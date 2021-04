Chinas „Soziales Kreditsystem“ expandiert weltweit und ist nun auch in Westkanada in Betrieb. Bald auch in Europa?

Chinas Orwellsche „soziale Kredit-System“, die das soziale und finanzielle Verhalten von Einzelpersonen und Unternehmen in ganz China aufzeichnet, mit einem riesigen Überwachungssystem, hat sich weltweit erweitert, und ist nun offen in Betrieb an der renommierten Haidilao Hot Pot Restaurant, in West-Kanada.

Ryan Pan, ein Manager von Haidilao Hot Pot in Vancouver, bestätigte, dass über 60 Überwachungskameras im Restaurant auf Wunsch des Haidilao-Konzerns installiert wurden, als Teil des sozialen Kreditsystems in China. Er sagte, dass der Standort in Vancouver 30 Tische hat, denen jeweils zwei Kameras zugewiesen sind.

Auf die Frage, warum Haidilao so viele Kameras zur Überwachung des Personals und der Gäste benötigte, sagte Ryan Pan, dass die Kameras installiert wurden, um das Personal zu „bestrafen“, wenn es sich nicht an die Unternehmensstandards hielt, und um „Menschen zu verfolgen“. Pan sagte, dass die Videos auch nach China zurückgeschickt werden, lehnte es aber ab, zu sagen, warum das so ist, außer dass der Grund dafür „geheim“ ist.

Das Haidilao wurde in Sichuan, China, gegründet und eröffnete zwei Standorte in der Region Vancouver, von denen der jüngste 2018 in einem ehemaligen Swiss Chalet Restaurant im trendigen Kitsilano-Viertel von Vancouver eröffnet wurde. Der Standort ist nur wenige Gehminuten von dem Haus entfernt, das Huawei für Mitarbeiter angemietet hat, die vorübergehend nach Vancouver verlegt wurden, um Meng Wanzhou, die Finanzchefin (CFO) des Telekommunikationsriesen, zu unterstützen. Nach ihrer Verhaftung und Anhörung über einen vorläufigen US-Auslieferungsantrag wegen Betrugs und Verschwörung zum Betrug zur Umgehung der US-Sanktionen gegen den Iran. Der Standort Haidilao ist nicht mehr als 10 Minuten von Meng Wanzhous Villa und dem Konsulat der Volksrepublik China entfernt. Haidilao hat über 935 Standorte auf der ganzen Welt und mehr als 36 Millionen VIP-Mitglieder und über 60.000 Mitarbeiter.

Wir haben uns an Ivy Li von den Canadian Friends of Hong Kong gewandt, die eine bekannte öffentliche Rednerin, Autorin und Aktivistin in Sachen China und Pro-Demokratie ist, um zu fragen, warum Kanadier darüber besorgt sein sollten, dass Chinas Sozialkreditsystem jetzt in Kanada in Betrieb ist.

Ivy, die in Hongkong geboren und aufgewachsen ist, hatte folgendes zu antworten: „Nicht nur ethnisch chinesische Kanadier und Einwohner sowie Unternehmen mit chinesischen Verbindungen sind in Gefahr, sondern die Privatsphäre und Sicherheit aller Kanadier und unserer Gesellschaft sind gefährdet. Kunden in einem beliebten Restaurant mit ethnischer Küche, insbesondere in einer gehobenen Gegend, könnten Diplomaten und Politiker sein, die ihre Gäste unterhalten, CEOs, die ihre Geschäftsstrategien diskutieren, Fachleute, die über Firmenprojekte sprechen, Journalisten, die Interviews führen, usw., usw. Bei einem Abendessen werden die unterschiedlichsten Themen besprochen, vor allem nach ein paar Weinen. Der Esstisch in einem beliebten Restaurant ist einer der besten Orte, um jemanden zu belauschen und den Puls einer Gesellschaft zu fühlen.“

CHINAS SOZIALES KREDITSYSTEM

Chinas Sozialkreditsystem wurde 2014 offiziell landesweit eingeführt, mit dem Plan, „Vertrauen“ in den Markt und die breitere Gesellschaft aufzubauen. Laut einem Bericht des US-amerikanischen Congressional Research Service (CRS) aus dem Jahr 2020 hat sich Chinas Sozialkreditsystem in zwei miteinander verbundene, aber unterschiedliche Systeme entwickelt: ein System zur Überwachung des individuellen Verhaltens, das sich noch in einem frühen Pilotstadium befindet, und ein robusteres System zur Überwachung des Verhaltens von Unternehmen.

