Kriminalität im Namen des Klimawandels – Entvölkerung im Namen der Menschenrechte

Peter Koenig

Vor etwa einer Woche hat der UN-Menschenrechtszar in Genf eine ernste Warnung ausgesprochen: „Bis zu 80 Millionen Menschen werden in den Hunger getrieben, wenn die Klimaziele nicht erreicht werden„.

Dies sind die Worte von Volker Turk, dem Leiter des UN-Menschenrechtsrates in Genf, Schweiz. Er sprach auf einer Menschenrechtsveranstaltung und nannte als Hauptursache für diese kommende Katastrophe – was sonst – den „Klimawandel“. Er sagte,

„Extreme Wetterereignisse haben erhebliche negative Auswirkungen auf Ernten, Herden und Ökosysteme, was zu weiterer Besorgnis über die weltweite Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln geführt hat.“

Dies wird unmittelbar durch noch nie dagewesene extreme Überschwemmungen in Vermont, USA, durch extreme Dürren in Europa und im mittleren Westen der USA und durch enorme, noch nie dagewesene Waldbrände in Kanada bewiesen. Mehr ist bereits angekündigt – extreme Monsun-Regenfälle in Indien und möglicherweise Bangladesch. Was für ein Zufall. Nur, es gibt keine Zufälle. Dürren und gigantische Sturzfluten, im kalkulierten Wechselspiel. Keine Zufälle.

Die meisten Menschen auf diesem Globus können einfach nicht glauben, wie böse manche Nicht-Menschen sind. Das Covid-Verbrechen und der Impf-Völkermord waren nicht genug, um ihnen die Augen zu öffnen, dass man ihren Regierungen nicht trauen kann, dass sie entweder durch Geld oder durch Drohungen an eine extrem böse Macht verkauft werden, einen Entvölkerungs-, einen Eugenik-Kult, der hinter allem steckt.

Herr Turk fuhr fort und behauptete,

„Im Jahr 2021 waren mehr als 828 Millionen Menschen von Hunger bedroht, und es wird prognostiziert, dass durch den Klimawandel bis zur Mitte dieses Jahrhunderts bis zu 80 Millionen weitere Menschen von Hunger bedroht sein werden.“

Er fügte hinzu: „Unsere Umwelt brennt. Sie schmilzt. Sie erschöpft sich. Sie trocknet aus. Sie stirbt“; und dass diese Faktoren zusammengenommen die Menschheit in eine „dystopische Zukunft“ führen werden, wenn die Umweltpolitiker nicht dringend und unverzüglich Maßnahmen ergreifen.

Und dann kam der MUSS-Verweis auf das Pariser Abkommen von 2015 (COP), oft auch als Pariser Klimaabkommen bezeichnet, das damals von 196 Parteien angenommen wurde. COP bedeutet „Conference of the Parties“ (Konferenz der Vertragsparteien). Um die Verwirrung des UN-Jargons noch zu vergrößern, bezieht es sich auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), dessen Unterzeichner sich darauf geeinigt haben, die globale Erwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius gegenüber den Werten von 1850-1900 zu begrenzen – oder auf 1,5 Grad Celsius, wenn möglich. Versteht jemand die Sprache, um diese einfache Aufgabe zu erfüllen?

Eine solch arrogante Aussage – der Mensch macht das Wetter mit seinem Lebensstil – sollte bei einem klar denkenden Menschen schon sehr aufhorchen lassen, tut es aber nicht, weil unsere Zirbeldrüse für logisches Denken und die Wahrnehmung von Emotionen allmählich abgestumpft, reduziert wurde, sogar bei manchen Menschen abgetötet wurde, durch Chemikalien, die wir regelmäßig und unmerklich in unserer täglichen Nahrung zu uns nehmen, Chemikalien, die über Chemtrails aus der Luft versprüht werden, „desinfizierende“ Chemikalien im Wasser, die unzähligen PCR-Tests, mit absolut wissenschaftlich bewiesenen unnötigen Sticks in die Nase, bis hin zur dünnen Trennung zwischen Nase und Gehirn – und Zirbeldrüse – und mehr.

