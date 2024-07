Das Ende von Obamas Krieg gegen Syrien

Von Steven Sahiounie

Die Lehre aus Syrien lautet: Beteiligen Sie sich niemals an einem US-Krieg im Ausland, indem Sie Terroristen als Aktivposten einsetzen.

Kessab ist ein kleines syrisches Dorf an der türkischen Grenze. Im Februar 2011 kehrte Em Ahmad, die seit über 30 Jahren in Kessab lebt, über den internationalen Grenzübergang in Kessab nach Kessab zurück. Sie und ihre Familie waren schockiert, als sie im Vorbeifahren weiße Zelte sahen, die in der Türkei an der Grenze aufgestellt worden waren. Der so genannte “Volksaufstand” in Daraa, Syrien, begann erst im März 2011, und Em Ahmad hatte keine Ahnung vom Zweck der leeren Zelte, die auf syrische Flüchtlinge warteten. Später sollte sie verstehen, welche Rolle diese Zelte spielten und dass sie bereit standen, lange bevor ein Syrer im 371 Kilometer entfernten Daraa auf die Straße ging.

Syrien ist nun auf dem besten Weg, den Albtraum zu beenden, der viele Teile des Landes zerstört, die größte Völkerwanderung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst, Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht hat, die in Zelten in den Nachbarländern leben, die Hälfte des Landes vertrieben und Hunderte von Millionen Menschen getötet und verletzt hat.

In jüngster Zeit hat die Türkei ihre Syrien-Politik in dem Bemühen geändert, die diplomatischen Beziehungen zu Damaskus wiederherzustellen. Der irakische Ministerpräsident al-Sudani kündigte an, er erwarte in Kürze ein Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Recip Tayyip Erdogan und dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad.

Um die Beziehungen wiederherzustellen, muss die Türkei ihre Unterstützung für Terroristen einstellen und ihre Truppen und Söldner aus allen Gebieten in Syrien, einschließlich Idlib und nördlich von Aleppo, abziehen. Die ersten Schritte hat die Türkei bereits unternommen, indem sie die Unterstützung der Terroristen in Idlib und die Unterstützung der von der Türkei unterstützten Freien Syrischen Armee (FSA) nördlich von Aleppo eingestellt hat.

Diese drastische Änderung der Türkei wurde vor kurzem durch gewaltsame Zusammenstöße zwischen türkischen Soldaten und türkischen Zivilisten und Terroristen und ihren syrischen zivilen Unterstützern beantwortet, die türkische Flaggen herunterrissen und auf sie traten, türkische Fahrzeuge und türkische Fahrer angriffen und einen türkischen Soldaten angriffen und ihn zwangen, sich hinzuknien und die dreizackige Flagge der FSA zu küssen. In Idlib zündeten die Terroristen türkische Fahrzeuge an, die türkischen Staatsbürgern gehörten, die offiziell in Idlib arbeiteten, woraufhin alle türkischen Beamten aus Idlib evakuiert wurden. Syrische Flüchtlinge in der Türkei wurden von wütenden türkischen Bürgern angegriffen, die die Syrer als unerwünschte Vandalen betrachten.

Nördlich von Aleppo gab es Straßen, die von der türkisch unterstützten FSA kontrolliert wurden, doch kam ein neuer Befehl aus Ankara, die Straßen wieder an die Syrische Arabische Armee (SAA) zurückzugeben. Diese ersten Schritte ebnen den Weg für eine Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Ankara und Damaskus.

Die UNO spielte eine Rolle bei der Aufrechterhaltung von Idlib als Bastion für die bewaffnete Opposition. Wiederholt übten die Vereinten Nationen Druck auf Russland und Syrien aus, damit humanitäre Hilfe aus der Türkei nach Idlib gelangen konnte. Die UNO argumentierte, dass drei Millionen Zivilisten Lebensmittel und medizinische Versorgung benötigten. Das stimmt zwar, aber die Hilfe ging ausschließlich durch die Hände der Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Wer als Zivilist die HTS unterstützte, erhielt seine Hilfe, wer sich jedoch beschwerte, ging leer aus. Die Zivilbevölkerung war gezwungen, die benötigten Lebensmittel im Einkaufszentrum Al Hamra zu kaufen, wo der HTS-Führer Mohammed al-Julani überschüssige Hilfsgüter für den Verkauf lagerte. Alle großen internationalen Hilfsorganisationen waren in Idlib vertreten, und einige von ihnen hatten ernsthafte Probleme mit den Terroristen, die ihre Arbeit dort kontrollierten. So erlaubten die Terroristen beispielsweise nicht, dass weibliche Zivilisten an Hilfsprogrammen teilnehmen, die ihnen berufliche Fähigkeiten vermitteln sollten. Nach Ansicht der FSA, die einst als “McCains Armee” bezeichnet wurde, sollten Frauen zu Hause in Küche und Schlafzimmer bleiben.

Die Türkei war ein enger Verbündeter der USA und ein weiteres NATO-Mitglied. Die Türkei sollte bei dem von US-Präsident Barak Obama inszenierten Projekt des “Regimewechsels” eine entscheidende Rolle spielen. Das syrische Projekt war nur ein Teil des größeren “Arabischen Frühlings”, mit dem die USA und die NATO versuchten, einen “neuen Nahen Osten” zu schaffen.

