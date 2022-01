Die Covid-Politik der Universitäten widerspricht Wissenschaft und Vernunft

Von Dr. Marty Makary: Er ist Professor an der Johns Hopkins School of Medicine. Sein Bestseller „The Price We Pay“ (Der Preis, den wir zahlen) wurde 2020 mit dem Business Book of the Year Award ausgezeichnet.

Eltern und Studenten sollten Dogmen mit Daten widerlegen

Universitäten sollten eigentlich Bastionen des kritischen Denkens, der Vernunft und der Logik sein. Aber die Covid-Maßnahmen, die sie ergriffen haben – Maßnahmen, die zwei Jahre der Ausbildung von Studenten zum Scheitern gebracht haben und das kommende Frühjahrssemester zu gefährden drohen – haben sie als unsinnig, antiwissenschaftlich und oft geradezu grausam entlarvt.

Einige der renommiertesten Universitäten Amerikas sind Vorreiter in dieser Sache.

An der Georgetown University werden vollständig geimpfte Studenten jede Woche stichprobenartig auf Covid getestet. Mit Hilfe eines PCR-Tests, der winzige Mengen des toten Virus nachweisen kann, werden asymptomatische Studenten, die positiv getestet wurden, in einen Raum in einem bestimmten Gebäude eingewiesen, wo sie 10 Tage lang eingesperrt werden. Das Essen wird einmal pro Tag an der Tür abgegeben.

Ich sprach mit mehreren Schülern, die sich dort versteckt hielten. Eine von ihnen erzählte mir, dass sie manchmal eine Freundin anrief, die ihr durch das Fenster zuwinkte, nur um ein menschliches Gesicht zu sehen. Eine andere erzählte mir, dass die Erfahrung in der Quarantäne ihre Meinung über die Schule „völlig verändert“ habe. „Alle haben jetzt einfach die Nase voll“, sagte sie. „Die Leute laufen in der Bibliothek herum und schreien einen an, wenn man einen Schluck Wasser trinkt. Und das während der Abschlussprüfungen.“ Sie sagte mir, dass sie darüber nachdenkt, „an eine SEC-Schule zu wechseln, nur um eine persönliche Erfahrung zu machen.“

In Anbetracht der Tatsache, dass die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention die offizielle Quarantänezeit kürzlich von zehn auf fünf Tage geändert haben, wandte ich mich an Georgetowns Chief Public Health Officer, Dr. Ranit Mishori. Sie sagte mir, dass Georgetown weiterhin eine 10-tägige Quarantäne anwendet.

Studenten sind die am wenigsten gefährdete Bevölkerungsgruppe auf dem Planeten Erde. In den letzten sechs Monaten lag das Risiko, dass eine Person in der breiteren Altersgruppe (15-24) an Covid oder mit Covid stirbt (die CDC unterscheidet nicht klar), bei 0,001 %. Alle oder fast alle dieser Todesfälle traten in einer ganz bestimmten Untergruppe auf: ungeimpfte Personen mit einer medizinischen Begleiterkrankung. Doch trotz der strengen Impf-, Maskierungs-, Test- und Quarantänevorschriften von Georgetown kündigte die Universität Ende letzten Monats an, dass „alle Universitätsveranstaltungen, einschließlich Treffen mit Besuchern, virtuell oder im Freien stattfinden müssen“, neben vielen anderen Einschränkungen.

An der Princeton University dürfen vollständig geimpfte Studenten das Land nicht verlassen, es sei denn, sie sind Mitglied einer Sportmannschaft. Außerdem werden alle Studenten zweimal wöchentlich getestet, so dass die knappen Tests von gefährdeten Gemeinden an junge Menschen mit geringem Risiko abgegeben werden können.

In Cornell sind Masken immer noch die Regel – und werden sogar im Freien empfohlen. „Masken müssen immer in Innenräumen getragen werden, es sei denn, sie befinden sich in einem privaten, nicht gemeinsam genutzten Raum (z. B. Schlafsaal oder Büro); wir empfehlen dringend, sich im Freien zu maskieren, wenn eine physische Distanzierung nicht möglich ist“, teilte die Schule Mitte Dezember mit.

