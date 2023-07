Bestseller-Autor Michael Lewis schreibt CIA-Covid-Propaganda

Als ich „The Premonition“ von Michael Lewis – dem bekannten Autor von „The Big Short“ und „Moneyball“ – las, hatte ich das gleiche unheimliche Twilight-Zone-Gefühl wie bei Deborah Birx‘ „Die stille Invasion“. Das Buch strotzte nur so vor Widersprüchen, Verschleierungen und regelrechten Unwahrheiten, dass es eindeutig als etwas anderes als ein gewöhnliches Sachbuch gedacht war.

Ich hatte das Gefühl, dass der Autor einige sehr große Märchen erzählte, um unbequeme Wahrheiten zu verschleiern und die Aufmerksamkeit davon abzulenken.

In diesem Artikel stelle ich ein imaginäres Gespräch zwischen mir und Michael Lewis dar, in dem ich die ausgeklügelten Erfindungen in The Premonition untersuche und versuche, die Wahrheiten aufzudecken, die er meiner Meinung nach verbirgt.

Die erschreckenden Erkenntnisse aus dieser Analyse sind: Erstens, dass Lewis die massive Beteiligung der CIA an der Covid-Reaktion verschweigt – oder versucht, davon abzulenken. Zweitens, dass die für die Covid-Reaktion verantwortlichen Geheimdienst- und nationalen Sicherheitsverantwortlichen nicht nur Informationen zensierten, die ihrer Darstellung widersprachen; sie rekrutierten auch weithin vertrauenswürdige Stimmen – darunter international bekannte Autoren -, um ihre Propaganda zu verbreiten.

Warum ist die Entlarvung der Covid-Propagandisten so wichtig?

In früheren Artikeln habe ich darüber geschrieben, dass die Reaktion auf das „neuartige Coronavirus“, das unter Quarantäne gestellt wurde, bis es geimpft ist, ausschließlich von den militärischen und geheimdienstlichen – und nicht von den gesundheitspolitischen – Abteilungen der Regierung bestimmt wurde.

Um eine breite Akzeptanz für diese noch nie dagewesene drakonische Reaktion zu erreichen, mussten die Verantwortlichen eine massive weltweite Propagandakampagne durchführen, die immer noch andauert.

Was hat diese Kampagne zur Folge? Das internationale Bioverteidigungskartell muss die Welt von vier großen Lügen überzeugen, die ich glaube:

SARS-CoV-2 war ein natürlich vorkommendes Virus, das auf keinen Fall als potenzielle Biowaffe hätte manipuliert werden können. Obwohl sie mit Sicherheit durch ein natürlich vorkommendes Atemwegsvirus verursacht wurde (siehe Lüge Nr. 1), war COVID-19 weder mit der Grippe noch mit einer früheren grippeähnlichen Pandemie vergleichbar. Es gab keine natürliche Immunität, es war für alle gleich gefährlich, und es gab keine frühzeitige Behandlung, die dagegen hätte wirken können. Die einzige Möglichkeit, auf diesen neuartigen Erreger zu reagieren, bestand darin, alles abzuriegeln und auf einen Impfstoff zu warten. Dies war schon immer der Plan des öffentlichen Gesundheitswesens für die Bewältigung von Pandemien gewesen, und nicht eine völlig neuartige, unerprobte, unwissenschaftliche Reaktion, die vom totalitären China kopiert wurde.

Wie Toby Green und Thomas Fazi in ihrem Buch „The Covid Consensus“ akribisch dokumentieren, hat der Großteil der Welt diese völlig falsche – und letztlich verheerende – Darstellung tatsächlich geglaubt.

Der Konsens wurde durch das erreicht, was Robert Malone als „militärische Informationskriegsführungsfähigkeiten und -technologien, die für unsere Gegner außerhalb der USA entwickelt und gegen amerikanische Bürger eingesetzt wurden“ bezeichnet hat. Im Grunde haben die Geheimdienste und nationalen Sicherheitsbehörden in vielen Ländern, nicht nur in den USA, ihre militärischen Propagandaspielbücher, die ursprünglich zur Bekämpfung von Terroristen und zum Sturz ausländischer Regime gedacht waren, gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt.

Wir müssen so viel wie möglich von dem Propagandanetzwerk aufdecken, um die übereinstimmende Darstellung zu demontieren und zur Wahrheit zu gelangen.

