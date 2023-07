Das DR. Michael Yeadon Interview: Und warum die Impfstoffe niemals sicher gewesen sein können.

Vergangene Woche brachte der Zufall James Delingpole mit dem Biochemiker und Covid-Wahrheitskämpfer Dr. Michael Yeadon (Doktor der Pharmakologie der Atemwege, Mitbegründer eines Biotech-Unternehmens und Forscher bei Pfizer) zusammen, um über das böse WEF, ihre eigenen Glaubenswege, „KI der Gollum-Klasse“ und mehr zu sprechen. Sie können sich den vollständigen Podcast hier anhören.

Im Folgenden finden Sie die ersten Auszüge, die James mir freundlicherweise zur Veröffentlichung freigegeben hat. Dr. Yeadon beschreibt detailliert, wie rücksichtslos, ja kriminell, die Produktion dieser sogenannten Impfstoffe war, die der Weltbevölkerung geradezu aufgezwungen wurde. In seiner Erklärung geht es weniger um das Warum als um das Wie – wie alle ordnungsgemäßen Test- und Herstellungsprotokolle in den Wind geschlagen wurden. Die Bedeutung dieses Punktes sollte nicht unterschätzt werden. Sie folgt auf die Frage von James: „Wie kann jemand nicht erkennen, dass es sich um einen massiven Betrug handelt?

JAMES DELINGPOLE: Ich wette mit Ihnen, dass es da draußen Tausende Mensch, na ja, sicherlich Hunderte Mensch gibt, im medizinischen/biomedizinischen Establishment, in der biomedizinischen Industrie, Menschen mit der gleichen Intelligenz wie Sie, oder vielleicht sogar mit einer höheren Intelligenz als der Ihren, die … die immer noch in das System eingebettet sind und leugnen, dass etwas daran falsch ist. Sind sie sich dessen bewusst, was vor sich geht, oder glauben Sie, dass sie düpiert sind? Und warum sind sie noch nicht aufgewacht?

DR MICHAEL YEADON: Eine sehr große Anzahl von Menschen hat nicht genug nachgedacht, um eine Chance zu haben, von der überlieferten Weisheit abzuweichen. Man muss nicht hoch qualifiziert sein, um einige grundlegende Fragen zu stellen, wie: „Oh, ich dachte, es dauert fünf bis zehn Jahre, um die Sicherheit und Wirksamkeit eines neuen medizinischen Produkts nachzuweisen, aber wir haben das in zehn Monaten geschafft.

Uns wurde gesagt, dass sie keine Tests ausgelassen haben, sondern sie haben sie einfach alle parallel durchgeführt. Wenn das möglich wäre, glauben Sie dann nicht, dass eine Billionen-Dollar-Industrie das mit links und rechts machen würde? Das wäre ihre Art zu arbeiten. Warum sollten sie in einem gemächlichen Tempo vorgehen, wenn Sie gerade gezeigt haben: „Oh, sehen Sie, da sind vier Unternehmen mit ihren neuen Impfstoffen“, und anscheinend hat es noch nie einen Impfstoff gegen ein Coronavirus gegeben, aber vier von ihnen sind im Frühjahr 2020 aufgetaucht, und sie haben alle eine Zulassung erhalten. Das ist doch erstaunlich, oder? Warum sollten sie nicht alle ihre F&E-Modelle so betreiben? Sie sind nicht schnell geworden, indem sie alles parallel gemacht haben. Sie waren schnell, weil sie Sie darüber belogen haben, was sie taten. Sie haben nicht wirklich medizinische Produkte entwickelt. Sie haben keine richtigen klinischen Studien durchgeführt. Sie haben keine Toxikologie betrieben. Sie haben die Herstellungsmethoden nicht entwickelt. Und deshalb ist es halb Schrott, halb Kochsalzlösung und gelegentlich eine tödliche Injektion.

JD: Haben Sie herausgefunden, was in diesen Impfungen enthalten ist?

