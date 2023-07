Facebook* vs. Kambodscha: Eine Lektion über die Sicherung des Informationsraums

Brian Berletic

Nach einem Streit zwischen dem US-amerikanischen Social-Media-Giganten Meta* (auch bekannt als Facebook) und dem kambodschanischen Premierminister Hun Sen wechselte der südostasiatische Staatschef von Facebook zu Telegram, einer Social-Media-Anwendung, die in den ehemaligen Sowjetrepubliken und in einer wachsenden Zahl anderer Länder rund um den Globus beliebt ist.

Global Voices, ein von westlichen Stiftungen finanziertes Medienunternehmen, behauptete in einem Artikel mit der Überschrift „Kambodschanischer Premierminister verlässt Facebook* nach Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde“, dass Vertreter von Facebook* beschlossen hätten, das Konto von Premierminister Hun Sen für sechs Monate zu sperren, nachdem er angeblich „zu Gewalt angestiftet“ habe.

Die Äußerungen von Premierminister Hun Sen mögen einen solchen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook darstellen oder auch nicht, doch die eigentliche Frage ist, warum die kambodschanische Führung ins Visier genommen und gesperrt wird, während in Washington ansässige Politiker, ihre politischen Verbündeten im Ausland und Netzwerke von Oppositionsgruppen auf der ganzen Welt, darunter auch solche, die tatsächlich Gewalt ausüben, nicht betroffen sind.

Militante Gruppen, die von den USA und ihren Verbündeten in einem anderen südostasiatischen Land, nämlich Myanmar, unterstützt werden, unterhalten zum Beispiel weiterhin Konten auf Facebook*, obwohl sie auf der in den USA ansässigen Social-Media-Plattform zu tödlicher Gewalt aufrufen, diese ausführen und dann feiern.

US-basierte Social-Media-Plattformen als Instrument des von den USA geförderten Regimewechsels

Diese Heuchelei rührt von der besonderen Beziehung her, die Facebook* und das US-Außenministerium seit mehr als einem Jahrzehnt unterhalten. Sie reicht weit in die Zeit vor dem von den USA inszenierten „Arabischen Frühling“ zurück, als Facebook*, andere in den USA ansässige Social-Media-Giganten und das US-Außenministerium zusammenarbeiteten, um Agitatoren zu schulen, die die Destabilisierung der arabischen Welt in der gesamten Region ab 2011 vorbereiteten.

Dies wurde damals sogar von der New York Times in einem Artikel von 2011 mit dem Titel „U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings“ zugegeben. Der Artikel räumte die Rolle der US-Regierung bei der Ausbildung, Finanzierung und Ausrüstung von Oppositionsgruppen bereits 2008 durch die National Endowment for Democracy (NED ist in Russland verboten), ihre verschiedenen Tochtergesellschaften und durch „Technologietreffen“ ein, von denen die New York Times zugibt, dass sie von „Facebook*, Google, MTV, der Columbia Law School und dem Außenministerium“ gesponsert wurden, und zwar mit dem Ziel, „soziale Netzwerke und mobile Technologien zur Förderung der Demokratie einzusetzen.“

Auch wenn die New York Times den Begriff „zur Förderung der Demokratie“ verwendet, ist anzumerken, dass ein Prozess, bei dem ein politischer Wandel durch ausländische Gelder und Anweisungen herbeigeführt wurde, in Wirklichkeit eine ausländische Einmischung ist, die sich lediglich als Förderung der „Demokratie“ tarnt.

Genau wie es 2011 in der gesamten arabischen Welt der Fall war, versuchen die USA, Südostasien neu zu ordnen, indem sie Regierungen in der Region mit engen und wachsenden Beziehungen zu China wie in Kambodscha zwingen oder absetzen und die Region schließlich in eine Einheitsfront gegen China verwandeln.

Warum hat Facebook, das auf der anderen Seite des Planeten operiert, wo sich Kambodscha auf der Landkarte befindet, mehr Mitspracherecht darüber, was in Kambodschas Informationsraum gesagt werden kann und was nicht, als die kambodschanische Regierung oder seine Bevölkerung? Noch schlimmer ist, dass die Fähigkeit von Facebook zu entscheiden, was und von wem gesagt werden darf und was nicht, eindeutig auf Kosten des Friedens, der Stabilität und des Wohlstands sowohl innerhalb der kambodschanischen Grenzen als auch in der gesamten südostasiatischen Region den außenpolitischen Zielen der USA dient.

Die wachsende Popularität von Telegram in Kambodscha, die in dem Artikel der Khmer Times „PM’s Telegram an instant hit with 888,888 and counting“ erwähnt wird, ist ein positiver Anfang, um den ungerechtfertigten Einfluss von Facebook* und seinen Partnern innerhalb des US-Außenministeriums auf den Informationsraum Kambodschas zu kontrollieren, aber es muss noch viel mehr getan werden, um den Informationsraum wirklich zu sichern.