Propaganda ist dann erfolgreich, wenn sie sowohl die Opposition zum Schweigen bringt als auch Lügen propagiert

Damit die Covid-Propaganda Erfolg hat, muss sie von zwei Seiten gleichermaßen Druck ausüben: Unterdrückung abweichender Meinungen und Propagierung der Konsenserzählung.

Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten

Viele der jüngsten Untersuchungen haben die aufwendigen Bemühungen zur Unterdrückung alternativer Covid-Narrative (sowie abweichender Meinungen zu anderen Themen) durch direkten Druck der Regierung sowie indirekte Maßnahmen von „Anti-Desinformations“-Organisationen aufgedeckt.

Hier sind nur einige Beispiele:

Verbreitung der Konsenserzählung

Weniger gut recherchiert, aber vielleicht noch heimtückischer, war die flächendeckende Verbreitung der Konsens-Story durch die Veröffentlichungen weithin vertrauenswürdiger Medien, medizinischer Fachzeitschriften und sogar berühmter Schriftsteller.

Dieser Artikel unternimmt einen Schritt zur Aufdeckung der sehr verdeckten, alarmierend allgegenwärtigen Verbreitung der falschen Covid-Story aus dem Bereich der nationalen Sicherheit/Bioverteidigung. Diese Enthüllungen sind vor allem deshalb alarmierend, weil sie bedeuten, dass jeder – selbst ein vertrauenswürdiger, scheinbar unabhängiger und international gefeierter Autor wie Michael Lewis, der angeblich keine Verbindungen zur Regierung, zum Militär oder zu den Geheimdiensten hat – ein Verbreiter von Militär- und Geheimdienstpropaganda sein kann.

Covid-Propaganda in Michael Lewis‘ The Premonition

[ein imaginäres Gespräch zwischen mir und Michael Lewis, mit Zitaten seiner Antworten aus The Premonition und aus Artikeln und Interviews über das Buch].

Q: In einer Rezension der New York Times heißt es, dass Sie in The Premonition „medizinischen Abtrünnigen“ folgen, die jahrelang davor gewarnt haben, dass so etwas wie die COVID-19-Pandemie unweigerlich eintreten würde, während sich die Bundesregierung als ungemein wenig hilfreich erwiesen hat“. In ähnlicher Weise fragt ein Time-Artikel: „Warum musste diese ‚abtrünnige Gruppe von Patrioten‘, wie Sie sie nennen, sich finden und die Arbeit erledigen, die ihre Chefs nicht taten?“

Wer waren diese so genannten abtrünnigen Abtrünnigen und wie haben Sie sie gefunden?

Lewis: Ende März 2020 machte mich Richard Danzig mit den Wolverines bekannt, (TP S. 303) einer Art geheimer Gruppe von Ärzten, die versuchten, die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Q: Wussten Sie, dass Richard Danzig dem Vorstand des Center for New American Security vorsteht, einer Denkfabrik für nationale Sicherheit? Laut deren Website war Danzig „in den letzten Jahren vor allem als Berater der US-Geheimdienste und des Verteidigungsministeriums in Fragen der nationalen Sicherheit tätig“.

Es könnte Sie auch interessieren (oder wissen Sie es bereits?), dass Danzig 2009 das Buch A Policymaker’s Guide to Bioterrorism and What to Do About It“ (Ein Leitfaden für Politiker zum Bioterrorismus und was man dagegen tun kann) geschrieben hat, in dem er erklärt, dass das Verständnis potenzieller Bioterrorismus-Agenten ein sehr spezielles Gebiet ist, das für den typischen CIA-Agenten undurchsichtig ist“. Daher sei es wichtig, „erstklassigen Experten Sicherheitsfreigaben zu erteilen und sie regelmäßig zu Gesprächen über nachrichtendienstliche Fragen und Hypothesen einzuladen.“ (p. 37)

Könnte man die Wolverines auch als eine Gruppe erstklassiger Bioterrorismusexperten mit Sicherheitsfreigaben bezeichnen, die regelmäßig zusammenkommen, um nachrichtendienstliche Fragen zu diskutieren?

