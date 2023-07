Jordan Schachtel

Biden will „Mission erfüllt“, um den politischen Ausweg aus dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu sichern. Die Einberufung der Reserven ist kein Anzeichen für einen bevorstehenden Krieg, sondern für etwas ganz anderes.

Amerikas Stellvertreterkrieg mit Russland um die Ukraine wird an der Heimatfront immer unpopulärer und schadet dem Ruf der Unipartei in Washington immer mehr, und nun hat es den Anschein, dass die Biden-Regierung in den kommenden Monaten einen Ausweg aus dem Konflikt sucht.

Die Gesprächsleitfäden sind offenbar an den Präsidenten gegangen, um die Idee zu verbreiten, dass Moskau bereits verloren hat, um die Grundlage dafür zu schaffen, dass Amerika seine Ziele (welche auch immer das sind) in der Ukraine erreicht hat.

Anfang des Monats erklärte der kognitiv herausgeforderte amerikanische Präsident, dass Putin „den Krieg im Irak eindeutig verliert“, womit er die Ukraine meinte. Am Donnerstag legte er nach und behauptete, Putin habe „den Krieg bereits verloren“.

Dies ist nicht die berüchtigte „Mission erfüllt“-Rhetorik, die wir von Bush 43 zu Beginn des Irak-Kriegs kannten, aber es steckt derselbe politische Antrieb dahinter.

Präsident Bush hatte das Land fest im Griff, was die Unterstützung der Kriegsanstrengungen anging, und brauchte sich keine Sorgen über das nachlassende Engagement des Kongresses und dergleichen zu machen. Dennoch wollte er den Anschein erwecken, dass im Irak alles wie am Schnürchen läuft.

Die Biden-Administration hat nicht die lange Leine, um den Krieg auf Dauer fortzusetzen, muss aber dennoch die Fassade eines „Mission accomplished“-Moments aufrechterhalten, um einen politischen Sieg zu erringen oder zumindest den Schaden zu begrenzen, der durch das fortgesetzte Slava-Slush-Fund-Boondgame angerichtet wurde.

Die Biden-Administration sieht sich mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, diesen Stellvertreterkrieg in dem Maße zu führen, wie es die Unipartei für richtig hält.

Das Pentagon erlebt eine noch nie dagewesene Rekrutierungskrise (die schlimmste seit dem Ende der Wehrpflicht), die die Biden-Administration dazu zwingt, Tausende von Reservesoldaten und inaktiven Soldaten zur Unterstützung der Logistik für den Stellvertreterkrieg in Europa einzuberufen. Das Munitionsproblem. Die Ukraine verschießt täglich etwa 7.000 Schuss 155-mm-Artilleriegranaten, und die Verwendungsrate übersteigt bei Weitem die Kapazität der US-Produktion. Die ukrainischen Streitkräfte verbrauchen innerhalb von drei oder vier Tagen etwa die gesamte Monatsproduktion der pro-ukrainischen Allianz. Es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Lücke in kurzer Zeit zu schließen. Amerika kann nicht einfach einen Schalter umlegen und seine industrielle Basis anschalten. Wir haben dieses Thema weiter unten im Dossier erörtert: Die viel gepriesene ukrainische Gegenoffensive ist völlig gescheitert und lässt bei den NATO-Ländern die Alarmglocken schrillen, die sich nicht bereit erklären, eigene Truppen in den Stellvertreterkrieg zu schicken. Sie wissen, dass die russischen Streitkräfte die ukrainischen Linien noch weiter zurückdrängen können, während die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft auch nur den Anschein einer Gebietsrückgewinnung zu erreichen. Und der NATO-Gipfel in dieser Woche hat gezeigt, dass die verbündeten Nationen NULL Interesse daran haben, in der Ukraine Truppen vor Ort zu haben. Das Problem des politischen Kapitals. Wie bereits erwähnt, hat die Biden-Administration keine lange Leine beim Kongress. Sosehr sich die Rüstungsindustrie auch wünscht, dass dieser Krieg ewig andauert, wird es aus politischer Sicht immer riskanter, den Rahmen zu sprengen.

Es gibt bereits Berichte, die darauf hindeuten, dass geheime Verhandlungen zwischen D.C. und Moskau begonnen haben. Seien Sie nicht überrascht, wenn dieser Krieg früher endet, als wir alle annehmen.