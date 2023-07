Mehr als 50 Staatschefs trafen sich in Paris zum „Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt“.

Trotz eines Medienblackouts durch die amerikanischen Medien brachte der Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt mehr als 50 Staats- und Regierungschefs nach Paris zu einem Treffen, das mit Sicherheit weitreichende Folgen für die Welt haben wird.

Am 22. und 23. Juni begrüßte Präsident Emmanuel Macron 50 Staatsoberhäupter, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft in Paris zum „Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt„. Obwohl die amerikanischen Medien wie auch die europäischen wenig bis gar nicht über das Gipfeltreffen berichteten, handelte es sich um den jüngsten Versuch, das internationale Finanzsystem im Rahmen der fortgesetzten Bemühungen um die Agenda 2030 und die Netto-Null-Ziele neu zu gestalten.

Die französische Regierung erklärte, dass das Ziel des Treffens darin bestehe, „einen neuen Vertrag zwischen [dem globalen] Norden und dem Süden zu schließen“, der die Nationen besser in die Lage versetze, Armut und Klimawandel zu bekämpfen. An dem Gipfel nahmen auch US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, der britische Premierminister Rishi Sunak und der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva teil.

Neben den Staatsoberhäuptern wurde der Gipfel u. a. von den Open Society Foundations, der Bill and Melinda Gates Foundation und der Rockefeller Foundation unterstützt.

France24 berichtet, dass Macron seine Absicht, den Finanzgipfel zu veranstalten, erstmals am Ende der COP27 im November 2022 ankündigte, nachdem Umweltschützer mit den Klimaverhandlungen unzufrieden waren. Bei diesem Treffen wurde vereinbart, einen Fonds einzurichten, um Entwicklungsländer, die unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden, zu entschädigen. Eines der Ziele des Juni-Gipfels war es, Instrumente zur Finanzierung eines solchen Fonds zu schaffen.

Eines der weiteren erklärten Ziele dieses Gipfels war die Umgestaltung des gesamten internationalen Finanzsystems durch die Anpassung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank an die modernen Herausforderungen.

Diese Ziele spiegeln die jüngsten Äußerungen des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres wider, der einen „neuen Bretton-Woods-Moment“ forderte und sich dabei auf das berühmt-berüchtigte internationale Abkommen von 1944 bezog, das Regeln für die Währungsbeziehungen zwischen unabhängigen Staaten aufstellte und u. a. vorsah, dass jede Nation die Konvertierbarkeit ihrer Währungen in US-Dollar garantieren musste. Mit dem Abkommen von Bretton Woods wurde der IWF gegründet.

Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, rief ebenfalls zu einem „neuen Bretton-Woods-Moment“ im Oktober 2020 auf.

Einer der Vorschläge zur Beschaffung der Billionen von Dollar, die für die Umgestaltung des Finanzsystems (und damit der Welt) benötigt werden, ist die Besteuerung der größten Umweltverschmutzer, insbesondere der Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, weil sie „historisch gesehen für das Klimachaos verantwortlich sind“. Auch die Besteuerung von Schiffen, die Güter transportieren, wurde diskutiert.

Nichtregierungsorganisationen schlagen auch verschiedene Formen des Schuldenerlasses für Entwicklungsländer vor, die die doppelte Aufgabe haben, Kredite von Industrieländern und Banken wie der Weltbank zurückzuzahlen und gleichzeitig gegen die Umweltzerstörung anzukämpfen.

„Heute sind Krisenländer gezwungen, ihre Schulden bei Gläubigerstaaten, Finanzinstitutionen und Privatbanken zurückzuzahlen, und das hindert sie daran, in öffentliche Dienstleistungen zu investieren oder gegen den Klimawandel zu kämpfen“, sagte Lison Rehbinder, Referentin für Entwicklungsfinanzierung bei der Nichtregierungsorganisation CCFD-Terre Solidaire, gegenüber France24. Rehbinder zufolge wird auch über die Einführung von Klauseln in Kreditverträgen diskutiert, die im Falle einer „Klimakatastrophe“ eine Aussetzung der Schulden ermöglichen.

Der eigentliche „Neue Globale Finanzierungspakt“ hat das Ziel, „einen neuen Konsens für ein inklusiveres internationales Finanzsystem zu schaffen“. Das Dokument umreißt auch „wichtige internationale Meilensteine“ für 2023 und 2024, an denen weitere Verpflichtungen und Diskussionen stattfinden sollen.

Führende Politiker aus aller Welt geben einen Einblick in die Agenda

Wenige Tage vor dem Gipfel veröffentlichte Le Monde einen Meinungsbeitrag von 13 führenden Politikern, die an dem Gipfel teilnehmen, darunter Macron, US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, der britische Premierminister Rishi Sunak und der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva. Die Politiker schrieben, dass sie „dringend daran arbeiten, Armut und Ungleichheiten zu bekämpfen“.

„Der Klimawandel wird zu größeren und häufigeren Katastrophen führen und die ärmsten und schwächsten Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt unverhältnismäßig stark treffen“, schrieben sie. „Diese Herausforderungen sind grenzüberschreitend und stellen existenzielle Risiken für Gesellschaften und Volkswirtschaften dar“.