Der Termin für die Implementierung von Chinas Social-Credit-System war 2020, als es für alle chinesischen Bürger verpflichtend wurde, sich in die nationale Datenbank einzutragen und mit einem „Social Score“ basierend auf verschiedenen Verhaltensweisen zu bewerten; diese „Social Scores“ werden dann zur Bestrafung oder Belohnung verwendet. Wer die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) in den sozialen Medien lobt, erhält eine höhere Punktzahl, was zu Vergünstigungen wie Vorrang bei der Aufnahme in Schulen, kostenlosen Dienstleistungen in Fitnessstudios, kürzeren Wartezeiten in Krankenhäusern und anderen Vergünstigungen führen kann. Wenn Sie illegal gegen die KPCh protestieren, vergessen, Ihre Stromrechnung zu bezahlen, oder sich wissentlich mit einer Person zusammentun, die eine niedrige Punktzahl hat, kann es sein, dass Sie beim Zugang zu öffentlichen Diensten eingeschränkt werden, von der Benutzung von Verkehrsmitteln ausgeschlossen werden oder dass Ihren Kindern der Zugang zu den besten Schulen verwehrt wird.

Ein ähnliches Modell wird in China auf Unternehmen angewandt, das so genannte Corporate Social Credit System (CSCS), das ein einheitliches, standardisiertes Reputationssystem für einheimische und ausländische Firmen schaffen soll. Das System berührt praktisch alle Aspekte der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens in China, indem es die Leistung des Unternehmens bewertet, sicherstellt, dass es seine Steuern zahlt, den Servicestandard aufrechterhält und andere Marktteilnehmer bewertet. Basierend auf der Bewertung belohnen oder bestrafen die chinesischen Behörden Unternehmen, was zu Strafgebühren, höheren Inspektionsraten und möglicherweise sogar zur Aufnahme in die schwarze Liste führen kann. Unternehmen, die einen hohen Corporate Social Credit Score erhalten, könnten einen besseren Steuersatz und Marktzugang erhalten und möglicherweise auf eine so genannte „rote Liste“ gesetzt werden.

Das ist innerhalb Chinas. Unklar ist, wie sich Chinas Sozialkredit-System auf in Kanada lebende Übersee-Chinesen auswirkt, die für Unternehmen mit Verbindungen nach China arbeiten, die Teil des CSCS sein müssen. Wird sich das Verhalten und die Handlungen von Personen, die in Kanada für chinesische Unternehmen arbeiten, auf den Punktestand von Verwandten oder anderen Mitarbeitern innerhalb Chinas auswirken? Es ist nicht undenkbar, dass eine Person, die in Kanada gegen Menschenrechtsverletzungen in China protestiert, von einem Unternehmen in chinesischem Besitz nicht eingestellt wird, weil sie von Chinas Sozialkreditsystem auf eine schwarze Liste gesetzt wurde, selbst wenn sie in Kanada lebt. Wie wirkt sich das chinesische Sozialkreditsystem auf das kanadische Arbeitsrecht, den Datenschutz und die Menschenrechte aus?

Wir wissen, dass China bereits damit begonnen hat, eine englischsprachige Version des Social-Credit-Systems von Xinhua Credit für nicht-chinesische Firmen einzuführen.

Internationale Marken werden bereits bestraft, wenn sie in und außerhalb Chinas aus der Reihe tanzen. Sie müssen entweder schweigen oder Chinas Politik aktiv unterstützen, wenn sie in Zukunft Zugang zum chinesischen Markt haben wollen. Wir haben gesehen, wie der General Manager der Houston Rockets in der NBA, Daryl Morey, zur Unterstützung der Proteste in Hongkong getwittert hat und schließlich gezwungen war, sich zu entschuldigen. In jüngerer Zeit wurde der Boykott von H&M und anderen westlichen Marken in China bekannt, nachdem sie sich gegen Zwangsarbeit in der Baumwollindustrie in der chinesischen Region Xinjiang ausgesprochen hatten. Es gibt bereits ein auf Strafen basierendes System für Unternehmen, die sich nicht an das KPCh-Regime halten, unabhängig von der Einhaltung des chinesischen CSCS.