Lewis: Sie waren eine geheime Gruppe von Ärzten, die Einfluss auf die Politik in den gesamten USA nahmen. Carter Mecher saß im Zentrum dieser Gruppe. Soweit ich weiß, wusste niemand auf der Welt, wer sie waren.

Q: Sie beeinflussten die Politik in den gesamten USA, obwohl sie abtrünnige Renegaten waren, die niemand in der Welt kannte und die das taten, was Sie „Redneck-Epidemiologie“ (TP S. 102) nennen? Das scheint ein wenig weit hergeholt zu sein.

Wer ist dieser Carter Mecher [sprich: MESH-er], der „im Zentrum der Sache sitzt“?

Lewis: Er war kein politischer Mensch, kein Mensch aus Washington, kein Mensch, der sich mit Pandemien auskannte, sondern ein Arzt aus Atlanta. Er hatte immer nur Arzt werden wollen. (TP S. 59) Von dem Moment an, als er eine Intensivstation betrat, spürte er, dass er dort hingehörte. (TP S. 61)

Im Jahr 2005 überraschte ihn ein Anruf aus dem Weißen Haus, und noch mehr überraschte ihn, was man von ihm wollte: die Mitarbeit an einem nationalen Pandemieplan. Er hatte durch die Behandlung von Infektionskrankheiten auf verschiedenen Intensivstationen viel über diese Krankheiten gelernt. Über Pandemien wusste er nichts, und er hatte sich auch keine Gedanken darüber gemacht, wie man für sie plant. Aber das Weiße Haus rief an“, sagte er. Ich dachte mir: ‚Ja, ja, was soll’s.‘ (TP S. 74)

Q: Carter Mecher, der sich selbst als „eine Art Trottel vom Veterinäramt“ (TP S. 75) bezeichnete, der nichts über Pandemien wusste, wurde also 2005 ins Weiße Haus eingeladen, und Sie behaupten, dass er im Grunde „die Idee der Pandemiebekämpfung erfunden hat?“

Lassen Sie mich noch hinzufügen, dass laut Rajeev Venkayya, einem anderen Ihrer Wolverines, Mecher „rekrutiert wurde, weil man jemanden brauchte, der verstand, wie ein Krankenhaus wirklich funktioniert.“

Das ist eine tolle Geschichte. Ein völlig unbekannter Arzt aus der Intensivstation des Veterinäramtes, der keine Erfahrung mit Pandemien hat, wird aus heiterem Himmel ins Weiße Haus gerufen, um an der Pandemieplanung mitzuarbeiten, weil er weiß, wie ein Krankenhaus funktioniert. Ich vermute, dass es vielleicht noch andere Gründe gab, warum er in Bushs Pandemie-Reaktionsteam war, aber dazu kommen wir in einer Sekunde.

Spulen wir nun zur Covid-Pandemie vor. Was hat Mecher gemacht, als die Pandemie ausbrach?

Lewis: Carter war seit neun Jahren wieder in Atlanta. Er hatte das Weiße Haus am Ende der ersten Amtszeit von Präsident Obama verlassen und war in die Veterans Health Administration zurückgekehrt. Die Menschen in seiner Umgebung wussten entweder nicht, wo er in den vergangenen sechs Jahren gewesen war und was er dort getan hatte, oder sie hatten es bald vergessen. Niemand erwähnte jemals das Weiße Haus oder Pandemien. (TP S. 160)

Er ist in der Bundesregierung, aber er – er arbeitet im Grunde von seinem Haus aus für die VA und die VA weiß nicht einmal, dass sie ihn beschäftigt. Seine Superkraft ist Unsichtbarkeit.

Außerhalb des VA hatten ihn zumindest einige Leute aus seiner Zeit im Weißen Haus nicht aus den Augen verloren. Tom Bossert, zum Beispiel. Donald Trump hatte Bossert zu seinem ersten Berater für Innere Sicherheit ernannt. Bossert stellte ein Team von Leuten zusammen, die sich mit biologischen Risiken befassen sollten, und rief sofort Richard Hatchett und Carter Mecher an. (TP S. 162)

Q: Um es kurz zu machen: Carter Mecher, ein unscheinbarer Arzt auf der Intensivstation, der „keine formale Ausbildung in Epidemiologie oder Virologie oder irgendeinem anderen relevanten Fachgebiet hatte“ (TP S. 164) und neun Jahre lang zu Hause saß, unsichtbar war und nichts für das VA tat – war die erste Person, die Trumps Berater für Innere Sicherheit (zusammen mit Richard Hatchett – seinem Wolverine-Partner) anrief, um sich mit biologischen Risiken zu befassen?

