Der US-Militärarm DARPA spielt Gott: Pentagon-Projekt will menschliche DNA umprogrammieren und „Supermenschen“ erschaffen

Von The Sociable

Die DARPA strebt an, epigenetische Basenmodifikationen in der DNA zu schreiben und zu löschen, die für kognitive Leistungssteigerung, Schutz vor biologischen Bedrohungen und regenerative Medizin genutzt werden könnten.

Das Programm „DNA-Protein Epigenetic Chemistry Engineering“ (D-PECHE) der US-amerikanischen Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) zielt laut der Sonderbekanntmachung darauf ab, „neuartige Methoden zur Modifikation von DNA-Basen in lebenden Zellen zu entwickeln und das Vorhandensein neuer, in vitro katalysierter Basenmodifikationen zu validieren“.

Anstatt die DNA dauerhaft zu verändern, hat die epigenetische Modifikation das Potenzial, reversibel zu sein, „ohne die zugrunde liegende genetische Sequenz zu verändern“.

Daher „erfordert das Einbringen und Entfernen von in der Natur bisher nicht vorkommenden Basenmodifikationen neue Technologien, die in der Lage sind, neue chemische Modifikationen der DNA in vitro zu katalysieren“.

„Im Gegensatz zu Ansätzen der permanenten Genom-Editierung sind epigenetische Modifikationen potenziell reversibel und bieten einen vielversprechenden Ansatz für eine dynamische, kontextsensitive biologische Bekämpfung“ DARPA, D-PECHE-Programm, Mai 2026

„Die Fähigkeit, DNA-Protein-Wechselwirkungen präzise zu steuern, hat weitreichende Auswirkungen auf Bereiche, die von der regenerativen Medizin über die Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit bis hin zu Gegenmaßnahmen gegen biologische Bedrohungen und Umweltbelastungen reichen“ DARPA, D-PECHE-Programm, Mai 2026

Das Pentagon beschäftigt sich schon seit langem mit dem Versuch, gentechnisch veränderte Supersoldaten zu erschaffen.

So skizziert beispielsweise ein vom Pentagon geförderter RAND-Bericht, der 2021 veröffentlicht wurde, die technologischen Möglichkeiten dieser umstrittenen transhumanistischen Forschung, zu der unter anderem die potenzielle „Einfügung von Reptilgenen, die die Fähigkeit verleihen, im Infrarotbereich zu sehen“, sowie die „Verstärkung der menschlichen Kräfte, Steigerung der Intelligenz oder bessere Anpassung an extreme Umgebungen“ gehören.

Beispiele für die Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit: „Einbau von Reptilien-Genen, die die Fähigkeit verleihen, im Infrarotbereich zu sehen […] Steigerung der Ausdauer eines durchschnittlichen Läufers auf das Niveau eines Elite-Marathonläufers […] Erweiterung der menschlichen Leistungsfähigkeit über die natürlichen Grenzen hinaus“ RAND, Technologische Ansätze zur Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit, November 2021

Quelle: RAND

Im Erfolgsfall hätten diese „Menschen“ das Potenzial, niemals zu ermüden und klüger zu denken, sich schneller zu bewegen, höher zu springen, weiter zu sehen, besser zu hören, härter zuzuschlagen, länger zu leben, sich besser anzupassen und schneller zu rechnen als jeder andere Mensch auf diesem Planeten.

Nun wendet sich die DARPA der Epigenetik zu, um Prozesse wie einige der oben genannten möglicherweise reversibel zu machen.

„Epigenetische Modifikationen wie DNA-Methylierung, posttranslationale Modifikationen von Histonen und Chromatin-Umbau können die Genexpression und DNA-Protein-Wechselwirkungen regulieren, ohne die zugrunde liegende genetische Sequenz zu verändern“ DARPA, D-PECHE-Programm, Mai 2026

„Die DARPA bittet um innovative Vorschläge zum Nachweis der Machbarkeit neuartiger Mechanismen zum Ein- und Auslesen epigenetischer Basenmodifikationen in der DNA“ DARPA, D-PECHE-Programm, Mai 2026

Der Hauptansprechpartner für das D-PECHE-Programm der DARPA ist Dr. Aric Lu, der 2024 an der Harvard University in Bioingenieurwesen promovierte.