Die Abstumpfung unserer Gefühle und unserer Wahrnehmung ist ein langfristiges Ziel, an dem „unsere Meister“ seit mindestens hundert Jahren – oder länger – gearbeitet haben.

Ein abgestumpfter Geist ist leichter zu manipulieren. Nimmt man noch das MK-Ultra- und das Monarch-Gedankenmanipulationsprogramm der DARPA hinzu, dann wissen wir, warum wir da sind, wo wir sind.

Unsere mentale Desensibilisierung ist das Produkt eines langfristigen Plans, nämlich genau des Plans, der derzeit durch den Great Reset des WEF und die UN-Agenda 2030 umgesetzt wird. Das zeigt nur, dass die UNO völlig kompromittiert ist durch ein „tiefes Staatssystem“ oder einen teuflischen Kult, der viel stärker ist als alle unsere internationalen Agenturen zusammen.

Übrigens hat Bill Gates einmal in einem Interview gesagt, dass selbst wenn er „verschwinden“ sollte, das System weiterläuft; es sei für ein Jahrhundert oder mehr vorbereitet worden. Sie werden diesen Hinweis nirgendwo mehr im Internet finden. Aber das ist das Niveau des gut geplanten Bösen, mit dem wir JETZT konfrontiert sind – The Great Reset, die UN Agenda 2030 und die alles digitalisierende 4. industrielle Revolution. Industrielle Revolution. Alles ausgeführt vom Weltwirtschaftsforum (WEF), den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Sie sind die willige Vorhut eines enorm mächtigen Finanzriesen, der im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne im Dunkeln bleiben will. Denjenigen, die für das Monster die Knöpfe drücken, wurde das „Paradies“ oder die Zugehörigkeit zur Elite versprochen. Genug, um ihre Seele zu kaufen.

Dieses System der Finanzelite kontrolliert jeden Sektor der Produktion, der Nahrungsmittelversorgung, der Energieverfügbarkeit und sogar des „Klimawandels“. Ja, der vom Menschen verursachte Klimawandel, aber nicht der, der angeblich auf Kohlenstoff basiert und vom menschlichen Kohlenstoff-Fußabdruck abhängt.

Wir sprechen von hochentwickelten Umweltveränderungstechniken (ENMOD), die im letzten Jahr extreme Monsune in Pakistan und in diesem Jahr bereits in Indien und möglicherweise in Bangladesch verursacht haben, und zwar überall dort, wo eine widerspenstige Bevölkerung gezügelt werden muss und wo grundlegende Infrastrukturen und Wohnungen sowie Nahrungsmittelkulturen zerstört werden müssen, um menschliches Elend, Hunger und Tod zu verursachen – und als Nebenprodukt menschlichen Gehorsams.

Möchte jemand so tun, als ob Herr Turk, der Herr der Menschenrechte, wenn er vor dem Menschenrechtsrat in Genf spricht, die Fakten nicht kennt? Er verrät genau die Menschen, die er verteidigen und schützen soll.

Massive Entvölkerung, d.h. weltweiter Völkermord, wie es ihn in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat – und der derzeit im Gange ist – ist die Nummer eins der ECHTEN 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG), d.h. der UN-Agenda 2030. Was die 17 SDGs an der Oberfläche sagen, ist nur eine Nebelkerze. Die wirkliche Bedeutung spiegelt sich in dieser Darstellung – auf Spanisch – von Thereal2030.org wider – siehe hier.

Was Herr Turk, Anwalt für Menschenrechte, sagt, geht genau in die entgegengesetzte Richtung von Menschenrechten. Anstatt die Menschen zu schützen, schickt er sie mit dem Narrativ des „Klimawandels“ in den Tod, unter dem falschen Vorwand, dass der Klimawandel massive Hungersnöte und Todesfälle verursachen und verstärken wird, wenn die Menschheit und ihre Führer sich nicht an das Pariser Klimaabkommen von 2015 halten werden.

