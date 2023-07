Das DR. Michael Yeadon Interview: zu den absichtlich in die Covid-‚Impfstoffe‘ eingebauten Toxizitäten.

Dies ist der zweite Teil (Teil eins hier) einer Reihe von bearbeiteten Auszügen aus James Delingpoles aktuellem Podcast mit Dr. Mike Yeadon (Doktor der Pharmakologie der Atemwege, Mitbegründer eines Biotech-Unternehmens und Forscher bei Pfizer), in dem sie über das böse WEF, ihre eigenen Glaubensreisen, die „KI der Gollum-Klasse“ und mehr sprechen. Sie können sich den vollständigen Podcast hier anhören,

…und lesen Sie das erste Interview hier.

Vor der Notstandsgenehmigung warnte Dr. Yeadon die Europäische Arzneimittelagentur, dass diese genbasierten Impfstoffe nicht sicher seien. Seitdem ist er zu der Überzeugung gelangt, dass hinter ihrer entschlossenen Einführung eine finstere Absicht steckt. Es folgt der Teil des Podcasts, in dem James ihn zu diesem Thema befragt. Mike erklärt das rationale Arzneimitteldesign und wie er offensichtliche „eingebaute“ Toxizitäten in den mRNA- und DNA-Covid-„Impfstoffen“ sah.

JAMES DELINGPOLE: Wie wollen Sie mich davon überzeugen, dass diese Impfstoffe, die dank des Wunders der modernen Medizin rasant auf den Markt gebracht wurden, um eine noch nie dagewesene, bis dahin unbekannte Virusvariation zu bekämpfen, die möglicherweise aus einem Biolabor ausgetreten ist, dass diese Impfstoffe tatsächlich Teil eines globalen Entvölkerungsprogramms waren?

DR MICHAEL YEADON: Wie könnte ich Sie davon überzeugen, dass sie dafür gedacht waren? Nun, [wenn] Sie an jemanden denken, wie z.B. Boris Johnson [könnte], ich glaube nicht einen Moment, dass er Teil des Plans war, aber wusste er etwas….

JD: Ja. JD: Ja.

MY: Ich glaube nicht, dass sehr viele Leute wissen, selbst auf der Seite der Täter, dass diese Injektionen dazu gedacht sind, Menschen zu töten. Aber ich wette, Boris Johnson hatte keine Ahnung, dass sie entwickelt wurden, um Menschen zu verletzen… Ich glaube, nur sehr wenige Menschen hätten gedacht, dass es sich um eine Entvölkerungsaktion handeln würde. Wenn Sie fragen: „Mike, überzeugen Sie mich in ein paar Sätzen, dass es etwas gibt…

JD: Ja, genau das sage ich.

MY: Also, ich würde sagen, ich würde die Leute darauf hinweisen, dass Medikamente, Pharmazeutika, entwickelt werden. Sie fallen nicht einfach vom Himmel. Wenn man sie nicht aus einer Pflanze gewinnt, sind sie synthetisch, jemand muss sie entwickeln. Man nimmt nicht einfach eine Handvoll Atome und hofft, dass sie etwas bewirken. Man macht etwas, was man intelligentes oder rationales Medikamentendesign nennt. Man denkt darüber nach, was man erreichen will. Aus Hunderten oder Tausenden Beispielen in der Vergangenheit weiß man dann, mit welcher Art von chemischen Strukturen dieses Ziel möglicherweise erreicht werden kann. Wenn es sich also um ein oral zu verabreichendes Medikament handelt, wählt man kein Medikament mit einem hohen Molekulargewicht, da Medikamente mit hohem Molekulargewicht in der Regel nicht absorbiert werden.

Es gibt einige Regeln. Für die Größe, die Art der chemischen Strukturen, die Ladungen und so weiter. Man nutzt all diese Fähigkeiten und Kenntnisse, verschiedene Datenbanken, und man versucht, ein Molekül zu entwerfen, das das tut, was man will. Und man versucht, eine Synthese eines Testmedikaments zu kombinieren – einen Prototyp und einen Test – und man iteriert zwischen den beiden, um dem Ziel immer näher zu kommen. Manchmal gelingt es Ihnen, einen klinischen Kandidaten auszuwählen, manchmal nicht.