Der Informationsraum als nationaler Sicherheitsbereich

Es wäre für eine souveräne Nation undenkbar, einer fremden Macht zu erlauben, ihre Landgrenzen zu kontrollieren, frei in ihrem Luftraum zu fliegen oder die Gewässer vor ihren Küsten zu befahren. Nationen unterhalten Streitkräfte, um diese physischen Bereiche zu Lande, in der Luft und zur See zu sichern.

Doch viel zu viele Staaten haben ihren Informationsraum nicht nur offen und unbewacht gelassen, sondern ihn auch völlig von ausländischen Interessen beherrscht, insbesondere von den in den USA ansässigen Social-Media-Giganten und ihren Partnern im US-Außenministerium.

Im 21. Jahrhundert ist der Informationsraum ein ebenso wichtiger Bereich für die nationale Sicherheit wie Land, Luft und See. Wenn eine Nation ihre Landgrenzen, ihren Luftraum und ihre Küsten schützt, aber nicht ihren Informationsraum, schützt sie ihre Nation nicht.

Nationen wie Russland und China, die über beeindruckende Fähigkeiten zur Verteidigung ihrer jeweiligen physischen Gebiete verfügen und Waffen an Nationen auf der ganzen Welt exportieren, um ebenfalls ihre jeweiligen Grenzen, ihren Luftraum und ihre Küsten zu sichern, verfügen auch über fortschrittliche Mittel zur Sicherung ihres Informationsraums.

Beide Länder haben ihre eigenen sozialen Netzwerke geschaffen, die im eigenen Land weitaus beliebter sind als die US-amerikanischen Social-Media-Plattformen. Als sich die Bedrohung durch US-amerikanische Social-Media-Plattformen abzeichnete, begannen beide Länder, ihre Möglichkeiten einzuschränken, um zu entscheiden, wie der russische und chinesische Informationsraum verwaltet werden sollte.

Als Facebook* beispielsweise zuließ, dass seine Plattform zur Organisation von Gewalt in der westlichen Region Xinjiang genutzt wurde, blockierte China die Plattform zeitweise, bevor es sie schließlich ganz verbot. Dies geschah nach wiederholten Aufforderungen an Facebook, nicht nur die lokalen chinesischen Gesetze gegen Extremismus zu respektieren, sondern auch die eigenen Nutzungsbedingungen von Facebook bezüglich der Anstiftung, Förderung und Feier von Gewalt. Dies war ein weiteres Beispiel dafür, dass Facebook* gegen seine eigenen Regeln und die nationale Sicherheit eines anderen Landes verstieß, um das zu fördern, was letztlich ein Ziel der US-Außenpolitik war: die Unterstützung des Separatismus in Xinjiang.

Export von Mitteln zur Verteidigung des Informationsraums einer Nation

So wie Russland und China eine große Anzahl und Vielfalt von Verteidigungsgütern exportieren, die von Schusswaffen, Munition und gepanzerten Fahrzeugen bis hin zu Kampfflugzeugen und Marineschiffen reichen, könnten beide Nationen auch Mittel zum Schutz des Informationsraums einer Nation in ihre Verteidigungsexporte einbeziehen. Solche Exporte könnten die Unterstützung bei der Einrichtung einheimischer sozialer Medienplattformen sowie Technologien und Techniken umfassen, die zur besseren Verwaltung und zum Schutz des Informationsflusses innerhalb des Informationsraums einer Nation eingesetzt werden.

Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) hat bereits wiederholt auf die Gefahren hingewiesen, die sogenannte „farbige Revolutionen“ für die nationale Sicherheit und Souveränität der von ihnen betroffenen Staaten mit sich bringen. Die gezielte Übernahme der Kontrolle über den Informationsraum eines Landes ist eine Schlüsselkomponente der vom Westen geförderten farbigen Revolution. Die Bewaffnung der Staaten mit der Fähigkeit, sich gegen diese Bedrohung zu schützen, scheint ein logischer Schritt zu sein, um dieser drohenden Gefahr für die nationale Sicherheit und die globale Stabilität zu begegnen.

Es bleibt abzuwarten, ob die SCO-Mitglieder den Schutz des Informationsraums genauso ernst nehmen wie den Schutz physischer Bereiche und ob sie ihr Fachwissen in diesem Bereich als Chance nutzen, um ihre Verteidigungsexporte auszuweiten und gleichzeitig die Souveränität und Stabilität ihrer Handelspartner und Verbündeten rund um den Globus zu schützen.

*Facebook (Meta Platforms, Inc) – ist in Russland verboten

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ schreibt.