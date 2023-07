Andrew Korybko

Die Worte dieses geschätzten Experten klingen wahr, nachdem Kiew trotz des Rummels im Vorfeld des Gipfels in dieser Woche keine greifbaren Fortschritte beim NATO-Beitritt gemacht hat. Die faktischen militärisch-politischen Beziehungen zwischen Kiew und dem Block wurden lediglich formalisiert, während die Mitglieder oberflächlich ihre Rhetorik wiederholten, dass das Land eines Tages beitreten könne, sobald vage Bedingungen erfüllt und von allen akzeptiert seien. Die pragmatische Fraktion in der politischen Bürokratie der USA hat sich eindeutig gegen die ideologische Fraktion durchgesetzt, die eine sofortige Mitgliedschaft der Ukraine anstrebt.

Der Programmdirektor des Valdai-Clubs, Timofei Bordatschow, veröffentlichte am Mittwoch bei RT einen Beitrag darüber, „warum die USA der Ukraine mit ziemlicher Sicherheit niemals den Beitritt zur NATO erlauben werden“. Im Untertitel heißt es: „Kiew muss sich mit einer schlechten Nachricht auseinandersetzen – zum ersten Mal ist die NATO-Erweiterung zu einer Bedrohung für Washington selbst geworden“. Der geschätzte Experte erläutert im größten Teil seines Artikels ausführlich die Beziehungen der USA zu den NATO-Mitgliedern als Stellvertreter und Patron, bevor er mit der folgenden Feststellung schließt:

„Die Einladung an Kiew, der NATO beizutreten, könnte für die amerikanische Außenpolitik etwas völlig Neues bedeuten – die Bereitschaft, einen gleichrangigen Gegner wie Russland zu bekämpfen. In ihrer gesamten Geschichte haben die Amerikaner davor zurückgeschreckt und andere Akteure als Rammböcke benutzt, die bereit waren, für amerikanische Interessen Opfer zu bringen und zu leiden.

Dies war sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg der Fall.

Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass sich die USA darauf beschränken werden, zu versprechen, die Frage der Ukraine und der NATO anzugehen, nachdem das Kiewer Regime seine Probleme mit Russland auf die eine oder andere Weise gelöst hat. In der Zwischenzeit werden ihr nur einige ‚besondere‘ Bedingungen auf bilateraler Basis versprochen.

Erstere hat in den letzten siebzehn Monaten an Einfluss gewonnen und ist zu ihrer führenden Rolle in der Trump-Ära zurückgekehrt, nachdem die von letzterer angestrebte Weltordnung nicht zustande gekommen ist, obwohl sie während dieser Zeit versucht hat, sie zu erzwingen. Es hat einige Zeit gedauert, bis die Pragmatiker wieder in den Vordergrund der Politikgestaltung zurückkehrten, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie dort bleiben werden, aber der Triumph dieser Woche war vorhersehbar, nachdem es ihnen im vergangenen Monat gelungen war, die Politik der USA gegenüber Indien neu zu kalibrieren.

Vor der Reise von Premierminister Modi in die USA hatten die Ideologen eine intensive Druckkampagne gegen sein Land geführt, um es zu einer Verurteilung und Sanktionierung Russlands zu zwingen, was jedoch spektakulär scheiterte, nachdem Indien sich ihnen bei jedem Versuch öffentlich widersetzte. Sie drohte sogar kontraproduktiv zu sein, da das hart erarbeitete Vertrauen der USA in Indien dadurch rapide erodierte, was Pragmatiker wie Ashely J. Tellis vor zwei Monaten zum Handeln veranlasste.

Er veröffentlichte einen bahnbrechenden Artikel in der offiziellen Zeitschrift Foreign Affairs des einflussreichen Council on Foreign Relations (CFR), in dem er argumentierte, dass die USA die strategische Autonomie Indiens respektieren müssten, um ihre indo-pazifische Politik zu retten, die aufgrund dieser Druckkampagne kurz davor stand, von ihnen selbst zerstört zu werden. Einen Monat später, Anfang Juni, bestätigte der stellvertretende Verteidigungsminister für indisch-pazifische Sicherheitsangelegenheiten, Ely Ratner, auf einer Veranstaltung eines Think-Tanks, dass Tellis‘ Artikel unter den politischen Entscheidungsträgern breit diskutiert wurde.

Rückblickend betrachtet, führte er direkt zur Neukalibrierung der US-Politik gegenüber Indien, was wiederum den bis dahin bedeutendsten Sieg der pragmatischen Fraktion darstellte. „Die USA haben endlich die Vergeblichkeit des Versuchs erkannt, Indien in die Vasallität zu zwingen“, obwohl „Obamas Worte über Indiens Balkanisierung zeigen, dass die Liberal-Globalisten immer noch eine Bedrohung sind“. Dennoch haben die Pragmatiker bewiesen, dass sie die politischen Entscheidungsträger dazu bringen können, einen anderen Gang einzulegen, nachdem die Politik ihrer ideologischen Rivalen gegenüber dieser Großmacht gescheitert ist.

