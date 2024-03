Putins „Goldstrategie“ ist die Erklärung für das Scheitern der Sanktionen

Sein Ziel, den Rubel in reines Gold umzuwandeln, funktioniert, wenn Verbraucher, Zentralbanken und Investoren in Panik geraten und massenhaft Gold kaufen.

Gegen Russland wurden mehr als 16.000 Sanktionen verhängt. Trotzdem wuchs die russische Wirtschaft und Kriegsmaschinerie im Jahr 2023 um 3,6 Prozent und soll 2024 um weitere 2,6 Prozent wachsen.



Fast sechs Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts werden für das Militär ausgegeben. In einer Zeit, in der der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij händeringend nach Waffen, Geld und Rekruten sucht, scheint Wladimir Putin zuversichtlich, was seine Ambitionen für die Zukunft angeht.



Wie können 16.000 strategische Sanktionen, die von einigen der weltweit mächtigsten Volkswirtschaften verhängt wurden, Putin nicht aus der Fassung bringen?



Als ich kürzlich die CBC-Nachrichten über die robuste russische Wirtschaft verfolgte, erschien auf dem Bildschirm eine Anzeige des World Gold Council. Und da war die Antwort, versteckt im Hintergrund: Gold.

Die Rolle des Goldes

Die Sanktionen gegen Russland mussten strategisch sein und auf das Umfeld abzielen, in dem das Land operiert.



Die Wirtschaftssanktionen zielten auf die Schifffahrt und den Handel mit Russland ab, aber der Goldmarkt ist ein massiver Markt, der weitgehend unberührt blieb. Nach der russischen Invasion in der Ukraine vor zwei Jahren stoppte Großbritannien, ein wichtiger Goldmakler mit einer der weltweit größten Goldreserven, alle russischen Goldimporte nach Großbritannien.



Nach Angaben des World Gold Council wird Russland 2023 mit 324,7 Tonnen hinter China mit 374 Millionen Tonnen der zweitgrößte Goldproduzent sein. Es wird erwartet, dass Russland seine Goldproduktion bis 2026 jährlich um vier Prozent steigern wird.



Russland hat sich seit 2013 auf die Sanktionen des Westens vorbereitet und seine Wirtschaft erfolgreich von Transaktionen isoliert, die US-Dollars erfordern.



Anfang 2022 koppelte Russland seine Währung, den Rubel, an Gold, und für 5.000 Rubel kann man nun eine Unze reines Gold kaufen. Der Plan war, die Währung nicht mehr an einen festen Wert zu binden, sondern auf einen Goldstandard umzustellen, damit der Rubel zu einem glaubwürdigen Goldersatz zu einem festen Kurs wird.



Goldreserven werden in der Regel gehalten, um Transaktionen im In- und Ausland abwickeln zu können. Goldbesitzer können es an einer der zahlreichen Goldbörsen handeln; es kann zur Abwicklung von Transaktionen in Währungen getauscht und anschließend wieder in Gold zurückgetauscht werden.



So hat unter anderem Venezuela – ein stark sanktioniertes Land – dem Iran im Gegenzug für technische Hilfe bei der Ölförderung Goldbarren geschickt.



In der Regel wollen die Länder Gold als Sicherheitspolster, um sich gegen größere globale Finanzschocks abzusichern. Viele Zentralbanken kaufen Gold in rasantem Tempo: Im Jahr 2022 wurden rund 1.073 Tonnen gekauft. Eine Tonne entspricht etwa 65 Millionen US-Dollar, sodass 2023 weltweit Gold im Wert von 110,6 Milliarden US-Dollar in die Zentralbanken fließen wird.



Goldpreise schwanken

China ist der weltweit grösste Goldproduzent und gleichzeitig der zweitgrösste Goldkäufer der Welt.2022 importierte China Gold im Wert von 67,6 Milliarden US-Dollar, während die Schweiz mit 94,9 Milliarden US-Dollar den ersten Platz belegte.



Chinas Appetit auf Gold hat viel mit der Stabilisierung der eigenen Währung zu tun.Wenn im Jahr 2022 jemand in Shanghai eine neue Eigentumswohnung kauft, legt der Bauträger oft ein paar Goldbarren bei, um das Geschäft zu versüssen.



Der World Gold Council behauptet, Gold sei die sicherste Anlage in Zeiten von Konflikten. Aber wenn das stimmen würde, gäbe es seit Tutanchamun einen permanenten Bullenmarkt für Gold und der Preis wäre heute unendlich hoch.



