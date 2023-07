Die USA sind nicht mehr in der Lage, eine mafiöse „regelbasierte Ordnung“ aufrechtzuerhalten

Global Times

Was genau ist die regelbasierte Ordnung, der am häufigsten verwendete Begriff in der US-Diplomatie? Sie wurde nie genau definiert, bis ein kürzlich aufgetauchter Tweet ihre wahre mafiöse Natur enthüllte.

Nury Vittachi, ein in Sri Lanka geborener und in Hongkong lebender, erfahrener Journalist, hat am Montag zehn Definitionen der regelbasierten Ordnung niedergeschrieben, darunter: Die USA regieren die Welt; die USA machen alle Regeln; niemand kann wissen, was die Regeln sind, sondern nur, dass es sie gibt; die USA sind für die Flexibilität zuständig, die durch die Nichtexistenz der Regeln entsteht; alternative Regeln des Regierens, die erfolgreich funktionieren (vgl. China, Singapur), müssen immer als „Autoritarismus“ verspottet werden; die unfaire globale Dominanz der 13-prozentigen westlichen Minderheit (vgl. Totalitarismus) muss immer als „Demokratie“ bezeichnet werden.

Zumindest zwei Punkte lassen sich aus den Definitionen herauslesen. Erstens weiß außer den USA niemand, was die regelbasierte Ordnung ist und wie sie formuliert wird. Washington hat es bewusst vermieden, eine detaillierte Erklärung abzugeben, da vage Regeln den USA mehr Spielraum bieten, sie nach eigenem Gutdünken auszulegen. Zweitens haben die übermäßig egozentrischen hegemonialen Praktiken der USA seit langem Unzufriedenheit unter vielen Ländern und Einzelpersonen weltweit hervorgerufen. Diese weit verbreitete Unzufriedenheit wurde durch diesen Tweet entfacht, der viel Zuspruch und unterstützende Kommentare erhielt.

Haben Sie genug von den Lügen und der ständigen Propaganda?

Betrachtet man die wichtigen Entscheidungen, die die USA in den letzten Jahren getroffen haben, wird man feststellen, dass die Definitionen von Vittachi perfekt passen. Ein aktuelles Beispiel ist der Fall der Streubomben. Im Februar 2022 nannte die damalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, den Einsatz von Streubomben ein „Kriegsverbrechen“. Ein Jahr später änderten die USA ihre „Regeln“ und beschlossen, diese Streubomben in die Ukraine zu schicken.

Die regelbasierte Ordnung unterdrückt alles, was die Hegemonie der USA infrage stellt, wie den Aufstieg Chinas. Folglich glauben die USA, dass es „gerecht“ ist, China einseitige Sanktionen oder Ausfuhrkontrollen aufzuerlegen. Als China jedoch eigene Ausfuhrkontrollvorschriften für Gallium und Germanium einführte, warf Karin Jean-Pierre, eine Sprecherin des Weißen Hauses, China vor, über die Wirtschaft Druck auszuüben, und unterstellte ihm, dies sei kein faires Spiel.

Auch im Kontext der Eindämmung Chinas haben die USA eine Regel: Die Insel Taiwan darf nicht mit dem chinesischen Festland wiedervereinigt werden. Es ist ihnen egal, ob die Taiwan-Frage die Souveränität und territoriale Integrität Chinas berührt. Wenn China die Regeln der USA nicht akzeptiert, würde dies einen Verstoß gegen die auf Regeln basierende Ordnung bedeuten, erklärte Shen Yi, Professor an der Fudan-Universität, gegenüber der Global Times.

Für die USA muss die regelbasierte Ordnung ihren eigenen Interessen dienen. Als der Freihandel für die USA von Vorteil war, hat sich Washington unter anderem vehement gegen jegliche Einmischung der Regierung in die Märkte anderer Länder gewehrt. Doch wenn der Freihandel den USA keine nennenswerten Vorteile mehr bringt, zögert Washington nicht, Maßnahmen wie das Inflationsbekämpfungsgesetz einzuführen, das nach Ansicht der EU die in der EU ansässigen Hersteller benachteiligt, da sie gezwungen sind, auf einem verzerrten Markt mit den subventionierten US-Herstellern zu konkurrieren.

Dies ist keine auf Regeln basierende Ordnung, sondern eine diktatorische Ordnung, eine mafiöse internationale Ordnung. Es beweist nur, dass die USA, die sich damit brüsten, wie demokratisch sie zu Hause sind, im Ausland einen autoritären Kurs verfolgen.

Um ehrlich zu sein, ist das noch schlimmer als eine Mafiaordnung, denn ein Mafiaboss mag bis zu einem gewissen Grad bestimmten moralischen Gangsterregeln folgen. Aber die USA haben keine moralischen Prinzipien mehr, sagte Shen. Alles, was sie haben, ist Egoismus.

Und was noch wichtiger ist: den USA geht die Kraft aus, diese egoistische Ordnung aufrechtzuerhalten. Die US-Hegemonie ist durchlöchert wie ein leckgeschlagenes Schiff. Dank der von den USA direkt geführten Kriege oder der von ihnen angezettelten Stellvertreterkriege hat die Supermacht weltweit schwere zivile Opfer und Sachschäden verursacht, was zu einer großen humanitären Katastrophe nach der anderen geführt hat, die wiederum die umfassende nationale Stärke und das internationale Ansehen der USA gefährdet hat. Ganz zu schweigen von den Anzeichen, dass die Hegemonie des US-Dollars ins Wanken gerät.

Die internationale Gemeinschaft wird sich bewusst, was eine auf Regeln basierende Ordnung wirklich ist. Immer mehr Schwellenländer streben eine multipolare Welt an. Das hat die USA sicherlich verärgert. Washington gibt sich mehr Mühe, mit seinen Werten und Ideologien hausieren zu gehen, um seine westlichen Verbündeten auf seine Seite zu ziehen. Doch wie der ehemalige Diplomat Kishore Mahbubani aus Singapur es ausdrückte, könnten selbst Washingtons treue Verbündete „insgeheim alternative Szenarien“ für den Niedergang der USA planen.

Je lauter die USA über die auf Regeln basierende Ordnung schimpfen, desto mehr beweist dies, dass die USA nicht in der Lage sind, sie aufrechtzuerhalten. Andernfalls wäre es nicht nötig, den ganzen Tag so öffentlichkeitswirksam darüber zu reden. Was die USA jetzt am meisten brauchen, ist die Anerkennung dieser Ordnung durch andere Länder. Doch all die Taten, die die USA mit doppelten oder mehrfachen Standards vollbracht haben, um ihren kurzfristigen Interessen zu dienen, werden die Akzeptanz der US-Regeln durch andere Länder nur untergraben.

Der Ausdruck der regelbasierten Ordnung selbst ist neutral und kann sogar als eine idealisierte Ordnung verstanden werden. Die Macht, sie zu definieren, sollte jedoch der gesamten internationalen Gesellschaft und nicht nur den Vereinigten Staten von Amerika gehören.