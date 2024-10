Das Ende vom Staate Israel

Das Projekt der Gründung des Staates mit Namen Israel war ein Resultat des Kolonialismus. Die Regierungen Großbritanniens und Frankreichs schlossen am 16. Mai 1916 ein Geheimabkommen, in dem sie die Aufteilung des Nahen Ostens zu ihren Gunsten vereinbarten, obwohl das Gebiet zu dem Zeitpunkt der Türkei gehörte.

Die Türkei kämpfte im Ersten Weltkrieg auf der Seite Deutschlands. Es gelang Großbritannien, die Araber für ihren Kampf einzuspannen, denen man ihren eigenen Staat versprach. Eine Lüge, die an die Öffentlichkeit kam, als die Russen nach der Revolution alle Geheimvereinbarungen der Presse übergaben.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde also der Nahe Osten zwischen Großbritannien und Frankreich aufgeteilt. In ihrer Zuversicht auf einen Sieg hatten die Briten bereits am 2. November 1917 die berühmte Balfour Erklärung an Lord Rothschild übergeben, die den Juden einen eigenen Staat in Palästina versprach:

„Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie diese Erklärung