigten, inwieweit die eigene Meinung von der einer Gruppe beeinflusst wird. Asch fand heraus, dass Menschen bereit waren, die Realität zu ignorieren und eine falsche Antwort zu geben, um sich dem Rest der Gruppe anzupassen.

Während des „Covid-Experiments“ wurden verschiedene Abwandlungen des Milgram-Autoritätsexperiments verwendet, um ihre Ziele zu erreichen. Wir haben die Videos gesehen, in denen die Covid-Autoritäten durchschnittlichen Amerikanern Schmerzen zufügen, indem sie sie gewaltsam festnehmen, wenn sie alleine im Meer schwimmen, surfen, in einem öffentlichen Park sitzen, joggen oder mit ihren Kindern im Garten spielen. Denjenigen Schmerzen zuzufügen, die sich nicht an die „Covid-Regeln“ hielten, wurde von den Karens und Chads im ganzen Land begrüßt. Sie wollten, dass die Nonkonformisten (auch kritische Denker genannt) aus ihren Jobs entlassen, in den sozialen Medien zensiert, zu Geldstrafen verurteilt, eingesperrt und zu gesellschaftlichen Parias gemacht werden. Sie wünschten den Ungeimpften den Tod und führten Siegestänze auf, wenn eine nicht geimpfte Person starb. Milgram wäre stolz auf diese kleinkarierten Tyrannen-Psychopathen gewesen.

Das Stanford-Gefängnis-Experiment hat gezeigt, dass gewöhnliche Menschen fast auf Kommando zu grausamen, faschistischen Soziopathen werden können, die denjenigen, von denen man ihnen gesagt hat, dass sie es verdienen, unmenschlich behandelt zu werden, Schmerzen und Folter zufügen. Autoritäre Gouverneure wie Cuomo, Murphy, Whitmer, Wolf und Newsom ermordeten ältere Bürger, indem sie infizierte Patienten in Altersheimen unterbrachten. Ärzte, Krankenhausverwalter und Krankenschwestern ermordeten Patienten, indem sie sie an Beatmungsgeräte anschlossen, Remdesivir verabreichten und den Patienten Ivermectin und Hydroxychloroquin verweigerten. Biden, Fauci, Trump, Walensky und der Big-Pharma-Industriekomplex haben durch die Einführung ihrer milliardenschweren Todesspritze Millionen Menschen ermordet und verletzt. Die fortdauernde Inhaftierung der Capital-Touristen vom 6. Januar in den Kerkern von DC ohne Gerichtsverfahren ist eine grausame und unmenschliche Bestrafung und eine Botschaft für alle kritischen Denker, die ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz wahrnehmen.

Das Asch’sche Konformitätsexperiment hat sich während der Covid-Betrugsdemie eindeutig bestätigt. Die Menschen passen sich dem Willen der Masse an, auch wenn ihr Gehirn ihnen sagt, dass die Masse falsch ist. Sie wollen nicht das störende schwarze Schaf in einer Herde von unterwürfigen weißen Schafen sein. Als man ihnen sagte, sie sollten eine Maske tragen, taten dies praktisch alle, ohne sich zu wehren, obwohl wissenschaftliche Studien bewiesen, dass Masken NICHT FUNKTIONIEREN. Die Massen fügten sich, weil sie Fauci (auch bekannt als „The Science“), Biden, Trump, den gefälschten Experten in den Glotzröhren, den Hollywood-Vertretern mit niedrigem IQ, den von Big Pharma bezahlten Athleten mit niedrigem IQ und den Talking Heads/Bimbos glaubten, die in den Regime-Medien das covide Propaganda-Narrativ verbreiteten. Anstatt selbst zu recherchieren, beschlossen die intellektuell faulen, durch Igadgets abgelenkten, von sozialen Medien abhängigen und von der Regierung indoktrinierten Dumpfbacken, sich anzupassen, zu gehorchen und alles zu glauben, was ihnen gesagt wurde.

Wenn Sie nicht glaubten, dass wir von einer unsichtbaren Regierung (auch bekannt als „Tiefer Staat“) von Männern regiert werden, die die Fäden der Gesellschaft ziehen und den Verstand der Massen manipulieren, um ein Ergebnis zu erreichen, das ihnen selbst nützt, dann sollte das „Covid-Experiment“ alle Zweifel beseitigen. Die gesamte Covid-Episode war von vornherein geplant (Ereignis 201) und verfolgte mehrere Ziele, die alle denjenigen zugute kamen, die dieses Experiment durchführten, wobei wir die entbehrlichen Testpersonen in ihrem teuflischen Komplott waren. Die Hybris dieser Tyrannen hat epische Ausmaße angenommen, da sie ihr „Experiment“ als einen uneingeschränkten Triumph ihrer autoritären Maßnahmen betrachten.

„In fast allen Bereichen unseres täglichen Lebens, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft, in unserem sozialen Verhalten oder in unserem ethischen Denken, werden wir von einer relativ kleinen Zahl von Personen beherrscht…..sie sind es, die die Drähte ziehen, die die öffentliche Meinung kontrollieren.„

Wir wissen, dass sich vielleicht 20 bis 30 % der Bevölkerung den von der herrschenden Klasse des „Tiefen Staates“ auferlegten Maßnahmen widersetzt haben und sich damit als einziger Wermutstropfen des „coviden Experiments“ erwiesen haben. Es besteht kein Zweifel, dass sie in den nächsten neun Monaten ihr nächstes totalitäres „Experiment“ einleiten werden, da die Präsidentschaftswahlen ihre laufenden Bemühungen zur Plünderung und Ausbeutung des verbleibenden Reichtums des Volkes zum Scheitern bringen könnten. Wird es ein künstlich herbeigeführter Finanzkollaps sein, eine Invasion haitianischer Kannibalen, eine weitere im Labor erzeugte Krankheit, die Aktivierung von Millionen illegaler Eindringlinge, um Chaos zu stiften, eine koordinierte Abschaltung des Stromnetzes/Internets, die Ermordung von Trump und die Auslösung eines Bürgerkriegs oder schließlich das Überschreiten von Putins roter Linie in der Ukraine und die Auslösung eines globalen Konflikts?

Widerstand während des „Covid-Experiments“ bedeutete, dass man sich den Erzählungen und Weisungen nicht anschloss. Es war eher ein passiver Widerstand. Das hat sie nicht daran gehindert, ihre Ziele zu erreichen. Sie nutzten das Experiment, um die Bundesausgaben von 4,4 Billionen Dollar auf über 7 Billionen Dollar zu erhöhen, wobei der größte Teil des Anstiegs direkt in die Taschen des Tiefen Staates floss, während die Bevölkerung mit einer rasenden Inflation, einem enormen Anstieg ihrer Schuldenlast und einem drastisch reduzierten Lebensstandard zurückblieb.

Um sich ihrem nächsten „Experiment“ zur Zerstörung unserer Gesellschaft zu widersetzen, wird der Einsatz der 300 Millionen Schusswaffen erforderlich sein, die über die 20 bis 30 % der Haushalte verstreut sind, die fähig und bereit sind, NEIN zu sagen. Das mag zu düster und apokalyptisch erscheinen, aber diese Psychopathen in Anzügen werden nicht aufhören, bis sie um ihr eigenes Leben fürchten. Die Zeit zum Handeln rückt näher und ihre „Experimente“ müssen beendet werden, wenn wir hoffen, auch nur einen Hauch der Republik zu erhalten, die uns vor 235 Jahren gegeben wurde.