Ich habe eine Theorie, die ich mit Ihnen besprechen möchte: Vielleicht rief Bossert Mecher und Hatchett an, weil sie tief in das Anti-Terrorismus-/Biowaffenprogramm der Geheimdienste eingebunden waren – und als Experten auf diesem Gebiet bekannt waren?

Bevor Sie diese Frage beantworten, möchte ich Ihnen einige interessante Informationen geben, die Sie vielleicht überraschen werden oder auch nicht: Der einzige Hinweis, den ich online auf irgendeine Aktivität des unsichtbaren Carter Mecher zwischen 2011 und 2020 finden konnte, war seine Teilnahme an einer Konferenz des Hudson Institute im Jahr 2015 mit dem Titel: Biological and Chemical Threat Preparedness, Emergency Response.

Das Hudson Institute (eine Denkfabrik für nationale Sicherheit) und das Inter-University Center for Terrorism Studies veröffentlichten im Oktober 2015 einen Bericht über diese Konferenz mit dem Titel: A National Blueprint for Biodefense. Darin ging es hauptsächlich darum, wie unvorbereitet wir auf bioterroristische Angriffe sind. Hier ist der allgemeine Tenor: „Die Nation hat es versäumt, die Ratschläge der 9/11-Kommission, der WMD-Kommission (Weapons of Mass Destruction – Massenvernichtungswaffen) und vieler anderer Experten zu beherzigen, die vor den Gefahren des biologischen Terrorismus und der biologischen Kriegsführung gewarnt haben. Jetzt müssen wir hinzufügen, dass es uns nicht gelungen ist, die Bedrohung zu erkennen, politischen Willen zu entwickeln und angesichts der drohenden Gefahr zu handeln.“

Auf der Konferenz sprach Mecher über ein „Anthrax-Szenario“. He said:

Obwohl wir uns in der Regel auf die gesundheitlichen und medizinischen Folgen eines groß angelegten biologischen Angriffs konzentrieren, wäre dies viel mehr als nur ein Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Es wäre eine nationale Sicherheitskrise. Per Definition wäre dies kein natürlich auftretender Krankheitsausbruch und würde sich auch nicht als solcher verhalten.

Halten wir einen Moment inne und wenden wir diese Worte auf die COVID-19-Pandemie an, die von den Bioverteidigern nicht als Problem der öffentlichen Gesundheit und der Medizin, sondern als nationale Sicherheitskrise, ja sogar als Krieg gegen einen Erreger beschrieben wird, der sich wie kein anderer natürlich vorkommender Krankheitsausbruch verhält, der je bekannt war. Sind Ihnen die unheimlichen Parallelen zwischen der Art und Weise, wie Mecher einen groß angelegten biologischen Angriff beschreibt, und der Art und Weise, wie er und seine Kollegen von den Wolverines die Covid-Pandemie angegangen sind, aufgefallen?

Um speziell auf Mecher zurückzukommen: Er scheint eine Art Bioterrorismus-Experte zu sein, der sehr, sehr, sehr verdeckt arbeitet, nicht wahr? Übrigens, wer war sein Chef während seiner vierjährigen Tätigkeit im Weißen Haus von Obama, von der Sie schreiben: „Er war sich nicht ganz sicher, wie es passiert war, aber sein Name landete auf einer Liste von Experten, die gebeten wurden, ein paar Monate zu bleiben, um die neue Regierung im Notfall zu beraten“ (TP S. 111)?

Lewis: Die für ihn zuständige Beamtin, Heidi Avery, stammte aus den Tiefen des Geheimdienstes und wurde nun stellvertretende Assistentin des Präsidenten für Heimatschutz genannt. (TP S. 114)

Q: Sie meinen die Heidi Avery, die vom ehemaligen CIA-Direktor John Brennan in seiner Biografie 2020 als CIA-Direktorin „innerhalb des Büros für Geheimdienstprogramme beim Nationalen Sicherheitsrat“ beschrieben wurde, „das für die Unterstützung des Präsidenten, des Vizepräsidenten und des nationalen Sicherheitsberaters in allen Angelegenheiten zuständig war, die mit dem Geheimdienst zu tun hatten, einschließlich verdeckter Aktionen?“

Lewis: Avery erzählte Carter Mecher, dass die Obama-Regierung beschlossen hatte, das Direktorat für biologische Verteidigung, dem er angehörte, aufzulösen und es in das Direktorat für Widerstandsfähigkeit zu integrieren.