Ich weise auf all das hin, um zu sagen, dass ich diese sogenannte rationale Arzneimittelentwicklung über 30 Jahre lang betrieben habe. Und ich war einigermaßen gut darin. Man lernt Allgemeinheiten und dann einige Spezialitäten und so weiter. Wenn ich mir also die Struktur von etwas ansehe, kann ich oft die Absicht in dieser Struktur erkennen, weil ich mich in die Gedanken des Entwicklers hineinversetze. Was wollte er erreichen, wenn er sich die Struktur ansieht?

Wenn ich die Fähigkeiten des rationalen Wirkstoffdesigns, die ich besitze, anwende und mir die Impfstoffe ansehe, kann ich drei oder vier offensichtliche eingebaute Toxizitäten erkennen, die unmöglich zufällig vorhanden sein können, weil Leute wie ich sie entworfen hätten. Auch wenn die Leute sagen: ‚Oh, Sie haben nie mit Impfstoffen gearbeitet‘, nein, das habe ich nicht. [Aber dies sind keine Impfstoffe. Sie sind in keiner Weise typisch. Wenn ich also 25 Jahre Erfahrung mit herkömmlichen Impfstoffen hätte, würde mir das nichts nützen, Leute, denn diese sind nicht so. Sie ähneln viel mehr der Art von Molekülen, mit denen ich gearbeitet habe. Sie sind größer, es sind Makromoleküle. Ich habe eher an kleineren Molekülen gearbeitet, aber die Konstruktionsprinzipien sind die gleichen. Was wollten Sie erreichen? Welche Strukturen, Formulierungen, Anforderungen und „Must-haves“ mussten vorhanden sein? Wenn ich mir die Impfstoffe ansehe, kann ich zwei davon nennen, weil sie so einfach sind, dass auch andere Menschen sie bekommen können. Der erste ist, dass sie einen genetischen Code für ein Stück Protein haben, das wir alle kennen und lieben gelernt haben, das sogenannte Spike-Protein, das ist zumindest angeblich das herausragende Spike-Bit auf der Oberfläche dieser schwimmenden Dinger, die wie Minen aussehen, man sieht sie im Fernsehen und in den Medien, diese Spike-Proteine.

JD: Und davor haben wir sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gesehen.

MY: Im Jahr 2012. Es ist verblüffend. Man kann es nicht übersehen. Wenn man sich die Eröffnungsfeier anschaut, sieht man sie, eine Kopie des Coronavirus. Wie auch immer, hier ist der Punkt, ich stelle den Leuten diese Frage: Was ist es mit Ihrem Immunsystem, das dazu führt, dass Sie die meiste Zeit Ihres Lebens gut mit sich selbst auskommen und Ihr Immunsystem Sie nicht angreift, und dennoch zieht Ihr Körper unter bestimmten Umständen absolut in den Krieg und entfesselt alle Waffen, die er hat, gegen etwas? Ich sage, es ist die Anerkennung des Selbst.

Als sich Ihr Immunsystem als Fötus entwickelte, wurden alle Bestandteile Ihres Körpers den Bestandteilen Ihres Immunsystems vorgestellt, die durch eine Art zufällige Auswahl an Bindungsstellen gebildet wurden. Und im Grunde hieß es: „Das ist James, das ist James, das ist James – nicht angreifen“. Als du geboren wurdest, hattest du also ein sehr starkes Immunsystem, das alles angreift, was nicht James ist, aber James oder das „Selbst“ in Ruhe lässt. Wenn Ihnen also etwas injiziert wurde, das Ihre Zellen dazu brachte, ein Nicht-Selbst-Protein herzustellen – denn das ist ein virales Protein -, raten Sie mal, was Ihr Immunsystem mit jeder einzelnen Zelle in Ihrem Körper gemacht hat, die dieses teuflische Zeug aufgenommen und ein Nicht-Selbst-Protein hergestellt hat – ich fürchte, die Antwort lautet: ein autoimmuner tödlicher Angriff.

Ich habe mit mindestens zehn Immunologen gesprochen und es ihnen gesagt, und sie sagten: „Ja, Sie haben recht. Ich sagte: „Könnte ich mich irren? Nein, das ist das Einmaleins der Immunologie. So spielt Ihr Immunsystem im Grunde mit Ihnen, außer unter bestimmten Umständen, wie z. B. bei der Entwicklung von Krebs, können Sie Krebszellen zerstören, weil sie anfangen, andere Proteine als normal zu produzieren, und sie werden als nicht selbstständig erkannt, und Sie können sie oft töten. Das nennt man Immunüberwachung, und das tun Sie jeden Tag: Ihr Körper tötet einzelne Krebszellen oder potenziell einzelne Krebszellen ab. Jeden Tag sagt Ihr intelligentes Immunsystem: „Das sollte nicht hier sein. Es stürzt sich auf ihn und tötet ihn.

