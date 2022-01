Das COVID-Kartenhaus, Grund zum Optimismus für 2022 – Wie man den Krieg gegen die Tyrannei gewinnt

Mercola.com

Make Americans Free Again, angeführt von Pam Popper, kämpft für den Erhalt der amerikanischen Freiheiten und hat eine bewährte Strategie, die sicherstellt, dass wir gewinnen können

Anstatt die Verfassungswidrigkeit der Mandate anzufechten, stellen sie die Rechtsgrundlage der Notstandserklärung infrage, die die Einführung der Mandate überhaupt erst ermöglichte.

Sie lehren die Amerikaner überall, wie sie ihre eigenen lokalen Parallelgesellschaften gründen und aufbauen können, in denen die Mitglieder füreinander sorgen und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.

Die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele von Make Americans Free Again bestehen darin, die Amerikaner von der Tyrannei der Regierung zu befreien, alle medizinischen Vorschriften zu beseitigen und schließlich ein überlegenes medizinisches System zu entwickeln und einzuführen.

Auch wenn Sie keine eigene Freiheitsgruppe gründen, sollten Sie eine Spende an den Rechtsfond von Make Americans Free Again in Erwägung ziehen.

Pam Popper ist Präsidentin von Wellness Forum Health und Mitbegründerin von Make Americans Free Again, einer Organisation, die eine wichtige Rolle im Kampf um den Erhalt der amerikanischen Freiheiten spielt. Ein wichtiger Teil dieser Aufgabe ist der Aufbau einer starken Gemeinschaft, und, wie Popper anmerkt, „hat der COVID einige Leute zusammengebracht, die sich wahrscheinlich besser kennen sollten“, und das schließt uns ein.

Popper und ich stimmen in unserem Wunsch überein, die Öffentlichkeit über grundlegende Gesundheitsprinzipien aufzuklären, einschließlich der Grundlagen für die Prävention und Behandlung von COVID-19.

Wir sind uns auch einig, dass die COVID-Pandemie ein Deckmantel für etwas ganz anderes ist – eine globale Übernahme durch mächtige und profitgierige Interessen. Und schließlich stimmen wir beide darin überein, dass die Teilnahme an Protestmärschen und das Unterzeichnen von Petitionen nicht wirklich viel bringt und dass es weitaus wirksamere Strategien gibt, wie sie gezeigt hat.

Operation COVID

Im Jahr 2020 veröffentlichte Popper das Buch „COVID Operation: What Happened, Why It Happened, and What’s Next“, das sie zusammen mit dem Finanz- und Vermögensberater Shane Prier geschrieben hat und in dem sie die Hintergründe des COVID-19-Schwindels detailliert beschreiben.

Der Hintergrund der Situation ist, dass mein Unternehmen, Wellness Forum Health, etwa 27 Jahre alt ist, und unsere Nische ist die informierte medizinische Entscheidungsfindung. Mit anderen Worten: Wir sagen den Leuten nicht, was sie tun sollen. [Wir bringen den Menschen bei, wie sie Entscheidungen über ihre Gesundheit treffen können, so wie sie Entscheidungen über Autos, Häuser, Rentenkonten und andere Dinge treffen, die ihnen wichtig sind … Heute ist der medizinische Beruf zum Wilden Westen geworden. Die medizinischen Fachzeitschriften sind voll von ungenauen Informationen. Also haben wir … Regeln zum Filtern von Beweisen aufgestellt, und wir bringen den Leuten diese Regeln bei. Die Regeln sind zum Beispiel: Interessenkonflikte müssen berücksichtigt werden.

Wir müssen den Unterschied zwischen einer Korrelation und einer Beziehung zwischen Ursache und Wirkung verstehen, [und] etwas, das statistisch signifikant, aber klinisch bedeutungslos ist. Sie verstehen, worum es geht. Wenn man sich viele Informationen ansieht, muss man sie nach bestimmten Regeln filtern, so wie man auch beim Fußball nach bestimmten Regeln spielen muss … Seit 27 Jahren spreche ich also über die Probleme im Gesundheitswesen, die darin bestehen, dass sich niemand an irgendwelche Regeln hält. Es gibt keine fundierte Entscheidungsfindung. Die Ärzte sagen den Leuten, sie sollen etwas tun, und sie sagen: ‚OK, das nennt man einwilligen‘.