Q: Warten Sie. Das erinnert mich an etwas. Sie sagten, dass die Wolverines die Pandemiebekämpfung sozusagen heimlich von außerhalb der Bundesregierung aus gesteuert haben. Aber laut dem COVID-19-Reaktionsplan der US-Regierung vom 13. März 2020 waren die folgenden Personen für die Covid-Politik der Regierung verantwortlich:

Sehen Sie die Überschneidungen, die ich sehe?

Wie wir erfahren haben, ist unser abtrünniger Doofi Carter Mecher:

war wahrscheinlich ein verdeckter Experte für Massenvernichtungswaffen (WMD)

gehörte dem Direktorat für biologische Verteidigung an, das in das Direktorat für Widerstandsfähigkeit eingegliedert wurde

eingegliedert wurde hatte einen CIA-Direktor als Chef, der den Nationalen Sicherheitsrat bei verdeckten Aktionen beriet

Kommen wir gleich zu Carters bestem Freund Richard Hatchett: Sie fangen an.

Lewis: Im Jahr 2001 trat Richard in die Subkultur der staatlichen Katastrophenhilfe ein. Zwei Ereignisse hatten die Bedrohung durch Bioterrorismus in den Vordergrund der Aufmerksamkeit der Menschen gerückt, die im Bereich der nationalen Sicherheit arbeiteten. Das eine war die Serie von Milzbrandanschlägen auf dem Capitol Hill im Oktober 2001. (TP S. 56)

Im Jahr 2005 beschäftigte die Möglichkeit, dass Saddam Hussein das Pockenvirus aufbewahrt hatte, die Bush-Regierung.

Richard hatte keinen offensichtlichen Platz in den Gesprächen über die nationale Sicherheit und war überrascht, dass seine neuen Kollegen, als das Gespräch auf Bioterrorismus kam, annahmen, dass er, weil er Arzt war, etwas zu bieten hätte. Ich ging zu Dingen, bei denen ich eigentlich nicht hingehörte“, sagte er. Ich ging zu diesen Sitzungen im Weißen Haus oder im Rat für Innere Sicherheit“ (TP S. 57).

Q: Mir fällt hier ein Muster auf: Wie bei Mecher sagen Sie, Hatchett sei ein ganz normaler Arzt ohne Erfahrung im Bereich der nationalen Sicherheit gewesen, doch irgendwie fand er sich – wer weiß warum oder wie – im Weißen Haus im Rat für Heimatschutz wieder.

Tatsächlich berichtet Aaron Kheriaty in The New Abnormal, dass „Richard Hatchett, ein Mitglied der CIA, der auch im Nationalen Sicherheitsrat von George W. Bush tätig war, bereits 2001 als Reaktion auf biologische Bedrohungen die obligatorische Einschließung der gesamten Bevölkerung empfahl.“ (p. 9)

Zu den weiteren Details in Hatchetts Biografie gehört seine Tätigkeit in Obamas nationalem Sicherheitsstab und als stellvertretender Direktor und späterer Direktor der US-Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), einer 2006 gegründeten Regierungsbehörde, die für die Beschaffung und Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen, vor allem gegen Bioterrorismus, einschließlich chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer CBRN-Bedrohungen, zuständig ist.

2017 wurde Hatchett zum CEO der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ernannt, die laut ihrer Website „eine der ersten Organisationen war, die auf die COVID-19-Pandemie reagierte und ihre ersten drei COVID-19-Impfstoffpartnerschaften am 23. Januar 2020 ankündigte – zu einem Zeitpunkt, als es weltweit nur 581 bestätigte Fälle gab.“

Im Mai 2020 wurde er in die beratende Expertengruppe für die Vaccine Task Force der britischen Regierung berufen. Im Jahr 2021 wurde er in die Pandemic Preparedness Partnership der britischen Regierung berufen.

