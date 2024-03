Warum gibt der Westen plötzlich bekannt, dass er Truppen in der Ukraine stationiert hat?

Es ist seit Langem ein offenes Geheimnis, dass der Westen die Ukraine mit Finanzmitteln, Waffen, Ausbildung, Wartung, gezielten Informationen, Informationen über die Position der russischen Streitkräfte und ihre Schwachstellen und sogar mit Kriegssimulationen versorgt hat. Sie haben der Ukraine alles geliefert, nur keine Leichen. Präsident Joe Biden hat lange darauf bestanden, dass amerikanische Truppen „nicht in einen Konflikt mit Russland in der Ukraine verwickelt sind und es auch nicht sein werden“. Der Westen hat lange bestritten, dass er direkt in den Krieg verwickelt ist oder Truppen in der Ukraine hat.

Und das ist weitgehend richtig. Es sind ukrainische Soldaten, die zu Hunderttausenden verletzt und getötet werden. Aber es stimmt nicht ganz. Nach zwei Jahren unerschütterlichen Leugnens gab es innerhalb weniger Wochen im Februar und März eine Reihe von Eingeständnissen und Enthüllungen, dass NATO-Truppen in der Ukraine sind. Die Frage ist, warum? Was steckt hinter dieser plötzlichen Flut von Enthüllungen?

Auslöser der Aufregung war die Veröffentlichung der Abschrift eines abgehörten Gesprächs zwischen hochrangigen deutschen Luftwaffenoffizieren vom 19. Februar, aus dem hervorgeht, dass Großbritannien über Personal vor Ort in der Ukraine verfügt. Bei der Erörterung der Frage, wie deutsche Taurus-Langstreckenraketen in der Ukraine eingesetzt werden könnten, sagte ein Offizier, die Deutschen „wissen, wie die Briten es machen…. Sie haben mehrere Leute vor Ort. Das Gespräch zwischen den deutschen Beamten scheint auch die Vereinigten Staaten zu beunruhigen. Ein Beamter sagte: „Es ist bekannt, dass es dort viele Leute in Zivil gibt, die mit amerikanischem Akzent sprechen“.

Am 26. Februar enthüllte ein Bericht der New York Times, wer diese Zivilisten sein könnten. Mehr als 200 derzeitige und ehemalige CIA-Agenten sagten der Times, dass sich „Dutzende“ von CIA-Agenten in der Ukraine aufhielten, um „den Ukrainern zu helfen“, indem sie „Geheimdienstinformationen für gezielte Raketenangriffe“ und „Geheimdienstunterstützung für tödliche Operationen gegen russische Streitkräfte auf ukrainischem Boden“ lieferten.

Am 26. Februar erweiterte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die Liste um Frankreich. Scholz verteidigte seine Entscheidung, keine Taurus-Raketen in die Ukraine zu schicken, damit, dass die Präsenz der Deutschen in der Ukraine, der der Briten und Franzosen entsprechen müsse. Er erklärte: „Was bei den Briten und Franzosen an Zielkontrolle und begleitender Zielkontrolle gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden.“

Und am 8. März bestätigte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski überraschend, dass „NATO-Militärpersonal bereits in der Ukraine präsent ist“. In seiner Kritik an Scholz differenzierte er, indem er nicht verriet, welche NATO-Staaten bereits in der Ukraine sind. „NATO-Soldaten sind bereits in der Ukraine. Und ich möchte den Botschaftern dieser Länder danken, dass sie dieses Risiko auf sich genommen haben. Diese Länder wissen, wer sie sind, aber ich kann sie nicht verraten. Im Gegensatz zu anderen Politikern werde ich diese Länder nicht nennen.

Frankreich und Großbritannien sollen empört auf das abgehörte Gespräch der Luftwaffe reagiert haben. Und sie waren ebenso wütend auf Scholz wegen seiner Enthüllungen. Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte: „Scholz‘ Verhalten hat gezeigt, dass er der falsche Mann im falschen Job zur falschen Zeit ist, wenn es um die Sicherheit Europas geht“. Alicia Kearns, Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im britischen Parlament, nannte Scholz‘ Kommentar „falsch, unverantwortlich und ein Schlag ins Gesicht der Verbündeten“. Ein in Berlin ansässiger Diplomat soll gesagt haben, dass „Macron und Scholz nicht einmal miteinander reden“.

Doch trotz der Verärgerung darüber, dass sie auf den Plan gerufen wurden, haben weder die Briten noch die Franzosen die Enthüllungen von Scholz dementiert. Trotz der Bemerkung von Kearns, dass Scholz „falsch“ liege, bestätigte das Büro des britischen Premierministers, dass man Stiefel am Boden habe: „Abgesehen von der kleinen Zahl von Mitarbeitern, die wir zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte im Land haben, haben wir keine Pläne für eine großangelegte Operation“.

