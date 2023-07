Über den Medienrummel um schlechtes Wetter

Die Katastrophenhysterie soll Angst machen. In Wirklichkeit ist die Zahl der Todesfälle durch extreme Wetterereignisse in den vergangenen 50 Jahren stark gesunken.

Alex Berenson

Ich habe keine Lust, über den Klimawandel zu schreiben.

Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob die Modelle richtig oder falsch sind, und ich möchte nicht mein Leben damit verbringen, das herauszufinden.

Aber die Art und Weise, wie die Medien jetzt über das Wetter berichten – nicht über allgemeine Klimathemen, sondern über das tägliche Wetter – hat mich schon eine Weile gestört, und gestern Abend hat es mich (buchstäblich) zu Hause getroffen.

–

(BLEIBT KÜHL!)

Die Klimaberichterstattung in den Leitmedien ist zu einer Reihe von endlosen, atemlos berichteten Premieren und 1:1.000-Jahres-Ereignissen geworden. Der heißeste Juni aller Zeiten in Houston. Der trockenste August in Tokio. Der nasseste April in London. Der größte Waldbrand in Quebec.

Seltsamerweise findet man diese Fakten auch regelmäßig auf ESPN: Spieler X ist der erste Rookie, der seit 2014 durchschnittlich 15 Punkte, 2,2 Blocks und 1,8 Steals pro Spiel erzielt. Die Zahlen sind gut, aber selten so besonders, wie es die Aufmachung vermuten lässt. Sie stammen von Produzenten, die in Datenbanken tauchen. Schneiden Sie den Kuchen dünn genug, und ein anständiger Spieler sieht großartig aus.

Während ESPN hofft, seine Zuschauer zu beeindrucken, haben die Extremwetterstatistiken einen anderen Zweck: Sie sollen Angst machen. Sie sollen den Lesern weismachen, dass eine Klimaapokalypse bevorsteht und dass wir nur überleben können, wenn wir auf Gasöfen verzichten – nicht auf Privatflugzeuge, niemals auf Privatflugzeuge, nur auf Gasöfen.

–

(Das Wetter gilt für dich, nicht für mich!)

Empörung nach Einflug von 400 VIP-Jets in den Klimagipfel Quelle

Gestern Abend zog ein heftiges Gewitter über das Hudson Valley in New York, wo ich wohne. (Ich war nicht zu Hause. Ich war in Las Vegas, um an der World Series of Poker teilzunehmen, wo ich am dritten Tag ausschied – eine langweilige Geschichte, die ich nicht erzählen werde.)

Ja, ein Gewitter im Juli im Nordosten. Schockierend, ich weiß.

Aber dieses war besonders langsam und hat eine Menge Regen abgelassen. Oder, wie die Daily News berichtete: „Sturm im New Yorker Hudson Valley tötet einen Menschen und bringt 15 cm Regen: ‚1000-jähriges Ereignis‘.

1000-Jahres-Ereignis? Lieber Gott im Himmel, was haben wir getan?

Okay, sehen wir uns die Karte an.

Der lila Bereich ist ein riesiger Regenschutt.

Aber das ist keine Karte der Vereinigten Staaten, nicht einmal von New York, nicht einmal von Süd-New York, nicht einmal vom Hudson Valley.

Diese Regenwolke bedeckte, warten Sie mal, eine Handvoll Städte. Aus irgendeinem Grund blieb eine Gewitterzelle genau über dem Hudson River hängen – vielleicht gibt es eine gute meteorologische Erklärung dafür, vielleicht auch nicht. Sie hat das Gebiet westlich und etwas östlich des Flusses in wenigen Stunden mit zwei Monaten Regen durchnässt.

Eine ganze Menge Regen, ganz sicher. Unser Haus liegt in diesem Fleck. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht zu Hause war, bis mich meine ältere Tochter heute Morgen auf den neuesten Stand brachte: Es hat geregnet, wir hatten Stromausfall, der Generator lief an, der Strom kam wieder. Zwei der drei Kinder haben das alles verschlafen. Das Ende.

EIN EREIGNIS, DAS SICH NUR ALLE 1000 JAHRE EREIGNET, SAGE ICH EUCH!

–

Aber das ist nur ein Sturm. Wir alle wissen, dass der Klimawandel weltweit Tod und Zerstörung bringt. Wir alle wissen, dass seine Verwüstungen jedes Jahr zunehmen.

Aber das stimmt nicht.

Im Jahr 2021 veröffentlichte die Weltorganisation für Meteorologie, die zu den Vereinten Nationen gehört, einen 90-seitigen „Atlas of Mortality And Economic Losses From Weather, Climate, and Water Extremes“. Das entsprechende Diagramm finden Sie unten:

–

(Je schlimmer der Klimawandel wird, desto weniger Menschen sterben durch Dürren und Wirbelstürme:)

–

Die Zahl der wetterbedingten Todesfälle stieg von den 1970er bis zu den 1980er-Jahren leicht an. Seitdem sind sie um 75 Prozent gesunken, obwohl sich die Bevölkerung fast verdoppelt hat. In den vergangenen zehn Jahren starben täglich weniger als 50 Menschen an extremen Wetterereignissen – und das bei einer Weltbevölkerung von mittlerweile 8.000.000.000 Menschen.

Die Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch ist einfach. Wirbelstürme und dürrebedingte Hungersnöte in sehr armen Ländern verursachen die meisten wetterbedingten Todesfälle. Wohlhabende Länder und sogar Länder mit mittlerem Einkommen können die Auswirkungen von kurzfristigen Wetterextremen leicht abmildern. Um ein offensichtliches Beispiel zu nennen: Jeder, der ein Auto hat, kann einem Hurrikan leicht entkommen, wenn er nur ein paar Stunden vorher informiert wird.

Und die Welt als Ganzes ist viel reicher als im Jahr 1970. Damals lebten 60 Prozent der Weltbevölkerung – 2,2 Milliarden der damals lebenden 3,7 Milliarden Menschen – in extremer Armut mit weniger als 450 Dollar pro Jahr. Im Jahr 2016 war die Zahl auf 700 Millionen von 7,3 Milliarden Menschen gesunken, das sind weniger als 10 Prozent.

–

Natürlich steigt der Energieverbrauch mit dem Wirtschaftswachstum und treibt es an.

Die Frage ist also nicht, ob der Klimawandel real ist. Die Frage ist vielmehr, ob die Hysterie über den Klimawandel, die größtenteils von so wohlhabenden Menschen getrieben wird, dass sie genau so weiterleben werden wie bisher, unabhängig davon, was mit der Weltwirtschaft geschieht, das Wirtschaftswachstum zunichtezumachen droht, das der wichtigste Faktor zur Verringerung der Todesfälle durch extreme Wetterbedingungen war.

Oder wir könnten einfach weiter nach 1000-jährigen Überschwemmungen Ausschau halten, um darüber zu schreien.