Wenn Sie sich also eine Spritze geben, egal wie groß sie ist, ein Drittel ml, und sie sich in die Schulter stoßen, schweben Hunderte Milliarden von Partikeln durch Ihren Körper. Wo auch immer sie landen, wenn sie aufgenommen werden und die Zelle anfängt, fremdes Protein zu zermahlen, fürchte ich, dass Ihr Immunsystem erkennt, dass es sich um fremdes Protein handelt, und es zieht in den Krieg. Und das ist gewollt. Es kann gar nicht anders als auf diese Weise geschehen.

In dem Moment, in dem ich es sah – eigentlich war das nicht der erste Gedanke, zuerst dachte ich: „Oh, du exprimierst ein gefährliches Protein, dieses Spike-Protein ist giftig,“ und das ist es auch. Aber nach einer Weile dachte ich, dass es keinen Unterschied macht, um welches Protein es sich handelt. Wenn es nicht Sie sind, wird es Autoimmunität auslösen. Das ist also das Erste, was ich Ihnen sagen werde.

Alle diese sogenannten Impfstoffe auf Genbasis sind gefährlich. Bitte nehmen Sie keinen von ihnen. Wenn man Ihnen also sagt, dass es ein fliegendes Ebola gibt und Sie diesen mRNA-Impfstoff nehmen müssen, nehmen Sie ihn bitte nicht. Denn wenn er ein Stück des angeblichen Ebola, des fliegenden Ebola, kodiert, wird er Sie töten. Ihr Immunsystem wird erkennen, was Sie gerade hergestellt haben, wenn Sie diese Anweisung kopieren, wird es erkennen, dass es nicht zu Ihrem Körper gehört, und es wird die Zelle töten, die es herstellt.

Was ich Ihnen gerade gesagt habe, passt perfekt zu der beobachteten Pathologie, denn dieses Zeug ist zufällig in verschiedenen Geweben gelandet. Wenn es in Ihrem Herzen gelandet ist, könnten Sie eine Perikarditis oder Myokarditis bekommen. Wenn es in Ihrem neurologischen System gelandet wäre, könnten Sie verschiedene neurologische Erkrankungen bekommen. Wenn es im hinteren Teil Ihrer Augen gelandet ist, könnten Sie erblinden. Ihre schwangere Gebärmutter: Fehlgeburt. Und so weiter, Sie wissen schon, Nierenversagen. Ich denke, es gibt also viele Pathologien. Ich glaube, es gibt mehrere. Aber ich denke, dass dies eine ist, die immer auftritt. Und das ist genau der Grund, warum es eine enorme Bandbreite anatomisch unterschiedlicher Erkrankungen gibt. Wissen Sie, warum sind die Leute nicht neugierig darauf? Wenn Sie zum Beispiel eine Überdosis Paracetamol nehmen, kann ich Ihnen versichern, dass Ihr Herz im Allgemeinen nicht aufhört zu schlagen. Was passiert, ist, dass Ihre Leber getötet wird, denn Ihre Leber wandelt es von einer nicht sehr angenehmen Substanz in eine wirklich außerordentlich giftige Substanz um. Und wenn man hohe Dosen einnimmt, kommt es zu einer, ich glaube, zentrilobulären Nekrose. Es tötet die Leber. Wenn man niedrigere Dosen über Jahrzehnte einnimmt, tötet es die Nieren durch den Verlust des glomerulären Fußprozesses oder Ähnliches. Es ist also ziemlich ungewöhnlich, eine einzige Substanz einzunehmen, die 1.200 verschiedene Nebenwirkungen hervorruft, die unterschiedlich sind. Der eine bekommt Blutgerinnsel im Gehirn, der andere verliert sein Baby.

Was ich gerade erklärt habe, passt perfekt. Es ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Jeder, der auch nur eine erste Einführung in die Immunologie erhalten hat, wird erkennen, dass diese Dichotomie von Selbst und Nicht-Selbst das Herzstück der Funktionsweise unseres Immunsystems ist. Das ist also der erste Punkt. Das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass alle vier Unternehmen sich verschworen haben, etwas zu produzieren, das Ihren Körper dazu bringt, sich selbst zu töten.