Das klingt so, als wäre Hatchett das Gegenteil eines Arztes ohne Erfahrung im Bereich der nationalen Sicherheit, der die Dinge von außerhalb der Bundesregierung leitet. Tatsächlich war er ein Experte für Bioterrorismus und medizinische Gegenmaßnahmen, der direkt an der Pandemiebekämpfung der britischen Regierung und an den weltweiten Impfstoffbemühungen beteiligt war, und zwar bereits im Januar 2020, als es noch nicht einmal eine Pandemie gab und noch nicht einmal COVID-19 genannt wurde.

Lewis: Richard war eigentlich der Dschungelführer für dieses Buch. Richard ist derjenige, der mir während des gesamten Buches die Hand gehalten hat. [ref]

Q: Richard, der CIA-Agent und BARDA-Direktor, hielt Ihre Hand während des gesamten Buches, in dem Sie schrieben, dass er „keinen offensichtlichen Platz in der nationalen Sicherheitsdiskussion“ habe? Und er hat Sie nicht korrigiert? Oder war er derjenige, der Ihnen die Geschichte diktiert hat?

Lewis: [keine Antwort]

Mehr Premonition-Propaganda

Es gibt so viel Fiktion in The Premonition, dass man ein ganzes Buch bräuchte, um sie alle aufzudecken. Hier sind einige Höhepunkte:

Alle Wolverines, die Lewis so unschuldig als „sieben Männer, allesamt Ärzte“ (TP S. 164) beschreibt, haben in Wirklichkeit beeindruckende militärische, geheimdienstliche und biologische Stammbäume, wie die von Mecher und Hatchett. Im Anhang zu diesem Artikel finden Sie einige der wichtigsten Elemente ihrer Biografien sowie einige andere bemerkenswerte Persönlichkeiten des B-Schutzes, die in The Premonition erwähnt werden.

Lewis stellt die Nicht-Wolverine-Figuren – vor allem Charity Dean und Joe DeRisi – so dar, als hätten sie eine wichtige Rolle bei der Pandemiebekämpfung gespielt, obwohl sie in Wirklichkeit fast gar keine Rolle spielten. Ihr wichtigstes Merkmal ist, dass sie angeblich „Vorahnungen“ darüber hatten, wie schlimm das Wuhan-Virus war, lange bevor die meisten Menschen überhaupt davon wussten.

Lewis‘ Hauptargument in diesem Buch ist, dass die Bundesregierung, die in dieser Geschichte hauptsächlich von der CDC repräsentiert wird, risikoscheu und dysfunktional ist, und dass nur schurkische patriotische Außenseiter kreativ und aufgeschlossen genug sind, um Lösungen für große Probleme wie Pandemien zu finden.

Lewis zufolge waren die Wolverines jene abtrünnigen Außenseiter – nur sieben obskure Ärzte, die ihr eigenes Ding machten -, die eine wunderbare Lösung für das Problem der Pandemien fanden, nämlich die extreme soziale Distanzierung, auch bekannt als Lockdowns. Sie taten dies bereits im Jahr 2005, als die Bush-Regierung von Bioterrorismus und biologischer Kriegsführung besessen war, aber sie hatten natürlich überhaupt nichts mit nationaler Sicherheit oder biologischer Verteidigung zu tun.

Laut Lewis kam diese bunt zusammengewürfelte Gruppe auf die brillante Idee der Abriegelung, indem sie analysierte, wie zwei Städte auf die Grippepandemie von 1918 reagierten, und diese Analyse mit einer Computersimulation kombinierte, die durch das Wissenschaftsprojekt eines 14-Jährigen inspiriert wurde. Kein Scherz. So haben sie es gemacht, sagt Lewis. Und natürlich haben sie dabei niemanden von der CDC oder einer anderen Gesundheitsbehörde zu Rate gezogen und auch keine Experten für Epidemiologie, Virologie oder ein verwandtes Gebiet.