Sein Preis steigt und fällt wie alles andere auch. Deshalb ist Putins Ziel, den Rubel in reines Gold umzuwandeln, nicht genial, sondern verzweifelt.

Großbritannien, die USA und Kanada werden das russische Gold nicht anrühren.Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) importierten nach den britischen Sanktionen im Jahr 2022 96,4 Tonnen (6,2 Milliarden Dollar) russisches Gold.Das ist eine Steigerung um das 15-fache gegenüber den Importen von nur 1,3 Tonnen (84,5 Millionen Dollar) im Jahr 2021.

Es ist kein Geheimnis, warum nach dem Krieg und den darauffolgenden Sanktionen so viele Privatjets von Russland nach Dubai geflogen sind.



Der andere große Abnehmer von russischem Gold ist die Schweiz. Im Jahr 2022 importierte die Schweiz 75 Tonnen russisches Gold (4,87 Milliarden US-Dollar). Im Jahr 2023 importierte sie Gold im Wert von 8,22 Milliarden US-Dollar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (die kein eigenes Gold produzieren, aber riesige Mengen aus Russland beziehen) und 3,92 Milliarden US-Dollar aus Usbekistan, dem nächsten Nachbarland Russlands.



Russisches Gold im Wert von Milliarden und Abermilliarden Dollar wird zu Höchstpreisen frei gehandelt und umgeht damit jede einzelne der 16.000 Sanktionen.



Deshalb haben die weltweiten Sanktionen gegen Russland nichts bewirkt. Doch damit Putins Plan, die Wirtschaft mit Gold zu stützen, aufgeht, muss der Goldpreis steigen. Sein langfristiges Ziel ist es, dass Gold und nicht der US-Dollar die Welthandelswährung wird.



Aktivismus der Verbraucher

Hier kommt der Durchschnittsbürger ins Spiel, der mitbestimmen kann, was auf ihn zukommt.



In Nordamerika kann derzeit jedes Mitglied eines Costco-Discounters eine Unze Schweizer Gold bestellen.(Der kanadische Preis beträgt 3.045 kanadische Dollar; es gibt nur zwei Unzen pro Mitglied und keine Rückerstattung.) Physisches Gold wird seinen Wert bis Weihnachten nicht vervierfachen.

Vielmehr ist der Kauf von Gold eine Absicherung gegen Inflation und Geldentwertung in unsicheren Zeiten.Es ist die Währung des Weltuntergangs, weshalb der World Gold Council in seinen Kabelnachrichten für Gold wirbt, und zwar genau so.

Wenn nordamerikanische Verbraucher, Zentralbanken und Investoren so in Panik geraten, dass sie massenhaft Gold kaufen, wird der Preis steigen.So geht Putins Plan auf.



Im letzten Quartal 2023 kauften amerikanische Verbraucher allein bei Costco Goldbarren im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar.



Enthalten diese Barren wirklich russisches Gold? Wenn man bedenkt, dass die Schweiz 2022 Gold aus Russland und 2023 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kaufen wird, ist dies wahrscheinlich der Fall.

Wer sich Sorgen über die Ethik des Kaufs von russischem Gold macht, kann immer noch die kanadische Maple Leaf Goldmünze aus Quebec kaufen, und wenn die Nachfrage nach solchen Münzen steigt, steigt auch der Goldpreis insgesamt.



Barren und Münzen können jedoch nicht mit der starken Nachfrage der Zentralbanken konkurrieren, die derzeit sehr hoch ist.



Dem Gold den Glanz nehmen

Um Putins Plan zu durchkreuzen, muss dem Gold sein Glanz genommen werden. Australien, Kanada und die USA spielen als führende Goldproduzenten eine wichtige Rolle.

Auch steigende Zinsen führen tendenziell zu einem Rückgang des Goldpreises. Ein massiver Ausverkauf der staatlichen Goldreserven könnte auch den Rubel, wahrscheinlich aber auch den US-Dollar und den kanadischen Dollar ins Trudeln bringen.



Keine Einzelmaßnahme kann Putins Ziele vereiteln – dazu müsste die Goldversorgung außerhalb Russlands unterbrochen werden, und das könnte durchaus bedeuten, die VAE einzubeziehen.



Aber bei 16.000 bestehenden Sanktionen gegen Russland könnte eine weitere intelligente Sanktion gegen die Emirate das goldene Ei sein, das Zelenskyy jetzt benötigt.

*

Robert Huish ist außerordentlicher Professor für internationale Entwicklungsstudien an der Dalhousie University. Dieser Artikel wurde von The Conversation unter einer Creative Commons-Lizenz veröffentlicht.