Aber das ist meiner Meinung nach überhaupt keine Einwilligung. Die Bücher, die ich geschrieben habe, enthüllten die Inkompetenz der großen Medizin, der großen Lebensmittelkonzerne, der großen Pharmakonzerne, einige der kriminellen Absichten, und dass dies [der COVID-Betrug] nicht neu ist, es ist nur eine größere Version davon. In der zweiten Märzwoche 2020 wusste ich, worum es sich handelte, weil ich in der Vergangenheit über gefälschte Pandemien berichtet hatte. Es gab eine in den 1950er Jahren, eine in den 1970er Jahren und eine weitere im Jahr 2009. Das sind nur die großen Pandemien, die viel Aufmerksamkeit erregt haben. Ich wusste also, worum es sich handelt. Ich mache einige Geschäfte in China; ich wusste, was sie vorhatten.

Also habe ich diesen sehr kontroversen [Videobericht] veröffentlicht. Ich dachte nicht, dass er kontrovers sein würde. Ich berichtete nur über die Nachrichten, was ich seit [Jahren] zweimal wöchentlich auf Video getan hatte. Statt der üblichen ein paar Dutzend Reaktionen erhielt ich 3.500 Reaktionen auf dieses Video, darunter Todesdrohungen und Hysterie – ‚Du wirst für den Mord an Menschen verantwortlich sein‘ – das ganze Programm. Und ich dachte, wow, das ist einfach etwas anderes. So hat also alles angefangen.

Wenn Sie sich das ursprüngliche Video noch einmal ansehen, dann sage ich, dass dies in China geschah, dass sie es absichtlich taten, dass sie Gründe und Motive dafür hatten, dass es sich um eine gefälschte Pandemie handelte und dass das Endspiel die Zwangsimpfung war. Es war ein 15-minütiges Video, aber das war die Quintessenz. Und leider stellte sich heraus, dass das alles wahr ist. Ich wünschte, ich hätte mich geirrt. Als [die Pandemie] weiterging, recherchierte ich immer mehr und veröffentlichte immer mehr Videos. Und irgendwann, wahrscheinlich im späten Frühjahr oder Frühsommer, wurde mir das Ausmaß und die Tiefe dieser ganzen Sache bewusst und ich wusste, dass sie niemals aufhören würden und dass wir etwas dagegen unternehmen mussten. Daraufhin gründeten wir „Make Americans Free Again“.

Bemühungen um Rechtsstreitigkeiten

Make Americans Free Again bekämpft die Tyrannei in erster Linie durch Klagen gegen Masken- und COVID-Impf-Mandate. Sie erklärt:

Wir haben drei Zweige der Regierung, und die Exekutive – mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Ron DeSantis in Florida – ist völlig abtrünnig geworden. Sie agieren jetzt wie Kaiser und Kaiserinnen, Herrscher über ihr Volk. Mit diesen Leuten kann man also nicht verhandeln. Die Gesetzgeber waren bis vor kurzem ziemlich nutzlos. Der einzige Grund, warum sie jetzt etwas tun, ist meiner Meinung nach, um sich selbst zu schützen, und nicht, weil sie sich um die Menschen kümmern. Es gibt also nur noch einen Zweig der Regierung, nämlich die Gerichte. Wir [wussten], dass wir diese nutzen mussten, um a) unsere Freiheiten zurückzubekommen und b) diese Leute für das zu verfolgen, was sie getan haben, nämlich Betrug zu begehen und Menschen zu verletzen und zu töten.

Im Frühsommer 2020 wurde in den gesamten USA eine Reihe von Klagen eingereicht. Leider war das Ganze sehr unkoordiniert. Die Leute haben die Dinge nicht durchdacht. Es gab keine einheitliche Strategie, und das war ihr Verhängnis, sagt Popper. Sie schätzt, dass etwa 6.000 Klagen vor Gericht gescheitert sind, was viele dazu veranlasst hat, auch das Rechtssystem aufzugeben. Aber nicht Popper.

Wir haben vor Gericht gewonnen, und ich werde Ihnen gleich sagen, wie. Aber es ist besser, innezuhalten, nachzudenken und [dann] etwas zu tun. Weniger Aktivität, die bewusster ausgeführt wird, ist eine bessere Idee.

