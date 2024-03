Israelischer Völkermord verursacht „vollständige psychologische Zerstörung“ der Kinder im Gazastreifen

„Fünf Monate Gewalt, Vertreibung, Hunger und Krankheit sowie fast 17 Jahre Blockade haben bei den Kindern im Gazastreifen unerbittliche psychische Schäden verursacht“, so Save the Children.

Der völkermörderische Angriff Israels auf den Gazastreifen hat nicht nur Hunderttausende von palästinensischen Kindern getötet, verstümmelt und vertrieben, sondern auch enormen psychologischen Schaden bei den Kindern in dem umkämpften Streifen angerichtet, wie ein am Dienstag veröffentlichter Bericht von Save the Children zeigt.

Der Bericht der Wohltätigkeitsorganisation mit dem Titel Trapped and Scarred: The Compounding Mental Harm Inflicted on Palestinian Children in Gaza“ (Gefangen und vernarbt: Der zunehmende psychische Schaden, der palästinensischen Kindern in Gaza zugefügt wird) untersucht, wie „fünf Monate Gewalt, Vertreibung, Hunger und Krankheit zusätzlich zu einer fast 17 Jahre andauernden Blockade den Kindern in Gaza unerbittlichen psychischen Schaden zugefügt haben“.

Jason Lee, der Länderdirektor von Save the Children für die besetzten palästinensischen Gebiete, sagte in einer Erklärung, dass es nicht hinnehmbar ist, dass irgendein Kind mit den Schrecken konfrontiert wird, die die Kinder in Gaza durchleben mussten. Während sie Bomben und Kugeln ausweichen, durch mit Trümmern und Leichen übersäte Straßen fliehen, gezwungen sind, unter freiem Himmel zu schlafen, und ohne die Grundnahrungsmittel und sauberes Wasser auskommen müssen, die sie zum Überleben brauchen, durchleben die Kinder in Gaza eine Zeit des massiven Schocks und der Trauer“.

„Die Kinder im Gazastreifen haben nach 16 Jahren Blockade und aufeinander folgenden Gewalteskalationen bereits unvorstellbare Qualen erlebt“, so Lee weiter. „Dieser Krieg und die körperlichen und seelischen Narben, die er bei den Kindern hinterlässt, untergraben ihre Widerstandskraft noch weiter.“

Eine Mutter von vier Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren sagte gegenüber Save the Children, dass sie „nicht sagen würde, dass sich ihre psychische Gesundheit verschlechtert hat – sie wurde ausgelöscht. Völlige psychologische Zerstörung“.

Eine andere Mutter aus Gaza sagte: „Unsere Kinder haben bereits mehrere Kriege erlebt. Es fehlte ihnen bereits an Widerstandskraft, und jetzt ist es sehr schwer, damit fertig zu werden. Die Kinder sind verängstigt, wütend und können nicht aufhören zu weinen. Auch viele Erwachsene tun das Gleiche. Das ist zu viel für Erwachsene, geschweige denn für Kinder.

Waseem, ein Vater, sagte, dass „die Kinder hier alles gesehen haben. Sie haben die Bomben gesehen, die Toten, die Leichen – wir können ihnen nichts mehr vormachen. Jetzt verstehen sie alles und haben alles gesehen. Jetzt kann mein Sohn sogar erkennen, welche Art von Sprengstoff fällt – er kann den Unterschied hören.“

Nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen ist der Gazastreifen „der gefährlichste Ort der Welt, um ein Kind zu sein“, da mehr als 13.000 palästinensische Minderjährige durch israelische Angriffe getötet und viele Tausend weitere verwundet wurden und Hunderttausende von Kindern zu den etwa 2 Millionen der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens gehören, die durch Israels Bombardierung und Invasion aus ihren Wohnungen vertrieben wurden.

Palästinensische Jugendliche, die Israels Bomben und Kugeln überleben, sind mit grassierenden Krankheiten und Hunger konfrontiert, der nicht nur Säuglinge und Kinder, sondern auch Jugendliche und ältere Erwachsene tötet, da israelische Soldaten und Zivilisten weiterhin verhindern, dass lebensrettende Hilfsgüter nach Gaza gelangen. U.N.-Experten sagen, dass der durch Israel erzwungene Hungertod von Bewohnern des Gazastreifens ein völkermörderischer Akt ist, wie er in der vorläufigen Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom 26. Januar als Reaktion auf die von Südafrika angeführten Vorwürfe des israelischen Völkermords verboten wurde.