Libyen wurde von der Kriegsmaschinerie der USA und der NATO angegriffen und zerstört und hat sich bis heute nicht davon erholt. Tunesien wurde in eine Regierung der Muslimbruderschaft umgewandelt, Ägyptens Wahlen wurden von den USA manipuliert, um einen Präsidenten der Muslimbruderschaft ans Ruder zu bringen, und Syrien wurde in einem “Regimewechsel”-Projekt angegriffen, das scheiterte. Tunesien und Ägypten haben sich inzwischen von der Einmischung der USA in den “Arabischen Frühling” erholt und die Muslimbruderschaft aus dem Land geworfen. Syrien hat sich gewehrt und sich geweigert, eine säkulare Regierung in einen sektiererischen Albtraum zu verwandeln, der den Interessen der USA entspricht.

General Wesley Clark, ehemaliger NATO-Befehlshaber, sagte in einem Video, dass er das Pentagon besuchte und ihm gesagt wurde, sie hätten Pläne, “sieben Länder auszuschalten”. Syrien war eines davon.

Serena Shim, eine amerikanisch-libanesische Journalistin, die sich im Rahmen eines Auftrags in der Türkei aufhielt, wurde Zeugin, wie ein Lastwagen des UN-Welternährungsprogramms bewaffnete Terroristen der Jibhat al-Nusra (jetzt HTS genannt) über die Grenze von der Türkei nach Syrien brachte. Nachdem sie über diese brisante Nachricht berichtet hatte, kam sie in der Türkei ums Leben, als ein Zementlaster ihren kleinen Mietwagen rammte; der Fahrer des Lastwagens wurde nie ermittelt.

Die HTS hat Idlib besetzt und hält 3 Millionen Einwohner als menschliche Schutzschilde gefangen. Idlib ist das letzte Gebiet, das von der bewaffneten syrischen Opposition besetzt ist. Vor kurzem gingen die Einwohner von Idlib auf die Straße, um gegen ihre Behandlung unter der eisernen Faust der Julani zu protestieren. Katar, eine der letzten Bastionen des Einflusses der Muslimbruderschaft, erklärte, es unterstütze Julani nicht mehr und habe Verständnis für die Demonstranten, die nach den Verhaftungen und Folterungen von Zivilisten durch Julanis Terroristen ihren Unmut äußerten.

Trotz des vom US-FBI auf Julani ausgesetzten Kopfgeldes in Höhe von 10 Millionen Dollar haben amerikanische Medien Julani besucht, um ihn in westlichem Anzug und mit Krawatte zu interviewen, um sein Image aufzupolieren. Letztendlich scheiterte das Projekt der USA, einen radikal-islamischen Terroristen in einen von Washington anerkannten Führer in Syrien zu verwandeln, ebenso wie der gesamte Krieg Obamas gegen Syrien.

Robert S. Ford, ehemaliger US-Botschafter in Syrien, hat Obamas Scheitern in Syrien sehr kritisch gesehen. Ford ist der Meinung, dass die USA die Syrische Arabische Armee (SAA) ernsthaft unterschätzt haben und darauf gewettet haben, dass die Armee unter dem Druck der Anhänger der Muslimbruderschaft auf der Straße zusammenbrechen würde. Die SAA ist nie zusammengebrochen. Ford wollte, dass die USA militärisch in Syrien eingreifen, aber Obama weigerte sich, seine Versprechen zu erfüllen.

US-Senator John McCain, Republikaner aus Arizona, war die größte Kraft hinter der Bewaffnung und Finanzierung der in Syrien kämpfenden Terroristen. McCain unternahm mehrere illegale Besuche in Idlib und traf sich persönlich mit den Terroristen und ihren Befehlshabern. Obwohl er die mexikanischen Migranten hasste, die illegal nach Arizona kamen, hielt ihn das nicht davon ab, das Gleiche zu tun und ohne Visum oder Grenzkontrollen von der Türkei nach Idlib zu reisen. Er glaubte an die FSA und setzte sich im Kongress für sie ein. Die FSA verkaufte die aus Arizona stammende Kayla Mueller an die ISIS in Aleppo. Später wurde sie von ISIS-Führer Baghdadi vergewaltigt und gefoltert und starb bei einem US-Luftangriff.

Syrien befindet sich jetzt in einer Übergangsphase. Seit 2017 herrscht Ruhe auf den Schlachtfeldern, aber der Wiederaufbauprozess konnte aufgrund der US-Sanktionen gegen Syrien nicht beginnen, die verhindern, dass außer rein humanitärer Hilfe auch Lieferungen oder Investitionen nach Syrien gelangen.

Die Lehren aus Syrien sind: Beteiligen Sie sich niemals an einem US-Krieg im Ausland, indem Sie Terroristen als Aktivposten einsetzen; unterstützen Sie niemals sektiererische Konflikte; zwingen Sie niemals einem Volk die Demokratie aus dem Lauf einer Waffe auf.