Interessanterweise hörte ich von einem Anwalt in Florida, der die gleiche Beobachtung gemacht hatte wie ich. Diese Strategie des schnellen Handelns funktioniert nicht, also warum schauen wir uns diese Klagen nicht an und finden heraus, was sie falsch machen? Und das ist sehr, sehr wichtig für jeden, der das hier hört und einfach nur schnell eine Klage einreichen will. Die Leute haben gegen die Regierung geklagt und gesagt: „Sie verletzen unsere verfassungsmäßigen Rechte“. Und wissen Sie, was die Regierung dazu sagen würde? Oh, das wissen wir, aber wir haben keine andere Wahl, weil es ein Notfall ist. Und dann würde der Richter zugunsten der Regierung entscheiden.

Wir haben die allererste Klage gegen die Notstandserklärung in Ohio eingereicht und unseren Gouverneur des Betrugs beschuldigt. Wir sagten: Es gibt keinen Notfall. Sie haben ihn in betrügerischer Absicht ausgerufen, und deshalb sind alle Maßnahmen, die Sie ergriffen haben, nicht gerechtfertigt. Und ich glaube, dass die Leute, die nicht in Ohio leben, nicht wissen, dass wir der Musterstaat waren. Die Leute denken, es sei Kalifornien [oder] New York, aber wir waren die ersten, die die Schulen geschlossen haben, die ersten, die Veranstaltungen abgesagt haben, die ersten, die Bars und Restaurants geschlossen haben. Warum ist das so? Weil die Kriminellen, die dahinter steckten, einen sehr populären konservativen Gouverneur brauchten, der sich auf Fox und CNBC und MSNBC gut machen konnte. Jeden Sonntag war unser kleiner Krimineller der Star in den Washingtoner Shows. Er war so verantwortungsbewusst und kümmerte sich um seine Leute.

Als wir am 31. August [2020] unsere Klage einreichten, wussten wir, dass es zu einem zweiten Shutdown kommen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits einige Informationen von Regierungsangestellten und dergleichen erhalten. Wir wurden nie ein zweites Mal stillgelegt. Wir haben gewonnen, als wir die Klage eingereicht haben, weil wir die zweite Schließung vermieden haben. Ich glaube, dass die Leute, die dahinter standen, dem Kaiser, DeWine, gesagt haben: Lass die Sache auf sich beruhen, tu nichts, was den Richter dazu bringen könnte, mit den Fingern zu schnippen und die Offenlegung anzuordnen. Es kam also nicht zu einem Stillstand.

Die andere Sache, die passierte, war, dass es praktisch keine Durchsetzung der Restriktionen gab, die in Bezug auf Versammlungsbeschränkungen und dergleichen übrig geblieben waren … Deshalb dachten wir: OK, das ist eine gute Strategie. Also haben wir angefangen, mehr davon zu machen, und wir haben mehrere Klagen in verschiedenen Staaten eingereicht. Diejenigen, die kein Vertrauen in die Gerichte haben, sollten sich zunächst einmal einige der eingereichten Klagen ansehen. Es sind schlechte Klagen. Wäre ich der Richter, würde ich sie auch abweisen, denn der Richter kann keine Gesetze erlassen. Der Richter muss sich an das halten, was im Gesetz steht.

Die zweite Sache ist, dass es schlechte Richter und schlechte Gerichte gibt, aber unsere Strategie war es, mit einem koordinierten Anwaltsteam zu klagen, denn das Wichtigste, was sie vermeiden wollen, und das haben wir bei jedem Prozess gesehen, ist die Offenlegung, denn die Offenlegung ist der Punkt, an dem wir Herrn Fauci absetzen können; die Offenlegung ist der Punkt, an dem die CDC uns die Dokumente geben muss. Ich brauche sie nicht 36 Mal. Ich brauche sie nur einmal, und dann bekommt sie das ganze Anwaltsteam. Ein Richter irgendwo in den Vereinigten Staaten von Amerika wird uns die Offenlegung gewähren. Ich kann nicht sagen, wo, aber wir denken, dass dies gerade in einem der Gerichtsverfahren geschieht, und dann werden alle [diese Informationen] haben.

Fortschrittsbericht

Zu den Fällen, die Make Americans Free Again gewonnen hat, gehört ein Fall, in dem sie die Polizei von New York City vertreten haben. Sie erwirkten eine einstweilige Verfügung bis zur Gerichtsverhandlung über das COVID-Impfmandat für die Polizeikräfte. In Florida gewann ihr Anwalt einen Prozess gegen die Stadt Gainesville, die eine „Impfen oder ausscheiden“-Politik verfolgte.