Dieses Narrativ ist richtig, wenn es auf die seit den 1940er-Jahren wissenschaftlich entwickelten, heute hoch entwickelten ENMOD-Technologien angewendet wird. Aber die Menschen wissen es nicht, sie werden absichtlich indoktriniert, dass der „Klimawandel“, den sie erleben, das Ergebnis des übermäßigen Kohlenstoff-Fußabdrucks der Menschheit ist. Das ist eine absolute Lüge.

Herr Turk weiß, wie all jene, die ihm den Auftrag erteilen, die Menschheit zu reduzieren, anstatt sie zu schützen, sehr genau, dass die Menschen das Klima nicht verändern können, indem sie ihren Kohlenstoff-Fußabdruck reduzieren, denn der menschliche Kohlenstoff-Fußabdruck hat einen absolut minimalen Einfluss auf das, was „globale Erwärmung“ oder „Klimawandel“ genannt wird.

Auch wenn die Menschheit eine „Netto-Null-Emission“ erreichen würde, würde sich das Klima weiterhin so verändern wie in den rund 4 Milliarden Jahren, in denen Mutter Erde existiert. Die Erde ist, wie alle Planeten im Universum, ein dynamisches Wesen, sie lebt, wenn man so will.

Das Klima wird nicht vom Menschen beeinflusst, sondern zu mehr als 97% von der Sonne, von den Sonnenbewegungen. Das bezeugt jeder seriöse Wissenschaftler – und es werden immer mehr, die sich dem immer größer werdenden Klimakrimi entgegenstellen. Und diese sonnenbeeinflussten dynamischen Veränderungen sind langsame Prozesse, die sich über Jahrtausende erstrecken und in der extrem kurzen Zeitspanne eines Menschenlebens nicht spürbar sind.

Heute basiert der Gesamtenergieverbrauch der Welt immer noch zu etwa 85% auf Kohlenwasserstoffen, und wenn die Weltwirtschaft nicht durch den berüchtigten Slogan des „Netto-Null-Kohlenstoffverbrauchs“ zum völligen Zusammenbruch gebracht wird, oder es einen plötzlichen Durchbruch bei der Umwandlung der endlosen Sonnenenergie durch Photosynthese in Energie gibt, was die Pflanzen tun, hängt das Überleben der Menschheit noch viele Jahre von Kohlenwasserstoffen ab.

Sehr geehrter Herr Turk, Verteidiger der Menschenrechte – das müssen Sie doch wissen, in der hohen Position, die Sie zu bekleiden die Ehre haben, nicht wahr?

Wo ist Ihr Gewissen, Herr Turk, wenn Sie die Alarmglocke läuten, wenn unschuldige, bereits benachteiligte Menschen von einer Hungersnot, einer raschen Zunahme der Hungersnot und folglich einer raschen Zunahme der Hungertoten betroffen sind, wenn SIE wissen, dass der einzige menschengemachte Klimawandel derjenige ist, über den niemand spricht, derjenige, der von den menschengemachten ENMOD-Technologien ausgeht.

Die ENMOD-Wissenschaft, einschließlich HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), wird als Waffe eingesetzt, und zwar schon seit Jahren. Die Wissenschaft ist seit den 1940er-Jahren bekannt und wurde seither immer weiter perfektioniert. Es ist sogar in der Lage, Erdbeben auszulösen – was bereits mehrfach geschehen ist -, bei denen Tausende Mensch ums Leben kamen, wobei den Massen der Eindruck vermittelt wurde, sie seien Opfer eines „natürlichen Ereignisses“ geworden.

ENMOD ist die Bewaffnung des Klimas.

Die Technologien der Umweltmodifikation können und werden heimlich angewendet, die meisten Menschen wissen nicht, was passiert, wenn z.B. westliche Sommer so heiß und trocken sind wie nie zuvor, wenn Wälder brennen – in Brand gesetzt von bezahlten Brandstiftern – und die Luft wochenlang und über Tausende Quadratkilometer verpesten, wenn plötzliche, mächtige Gewitter Sturzfluten auf überhitzte und ausgetrocknete Böden bringen, um den letzten Schlag zur Vernichtung von Nahrungsmitteln zu setzen.