Viele überlebende palästinensische Kinder haben einen oder beide Elternteile verloren. Einige haben ganze Familien verloren. Es wurde sogar ein neues Akronym geprägt, um einige dieser Waisen zu beschreiben: WCNSF – „verwundetes Kind, keine überlebende Familie“.

Etwa 1.000 dieser Wunden erforderten die Amputation eines oder mehrerer Gliedmaßen des Kindes. Aufgrund des durch die israelische Belagerung verursachten Mangels an Medikamenten wurden vielen Kindern ohne Betäubung Arme und Beine abgesägt. Schreie und Gebete erfüllen die Luft in den behelfsmäßigen Operationssälen, da Israels unerbittlicher Angriff die Krankenhäuser, Kliniken und die medizinische Infrastruktur des Gazastreifens zerstört hat.

Manchmal haben sogar die Geschichten von Überlebenden ein tragisches Ende, wie im Fall von Dunia Abu Mohsen, einer 12-Jährigen, die bei einem israelischen Luftangriff zunächst ein Bein, ihre Eltern und zwei Geschwister und dann ihr Leben verlor, als ein Panzer der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) eine Granate auf das Krankenhaus abfeuerte, in dem sie sich erholte. Oder der 2-jährige Kareem Abu Zaid, der drei verschiedene israelische Luftangriffe überlebte, bei denen enge Verwandte, darunter seine Mutter und seine Schwester, getötet wurden, bevor er bei einem vierten IDF-Angriff ums Leben kam.

Die in Genf ansässige Menschenrechtsorganisation Euro-Mediterranean Human Rights Monitor hat zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen israelische Truppen Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, kurzerhand ermorden. Die Gruppe beschuldigt die israelischen Angreifer auch, palästinensische Kinder zu entführen und sie gewaltsam aus dem Gazastreifen zu verschleppen.

U.N.-Experten haben unterdessen eine Untersuchung von Berichten gefordert, wonach israelische Truppen willkürlich palästinensische Frauen und Mädchen im Gazastreifen festgenommen, sexuell missbraucht und ermordet haben.

Der Bericht von Save the Children weist auch auf das Trauma hin, das Eltern und Betreuer erleiden.

„Die emotionale Belastung durch das Ausweichen vor Bomben und Kugeln, den Verlust geliebter Menschen, die gezwungen sind, durch mit Trümmern und Leichen übersäte Straßen zu fliehen, und die Tatsache, dass sie jeden Morgen aufwachen und nicht wissen, ob sie etwas zu essen haben werden, hat dazu geführt, dass Eltern und Betreuer zunehmend überfordert sind“, so die Gruppe. „Die Unterstützung, die Dienste und die Hilfsmittel, die sie brauchen, um für ihre Kinder zu sorgen, werden immer unerreichbarer.

Schwangere Mütter haben es besonders schwer, da sie aufgrund der Zerstörung von Häusern und Gesundheitseinrichtungen durch Israel oft gezwungen sind, in Zelten, auf der Straße und sogar in öffentlichen Toiletten zu gebären. Einige Mütter und Krankenhausmitarbeiter, die vor den israelischen Bomben und den einmarschierenden Truppen flohen, waren gezwungen, ihre Neugeborenen allein zu lassen, damit sie sterben und verwesen konnten.

Nach Schätzungen von U.N. Women starben seit Beginn des Völkermordes jede Stunde zwei Mütter.

Auch die Infrastruktur der psychologischen Versorgung im Gazastreifen wurde durch den israelischen Angriff zerstört, und das zu einer Zeit, in der etwa die Hälfte der 1,1 Millionen Kinder in der Enklave psychologische Unterstützung benötigt.

Save the Children drängte auf einen Waffenstillstand und eine „effektive Umsetzung der vorläufigen Maßnahmen des IGH“ sowie darauf, dass Israel den freien Fluss von Hilfsgütern nach Gaza zulässt, um den Tod durch Hunger und Krankheiten zu verhindern.

„Es besteht immer noch Hoffnung, dass dies mit angemessener Unterstützung rückgängig gemacht werden kann“, betonte Lee. „In der gesamten Kindheit gibt es kritische Zeitfenster, in denen die Auswirkungen des Konflikts angegangen werden können. Aber nichts davon ist möglich ohne einen sofortigen, endgültigen Waffenstillstand und einen sicheren, ungehinderten Zugang zu Hilfsgütern, damit die humanitären Helfer die dringend benötigte Unterstützung leisten können.“