Die Staats- und Regierungschefs griffen die übliche Sprache der UNO auf und sprachen von einem „gerechten und integrativen Übergang“. Sie wiesen auch darauf hin, dass „die Bekämpfung der Armut und der Schutz des Planeten konvergierende Ziele“ seien. Der Gedanke, dass der Kampf gegen die weltweite Armut mit dem Kampf für den Schutz der Umwelt verbunden ist, wird in den Gipfeldokumenten mehrfach erwähnt.

Macron, Biden und ihre Freunde erklärten, dass der Übergang zu „Netto-Null“ und die Ziele des Pariser Abkommens ermöglichen, „eine neue Ära des nachhaltigen globalen Wirtschaftswachstums einzuleiten“.

Sie wiesen auch darauf hin, dass der Neue Globale Finanzierungspakt „vom historischen Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) inspiriert ist“ und forderten „neue Wirtschaftsmodelle, die den immensen Wert der Natur für die Menschheit anerkennen“.

Der KMGBF wurde im Dezember 2022 auf der UN-Biodiversitätskonferenz, auch bekannt als 15. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien (COP-15) des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD), angenommen. Der Text des Dokuments macht deutlich, dass die Vereinbarung „einen ehrgeizigen Plan zur Umsetzung breit angelegter Maßnahmen enthält, um bis 2030 einen Wandel in der Beziehung unserer Gesellschaft zur biologischen Vielfalt herbeizuführen, der im Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung steht“. Der KMGBF fordert auch ein „Leben im Einklang mit der Natur“ bis 2050.

Wie ich schon früher geschrieben habe, müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass Organisationen wie die UNO, das WEF und andere globalistische NRO, gemeinnützige Organisationen und Politiker Lippenbekenntnisse zu Ideen wie Vielfalt, Nachhaltigkeit und Inklusion abgeben. Ihre Handlungen zeigen jedoch, dass sie die Vielfalt des Denkens nicht respektieren, keine regenerativen Praktiken anstreben und sich nicht darum kümmern, alle Menschen oder Gedanken einzubeziehen.

Stattdessen stellen sie sich eine Welt vor, in der die Natur über die Bedürfnisse des Menschen gestellt wird und bürgerliche Freiheiten, Bewegungsfreiheit und Redefreiheit im Namen einer fantastischen Vision von der Rettung des Planeten beschnitten werden. Das soll nicht heißen, dass jeder Einzelne, der auf diesem Gipfel oder bei der UNO, dem WEF und anderen Organisationen arbeitet, sich der größeren Agenda und der langfristigen Ziele bewusst ist. Diese globalistischen Organisationen verleiten oft wohlmeinende Menschen dazu, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihren freiheitsfeindlichen Aktionen den Anschein von Legitimität zu verleihen.

Ein Blick auf den „Gipfel der Zukunft“

Der „Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt“ ist zwar ein wichtiges Ereignis, das man zur Kenntnis nehmen sollte, aber man sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass es sich dabei lediglich um das jüngste der in diesem Jahr stattfindenden globalistischen Treffen handelt. Der Fahrplan des Pakts macht deutlich, dass der Hauptzweck des Treffens darin besteht, einen Leitfaden zu erstellen, der beim nächsten G20-Gipfel in Indien im September, beim Klimagipfel in Afrika im September, beim Gipfel für nachhaltige Entwicklungsziele im September, bei den Jahrestagungen des IWF und der Weltbank im Oktober und bei der COP28 in Dubai Anfang Dezember zum Einsatz kommen wird.

Kürzlich habe ich darüber geschrieben, wie die UNO versucht, die Mitgliedsstaaten durch die Teilnahme am SDG-Gipfel im September in New York City dazu zu bewegen, sich erneut zur Vollendung der SDGs und der Agenda 2030 zu verpflichten. Was auch immer auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs und der Politiker im September geschieht, es wird wahrscheinlich äußerst folgenreich für die Zukunft der Agenda 2030 sein.

Das Dokument macht jedoch deutlich, dass alle diese Treffen auf den Zukunftsgipfel im September 2024 hinführen.

Laut der Website des Zukunftsgipfels ist der Gipfel eine „einmalige Gelegenheit“, um Lücken in der globalen Governance zu schließen. Auf dem Gipfel sollen die Staaten außerdem aufgefordert werden, „bestehende Verpflichtungen“ gegenüber den SDGs und der UN-Charta zu bekräftigen. Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie auf den Ergebnissen des SDG-Gipfels aufbauen und „dem multilateralen System neues Leben einhauchen“ und die Agenda 2030 umsetzen. Auf der Website heißt es auch, dass der Zukunftsgipfel mit einem „Pakt für die Zukunft“ abschließen wird, der von den Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel gebilligt werden soll.

Ich möchte alle Leser ermutigen, den SDG-Gipfel im September dieses Jahres und den Zukunftsgipfel im Jahr 2024 aufmerksam zu verfolgen. Ich glaube, dass wir bis dahin große Schritte in Richtung einer Ein-Welt-Regierung machen werden.

Die Raubtierklasse mag die Bedrohung durch eine drohende Pandemie, durch Klimakrisen oder sogar durch Bedrohungen von außerhalb unserer Welt nutzen, aber das Ziel ist dasselbe: die vollständige Kontrolle und Katalogisierung allen menschlichen Lebens. Wir müssen uns diesen Plänen auf lokaler Ebene widersetzen, wenn wir verhindern wollen, dass The Great Reset Realität wird.