Infolge dieser und anderer Klagen haben sie auch allgemeine Verhaltensänderungen festgestellt. „Wir haben den Kriminellen klargemacht, dass die Richter sie jetzt beobachten, so dass alles, was sie tun, wieder vor Gericht gebracht werden kann und es heißt: ‚Seht euch an, was diese Leute tun. sagt Popper.

Überall in den USA werden die Notstandsanordnungen angefochten und der Staat aufgefordert, zu beweisen, dass tatsächlich ein Notstand vorliegt. Bislang konnte niemand den Nachweis erbringen, dass COVID-19 ein Notfall für die öffentliche Gesundheit ist. Anstatt zu beweisen, dass ein Notfall vorliegt, haben die Verteidiger des Staates ihre ganze Energie in Anträge auf Abweisung der Fälle gesteckt.

In Ohio ist Popper der Meinung, dass sie erfolgreich waren, indem sie über die Gerichte Druck auf den Gouverneur ausgeübt haben. DeWine hat die Ohio State Fair in eine virtuelle Veranstaltung umgewandelt, und es schien, als wolle er große Sommerveranstaltungen einschränken oder absagen. Doch dann hob er – für viele überraschend – die Notstandserklärung auf und erklärte Ohio zum freien Staat. Wir werden es nie erfahren, aber es könnte daran gelegen haben, dass unser Fall noch vor Gericht anhängig war. Wir haben sie dann zurückgezogen, weil wir unseren Willen durchgesetzt haben.

Popper plant auch einige noch nicht angekündigte Ankündigungen zu machen. „Wir bereiten uns auf ein paar wirklich wunderbare Überraschungen zum Jahresanfang für die verantwortlichen Kriminellen vor“, sagt sie, „also bleiben Sie dran.“

Zügellose Gesetzlosigkeit

Natürlich versuchen sie jetzt, alle davon zu überzeugen, dass Omikron eine tödliche Bedrohung darstellt und die Notstandsbefugnisse deshalb aufrechterhalten werden müssen, aber selbst wenn es keine eindeutige Bedrohung gibt – da viele jetzt die Angstmacherei durchschauen – werden sie wahrscheinlich weiterhin auf weitere Beschränkungen, Impfpässe, Maskenvorschriften und alles andere drängen. Wie von Popper angemerkt:

Sie scheinen keine Rechtfertigung für irgendetwas zu brauchen, sie tun einfach, was sie wollen. Wir sind dazu verkommen, in einer völlig gesetzlosen Gesellschaft zu leben, in der die Menschen jeden Morgen aufstehen und entscheiden, was sie tun werden, so wie es kommunistische Führer und totalitäre Diktatoren tun.

Ich meine, unsere Regierung ähnelt mehr der Regierung Chinas oder Nordkoreas als der, die wir früher hatten. Ich glaube also nicht, dass sie die Notstandsgenehmigung wirklich rechtfertigen müssen. Wenn sie beschließen, es zu tun, dann tun sie es einfach, und sie haben aufgehört, Gründe zu nennen. In diesem Zusammenhang fand ich es sehr interessant, als Rochelle Walensky, die Leiterin der CDC, sagte: Wir werden die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen, weil das alles ist, wozu wir die Leute bewegen können. Mit anderen Worten: Unsere neue Politik ist so viel Tyrannei, wie die Öffentlichkeit schlucken wird.

Sie gab auch erstaunlich offen zu, dass ihre Untersuchungen gezeigt haben, dass die Einhaltung der Quarantäne bei weniger als 30 % liegt. Das unterstreicht, was ich die ganze Zeit gesagt habe, nämlich dass der Widerstand viel größer ist, als die meisten Menschen glauben. Das erlebe ich gerade beim Aufbau unserer Organisation. Sie tun alles, um den Anschein zu erwecken, dass alle an Bord sind, aber es sind nicht alle an Bord. Und ich behaupte immer noch, dass die Impfrate sehr, sehr niedrig ist. Ich glaube, sie erreichen nicht einmal 60 %. Letzten Sommer lag sie unter 50 %. Ich konnte das anhand ihrer Daten nachweisen …

Die Durchimpfungsrate wurde übertrieben, und es war alles nur eine Fata Morgana, um die Leute dazu zu bringen, zu sagen: ‚Na ja, wenn alle anderen es tun, werde ich es auch tun. Es muss in Ordnung sein, denn zu diesem Zeitpunkt, im letzten Sommer, kannten die Leute nicht viele Menschen, die verletzt wurden oder starben. Ich glaube, jetzt kennt jeder jemanden, der verletzt wurde oder daran gestorben ist.