MY: Nein. Nein, und es ist unmöglich, das zu tun. Nun, es mag wie eine dumme Erwiderung klingen, aber falls Sie es nicht wissen, Produkte wie diese werden in Chargen hergestellt, Sie wissen schon, möglicherweise im Wert von fünf bis 15 Millionen Dosen… Ich glaube, sie haben den ganzen Planeten, ungefähr den ganzen Planeten einmal gespritzt… Das bedeutet also, dass etwa 10 Milliarden Dosen hergestellt wurden? Sagen wir, es handelt sich um eine 10-Millionen-Chargengröße, das bedeutet, es sind tausend Chargen. Um also die Frage zu beantworten, was in ihnen enthalten ist, müsste man von einer großen Auswahl dieser Chargen Proben nehmen, und die sind [diese Proben] einfach nicht verfügbar… Die untersuchten Proben haben jedoch, sagen wir mal, unterschiedliche Inhaltsstoffe ergeben. Einige von ihnen haben buchstäblich ein paar gebrochene Stücke kurzer mRNA. Einige sind in voller Länge vorhanden. Einige sind sogar länger als sie sein sollten. Ein Mann namens Dr. Kevin McKernan, ein sehr kluger Mann, hauptberuflich Molekularbiologe, entdeckte, dass die Herstellungsmethode der Pfizer-Impfstoffe eindeutig bewiesen ist. Er hatte ein paar Impfstoffe. Was hat er gefunden? Er fand etwas, das man zirkuläre DNA nennt. Nun ist die menschliche DNA linear. Sie hat einen Anfang und ein Ende. Die zirkuläre DNA ist interessanterweise die Art, die Bakterien haben, und auch Ihre Mitochondrien haben sie.

Viele Menschen glauben, dass die kleinen Energiefabriken in Ihren Zellen, die Mitochondrien, wahrscheinlich aus einer Fusion von Bakterien in einem größeren Organismus vor Milliarden von Jahren entstanden sind. Das ist recht interessant. Durch diese zirkuläre oder Plasmid-DNA werden die Bakterien offenbar dazu angeregt, große Mengen dieser DNA zu produzieren, die dann, so nehme ich an, in mRNA zurückkopiert wird. Nun sollte man nicht sozusagen Hammer und Amboss benutzen, um ein Produkt herauszuschlagen. Man erwartet nicht, dass ein Stück davon im Produkt enthalten ist, aber das war es, was er fand, er fand die Methode der Herstellung – Plasmid-DNA. Und in einem Fall fand er eine Menge, die tausendmal größer war als die zulässige Obergrenze, was bedeutet, dass einigen Menschen bakterielle DNA injiziert wurde, die in der Lage ist, wahrscheinlich sogar in der Lage ist, die Bakterien in Ihrem Körper zu infizieren, von denen es sehr viele gibt. Es gibt mehr Bakterienzellen in Ihrem Körper als menschliche Zellen in Ihrem Körper, nur sind menschliche Zellen viel größer als Bakterien. Diese zirkuläre DNA, die für das Spike-Protein kodiert, könnte also in Bakterien in Ihren Eingeweiden, Ihrem Mund oder Ihrer Haut landen – ein schrecklicher Gedanke. Und es ist ihnen egal … das ist abermals ein starker Beweis dafür, dass es im Grunde keine Qualitätskontrolle gibt. Es gibt also kein Protokoll für die Prüfung des Produkts und der Grenzwerte, bevor es in Umlauf gebracht werden darf. Im Grunde gibt es… Ich glaube, sie drehen an einem Hebel und produzieren Schrott.

Und sie sind ganz zufrieden, wenn es ein paar Menschen tötet und verletzt und anderen nichts tut, solange sie ihr Geld bekommen und das Entvölkerungsprogramm weitergeht. Ich denke also, dass sie wissen, was in jeder Charge enthalten ist, auch wenn sie sie nicht richtig hergestellt haben, wissen sie, was drin ist, oder sie sollten es zumindest wissen, denn es wäre Informationsverschwendung, es nicht zu wissen. Und sie können die VAERS-Datenbank studieren und herausfinden: „Oh, sieh mal, wenn wir dies mit der Charge machen, erhalten wir diese Todesrate. Wenn wir das tun, erhalten wir eine viel niedrigere Todesrate. Sie wären also in der Lage gewesen, die Biowaffe oder die tödlichen Injektionen abzustimmen, weil sie über 10 Milliarden Dosen gelernt hätten, welche Änderungen sie tödlicher oder weniger tödlich machen. . .

