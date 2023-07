Niederlanden: Der Staat, Bourla, Gates und Premier Rutte wird verklagt wegen Impfschäden im Zusammenhang mit dem „Great Reset“!

Die Stiftung Recht Oprecht hat es den sieben Klägern ermöglicht, vor dem Gericht in Leeuwarden ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Diese Kläger leiden unter den Folgen von Corona-Impfungen und verklagen nun 17 Beklagte, darunter die niederländische Regierung, den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Rutte, Bill Gates und Albert Bourla, auf Schadensersatz im Zivilverfahren. Rechtsanwalt Arno van Kessel ist mit der Bearbeitung des Falls betraut.

Dieses Verfahren ist das erste Verfahren weltweit, in dem die Kläger ausführlich darlegen und belegen, dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Krankheit, sondern um einen Teil des Great Reset handelt. Jeder der Beklagten wird von den Klägern einzeln und gemeinschaftlich wegen ihrer angeblichen Beteiligung an diesem Projekt verklagt.

Die Kläger machen geltend, dass die Beklagten einzeln und als Gruppe vorsätzlich rechtswidrig gehandelt und den Klägern erheblichen Schaden zugefügt hätten.

Nach intensiven Gesprächen mit den Betroffenen sowie den Anwälten, die im Namen der Opfer und Kläger handeln, hat die Stiftung Fortschritte gemacht. Sie haben das Hauptverfahren gegen zahlreiche Regierungsvertreter und regierungsnahen Institutionen vorbereitet. Das Verfahren in der Sache wird in Kürze vor Gericht eingeleitet.

Im Verfahren in der Sache sind insgesamt 16 Personen und der Staat der Niederlande geladen.

Die Stiftung Recht Oprecht hat ihre Botschaft an verschiedenen Orten im gesamten Land erfolgreich verbreitet. Die Resonanz bei den Treffen war überwältigend und zeigte deutlich, dass viele Menschen in unserem Land sich nach Gerechtigkeit sehnen und die Stiftung unterstützen.

Die Stiftung bezeichnet das bevorstehende Gerichtsverfahren als das größte seiner Art gegen führende Persönlichkeiten des Systems in der Geschichte. Bisher wurden in keinem Land, das der WHO beigetreten ist, ohne Zustimmung des Volkes, Zivilverfahren gegen Systemführer eingeleitet, die den Bürgern erheblichen (Schaden oder Verletzungen) zugefügt haben.

Lesen Sie hier die Vorladung .