Auch die Zahl der Eltern, die sich weigern, ihre Kinder impfen zu lassen, ist eindeutig in der Mehrheit. Laut Popper haben Eltern ihre Kinder von Schulen abgeholt, die die COVID-Impfung vorschreiben, und einige Schulen mussten daraufhin ihren Kurs ändern. Ein typisches Beispiel: Das Schulsystem von Los Angeles ließ die COVID-Impfpflicht fallen, als man feststellte, dass es 30 000 ungeimpfte Schüler gab und dass das gesamte Schulsystem aufhören würde zu existieren, wenn alle diese Schüler die Schule verlassen würden.

Wir haben eine Strategie, die bedeutet, dass wir bei Dingen gewinnen. Wir nehmen keine Dinge an, die nicht zu einem Gewinn führen … Wenn Sie ein Unternehmen retten, gewinnen Sie. Wenn Sie ein Kind aus der Schule holen, haben Sie gewonnen. Wenn man Geld sammelt und einen Prozess anstrengt, gewinnt man. Gewinnen ist das, was wir brauchen, damit sich die Menschen gut fühlen. ~ Pam Popper

Sogar die New York Times berichtete über eine Schule in Brooklyn, an der acht Lehrer unterrichten mussten, sagt Popper. „Das ist das Ausmaß des Widerstands“. In der Zwischenzeit versuchen die Medien ihr Bestes, um den Anschein zu erwecken, als sei die Einhaltung der Vorschriften durchgängig hoch. Sie erzählt von einem Beispiel, bei dem eine Lokalzeitung behauptete, die Einhaltung der Maskenpflicht liege bei fast 100 %, obwohl die überwiegende Mehrheit der Schüler ohne Maske war.

Das ist also das Ausmaß der Propaganda. Man braucht nur in ein Geschäft zu gehen und weiß, dass die Vorschriften nicht eingehalten werden. Und die Zeitungen haben natürlich schon vor langer Zeit einen Vorabdruck erhalten, in dem steht, dass man das zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen muss. Das ist einfach lächerlich.

Aufbau von Gemeinschaft und Parallelgesellschaften

Popper hat auch große Fortschritte beim Aufbau von Gemeinschaften gemacht, was meiner Meinung nach eine entscheidende Strategie ist, um unsere Freiheiten langfristig zu sichern. Dies war ein natürlicher Nebeneffekt der juristischen Arbeit. Sie erkannten, dass sie viele Menschen brauchten, um Geld zu spenden, also mussten sie Kontakte zu Menschen knüpfen, die bereit waren, sich für den Erhalt unserer Freiheiten einzusetzen.

Das erste Treffen fand letzten Sommer in meinem Büro statt, und es waren fünf Personen anwesend – ich und zwei Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sowie zwei Gäste. Wir einigten uns darauf, es nächste Woche zu machen, und diese beiden Leute brachten Leute mit. Und dann ist etwas passiert, was ich nicht geplant hatte. Ich werde hier sehr ehrlich sein. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass ich mir das alles ausgedacht und dann danach gehandelt habe. Aber die Leute kamen in die Versammlung und hatten diesen schockierten Blick: Meine Kirche ist geschlossen, mein Nachbar spricht nicht mit mir, ich merke, was mit meinen Kindern los ist, es ist lächerlich. Die Organisationen, in denen ich früher aktiv war, gibt es nicht mehr.