Wie bereits geschrieben, gibt es keine Garantie dafür, dass sie auch weiterhin an der Spitze der politischen Entscheidungsträger stehen werden, aber das glanzlose Ergebnis des NATO-Gipfels in dieser Woche deutet stark darauf hin, dass es für ihre Konkurrenten sehr schwierig sein wird, sie in absehbarer Zeit von dieser Position zu verdrängen. Die Pragmatiker haben den politischen Schwung ihres Sieges bei der Neuausrichtung der US-Politik gegenüber Indien sofort genutzt, um überzeugend zu argumentieren, dass es für die USA längst überfällig ist, auch ihre Haltung gegenüber Russland zu überdenken.

Dies schlug sich auch in einem Artikel nieder, der letzte Woche in der CFR-Zeitschrift Foreign Affairs veröffentlicht und in dem den politischen Entscheidungsträgern empfohlen wurde, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen (Don’t Let Ukraine Join NATO). Der Ratschlag von Justin Logan und Joshua Shifrinson vom Cato-Institut wurde im Nachhinein beherzigt, wie die Tatsache beweist, dass die NATO die Ukraine trotz gegenteiliger Erwartungen nicht zum Beitritt in den Block eingeladen hat.

Obwohl Bordatschow vom Valdai-Club und die drei zitierten Experten des CFR russische und US-amerikanische Interessen vertreten, haben sie eine ähnlich pragmatische Sicht auf die internationalen Beziehungen und die damit verbundenen Ratschläge, die sie den politischen Entscheidungsträgern ihres Landes erteilen. Beide vertreten einen neorealistischen Ansatz, der die nicht zu leugnenden Realitäten und die Grenzen, die diese der Politik setzen, offen in Betracht zieht.

Die beiden nationalen Varianten dieser Schule lehnen daher die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ab. Sie sagen zu Recht voraus, dass diese Mitgliedschaft das Risiko eines Dritten Weltkriegs leichtfertig in Kauf nehmen würde, da dieses Szenario die Wahrscheinlichkeit eines direkten Zusammenstoßes zwischen Russland und den USA erhöht. Obwohl Artikel 5 nicht den Einsatz von Waffengewalt vorschreibt, sondern nur „die Maßnahmen, die [ein Mitgliedstaat] zur Unterstützung derjenigen, die angegriffen werden, für erforderlich hält“, müsste Russland davon ausgehen, dass die präventive Abwehr drohender Gefahren, die von der Ukraine ausgehen, oder die Reaktion auf einen Angriff von dort zu einem Krieg mit den USA führen würde.

Dementsprechend könnten die politischen Entscheidungsträger beschließen, dieses Land und seine europäischen Anlagen zuerst anzugreifen, um den Schaden, den sie nach Moskaus Auslegung von Artikel 5 in diesem Szenario gegen Russland anrichten würden, vergleichsweise zu mindern, wodurch der Dritte Weltkrieg unvermeidlich würde. Diese Abfolge von Ereignissen könnte verhindert werden, indem die Ukraine aus der NATO herausgehalten wird, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines direkten Zusammenstoßes zwischen diesen nuklearen Supermächten verringert wird, egal wie intensiv ihr Stellvertreterkrieg in diesem Land wird.

Es war klug, dass der Block während des Gipfeltreffens in dieser Woche keine greifbaren Fortschritte in Bezug auf die Mitgliedschaft der Ukraine gemacht hat, da Russland offiziell die Lieferung von Streumunition durch die USA an Kiew und die geplante Anschaffung von F-16-Kampfflugzeugen bewertet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete erstere als „einen Wendepunkt, der Russland mit Sicherheit zu konkreten Maßnahmen zwingen wird“, während Außenminister Sergej Lawrow warnte, dass „Russland die Fähigkeit dieser Flugzeuge, Atomwaffen zu tragen, nicht ignorieren kann“.

Diese Eskalationen werden von der Verzweiflung des Westens angetrieben, die gescheiterte Gegenoffensive Kiews bis zum Winter am Leben zu erhalten, um in letzter Minute zu versuchen, vor der scheinbar unvermeidlichen Wiederaufnahme der russisch-ukrainischen Gespräche, die, wie hier erklärt, um diese Zeit herum erwartet wird, etwas Boden zu gewinnen. Ihre Vorräte sind bereits erschöpft, sodass sie zu diesem Zweck auf immer provokativere Exporte wie die oben genannten und Lieferungen von Partnern wie Pakistan zurückgreifen.

Dennoch bleibt der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine weitaus kontrollierbarer, als wenn das Land ein NATO-Mitglied mit den Sicherheitsgarantien von Artikel 5 wäre, weshalb es im Interesse der USA ist, dass das Land nicht beitritt, genau wie Bordatschow und die CFR-Experten des Cato-Instituts argumentierten. Solange es keine glaubwürdige Möglichkeit gibt, dass die USA Kiew mit Waffengewalt unterstützen, ist ein dritter Weltkrieg nicht allzu wahrscheinlich, auch wenn sich alles plötzlich ändern könnte, wenn die Ideologen in dieser Frage wieder Einfluss auf die Politik nehmen.