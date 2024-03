US-Behörde CDC wird von Robert Kennedy Jr. mit einer Warnung konfrontiert.

Diese Botschaft verbreitet sich wie ein Virus.

Fünfundsiebzig Jahre. So lange haben Pfizer und die FDA versucht, die Pfizer-Dokumente vor der Öffentlichkeit zu verbergen – lange, nachdem fast alle Beteiligten tot sind. Erst als der renommierte Anwalt Aaron Siri eine FOIA-Klage gegen die FDA anstrengte, ordnete ein Bundesrichter an, die Dokumente innerhalb von 108 Tagen freizugeben – so lange benötigte die FDA, um die COVID-19-Injektionen zu genehmigen.

Nun haben die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), eine vom Steuerzahler finanzierte Bundesbehörde, die für die Sammlung und Verbreitung von Informationen zur öffentlichen Gesundheit zuständig ist, beschlossen, dem Beispiel von Pfizer zu folgen und der Öffentlichkeit relevante Informationen vorzuenthalten.

Vor kurzem hat die Gesundheitsbehörde einen 148-seitigen Bericht über Herzmuskelentzündungen nach COVID-19-Injektionen veröffentlicht. Es scheint jedoch, dass sie versuchen, etwas sehr Belastendes zu verbergen, denn jedes Wort ist geschwärzt.

„148 Seiten. Alles geschwärzt. Was nützt eine Studie, wenn sie nichts enthält?“, fragte Janae Shamp, Krankenschwester und republikanisches Mitglied des Senats von Arizona, kürzlich bei einer Anhörung des Coronavirus-Komitees.

Der weltbekannte Kardiologe Dr. Peter McCullough antwortete, wir seien Zeugen einer „aktiven Vertuschung“ eines „kolossalen Debakels in der Sicherheit von Verbraucherprodukten“.

„Pfizer verzeichnete innerhalb von 90 Tagen nach der Markteinführung 1223 Todesfälle im Kontext seines Produktes. Menschen riefen verzweifelt bei Pfizer an, weil ihre Familienmitglieder nach der Einnahme des Impfstoffs gestorben waren“.

Robert Kennedy Jr. ergreift das Wort

Der Anwalt und unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. hat sich am Dienstag über die CDC geäußert und die Entscheidung der Gesundheitsbehörde, ihren 148-seitigen Bericht über Herzmuskelentzündungen der Öffentlichkeit vorzuenthalten, scharf kritisiert.

Er sagte: „Das Ausmaß an Arroganz und Missachtung der Öffentlichkeit bei der Veröffentlichung eines zu 100 Prozent geschwärzten Dokuments ist erschütternd. Die CDC verhöhnt das Informationsfreiheitsgesetz“ und deutet an, dass eine vollständige oder teilweise Offenlegung der zuvor geschwärzten Informationen unvermeidlich sei.

Kennedy fuhr fort. „Ohne Transparenz gibt es keine Demokratie. Wenn ich Präsident bin, wird die CDC nicht mehr entscheiden, was die Öffentlichkeit sehen darf. Alles wird öffentlich zugänglich sein, und man wird keinen FOIA-Antrag mehr stellen müssen, um die vom Steuerzahler finanzierten Daten zu lesen.