Dies führt zu einigen ziemlich absurden Passagen in „The Premonition“, wie der folgenden:

Leute aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit, die eigentlich nicht viel über das Thema wussten, behaupteten zum Beispiel, dass bei einer Schließung der Schulen alle möglichen schlimmen Dinge passieren würden: Die Kriminalität würde steigen, weil die Kinder auf der Straße leben würden; die dreißig Millionen Kinder, die am Schulspeisungsprogramm teilnehmen, würden nicht genug zu essen bekommen; die Eltern könnten nicht zur Arbeit gehen und so weiter. (TP S. 105) Carter konnte es nicht fassen, dass ein Medizinprofessor aus Stanford namens John Ioannidis im Frühjahr 2020 in den amerikanischen Kabelnachrichten für Furore sorgte, indem er behauptete, das Virus stelle keine wirkliche Bedrohung dar. Er verurteilte die gesellschaftliche Distanzierungspolitik als hysterische Überreaktion. Das war alles, was diejenigen, die die Realität leugnen wollten, brauchten, um sagen zu können: Seht her, wir haben auch Experten. Zu sagen: Seht ihr, alle Experten sind gefälscht. Carter hatte von solchen Leuten, die von seiner Rolle in der Strategie erfahren hatten, Drohungen per Post erhalten. (TP S. 295)

Erlauben Sie mir, Lewis ein paar rhetorische Fragen zu stellen, bevor ich zum Hauptthema zurückkehre:

Q: Carter erhielt Drohungen mit der Post????? Wer zum Teufel schickt Drohungen mit der Post? Und wie konnte jemand „von seiner Rolle in der Strategie erfahren“, wenn er so tief, tief, tief verdeckt war? Wissen Sie, wer tatsächlich Drohungen erhalten hat? John Ioannidis. Ebenso wie andere Pandemie- und Epidemiologieexperten, die versuchten, sich gegen den Abriegelungswahnsinn auszusprechen.

Aber kommen wir zurück zur Propagandaerzählung:

Nachdem die Wolverines ihren brillanten, aber abtrünnigen Lockdown-Plan entwickelt hatten, so Lewis, übernahm ihn die CDC auf wundersame Weise, weil es dem Meister des Verschwindenlassens, Carter Mecher, gelang, ihn heimlich in ihre Dokumente einzufügen, ohne dass es jemand bemerkte. Nicht nur das, sondern die ganze Welt hat den heimlich eingefügten Abriegelungsplan übernommen. Wie Lewis in einem Interview behauptete: „Was auch immer die Beziehung der CDC zum amerikanischen Volk ist, ihre Beziehung zum Rest der Welt ist extrem stark. Und dieser Plan geht als solcher in die ganze Welt hinaus.“

The Premonition erreicht alle Ziele der Covid-Propaganda

So fördert Michael Lewis‘ The Premonition genau das, was die Pandemiemanager der nationalen Sicherheit und des Geheimdienstes als Konsensnarrativ brauchen:

Der Plan „Quarantäne bis zur Impfung“ war keine militärische Reaktion auf eine potenzielle Biowaffe, die von einer Gruppe verdeckter CIA- und Militärexperten für biologische Kriegsführung geplant und ausgeführt wurde und sich an der drakonischen Reaktion des totalitären chinesischen Regimes orientierte.

Vielmehr wurde er von einer Gruppe abtrünniger Ärzte im Jahr 2005 erfunden, und als sich die CDC im Jahr 2020 aus irgendeinem Grund weigerte, diesen Plan zu befolgen, der international als Standardreaktion auf eine Pandemie akzeptiert worden war (obwohl er bei früheren Pandemien nie umgesetzt oder auch nur in Erwägung gezogen worden war), kamen dieselben heldenhaften Abtrünnigen zurück und arbeiteten irgendwie, von außerhalb der Bundesregierung, hart daran, dass er diesmal umgesetzt wurde.

Die Fäden von Premonition ziehen, um den riesigen Covid-Propagandamoloch zu entwirren

The Premonition ist nicht nur ein hervorragendes Beispiel für die Konsenspropaganda von Covid, sondern wir können auch die Fäden von Lewis‘ Buch zu zahlreichen anderen einflussreichen Veröffentlichungen verfolgen, deren einziger Zweck es ist, die vier in meiner Einleitung aufgeführten Lügen zu verbreiten: dass SARS-CoV-2 keine potenzielle Biowaffe war; dass COVID-19 dennoch anders war als jede andere bekannte Viruserkrankung der Atemwege; dass Abriegelungen und Impfstoffe die einzig angemessene Reaktion waren; und dass das beispiellose Paradigma „Quarantäne bis zur Impfung“ ein integraler Bestandteil der Pandemieplanung im öffentlichen Gesundheitswesen war – und schon immer war.

