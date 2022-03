Das Ende von Corona? Einige Spekulationen über die Zukunft.

So sah die Zukunft für mich im Oktober 2020 aus:

Das optimistische Szenario sieht vor, dass der Impfstoff im Frühjahr 2021 auf den Markt kommt und all dies im Laufe der nächsten achtzehn Monate verschwindet. Ein wichtiger Punkt, der gegen Optimismus spricht, ist, dass Covid einer Menge schrecklicher, kleinlicher, mittelmäßiger Leute viel Macht gegeben hat, und sie werden nicht bereit sein, das aufzugeben, niemals. … Es spielt ihnen nur in die Hände, dass die meisten Impfstoffkandidaten wahrscheinlich nur eine begrenzte Immunität bieten, für Kinder gefährlich sein könnten und für ältere Menschen möglicherweise weniger wirksam sind. … Ein pessimistischeres Szenario ist, dass Covid sich zu einer ewigen Plage nach dem Muster des Klimawandels entwickelt, nur noch aufdringlicher. Der Impfstoff kommt, aber Massentests und Eindämmungsmaßnahmen bleiben bestehen. Im Laufe der nächsten Jahre kämpfen die meisten Länder mit ihren Seuchenbürokraten um einen halbwegs akzeptablen langfristigen Kompromiss. … Vollständige Abriegelungen, die den Interessen vieler Industriezweige zuwiderlaufen, werden schrittweise abgeschafft, aber weniger kostspielige Eingriffe kehren jedes Jahr rechtzeitig zu Weihnachten zurück. … Sollte SARS-2 besonders selten werden, dann könnten andere saisonale Atemwegserkrankungen wie die Grippe zum Einsatz kommen. …

Es überrascht niemanden, dass wir das Paradies der Impfstoffe nicht bekommen haben. BioNTech, Moderna und AstraZeneca haben SARS-2 nicht ausgerottet, und das war sehr schlecht für die unvorsichtigen Politiker und Gesundheitsgurus, die in den vergangenen zwei Jahren den Vorsitz über die soziale und wirtschaftliche Zerstörung führten. Jetzt müssen sie ihren eigenen Weg aus dem Labyrinth finden, ohne die Hilfe der Wissenschaft, der sie so gerne folgen. Aber auch das Fegefeuer einer undifferenzierten, andauernden Eindämmung ist uns nicht ganz erspart geblieben. In diesem Fall gab es Omikron, einen dritten Weg.

Omikron hat sich als unvereinbar mit dem Eindämmungsregime erwiesen, zumindest in seiner derzeitigen Form. Nach ein paar Monaten verstärken die Impfstoffe die Omikron-Übertragung. Die Hardliner haben ihre nicht-pharmazeutischen Interventionen genutzt, um alle in die Arme der Impfgegner zu treiben, und jetzt, da die Impfstoffe die Omikron-Infektionen in die Höhe treiben, haben sie einfach keine Politik mehr. Alles, was bleibt, ist die kleinliche juristische Schikane der Nichtgeimpften.

Als ob das nicht schon genug wäre, hat Omikron auch noch unvorhersehbare saisonale Schwankungen und hat die Ermittlung von Kontaktpersonen endgültig zur Farce gemacht. Die Einsicht, dass Infektionswellen ihre eigene Dynamik haben, die sich wie das Wetter unserem Einfluss entzieht, ist in den etablierten Medien inzwischen selbstverständlich. Und schließlich haben, wie ich bereits erwähnt habe, Milliarden von Menschen persönliche Erfahrungen mit einer SARS-2-Infektion gemacht, was die staatliche Propaganda über die schwerwiegende Bedrohung durch das Virus wesentlich schwieriger zu verkaufen macht.

Einige Länder haben auf diese Entwicklungen reagiert, indem sie alle Pandemiemaßnahmen eingestellt haben, in einigen Fällen mehr oder weniger über Nacht. Andere, wie Deutschland, kämpfen darum, den Corona-Zirkus zumindest teilweise am Laufen zu halten. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, dass in diesen Ländern die von mir beschriebene Pattsituation tatsächlich eingetreten ist, aber das wäre falsch. Es ist nicht der institutionelle oder politische Widerstand, sondern die Natur und das Virus selbst, die die Pandemisten in die Defensive gedrängt haben. Sie müssen über die Möglichkeit künftiger, tödlicherer Varianten nachdenken, die eine Rückkehr zu einer härteren Eindämmungspolitik und vielleicht eine neue Runde von Massenimpfungen im Herbst erfordern werden. Inzwischen hat fast jeder Mensch die eine oder andere Art von SARS-2-Antikörpern. Das Virus muss von nun an in einer Welt der weit verbreiteten Immunresistenz operieren. Nach dem Herbst werden wir mehr wissen, aber ich halte es für sehr zweifelhaft, dass SARS-2 jemals die zukünftigen Varianten hervorbringen kann, die notwendig sind, um seine schwindende Kraft wiederherzustellen.