Dr. Lu wird sowohl auf der Website der DARPA als auch in seinem LinkedIn-Profil als Innovation Fellow – und nicht als offizieller Programmmanager – aufgeführt.

An der Harvard University „nutzte Dr. Lu laut seiner DARPA-Biografie gentechnologische Verfahren, um Muster von Zelltypen und der Genexpression in biogedruckten Geweben zu erzeugen“.

In einem Interview mit der Reihe „Humans of Wyss“ des Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering der Harvard University im Jahr 2023 erklärte Dr. Lu, welche Art von realen Problemen er lösen wollte:

„Wenn wir eines Tages Gentechnik und 3D-Bioprinting nutzen könnten, um Gewebe zur Reparatur oder zum Ersatz eines Organs zu erzeugen, wäre das unglaublich wertvoll für Menschen mit einer Vielzahl von Krankheiten, einschließlich derer, die auf Transplantationslisten warten“, sagte er und fügte hinzu: „Um jedoch zum Punkt zu kommen: Wir brauchen gedrucktes Gewebe, das sich wie menschliches Gewebe verhält.“

„Die Teilnehmer des D-PECHE-Programms müssen Fachkenntnisse in den Bereichen Nukleinsäurechemie, Protein-Engineering und synthetische Biologie nutzen, um die Herausforderungen beim Ein- und Ausblenden epigenetischer Modifikationen zu bewältigen. Gelingt dies, wird dadurch das Risiko eines umfassenderen Konzepts für epigenetische Editierungsplattformen und deren potenzielle Anwendungen verringert.“ DARPA, D-PECHE-Programm, Mai 2026

Die D-PECHE-Studie umfasst zwei Hauptaufgaben:

Nachweis der Fähigkeit, Mechanismen zur DNA-Modifikation zu entwickeln, um DNA-Basenmodifikationen einzuschreiben und/oder zu löschen. Identifizierung der Zielmodifikation, von Katalysatorkandidaten sowie der für die Basenmodifikation erforderlichen Substrate und Cofaktoren. Identifizierung etwaiger Änderungen an Proteinsequenzen oder -domänen, die für die Funktionalität in lebenden Zellen erforderlich sind. Nachweis von DNA-Modifikationen in vitro. Nachweis der Biokompatibilität der gezielten Modifikation in einer Wirtszelllinie. Entwicklung von Assays zum Nachweis von Basenmodifikationen. Etablierung von Ansätzen zum Nachweis neuartiger Modifikationen in Zellen.

„D-PECHE geht davon aus, dass neuartige Mechanismen der DNA-Modifikation, die die biochemischen Eigenschaften der DNA verändern, erforderlich sind, um neue Anwendungsmöglichkeiten der Epigenetik zu erschließen.“ DARPA, D-PECHE-Programm, Mai 2026

Die Fähigkeit, biologische Prozesse zu programmieren, ist hinter den Kulissen des Kriegsministeriums derzeit in aller Munde.

Im Dezember 2025 kündigte die DARPA ihr Programm „Generative Optogenetics“ (GO) an, das darauf abzielt, biologische Prozesse mithilfe von Licht als Informationsübertragungsmedium zu programmieren, mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten zur Unterstützung „längerer bemannter Weltraumflüge“.

Gentechnisch veränderte Menschen, neuartige Medikamente, fortschrittliche Materialien, Rohstoffe und bahnbrechende landwirtschaftliche Errungenschaften könnten alle potenziell aus dem DARPA-Programm GO hervorgehen.

Ähnlich wie bei D-PECHE könnten die Technologien von DARPA GO „durch die Bereitstellung uneingeschränkter Programmierbarkeit beispiellose Möglichkeiten für personalisierte Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Soldaten, Landwirtschaft, biologische Fertigung und Weltraumforschung eröffnen.“

Für D-PECHE nennt die DARPA drei potenzielle Anwendungsbereiche: regenerative Medizin, Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit sowie Gegenmaßnahmen gegen biologische Bedrohungen und Umweltstressoren.