Und jetzt fangen sie an, Freundschaften zu schließen, und die Leute, die ihre Kinder zu Hause haben, fangen an, miteinander in Kontakt zu treten, und all diese Dinge. Und eines Abends hatte ich diese Erleuchtung. Das Wichtigste, was diese Leute nicht wollen, ist, dass wir zusammenkommen, was bedeutet, dass das Wichtigste, was wir tun können, ist, zusammenzukommen. Das war also der Beginn des Aufbaus nicht nur einer Gruppe von Leuten, die wir brauchen, um das zu finanzieren, was wir tun müssen, sondern das, was ich die Parallelgesellschaft „Make Americans Free Again“ nenne. Eineinhalb Jahre später gründen wir nun alle drei oder vier Stunden eine neue Gruppe in den Vereinigten Staaten. Ich mache keine Witze. Sie sind über alle 50 Staaten verteilt. Sie sind überall.

Das funktioniert folgendermaßen. Es handelt sich um eine Parallelgesellschaft, d. h. als Erstes kann man alles, was man braucht, für seine Gruppe bekommen. Die Leute fanden heraus, dass es Kirchen gab, die nicht geschlossen wurden, weil nichts davon bekannt gemacht wird. Man versucht, unter dem Radarschirm zu bleiben. In Kirchen, die nicht geschlossen waren, konnte man hingehen, ohne eine Maske tragen zu müssen. Man fand Ärzte und Zahnärzte, bei denen man keine Maske tragen musste … Wir lebten also ein paralleles Leben. Während der schlimmsten Zeit in Ohio lebten unsere Leute ein ziemlich normales Leben. Wir veranstalteten eine Benefizveranstaltung mit 400 Leuten, als die Versammlungsgrenzen bei 10 lagen, weil wir wussten, wo wir sie durchführen konnten. Einem Mitglied unserer Gruppe gehörte ein Lokal, in dem wir das machen konnten.

Die Leute haben auch neue Jobs gefunden … Es ist eine sehr abgeschottete Gesellschaft, in der wir miteinander Geschäfte machen. Wir unterrichten unsere Kinder gemeinsam zu Hause, wir legen unsere Ressourcen zusammen, um diese Prozesse zu finanzieren, unser soziales Leben findet gemeinsam statt. Wir haben ein Programm namens Small Business Rescue ins Leben gerufen, mit dem wir Unternehmen in unserer Gemeinde unterstützen. Die Regierung hat keinen Plan für diese Menschen, also kaufen wir lokal ein und unterstützen sie. Es ist also eine Parallelgesellschaft.

Die „Make Americans Free Again“-Gesellschaften suchen und finden auch Ärzte, die Kassenpraxen betreiben (also niemandem Rechenschaft ablegen und keine Befehle entgegennehmen) und die eine frühzeitige Behandlung von COVID anbieten werden.

Alles, was Sie brauchen, bekommen Sie von Ihrer Gruppe … und ich kann Ihnen sagen, ich kann das mit großer Zuversicht sagen, wenn ich etwas bräuchte, einen Platz zum Leben, wenn ich kein Essen hätte, wenn ich Geld bräuchte, wenn ich medizinische Versorgung bräuchte, wenn ich einen Job bräuchte, wissen Sie, wo ich das bekomme? Von meiner Donnerstagsgruppe und dem Netzwerk der Donnerstagsgruppe. [Anmerkung der Redaktion: Die Donnerstagsgruppe heißt so, weil sie sich donnerstags trifft.] Das ist es, was fehlt. Wenn das alles [vor der Pandemie] vorhanden gewesen wäre, hätten sie uns das nie antun können. Sie haben die Tatsache ausgenutzt, dass die Gesellschaft ziemlich zersplittert ist, dass man keine lokalen Verbindungen hat.

Die Leute haben mich manchmal ein bisschen verprügelt. Warum lasst ihr die Leute keine Zoom-Treffen abhalten? Das ist der Grund. Wenn wir ein Unternehmen in Worthington, Ohio, retten müssen, kann uns jemand in Portland, Oregon, dabei nicht helfen. Man kann nicht jede Woche in diesem Restaurant essen und das Unternehmen unterstützen. Es muss vor Ort sein, vor Ort, und zwar persönlich.

Prognose für das 2022

In dem Interview beschreibt Popper die vielen Vorteile und Erfolge, die die Mitglieder von Homeschooling berichten, was sehr ermutigend ist. Der Aufbau der Gemeinschaft und die parallelen Strukturen, die überall in den USA entstehen, lassen sie optimistisch in die Zukunft blicken. Sie sind der positive Beweis dafür, dass die gesamte Übernahmeagenda des technokratischen Staates nach hinten losgeht.

