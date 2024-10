Schauen Sie nicht länger weg!

Egon W. Kreutzer

Sie denken, Sie leben vom Geld, das monatlich bei Ihnen aufs Konto kommt, weil Sie arbeiten, weil Sie Rente beziehen oder weil Ihnen Bürgergeld zugeteilt wird.

In Wahrheit leben Sie aber von den Sachen, die Sie sich von diesem Geld kaufen.

Wenn Sie nicht länger wegschauen, stellen Sie fest, dass die Sachen, von denen Sie leben, größtenteils nicht auf Bäumen wachsen, von wo Sie Ihnen direkt in die Hände fallen. Die allermeisten Sachen kommen aus Fabriken, sind so genannte „Industrieprodukte“. Sogar die meisten Lebensmittel, die in den Supermärkten die Regale füllen, kommen aus Fabriken der Lebensmittelindustrie.

Falls Sie noch arbeiten oder früher gearbeitet haben, hatten Sie höchstwahrscheinlich auch mit der Industrie zu tun. Entweder, weil sie selbst in einem Industriebetrieb gearbeitet haben, oder weil sie als Lieferant oder als Dienstleister für den Industriebetrieb tätig waren, oder weil sie Waren des Industriebetriebs abgenommen, transportiert, bzw. verkauft haben.