Die Franzosen reagierten mit der Bemerkung, wenn sie keine Truppen in der Ukraine hätten, dann sollten sie es vielleicht doch tun. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte: „Es gibt heute keinen Konsens über die Entsendung von Truppen in offizieller und bestätigter Weise. Aber angesichts der Dynamik kann nichts ausgeschlossen werden.“ Obwohl Scholz sofort erwiderte, der Konsens bestehe darin, „dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder NATO-Staaten dorthin geschickt werden“, wies Macron darauf hin, dass „viele von denen, die heute ’niemals, niemals‘ sagen, dieselben Leute sind, die gesagt haben: niemals, niemals Panzer; niemals, niemals Flugzeuge; niemals, niemals Langstreckenraketen…“. Ich erinnere daran, dass vor zwei Jahren viele an diesem Tisch sagten: ‚Wir werden Schlafsäcke und Helme liefern'“.

Der polnische Außenminister Radek Sikorski sagt: „Die Truppen der NATO-Staaten sind bereits in der Ukraine“ – und dankt dann diesen Ländern. Sikorski ist mit der fanatischen neokonservativen Schriftstellerin Anne Applebaum verheiratet. Diese Verrückten werden den 3. Weltkrieg beginnen, wenn sie die Chance dazu bekommen.

Polish foreign minister Radek Sikorski

Sikorski is married to rabid neocon writer Anne Applebaum.

In nur wenigen Wochen ist durchgesickert, dass die USA und Deutschland Truppen in der Ukraine stationiert haben, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien in der Ukraine stationiert hat, dass die Briten bestätigt haben, dass sie in der Ukraine sind, dass Polen bestätigt hat, dass NATO-Truppen in der Ukraine sind, und Frankreich vorgeschlagen hat, dass, wenn sie es nicht sind, sie es vielleicht sein sollten. Was steckt hinter diesem plötzlichen Chor von Bekenntnissen?

Es gibt mindestens vier Möglichkeiten – und wahrscheinlich noch viel mehr. Alle sind reine Spekulation.

Die am wenigsten beunruhigende ist, dass die führenden Unterstützer der Ukraine, nachdem sie erkannt haben, dass der Westen den Krieg in der Ukraine verloren und die Ukraine ermutigt hat, eine diplomatische Lösung abzulehnen und stattdessen den Kampf mit dem Versprechen westlicher Waffen und Unterstützung so lange wie nötig fortzusetzen, versuchen zu beweisen, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan haben: Sie haben sogar Truppen in der Ukraine stationiert.

Die zweite, weniger beunruhigende Möglichkeit ist, dass die undichten Stellen und die Enthüllungen dazu dienen, Druck auf die Vereinigten Staaten und einige europäische Länder auszuüben, damit sie mehr finanzielle Hilfe und Waffenpakete in die Ukraine schicken. Man könnte meinen, dass diese Option für sie angenehmer wäre, als ihre eigene rote Linie zu überschreiten und Truppen in die Ukraine zu schicken.

Der dritte und am wenigsten beunruhigende Punkt ist, dass der Westen versucht, in Russland den Eindruck strategischer Zweideutigkeit zu erwecken. Die französische Tageszeitung Le Monde berichtet: „Macrons Büro erklärte, das Ziel sei es, die ’strategische Zweideutigkeit‘ des Westens wiederherzustellen. Nach dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive 2023 glaubt der französische Präsident, dass es nicht mehr ausreicht, Kiew Dutzende Milliarden Euro an Hilfe zu versprechen und verspätet militärisches Material zu liefern. Vor allem dann nicht, wenn Putin überzeugt ist, dass der Westen eine Mobilisierung seiner Streitkräfte dauerhaft ausgeschlossen hat.

Die beunruhigendste Möglichkeit, die mir nahegelegt wurde, ist, dass der Westen es ernst meint, dass sich bereits NATO-Truppen in der Ukraine befinden und die Möglichkeit der Entsendung weiterer NATO-Truppen nicht ausgeschlossen ist. Die undichten Stellen und die Enthüllungen sollen die Grundlage für die Entsendung weiterer Truppen schaffen. Die Idee, mehr Truppen zu entsenden, soll den zögernden westlichen Partnern dadurch schmackhaft gemacht werden, dass man darauf hinweist, dass das Risiko bereits eingegangen wurde. Man könnte sogar hinzufügen, dass Russland das weiß und nicht eskaliert und den Westen in einen Krieg zwischen der NATO und Russland hineingezogen hat.

Wenn das stimmt, ist das ein gefährliches und schwer kalkulierbares Risiko. Wie viele Truppen könnten entsandt werden, bevor sie eine russische Reaktion auslösen? Es bleibt zu hoffen, dass die USA, Deutschland und andere, darunter Spanien, Griechenland und die Slowakei, ernsthaft darauf bestehen, dass keine (weiteren?) NATO-Truppen in die Ukraine entsandt werden. Eine deutsche Quelle sagte Le Monde, Macron habe gesagt, es gebe keinen Konsens in dieser Frage, aber das stimmt nicht: Die Wahrheit ist, dass Frankreich isoliert war, weil die meisten Teilnehmer ihre klare Ablehnung zum Ausdruck gebracht haben.