Ich bin optimistisch, aber mit einer Einschränkung“, sagt sie. „Ich möchte immer, dass die Leute verstehen, dass ich den Ernst der Lage begreife. Wenn Sie gerade einen Ehepartner im Krankenhaus haben, der mit Beatmungsgeräten und Remdesivir geschlachtet wird, könnte Ihnen meine rosige Prognose wie Nägel auf einer Kreidetafel vorkommen. Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe – der Grund, warum ich so viel von meinem eigenen Geld und meiner eigenen Zeit investiere und mein eigenes Leben riskiert habe, um dies zu tun – darin besteht, dies richtig zu machen.

Mit dieser Einschränkung möchte ich sagen, dass meine Aussichten für dieses Jahr wirklich positiv und optimistisch sind. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass wir einen messbaren Feind haben. Wir wissen, was sie vorhaben. Ich sehe, wie sie sich abmühen und scheitern. Es gibt nur einen Grund, warum sie all diese Erlasse herausgeben und Biden so etwas wie ‚Ich verliere die Geduld‘ sagen würde … weil sie ihren Willen nicht durchsetzen können. Ich denke, das beste Beispiel dafür ist, dass die CDC die Empfehlungen zur Quarantäne zurückgenommen hat, weil wir die Leute einfach nicht dazu bringen können, sich daran zu halten. Das ist ein verblüffendes Eingeständnis an die Öffentlichkeit. Ich denke also, dass dies ein Jahr sein wird, in dem das Thema vom Tisch ist.

Sogar die israelische Regierung sagt, dass wir jeden zu einer vierten Impfung zwingen werden, aber vielleicht müssen wir einfach jeden rausgehen und sich unter die Leute mischen lassen, um eine gewisse Herdenimmunität zu erreichen. Die Regierung ist aufgewacht und hat erkannt, dass sie ihren Kurs ändern muss … Ich mag einen Feind, der in der Defensive ist. Er ist von der Offensive in die Defensive gegangen. Das bedeutet, und ich gebe Ihnen einen weiteren Vorbehalt, dass es wahrscheinlich noch mehr schreckliche Dinge geben wird, während sie herumfuchteln und versuchen, ihre Macht zu behalten.

Ich möchte Ihnen ein paar Dinge empfehlen. Scott Atlas, der ehemalige Berater von Präsident Trump, war einer der Redner auf unserer Konferenz im letzten Jahr. Er hat ein Buch mit dem Titel „A Plague Upon Our House“ geschrieben. Es ist ein erschreckendes Buch, vor allem weil er die Dummheit und Unfähigkeit von Leuten wie Fauci und Birx aufdeckt.

Atlas erzählte uns, dass Fauci nicht einmal medizinische Begriffe richtig aussprechen kann und Birx keine Ahnung von Statistik hat. Die meisten Achtklässler haben ein besseres Verständnis für Mathematik als sie. Solche Leute fuchteln herum, wenn sie scheitern, weil sie nicht die Fähigkeiten haben, etwas anderes zu tun … Wir werden also einige dieser Verhaltensweisen sehen, aber letztendlich werden wir nächstes Jahr um diese Zeit in einer völlig anderen Situation sein. Ein Großteil unserer Freiheiten wird wiederhergestellt sein, und ein Großteil des Unsinns wird verschwinden. Dann geht es nur noch darum, den Rest unseres Lebens damit zu verbringen, diese Leute aufzuspüren und sie für ihre Taten büßen zu lassen, so wie wir es mit den Nazis getan haben. Und ob Sie es glauben oder nicht, letzten Herbst wurde in Berlin ein 100-jähriger Nazi für seine Taten vor Gericht gestellt. Es wird also das Gleiche sein. Wir werden in Südamerika, in China und überall sonst nach ihnen suchen, um sie vor Gericht zu bringen.

