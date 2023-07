Jordan Schachtel

Wer benötigt schon Feinde, wenn er solche Freunde hat?

Der NATO-Gipfel 2023 in Vilnius, Litauen (einem NATO-Mitgliedstaat mit 2,8 Millionen Einwohnern), endete am Mittwochabend mit der Erklärung der Bündnispartner, dass sie die Ukraine, die sich seit über 500 Tagen in einem interslawischen Scharmützel mit den russischen Streitkräften befindet, uneingeschränkt unterstützen.

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Zelenskij, der die Umwandlung der Ukraine von einem weitgehend souveränen Nationalstaat in eine Tochtergesellschaft eines Kolonialreichs geleitet hat, war in seinem Standardkostüm anwesend und feierte den Slava Slush Fund.

Während des Gipfels bettelte und flehte ein sichtlich machtloser Zelensky um den Beitritt der Ukraine zur NATO und brachte seine Frustration darüber zum Ausdruck, dass sich in Bezug auf den Antrag Kiews auf Aufnahme in das Bündnis nichts getan hat. Aber leider war der NATO-Beitritt nicht zu haben.

Hier ist die Erklärung von Joe Biden, warum die Ukraine im Moment nicht Teil der NATO sein kann.

Er sagte diese Woche zu CNN:

„Ich glaube nicht, dass es in der NATO Einstimmigkeit darüber gibt, ob man die Ukraine jetzt, in diesem Moment, mitten im Krieg, in die NATO-Familie aufnehmen sollte oder nicht. Wenn man das zum Beispiel täte, dann – und ich meine, was ich sage – sind wir entschlossen, jeden Zentimeter NATO-Gebiet zu übernehmen. Das ist eine Verpflichtung, die wir alle eingegangen sind, egal was passiert. Wenn der Krieg weitergeht, dann sind wir alle im Krieg. Wir befinden uns im Krieg mit Russland, wenn das der Fall wäre.“

Biden fuhr fort:

„Aber ich denke, es ist verfrüht, jetzt eine Abstimmung zu fordern, weil es andere Voraussetzungen gibt, die erfüllt werden müssen, einschließlich der Demokratisierung und einiger dieser Themen.“

Ja, mir ist klar, dass das kaum einen Sinn ergibt.

Das liegt daran, dass es für den Beitritt zur NATO kein legitimes Bewerbungsverfahren gibt. Es handelt sich nicht um eine Leistungsgesellschaft oder auch nur um so etwas wie ein Bewerbungsverfahren an einer Universität. Was in Vilnius geschieht, ist ein großes Spiel mit Posen und Verstellung. Ein NATO-Beitritt der Ukraine steht nicht zur Debatte und wird es auch nicht tun, solange die kinetischen Feindseligkeiten zwischen Moskau und Kiew nicht beendet sind.

Dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird, hat absolut nichts mit der bekannten Korruption und anderen „antidemokratischen“ Praktiken des Landes zu tun, auch wenn dies gute subjektive Ausreden sind, mit denen man unendlich viel Zeit gewinnen kann.

Kurz gesagt, die Parteien des Stellvertreterkriegs wollen die Ukraine nicht in der NATO haben, weil sie es vorziehen, dass Ukrainer und nur Ukrainer die Schlachten für sie schlagen.

Während die Ukraine traditionell als Pufferstaat zwischen dem Osten (Russland) und dem Westen (NATO) diente, hat sich die Regierung Zelenskij uneingeschränkt auf die letztere Seite geschlagen. Die Entscheidung, zur Speerspitze der NATO zu werden, hatte verheerende Folgen für die Ukrainer selbst, da die Männer im kampffähigen Alter weiterhin die enorme Last des von der Biden-Regierung geführten Stellvertreterkriegs gegen Russland tragen müssen.

Eine NATO-Mitgliedschaft ist für die Ukraine in Kriegszeiten nicht möglich und wird es auch nie sein, und zwar aus zwei Hauptgründen:

Der erste und offensichtlichste Grund ist, dass die Aufnahme der Ukraine in die NATO die Aussicht auf einen nuklearen Schlagabtausch erhöht. Wie informierte Leser des Dossiers bereits wissen, könnte der Beitritt der Ukraine zur NATO während eines heißen Krieges sofort die Anwendung von Artikel 5 auslösen, was einen enormen Druck auf die Bündnismitglieder ausüben würde, Bodentruppen in den Kampf gegen Russland zu schicken.

Der zweite und ruchlosere Grund für die Blockade des NATO-Beitritts der Ukraine kann wie folgt verstanden werden: Ewiger Krieg gut, Atomkrieg schlecht.

Genauso wie die Ära der Covid-Hysterie Big Pharma und anderen Megakonzernen der Gesundheits- und Medizinindustrie enorme Gewinne beschert hat, ist der Krieg in der Ukraine zu einer großen Geldquelle für die mit der NATO verbündete Rüstungsindustrie geworden, die seit dem Abzug aus Afghanistan auf der Suche nach einer neuen, todsicheren und langfristigen Einnahmequelle ist.

Der ewige Krieg bietet eine großartige Gelegenheit mit geringem Risiko und hoher Belohnung und eine beständige Einnahmequelle für die Waffen- und Militärausrüstungshersteller in den USA und Europa. Es ist auch eine großartige PR für die Rüstungsindustrie, die nun vorgeben kann, als edle Partei bei der Verteidigung der ukrainischen „Demokratie“ aufzutreten.

Das Uniparty-System in Washington könnte nicht glücklicher über einen unbefristeten Kriegszustand sein. Das alles würde sich jedoch mit der Aufnahme der Ukraine in die NATO ändern, wodurch sich zwei nuklear bewaffnete Parteien auf unangenehme Weise einer Dystopie annähern würden. Plötzlich wird das Geschäft mit dem Krieg nicht mehr eine Angelegenheit, bei der man nur gewinnen kann, sondern eine riskante Angelegenheit, da die Furcht vor einer Eskalation die beteiligten Regierungen dazu zwingen könnte, sich einigermaßen verantwortungsbewusst zu verhalten und die jüngste Lieferung von schweren Waffen im Wert von 2 Milliarden Dollar an das Asow-Bataillon zweimal zu überdenken.

Die Ukraine wird erst dann in die NATO aufgenommen, wenn die interessierten westlichen Parteien des Stellvertreterkonflikts den Krieg bis zum letzten Ukrainer ausgefochten haben oder zum nächsten Krieg übergegangen sind, wo auch immer das sein mag. Zelensky und seine Mitstreiter haben eine wirklich verheerende Entscheidung für die Zukunft ihres Landes getroffen, indem sie die Souveränität und das künftige Wohlergehen der Ukraine an die westliche herrschende Klasse ausgelagert haben.

Wer benötigt mit solchen Freunden schon Feinde?