AIPAC applaudiert Netanjahus Völkermord

Von Michael F. Brown

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sprach am Dienstag per Videolink zu einem AIPAC-Gipfel, der in der Nähe von Washington, DC, stattfand.

Die Teilnehmer des AIPAC-Gipfels applaudierten dem israelischen Ministerpräsidenten für seinen Völkermord im Gazastreifen, wo Zehntausende von Palästinensern getötet und Wohnviertel zerstört wurden und wo das israelische Militär eine Hungersnotpolitik betreibt, die nun auch palästinensischen Kindern das Leben kostet.

Netanjahu wird von Präsident Joe Biden nachdrücklich unterstützt. Der amerikanische Präsident hat gelegentlich Vorbehalte geäußert und seine Bestürzung über Israels „wahllose Bombardierungen“ und „übertriebenes“ Verhalten in Gaza zum Ausdruck gebracht.

Doch bisher hat Biden dafür gesorgt, dass die Waffen weiter nach Israel fließen.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Außenminister Antony Blinken die Waffenlieferungen stoppen wird, nachdem Yoav Gallant, Israels Verteidigungsminister, einen Brief an die Regierung Biden unterzeichnet hat, in dem er leere Versprechungen macht, dass die Waffen im Einklang mit dem Völkerrecht eingesetzt werden und dass humanitäre Hilfe aus den USA in den Gazastreifen zugelassen wird.

Dies sollte ja eigentlich schon der Fall sein.

Nach Angaben der Washington Post haben die USA seit dem 7. Oktober „mehr als 100 separate ausländische Militärverkäufe an Israel“ genehmigt und geliefert, darunter „Tausende von präzisionsgelenkter Munition, Bomben mit kleinem Durchmesser, Bunkerbrecher, Kleinwaffen und andere tödliche Hilfsgüter“.

Im Hinblick auf seine Wiederwahl versteht es Biden, das eine zu sagen, während er die Worte mit Taten verdeckt, die Israels Kriegsverbrechen erleichtern.

Bidens Bemerkung vom Wochenende über eine „rote Linie“ bei einem israelischen Einmarsch in Rafah, dem letzten so genannten sicheren Gebiet für die Palästinenser in Gaza, erscheint bedeutungslos. Er korrigierte sich sofort selbst, um festzustellen: „Ich werde Israel niemals verlassen. Die Verteidigung Israels ist immer noch entscheidend.“

Netanjahu seinerseits hatte nicht einmal ein bisschen davon und erklärte: „Wir werden dorthin gehen.“ Er fügte hinzu: „Wissen Sie, ich habe eine rote Linie. Wissen Sie, was die rote Linie ist? Dass der 7. Oktober nicht wieder passiert. Es wird nie wieder passieren.“

Rote Linien in Bezug auf israelische Apartheid und Kriegsverbrechen werden von den westlichen Mainstream-Medien jedoch kaum thematisiert.

Netanjahu vor dem AIPAC

Der israelische Premierminister verfolgte auf der AIPAC eine ähnliche Denkweise, indem er Bidens Unterstützung in die Tasche steckte und andeutete, dass er mit amerikanischen Waffen trotzdem tun würde, was er will.

„Ich weiß die Unterstützung, die wir von Präsident Biden und der Regierung erhalten haben, sehr zu schätzen, und ich hoffe, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Aber lassen Sie es mich klar sagen: Israel wird diesen Krieg gewinnen, egal wie.“

Die Schlüsselworte, obwohl unglaublich, sind diese: „Wir werden die Arbeit in Rafah zu Ende bringen und gleichzeitig der Zivilbevölkerung ermöglichen, sich aus der Gefahrenzone zu begeben. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Opfer unter der Zivilbevölkerung zu minimieren, die keine andere Armee in der Geschichte ergriffen hat.“

Doch diese angeblichen Maßnahmen beinhalten die Tötung von weit über 12.000 palästinensischen Kindern, auch wenn CNN sich nicht dazu durchringen konnte, in einem kürzlichen Beitrag über palästinensische Kinder klar und wiederholt darauf hinzuweisen, dass Israel die Macht ist, die sie tötet.

It’s hard to comprehend the deaths of 12,800 children. We put up figures of children on our studio walls – one for each child killed in Gaza during the war.



They’re dying from airstrikes and now malnutrition and dehydration.



These are some of their stories. pic.twitter.com/L44l3HfNCU — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) March 8, 2024

Jake Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater, sagte ebenfalls am Dienstag, dass der Weg zur Sicherung der Stabilität Israels „nicht darin besteht, in Rafah einzumarschieren, wo 1,3 Millionen Menschen leben, wenn es keinen glaubwürdigen Plan für den Umgang mit der Bevölkerung dort gibt. Und wie gesagt, so wie die Dinge heute stehen, haben wir diesen Plan noch nicht gesehen“.

Er weigerte sich jedoch, darüber zu spekulieren, ob die USA die Militärhilfe für Israel an Bedingungen knüpfen würden, falls Netanjahu Bidens kleinmütige Warnung missachtet und Rafah und die Palästinenser angreift, die dort begrenzte Sicherheit suchen.