Hier sind einige der Veröffentlichungen, die ich für Covid-Propaganda halte, die von The Premonition ausgeht und mit ihr zusammenarbeitet:

Lewis‘ unbegründeter und verwerflicher Angriff auf den renommierten Stanford-Epidemiologen und Experten für biomedizinische Daten John Ioannidis in Lewis‘ Podcast (Staffel 3, 24.5.2022)

Die Verleumdungen von Prof. John Ioannidis, Prof. Jay Bhattacharya und der Frau von Prof. Bhattacharya durch die BuzzFeed-Reporterin Stephanie Lee – interviewt von Lewis in seinem oben genannten Podcast

Die „Red Dawn“-E-Mails – die der New York Times „zugespielt“ wurden und in einer erstaunlichen Anzahl von Covid-Propagandastücken zitiert werden. In diesen E-Mails hält Carter Mecher, ein verdeckter CIA-Biowaffen-Experte, lange Abhandlungen darüber, wie gefährlich das Virus ist und wie wichtig es ist, sofort mit der Abwehr zu beginnen. Dutzende von hochrangigen Regierungsbeamten sind in diesen E-Mails als Absender angegeben, doch außer einem Wolverine hier und da und einer Bioabwehrexpertin namens Eva Lee beteiligt sich fast niemand an dem Gespräch.

Lehren aus dem Covid-Krieg – ein „Untersuchungsbericht“ der selbsternannten „Covid-Krisengruppe“, zu deren Mitgliedern vier Wolverines (Mecher, Hatchett, Lawler und Venkayya), ein Ehren-Wolverine (Michael Callahan) und mehrere weitere Premonition-Charaktere (Charity Dean, Marc Lipsitch, John Barry) gehören. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie zuverlässig das Buch als Tatsachenbericht ist, sei darauf hingewiesen, dass Deborah Birx‘ Propagandawerk siebenmal zitiert wird.

Obwohl es ein Meisterwerk der Fehlinformation ist, handelt es sich um ein äußerst wertvolles Dokument, denn viele der darin zitierten Quellen sind mit ziemlicher Sicherheit prominente Covid-Propagandisten, darunter Michael Lewis.

Lewis‘ Vorwort zu We Want Them Infected (Wir wollen, dass sie infiziert werden), einem der lächerlichsten und ungeheuerlichsten Propagandabücher der letzten Zeit, verfasst von einem produktiven Covid-Propagandisten, Dr. Jonathan Howard.

Der Impfstoff, von Joe Miller. In diesem Buch über die Entwicklung des mRNA-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer, von dem ich glaube, dass er größtenteils fiktiv ist, dankt der Autor keinem Geringeren als Richard Hatchett dafür, dass er „mir geholfen hat, meine Gedanken zu ordnen“ (S. 251). Wenn das unheimlich ähnlich klingt wie Lewis, der Hatchett einen Dschungelführer“ nannte, dann sollte man sich Folgendes vor Augen führen: Eine der Hauptfiguren in Der Impfstoff wird von einer übernatürlichen Vorahnung gepackt, die man nur als Abriegelung bezeichnen kann. Im Januar 2020, noch bevor irgendjemand von dem Virus hörte, hatte diese Figur – ohne Hintergrundwissen, Veröffentlichungen oder Erfahrung mit Viren oder Pandemien – plötzlich eine „extreme Offenbarung“, dass sehr bald „jeder menschliche Kontakt als gefährlich angesehen werden würde und Familien, Gesellschaften und die Weltwirtschaft auseinanderreißen würde.“ (p. 8)

So etwas kann man sich nicht ausdenken. Oder vielleicht doch.

Aufruf zum Handeln

Wenn jemand, der diesen Artikel liest, etwas von dem oben Gesagten oder von den Propagandafäden, die zu oder von dem oben Gesagten führen, nachforschen möchte, wäre ich sehr dankbar. Sie können mir Ihre Ergebnisse per E-Mail zusenden, und ich werde sie aufzeichnen und auf Brownstone als gemeinsames Bürgerjournalismus-Projekt veröffentlichen, wenn eine kritische Masse erreicht wird.

Ich werde auch so viele dieser Themen wie möglich in zukünftigen Artikeln behandeln.