Das COVID-Projekt von Factcheck.org wird von einer Stiftung finanziert, die fast 16 Prozent ihres Vermögens an dem umstrittenen Impfstoffhersteller Johnson & Johnson hält

Es gibt so viel, was schmutzig, hinterhältig, falsch und einfach ungerecht ist, wenn es um das Coronavirus geht, dass es fast unmöglich ist, sie alle zu nennen.

Aber nun wurde ein neuer Skandal in den letzten Tagen aufgedeckt.

Dank der Enthüllung von Rep. Thomas Massie (R-Ky.), sind die Amerikaner nun alarmiert, als sie erfahren, dass ein COVID-19-Projekt, das von FactCheck.org initiiert wurde, von einer Stiftung finanziert wird, die 15,9 Prozent ihres Vermögens in den COVID-Impfstoffhersteller Johnson & Johnson investiert hat.

Ja, dieser Impfstoffhersteller – derjenige, dessen Impfstoffe dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie bei einigen Empfängern seltene Blutgerinnsel verursachen.

„HIER GIBT ES NICHTS ZU SEHEN… Der ehemalige Direktor der CDC ist jetzt CEO der Stiftung, die das Impfstoff-Faktenprüfungsprogramm von FACTCHECK.org finanziert. Ungefähr 15% des Stiftungsvermögens sind J&J-Aktien. Segnen Sie Ihr Herz, wenn Sie denken, Factcheck.org ist eine unvoreingenommene Quelle von Impfstoff Informationen, „Sagte Thomas Massie auf Twitter Samstag.

