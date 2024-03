Russland warnt: „Französische Einheiten in der Ukraine sind vorrangiges Ziel“ und die EU will auf Kriegswirtschaft umstellen

Der russische Geheimdienst hat behauptet, Frankreich bereite ein 2.000 Mann starkes Militärkontingent für den Einsatz in der Ukraine vor. Diese Behauptung, die am Dienstag vom Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR), Sergej Naryschkin, geäußert wurde, sorgte schnell für internationale Schlagzeilen, zumal der Direktor nur selten derartige Erklärungen abgibt.

„Die derzeitige Führung des Landes [Frankreich] kümmert sich weder um den Tod einfacher Franzosen noch um die Sorgen der Generäle“, sagte Naryschkin laut TASS: „Nach Informationen, die dem russischen SVR vorliegen, wird bereits ein Kontingent vorbereitet, das in die Ukraine geschickt werden soll. Es wird zunächst etwa 2.000 Soldaten umfassen.“

Der russische Geheimdienstchef fügte hinzu, dass die französischen Militärs „befürchten, dass eine so große Militäreinheit nicht unbemerkt in die Ukraine verlegt und dort stationiert werden kann“.

„Damit wird sie zu einem legitimen, vorrangigen Ziel für Angriffe der russischen Streitkräfte. Das bedeutet, dass sie das Schicksal aller Franzosen erleiden wird, die jemals mit dem Schwert in die russische Welt gekommen sind“, betonte Naryschkin. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Fälle gegeben, in denen Moskau behauptete, seine Streitkräfte hätten französische Söldner in Charkiw ausgeschaltet, was weder von der Ukraine noch von Frankreich bestätigt wurde. Russland erklärt nun, es werde „vorrangig“ ausländische Truppen in der Ukraine angreifen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte im vergangenen Monat eine heftige Debatte in Europa ausgelöst, als er den Verbündeten sagte, sie sollten die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine nicht ausschließen. „Nichts sollte ausgeschlossen werden“, hatte Macron gesagt. „Wir werden alles Nötige tun, damit Russland nicht gewinnt.“

Während die meisten westlichen Verbündeten die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine ablehnen, drängen Offizielle auf eine Beschleunigung der Waffenproduktion. Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni war die letzte, die am Dienstag erklärte, die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine müsse „um jeden Preis vermieden werden“.

Am Montag rief der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, Europa dazu auf, als Reaktion auf Russlands Krieg in der Ukraine in den Modus der „Kriegswirtschaft“ zu wechseln. „Wenn wir die Antwort der EU nicht richtig verstehen und die Ukraine nicht ausreichend unterstützen, um Russland zu stoppen, werden wir die Nächsten sein. Deshalb müssen wir bereit sein, uns zu verteidigen und in einen ‚Kriegswirtschaftsmodus‘ übergehen“, so Michel in einem Gastbeitrag für europäische Zeitungen und die Website Euractiv.

Nach den jüngsten Bemühungen, mehr EU-Gelder für die Ukraine freizusetzen, sind jetzt Einzelheiten bekannt geworden:

Er [Michel] forderte die Länder auf, Investitionen in die Verteidigung zu erleichtern, unter anderem durch eine Änderung des Mandats der Europäischen Investitionsbank zur Unterstützung der europäischen Verteidigungsindustrie. Die EU-Länder stimmten am Montag einer Vereinbarung zu, die EU-Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte um 5 Milliarden Euro (5,4 Milliarden Dollar) zu erhöhen.

EU-Außenkommissar Josep Borrell begrüßte die eilige Finanzspritze mit den Worten: „Mit diesem Fonds werden wir die Ukraine weiterhin dabei unterstützen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen – mit allen Mitteln und so lange wie nötig“. Doch auf dem Schlachtfeld sieht es für die Ukraine weiterhin miserabel aus…

In der Zwischenzeit sickern mit Verspätung weitere negative Berichte in die US-Mainstream-Medien, die zeigen, wie verzweifelt und schlimm die Lage der ukrainischen Streitkräfte derzeit ist…

Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Ukrainer kämpfen wollen, also müssen wir ihre Kriegsanstrengungen weiter finanzieren. Wenn die Washington Post damit andeuten will, dass die Ukrainer unfreiwillig in einen zum Scheitern verurteilten Krieg eingezogen werden, ist sie der Vatnik-Propaganda zum Opfer gefallen. pic.twitter.com/FVdCvOTWMl — David Sacks (@DavidSacks) März 16, 2024

Viele Kriegsanalysten sind überzeugt, dass die Bemühungen des Westens, Kiew mit Waffen und Geld zu versorgen, wenig bewirken werden und dass Russland über genügend Munition und Arbeitskräfte verfügt, um den Kampf möglicherweise noch jahrelang fortzusetzen. Präsident Putin hat diese Woche die Idee geäußert, eine Sicherheitspufferzone einzurichten, um grenzüberschreitende Drohnen- und Raketenangriffe auf russisches Territorium zu verhindern. Dies würde bedeuten, dass mehr ukrainisches Territorium, insbesondere entlang der Nordgrenze, beschlagnahmt würde.