In Amherst müssen sich die Studenten doppelt maskieren, wenn sie kein KN95 benutzen. Im nahegelegenen Boston, am Emerson College, werden die Schüler zweimal pro Woche getestet und müssen im Zimmer bleiben. Das College weist die Studenten an, „ihr Wohnheim oder ihren Aufenthaltsort nur für Tests, Mahlzeiten, Arzttermine, notwendige Arbeiten oder zum Abholen der Post zu verlassen“. Ganz im Ernst.

An diesen und Tausenden anderen Hochschulen genießt die Wissenschaft angeblich höchsten Stellenwert. Wo ist also die wissenschaftliche Unterstützung für die Maskierung im Freien? Wo ist die wissenschaftliche Unterstützung für ständige Tests an vollständig geimpften jungen Menschen? Wo ist die Begründung dafür, dass asymptomatische junge Menschen, die positiv auf ein Virus getestet wurden, gegen das sie bereits immun sind, auf einem Campus mit anderen immunen Menschen untergebracht werden sollen?

Die Daten rechtfertigen einfach nichts davon.

Nach Angaben der CDC lag das Risiko, dass ein vollständig geimpfter Erwachsener in der Woche bis zum 27. November wegen Covid im Krankenhaus landet, bei 1 zu 26.000. Wer war diese eine Person? Kein College-Student. Eine Analyse der Durchbruchsinfektionen nach Alter ergab, dass das Durchschnittsalter einer geimpften Person, die ins Krankenhaus eingeliefert wird, 72 Jahre beträgt, und das Durchschnittsalter einer geimpften Person, die an Covid stirbt, 80 Jahre. Aus diesen Daten geht eindeutig hervor, dass das Risiko einer Covid-Durchbruchsinfektion, die zu einer schweren Erkrankung führt, äußerst selten ist. Und wenn sie doch auftritt, dann betrifft sie in starkem Maße Siebzig- und Achtzigjährige.

Von Beginn dieser Pandemie an war das Risiko einer Covid-Infektion für junge Menschen immer extrem gering, was von den Gesundheitsbehörden eher heruntergespielt als anerkannt wurde. Nach Angaben der American Academy of Pediatrics machten Kinder 0,00 % bis 0,27 % aller Covid-19-Todesfälle aus.

Mit anderen Worten: In den letzten zwei Jahren sind insgesamt 803 amerikanische Kinder an Covid oder mit Covid gestorben. Das ist weniger als die Gesamtzahl der Todesfälle durch Influenza- und RSV-Infektionen in einem typischen Jahr vor der Pandemie. Eine kürzlich durchgeführte Studie über Kinder in Deutschland ergab, dass in einem Zeitraum von 15 Monaten, in dem fast alle ungeimpft waren, kein gesundes Kind im Alter zwischen 5 und 17 Jahren an Covid starb. Null. In dem ganzen Land.

Und doch ist die öffentliche Gesundheit junger Menschen von einer Krise betroffen. Es ist eine Krise, die durch diese drakonische Covid-Politik verursacht wurde – eine Krise, die das Ergebnis davon ist, dass jungen Amerikanern der grundlegende Lebensgenuss und die Vorteile menschlicher Beziehungen vorenthalten werden.

Eine Studie der Jed Foundation, einer gemeinnützigen Organisation zur Bekämpfung von Selbstmord unter jungen Menschen, ergab, dass im Jahr 2020 31 % der Eltern angaben, dass die psychische Gesundheit ihres Kindes schlechter sei als vor der Pandemie. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte aufgrund von Selbstverletzungen ist sprunghaft angestiegen, und zwar insbesondere bei heranwachsenden Mädchen. Der U.S. Surgeon General erklärte vor kurzem, dass die psychische Gesundheit junger Menschen weltweit in einer Krise steckt. 25 % der Jugendlichen leiden unter depressiven Symptomen und 20 % unter Angstsymptomen.

Letzte Woche meldete die CDC, dass die Zahl der wöchentlichen Todesfälle bei den 18- bis 29-Jährigen von einer von fünf Millionen in der Vorwoche auf null zurückgegangen ist. Das ist weniger als die Zahl der Todesfälle durch Autounfälle, Selbstmord und Schusswaffen bei jungen Menschen. Warum verhängen wir also eine Art Kriegsrecht über Studenten, um die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine leichte Krankheit entwickeln, auch nur geringfügig zu verringern?