Das soll nicht heißen, dass Corona von der Erde verschwinden wird. Das Virus selbst und sein institutionelles Erbe werden uns noch lange Zeit begleiten.

Was zu Ende gegangen ist, ist lediglich die akute Phase eines viel größeren und längerfristigen Phänomens. Ich glaube sogar, dass die akute Corona schon länger vorbei ist, als vielen von uns bewusst ist. Wie von Pandemieplanern, Virologen und Politikern inszeniert, sollte diese Scharade immer mit Massenimpfungen im letzten Akt enden. Als die Impfstoffe versagten, gab es einen Paroxysmus von Wut und Verzweiflung, und dann war die Energie weg. Omikron brach zwar schließlich das Eindämmungsregime, aber es wäre ohnehin zusammengebrochen. Nach den Impfstoffen gab es einfach nichts mehr, was man hätte tun können. Früher oder später hätte eine Gerichtsbarkeit nach der anderen angefangen, nach Ausgängen zu suchen. Omikron war nur die unmittelbare Ursache.

Es bleibt also Chronic Corona, denn während sich die spezifischen Energien, die SARS-2 hervorgerufen hat, erschöpft haben, bleiben die breiteren Strukturen, die für all das verantwortlich sind, nicht nur intakt, sondern gestärkt und sogar optimiert für die Pandemien der Zukunft. Wir sind in eine unsichere Zwischenkriegszeit eingetreten, in der die unmittelbare Handlungsfähigkeit erschöpft ist, aber die treibenden Probleme ungelöst bleiben – wenn nicht sogar noch tiefer verwurzelt sind.

Es wird noch mindestens eine Generation dauern, bis die Abriegelung, die Maskierung und der Impfzwang überwunden sind. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt werden jetzt von ihren Regierungen verlangen, dass sie auf jede künftige Pandemiebedrohung auf diese Weise reagieren. Der institutionelle Rahmen und die rechtlichen Grundlagen, die erforderlich sind, um diese Forderung zu erfüllen, sind überall vorhanden. Politiker und Pandemieforscher wissen, wie viel möglich ist, sie wissen, wie viel sich die Menschen gefallen lassen, und beim nächsten Mal werden sie sogar diese Grenzen überschreiten.

Das, was ich die „Pandemie-Industrie“ nenne, ist massiv ausgebaut worden. Die mit SARS in Verbindung stehenden Coronaviren und insbesondere SARS-2 werden noch lange Zeit, wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens, im Mittelpunkt der weltweiten Forschung stehen. Das bedeutet mehr Lecks in den Labors, härtere Reaktionen auf mildere Bedrohungen und ständigen Druck auf die Wissenschaft und die Bürokratie, neue Gesetze und neue Notfallbefugnisse zu erlassen.

Hier, nur so zum Spaß, schauen wir uns die Virologin und Regierungsberaterin Melanie Brinkmann an, die dem staatlichen Medienorgan NDR erklärt, dass wir Maskenverordnungen brauchen, damit Menschen, die sich maskieren wollen, sich nicht unwohl dabei fühlen:

Ich will ganz kurz sagen, wenn ich … wenn die Vorschrift zum Tragen von Gesichtsmasken wegfällt, dann kann man sich sehr leicht komisch fühlen, man wird vielleicht angesprochen, wenn man eine Maske trägt, und deswegen finde ich es wirklich wichtig, dass es solche Regeln weiterhin gibt, dass man sich zum Beispiel in geschlossenen Räumen maskiert.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass wir in den letzten Wochen mit diesem traurigen und absurden Argument konfrontiert werden. Die Corona-Astrologen befinden sich in einem traurigen Zustand. Auch in Deutschland ist es schwer vorstellbar, wie das noch lange so weitergehen soll.