Wie Sie Ihre eigene „Donnerstagsgruppe“ gründen

Aus Haftungsgründen und aus anderen Gründen kann Make Americans Free Again Sie nicht mit bereits bestehenden Gruppen in Verbindung bringen. Sie müssen Ihre eigene Gruppe gründen, und das ist es, was sie Ihnen beibringen. Popper erklärt:

Es ist ganz einfach. Wir bieten alles, was Sie brauchen. Meine E-Mail Adresse ist pampopper@msn.com. Sie können mir eine E-Mail schicken. Ich halte jede Woche Telefonkonferenzen ab, in denen ich unsere gesamte Strategie vorstelle und den Leuten sage, wie sie mit uns zusammenarbeiten können … Engagieren Sie sich mit uns, spenden Sie Geld, wenn Sie können. Tun Sie, was Sie tun müssen, um sich selbst in einem positiven Gemütszustand zu halten, und es ist wichtig, eine Gruppe zu gründen und eine Gruppe von Gleichgesinnten zu versammeln … Wir können von einem Gefühl der Machtlosigkeit zu den mächtigsten Menschen im Land werden, wenn wir es klug anstellen.

Man fängt mit einer anderen Person an. Die Leute vergessen, dass ich eine Gruppe mit Hunderttausenden von Menschen leite, aber es begann mit zwei Gästen. Sie fangen also einfach mit jemandem an, der die Dinge genauso sieht wie Sie. Wir geben Ihnen ein Meeting-Format vor. Wir haben Schulungsprogramme für unsere Versammlungsleiter. Wir halten alle zwei Wochen Telefonkonferenzen für die Leiter der Treffen ab. Wir haben einen Koordinator für Meetingleiter im Büro … Jeden Donnerstag verschicken wir ein Update, die Tagesordnung, das Video, das Sie zeigen werden, damit niemand den ganzen Tag damit verbringen muss, zu recherchieren, worüber ich sprechen werde. Wir folgen jede Woche demselben Format, um es so einfach wie möglich zu machen. Und so fängt man an.

Als alles anfing, hörte ich von vielen Leuten: „Ich kenne niemanden und es ist zu schwierig, das ist außerhalb meiner Komfortzone. Je länger das Ganze andauert, desto mehr Leute sagen: „Was hier passiert, liegt so weit außerhalb meiner Komfortzone, dass es im Vergleich dazu ganz einfach ist, diese Gruppe zu gründen. Ich verspreche Ihnen also, wenn Sie das tun, werden wir Sie in jeder Hinsicht unterstützen, und Sie können es nicht vermasseln, wenn Sie sich einfach an unser Format halten. Wir haben eine Strategie, die bedeutet, dass wir bei Dingen gewinnen. Wir lassen uns nicht auf Dinge ein, die nicht zum Erfolg führen. Ich habe zum Beispiel nichts gegen Petitionen und Erklärungen, aber ich habe nicht gesehen, dass sie eine Lösung sind.

Die Erklärung von Great Barrington erhielt eine halbe Million Unterschriften, Zehntausende davon waren Ärzte und angesehene Gesundheitsexperten. Sie hat nichts bewirkt. Eine großartige Erklärung, aber sie ändert nichts. Die größten Proteste der Welt finden in Deutschland und Australien statt. Werfen Sie einen Blick dorthin, das ändert auch nichts. Proteste sind großartig, um Menschen zusammenzubringen, aber wenn man den Leuten verspricht, dass es etwas ändern wird, und das tut es nicht, demoralisiert es sie.

Wir haben Menschen, die demoralisiert sind. Sie brauchen das Gefühl, dass sie gewinnen, und wenn die Leute zu unseren Gruppen kommen, sehen sie, dass sie gewinnen. Wenn man ein Geschäft rettet, gewinnt man. Wenn Sie ein Kind aus der Schule holen, haben Sie gewonnen. Wenn man Geld sammelt und einen Prozess anstrengt, gewinnt man. Gewinnen ist das, was wir brauchen, damit sich die Menschen gut fühlen. Wenn wir sie in noch mehr Dinge verwickeln, die zum Scheitern führen, ist das nicht so gut. Wir sind also sehr konzentriert und diszipliniert.

Mehr Informationen

Ich möchte Sie wirklich ermutigen, Ihre eigene Donnerstagsgruppe zu gründen. Senden Sie dazu eine E-Mail an Popper unter pampopper@msn.com und bitten Sie darum, in ihre wöchentliche Telefonkonferenz aufgenommen zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.Makeamericansfreeagain.com. Auch wenn Sie keine eigene Gruppe gründen, sollten Sie eine steuerlich absetzbare Spende an die Wellness Forum Foundation, eine 501c3-Organisation, in Erwägung ziehen, die für die Rechtskosten von Make Americans Free Again aufkommt. (Scrollen Sie bis zum Ende der Seite, um den Link „Spende“ zu finden).