Die Medien erzählen es ihnen: Behaupten Sie, es sei der „Klimawandel“, und tragen Sie dazu bei, Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern, essen Sie kein Fleisch, fahren Sie kein Auto, fliegen Sie nicht, bleiben Sie zu Hause, passen Sie sich an eine moderne Abriegelung an. Die neuen 15-Minuten-Städte sind ideal für Sie, die Bürgerinnen und Bürger.

Haben Sie bemerkt, dass kommerzielle Flüge für das gemeine Volk allmählich unerschwinglich werden, während es den Reichen und Berühmten, der alles beherrschenden Elite, natürlich egal ist und sie umso mehr ihre Privatjets benutzen, um um den Globus zu fliegen. Ihr Kohlenstoff-Fußabdruck ist unerheblich.

Sie lachen über die Bürger, deren Gehirne und vor allem Zirbeldrüsen durch 5G-Ultra-Mikrowellen, Chemtrail-Chemikalien, Wasserdesinfektionsmittel – und mehr – abgestumpft wurden, so dass die Mehrheit immer noch auf die Lügen ihrer Regierungen hereinfällt, dass sie sich besser an die Regeln halten sollten, an die „regelbasierte Ordnung“, die die verfassungsmäßigen Gesetze ersetzt hat, oder sonst.

Hat das jemand bemerkt? Die Verfassungsgesetze der Nationen werden ignoriert. Kein Richter der Welt würde sie gegen die von den Eliten geführte Ordnung aufrechterhalten.

Herr Turk, in Ihrer jüngsten Rede zur Verteidigung der Menschenrechte in Genf sind Sie nicht auf die neueste Verrücktheit und das ultimative Verbrechen an der Menschheit eingegangen, nämlich auf die Idee Washingtons und der EU, das Sonnenlicht zu blockieren, um die Erde abzukühlen. Um die Menschheit vor dem „Klimawandel“ zu retten.

Siehe dies und dies.

Wissenschaftler haben vor den verheerenden Auswirkungen des Klima-„Geo-Engineering“ gewarnt. Dennoch hat der Menschenrechtsrat dies nicht zur Sprache gebracht. Das ist ein unsägliches Verbrechen an den Menschenrechten, denn eine solche Wetter- und Klimamanipulation würde jedes Menschenrecht einschränken.

Können Sie sich vorstellen, was das bedeuten würde? Natürlich hätte es keine kühlende Wirkung, um die Temperatur der Erde im Rahmen des Pariser Abkommens von 2015 zu erhalten – was von vornherein absurd ist -, sondern eine katastrophale tödliche Wirkung. Jede Lebensform benötigt die Sonne und stirbt ohne sie.

Das Ausblenden des Sonnenlichts wäre die ultimative Tötungsmaschine, um das SDG Nummer eins, die drastische Reduzierung der Weltbevölkerung, zu erreichen. Das haben Sie verpasst, Mr. Human Rights.

Wie können Sie nachts schlafen, Herr Türke, wenn Sie bereits verzweifelt armen und unterernährten Menschen Angst vor weiteren Hungersnöten einjagen, weil sie und ihre Regierungen die Pariser Klimaregeln von 2015 nicht einhalten und ihnen deshalb der Tod droht?

Vielleicht wurde auch Ihre Zirbeldrüse abgetötet, Herr Turk, und Sie haben keine Gefühle mehr für die Menschenrechte, Grund genug, sich in die Position des Menschenrechtszaren versetzen zu lassen.

Die 53. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates endet am 14. Juli. Es bleiben also noch ein paar Tage, um Ihre Fehler zu korrigieren, Herr Turk und Ihre Kollegen im Menschenrechtsrat.

Wenn nicht, werden wir, das Volk, alles tun, was in unserem friedlichen und spirituellen Verstand ist, um dieses Klimaverbrechen zu stoppen, einschließlich der Enthüllung der wahren Agenda hinter den 17 SDGs und hinter der illegalen UN-Agenda 2030, dem Great Reset des WEF. Wir werden eine kritische Masse sein, um Anstand und Harmonie in das menschliche Leben zurückzubringen.