Ich denke, eine Folge dessen, was sie tun, ist, dass sie die Waffe kalibrieren können. Ich glaube nicht, dass das unbedingt beabsichtigt war, aber es wäre ein vorhersehbares Nebenprodukt einer rücksichtslos nicht reproduzierbaren Herstellung gewesen. Die Sache ist die, dass es genauso lange dauert, herauszufinden, wie man ein kompliziertes Produkt konsistent herstellen kann, wie es dauert, seine Wirksamkeit und Sicherheit am Menschen zu testen.

Ich erinnere mich, wie ich dummerweise sagte: „Das Einzige, worauf man sich bei diesen Injektionen verlassen kann, ist, dass sie in jedem Fläschchen gleich sind. Denn eine der wenigen stabilen Eigenschaften meiner früheren Industrie war, dass sie verdammt gut wussten, wie man produziert, weil sie es mussten. Wenn man in Simbabwe oder in Birmingham oder New York ein Medikament verschrieben bekommt, will man sicher sein, dass es dasselbe ist… Die Pharmafirmen sind also hervorragend in der einheitlichen Herstellung geworden. Ich bin also von der falschen Annahme ausgegangen, dass dies auch hier der Fall sein würde. Als ich dann feststellte, dass die Nebenwirkungen zwischen den einzelnen Chargen stark variierten, wurde HowBad.org von einem Mann ins Leben gerufen, der zu einem Freund geworden ist, und ein paar Leute entdeckten dies als Erste, und ich schloss mich diesem Team an, um es zu kritisieren und herauszufinden, was die Auswirkungen waren. Als wir feststellten, dass einige dieser Chargen tausendmal gefährlicher waren als andere, dachten wir: „Oh mein Gott“, denn es dauerte bestenfalls ein paar Monate von der Entscheidung „Das ist der richtige Kandidat“ bis zur Einführung der ersten Impfungen. Sie hatten nicht genug Zeit, um auch nur die grundlegenden Tests zu entwickeln, die erforderlich sind, um die Spezifikation festzulegen und zu zeigen, wie groß der jeweilige Bereich ist. Es dauert Jahre und Jahre und Jahre, dies zu tun. Jedes Mal, wenn man die Skala vergrößert, z. B. von 100 Gramm über ein Kilogramm zu zehn Kilogramm, muss man wieder von vorn anfangen, weil chemische Reaktionen oft anders ablaufen, wenn man zu einer höheren und höheren Skala übergeht. Das, und dann muss man auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse iterieren. Was sind die Tests? Wo liegen die Grenzen? Und so weiter. Und Sie wissen ja, wie man produziert, um die Zeitvorgaben einzuhalten, das dauert ewig.

Wenn also die nächste Pandemie ausbricht und es heißt: „Wir planen, die Impfstoffe in 90 Tagen auf den Markt zu bringen“, dann sind sie nicht einmal in der Lage, das Etikett richtig zu recherchieren, die Flaschen in 90 Tagen einheitlich zu gestalten und die verdammten Flaschen tatsächlich mit der erforderlichen Anzahl von Dosen zu füllen. Ich bin mir nicht sicher, ob es genug Glasflaschen auf dem Planeten gibt. Ganz im Ernst. Ich mache keine Witze. Bei den Vorlaufzeiten für diese Dinge ist es keine Kleinigkeit, 10 Milliarden kleine Glasflaschen zu haben, jede mit einer gummigefüllten, mit Alufolie überzogenen Kappe, mit Etiketten und in Kartons. Ich glaube nicht, dass man das in 90 Tagen schaffen kann. Und das, wenn man ihnen nur Wasser geben würde. Die Vorstellung, dass man einen Impfstoff entwickeln und seine Kinder damit stechen kann, ist der Moment, in dem man mit einem Angstschrei aus der Kehle davonlaufen sollte, weil man so etwas in dieser Zeit nicht machen kann. Es ist nicht möglich.

Fortsetzung folgt….