Mit anderen Worten: Wenn Hunderttausende von Palästinensern, die seit fünf Monaten unter Bombardierungen und Entbehrungen leiden, nicht vor einer israelischen Offensive aus Rafah weggebracht werden, dann wird die Regierung Biden möglicherweise Maßnahmen in Bezug auf Waffenlieferungen an Israel ergreifen oder nicht.

Das sind alles nur Worte ohne nennenswerte Konsequenzen – außer dass wichtige Wählergruppen Biden und die Demokratische Partei im Stich lassen.

Und wenn die Palästinenser in den Norden umgesiedelt werden, wo die Ausgebombten und Mittellosen verhungern, signalisiert die Biden-Regierung, dass dies inmitten dessen, was der Internationale Gerichtshof als glaubwürdigen Völkermord durch Israel bezeichnet hat, akzeptabel wäre.

ODEPINK konfrontiert AIPAC-Lobbyisten

AIPAC-Lobbyisten haben am Dienstag einen Teil ihres Tages damit verbracht, auf zusätzliche Militärhilfe aus den USA zu drängen, damit Israel den Völkermord im Gazastreifen unbelastet von einem Waffenmangel fortsetzen kann.

CODEPINK-Aktivisten waren da, um sie herauszufordern.

Mindestens ein wütender AIPAC-Lobbyist zerriss ein Foto von hungernden Palästinensern.

At lunch, we asked @AIPAC lobbyists to think about the children in Gaza who Israel is intentionally starving.



When we showed them photos, they tore them up.



It must be uncomfortable to be confronted with the war crimes you're supporting. pic.twitter.com/JZMB1VuQfR — CODEPINK (@codepink) March 12, 2024

Ein anderer argumentierte, dass Israel den Gazastreifen in einen „Parkplatz“ hätte verwandeln können, wenn es das gewollt hätte, und ihm wurde zu Recht gesagt, dass es das getan hätte. Der Kongressabgeordnete Max Miller forderte sogar schon zu Beginn des Angriffs auf Gaza, diesen in einen „Parkplatz“ zu verwandeln.

"Israel could've turned Gaza into a parking lot if they wanted to on day one."



Today, we talked with @AIPAC lobbyists in Congress as they were pushing for more weapons for Israel. Here's what they had to say: (THREAD) pic.twitter.com/OLjoRuyMDe — CODEPINK (@codepink) March 12, 2024

Ein AIPAC-Lobbyist hat versucht, CODEPINK-Aktivisten aus dem Saal zu werfen, weil sie von ihren Rechten nach dem ersten Verfassungszusatz Gebrauch gemacht haben, um einen Völkermord zu verhindern.

"I'm the daughter of a Holocaust survivor… it anguishes me that my people are pursuing a genocide."



This @AIPAC lobbyist all but ignored us and asked the cops to stop us from talking to him. pic.twitter.com/yu7m7NsYR3 — CODEPINK (@codepink) March 12, 2024

Die Mitbegründerin von CODEPINK, Medea Benjamin, erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass sie zwar nicht aus dem Capitol-Gebäude geworfen, aber vom Gelände vertrieben wurden.

„Es gibt eine riesige Kluft zwischen dem, was der Präsident sagt und dem, was er tut, genauso wie es – dank AIPAC – eine riesige Kluft zwischen dem gibt, was das amerikanische Volk will (einen Waffenstillstand und keine weiteren Waffen für Israel) und dem, was der Kongress tut“, schrieb Benjamin in einer Nachricht.

„AIPAC macht unsere Demokratie immer weniger repräsentativ, und wir waren froh, im Kongress zu sein, um ihre Unterstützung für den Völkermord anzuprangern.“

Die Antwort an die CODEPINK-Aktivisten machte deutlich, dass die Förderung des Völkermordes in Gaza andauert und von AIPAC-Lobbyisten verfolgt wird, die mehr US-Waffen für Israels anhaltende Bombardierung und Dezimierung des Küstenstreifens und seiner Bevölkerung suchen.

Just got kicked out of the Capitol for wearing “AIPAC Supports Genocide” shirts. Apparently, advocating to end a genocide isn't welcome here. pic.twitter.com/QkkBrj9SjE — Medea Benjamin (@medeabenjamin) March 12, 2024

Doch viele demokratische Kandidaten nehmen weiterhin die finanzielle Unterstützung des AIPAC-Super-PAC, United Democracy Project, in Anspruch und machen sich ebenfalls mitschuldig an Israels Aktionen in Gaza.

Sogar Politico – offenbar einem Verhaltenskodex verpflichtet, der „das Existenzrecht des Staates Israel“ unterstützt, obwohl er sich noch nicht dazu verpflichtet hat, auch wenn es sich um einen Apartheidsstaat handelt, der in Gaza Völkermord verübt – hat zugegeben, dass „von AIPAC dies erwartet wird.“ wird im Jahr 2024 in seinen politischen Einheiten 100 Millionen US-Dollar ausgeben und dabei auf Kandidaten abzielen, die seiner Meinung nach Israel nicht ausreichend unterstützen.“

Im Jahr 2024 sind viele Demokraten stolz darauf, das Geld der AIPAC zu nehmen, um Kandidaten zu untergraben, die tatsächlich das tun würden, was die Amerikaner wollen: Einen Waffenstillstand unterstützen.