In den letzten zwei Jahren hat dieses Land über 54 Millionen Kindern im schulpflichtigen Alter umfangreiche und oft unnötige Beschränkungen auferlegt, obwohl sie die Gruppe sind, die am wenigsten unter den ernsten Folgen einer Covid-Infektion zu leiden hat. Stattdessen haben wir ihre Bildung geschädigt, sie davon abgehalten, menschliche Gesichter zu sehen, und sie wie Vektoren behandelt, die kein Recht auf eine normale Kindheit haben.

College-Studenten sind nicht die einzigen jungen Menschen, denen wir geschadet haben. Eine aktuelle Studie der Brown University hat ergeben, dass „Kinder, die während der Pandemie geboren wurden, im Vergleich zu Kindern, die vor der Pandemie geboren wurden, deutlich geringere verbale, motorische und allgemeine kognitive Leistungen aufweisen“. Die Forscher wiesen darauf hin, dass Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status am stärksten betroffen waren. Gleichzeitig ist es Erwachsenen erlaubt, sich in Bars mit nacktem Oberkörper zu treffen, während Kinder auf Spielplätzen immer noch maskiert sind. Dies ist nichts weniger als ein Machtmissbrauch der Erwachsenen gegenüber einer wehrlosen Gruppe.

Derzeit empfehlen Gesundheitsexperten in Los Angeles, Boston und verschiedenen anderen Städten, dass Kinder N95- oder KN95-Masken tragen sollen – die Art von sperrigen, unbequemen Masken, die ich bei Ärzten und Krankenschwestern gesehen habe, die sie am Ende ihrer Schicht abnehmen oder abreißen. Und das trotz der schädlichen pädagogischen und psychologischen Auswirkungen, die das Tragen von Masken über einen Zeitraum von fast zwei Jahren auf Kinder hat.

Im selben Moment, in dem die Schulen ihre Covid-Politik verschärfen, hat uns die Natur ein Geschenk gemacht, das wie ein Geschenk aussieht. Omikron ist eine viel mildere Version von Covid, die die gefährlichere Delta-Variante schnell verdrängt und eine Kreuzimmunität verleiht. Eine Studie der Universität Hongkong ergab, dass Omikron im Vergleich zur Delta-Variante in Lungenzellen nur ein Zehntel so infektiös ist, was erklärt, warum Omikron zu weit weniger schweren Erkrankungen führt. Laut dem südafrikanischen Gesundheitsminister Dr. Joe Phaahla wurden in der zweiten Woche der Omikron-Fälle nur 1,7 % der Covid-Fälle ins Krankenhaus eingeliefert, während es in der gleichen Woche der vorangegangenen Delta-Welle 19 % waren.

Diese Nachricht sollte von unseren Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens und der höheren Bildung begrüßt werden. Stattdessen treibt die Angst vor Omicron, trotz aller Beweise für diese Variante, weitere schädliche Maßnahmen an, die den Menschen mit dem geringsten Risiko auferlegt werden.

Eine reflexartige Reaktion auf das mildere Omicron-Virus bestand darin, jungen Menschen Auffrischungsimpfungen aufzudrängen, obwohl es keine stichhaltigen klinischen Daten gibt und ernsthafte Bedenken hinsichtlich Myokarditis-Komplikationen bestehen. Genau aus diesem Grund haben sich die Expertenberater der FDA am 17. September 2021 mit 16:2 Stimmen gegen eine Auffrischung bei jungen Menschen ausgesprochen. (Erst gestern hat sich die FDA über ihre Empfehlung hinweggesetzt und die Auffrischungsimpfung von Pfizer für Kinder ab 12 Jahren zugelassen).