Der zweite Teil ist, dass zumindest die Produkte von Moderna und Pfizer in sogenannte Lipid-Nanopartikel verpackt sind. Die sind ziemlich seltsam. Sie ahmen im Wesentlichen die fetthaltige Außenschicht Ihres Körpers nach. Ihr Körper ist in winzige Kompartimente unterteilt, die Zellen genannt werden. Sie sind so klein, dass man ein Mikroskop benötigt, um sie zu sehen. Aber genau das sind sie auch. Sie sind wie kleine Blasen oder Ballons, und sie sind von einer Lipiddoppelschicht umgeben – das ist ihre Zellmembran. Und sie erlauben es sich selbst zu regulieren, was innen und was außen ist. Lipid-Nanopartikel sehen also ein wenig so aus. Und so wandern sie ganz unauffällig durch den ganzen Körper und schleichen sich in verschiedene Zellen ein. Und wenn man so etwas nicht hätte, würde der Körper die fremde genetische Information erkennen und zerstören. Ich meine, das ist nicht überraschend. Ihr genetisches Erbe ist doch das, was Sie bewahren wollen, oder? Wenn Sie Nachkommen haben, wollen Sie nicht, dass Ihr eigenes genetisches Erbe durch fremde DNA und RNA verfälscht wird. Wir verfügen also über außerordentlich gute Systeme, die verhindern sollen, dass fremde DNA und RNA in unsere Zellen gelangen.

Aber wenn man sie mit diesem Lipid umhüllt, das sie wie eine Zelle aussehen lässt, bemerkt man sie wahrscheinlich nicht, man übersieht sie einfach, sie geht im Augenwinkel vorbei und man bemerkt sie nicht. Aber man könnte denken: „Nun, das ist kein Beweis für Entvölkerung“. Ah, aber ich habe eine Kleinigkeit für Sie, James. Leute, die sich mit Formulierungen befassen, das ist ein spezielles Gebiet, wissen Sie, Formulierung, F&E [Forschung und Entwicklung] ist selbst eine Disziplin. Es ist schwierig zu wissen, wie man die richtigen Salze eines bestimmten Medikaments herstellt, und die Leute werden über Jahrzehnte der Formulierungs-F&E, der Prozess-F&E gut in diesem Bereich. Diese Abteilungen waren so groß wie meine Abteilung, so schwierig ist das.

Ich stieß zufällig auf eine Literatur, die zum Zeitpunkt der Einführung dieser Impfstoffe zehn Jahre alt war und in der es hieß, dass sich in Lipid-Nanopartikel verpackte Makromoleküle – große Moleküle – bevorzugt in verschiedenen Organen anreichern, darunter auch in den Eierstöcken. Wir wussten also mit Sicherheit, dass sich die Moderna- und Pfizer-Impfstoffe in den Eierstöcken von Mädchen und Frauen anreichern würden, wenn man sie mit diesem Zeug umhüllte und sie ihnen dann injizierte.

Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass es genau das tut. Aber warum sollte man das tun, wenn man versucht, eine Immunität gegen ein Atemwegsvirus zu erzeugen? Und die Antwort ist, man würde es nicht tun. Würden Sie das tun, wenn Sie versuchen würden, ihre Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen? Ja, das würde man. Vor allem, wenn man die beiden Dinge, die ich gesagt habe, kombiniert. Denn wenn die Eierstöcke eines Mädchens oder einer Frau dieses Nicht-Selbst-Protein exprimieren, wird ihr eigenes Immunsystem ihre Eierstöcke zerstören. Ich habe also im Jahr 2020 vermutet – und wir haben es schriftlich -, dass es ein Risiko für eine Verringerung der Zahl der Lebendgeborenen gibt. Und ich fürchte, ich habe das Feld nicht weiter verfolgt, weil ich nicht kompetent genug bin, um das zu tun. Aber ich habe einige Demografen verfolgt, die sich damit auskennen, und es sieht ziemlich schrecklich aus, dass die Zahl der Lebendgeburten überall zwischen 10 und 20 Prozent zurückgeht – überall, wo wir hinschauen, gab es intensive Injektionen. Ja, also zum ersten Teil: Ihr Immunsystem wird Sie töten. Im zweiten Teil wird es Sie schädigen und möglicherweise unfruchtbar machen. Und für beides gibt es keine Entschuldigung. Die Gefahren der beiden Dinge, die sie taten, waren wohlbekannt.

Wenn mir jemand schreiben möchte, warum ich falsch liege, dann würde ich mich gerne irren. Aber ich sage das schon seit drei Jahren, und niemand hat mich darauf hingewiesen, warum ich falsch liege.

Fortsetzung folgt . . .