Die aktuellen Daten sprechen in der Tat gegen eine Auffrischungsimpfung für junge gesunde Menschen. Natürlich können sich diese Daten in Zukunft ändern, und dann müssen wir vielleicht unsere Strategie ändern. Aber im Moment sind sie nicht zwingend. In einer kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichten israelischen Studie wurden bei doppelt geimpften Menschen im Alter von 16 bis 29 Jahren ohne Auffrischungsimpfung keine Covid-Todesfälle festgestellt. Ein Risiko von Null lässt sich durch eine Auffrischungsimpfung nicht weiter senken. Aber das Risiko einer Myokarditis bei jungen Menschen ist durchaus real. Eine neue Studie, die letzte Woche von Forschern von Kaiser Permanente Northwest veröffentlicht wurde, ergab, dass bis zu 1 von 1 860 Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren nach der zweiten Impfung eine Myokarditis entwickelte. In einer anderen Studie des New England Journal of Medicine mit 136 Personen, die eine Myokarditis entwickelten, waren zwei Fälle kritisch und ein 22-Jähriger starb.

Schulen wie Emory, Tulane, Wake Forest und Johns Hopkins, meine eigene Universität, die jetzt Auffrischungsimpfungen bei gesunden jungen Menschen verlangen, wagen sich in unbekannte Gewässer vor. Sie riskieren gesundheitliche Komplikationen bei jungen Menschen, um leichte und asymptomatische Infektionen zu bekämpfen.

In den letzten Monaten haben sich Studenten aus dem ganzen Land an mich gewandt, die sich über die ihnen auferlegte übertriebene Politik empört haben. Sie hatten Angst, in diesem Aufsatz genannt zu werden, weil sie Vergeltungsmaßnahmen befürchteten. Und das aus gutem Grund. Im ganzen Land wurden Schüler bestraft, suspendiert und sogar von der Schule verwiesen, weil sie gegen die drakonischen Vermummungs- und Sozialisierungsvorschriften verstoßen hatten.

Es ist an der Zeit, dass sie sich zu Wort melden.

Studierende, Eltern und Universitätsspender sollten ihre Bedenken äußern. Sie sollten gute Fragen stellen, wie zum Beispiel: Neue Daten aus dem Vereinigten Königreich haben letzte Woche ergeben, dass die Wirksamkeit der Auffrischungsimpfung nach 10 Wochen bei Pfizer auf 35 % und bei Moderna auf 45 % gesunken ist; wird die Universität zu diesem Zeitpunkt eine weitere Auffrischung verlangen? Und werden Auffrischungsimpfungen auf Dauer alle 3-6 Monate erforderlich sein? Wie viele gesunde College-Studenten sind während der Pandemie an Covid gestorben? Werden wir all diese Vorsichtsmaßnahmen auch im nächsten Jahr treffen, wenn die Influenza die gleiche Todesrate aufweist? Wenn ich zirkulierende Antikörper von einer früheren Covid-Erkrankung habe, wird die Universität diese Antikörper anerkennen, so wie es Länder in Europa tun? Verfügen die Universität oder das CDC über aktuelle Daten zu psychischen Problemen unter Studenten, die in den letzten drei Jahren aufgetreten sind?

Das medizinische Establishment ist vom Gruppendenken berauscht, genau wie bei der Annahme, Covid verbreite sich durch Oberflächenübertragung, bei der Einführung einer barbarischen Politik, die es den Menschen verbietet, ihre sterbenden Angehörigen zu besuchen, und beim Ausschluss von Kindern von der Schule wegen einer weniger ansteckenden Variante im vergangenen Jahr. Besorgte Bürger sollten das medizinische Dogma mit Daten widerlegen.

Es ist an der Zeit, dass wir lernen, mit Covid zu leben, indem wir einige Praktiken des gesunden Menschenverstands anwenden: Wenn Sie krank sind, bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie in der Nähe von gefährdeten Personen sind, seien Sie vorsichtig. Wenn Sie dem Virus ausgesetzt waren, tragen Sie eine echte, hochwertige N95-Maske. Für junge Menschen, die eine natürliche oder geimpfte Immunität besitzen, handelt es sich um einen milden Virus, der für den Rest ihres Lebens im Umlauf sein wird.

Ich habe fünf Jahre lang als Assistenzarzt im Krankenhaus von Georgetown gearbeitet. Eine wichtige Lektion, die mir meine Mentoren dort eintrichterten, war: Behandle die Person, nicht das Laborergebnis. Wenn die Studenten Ende dieses Monats auf den Campus zurückkehren – und ich hoffe, dass sie das tun werden, um die sich verschlimmernde Krise der psychischen Gesundheit zu lindern – müssen die Hochschulverwaltungen diesen wichtigen Rat beherzigen.