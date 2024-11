Das Erbe Bidens: Genozid, Krieg und nukleares Kriegsrisiko

Caitlin Johnstone

Bidens politisches Vermächtnis ist geprägt von Genozid, Krieg und nuklearer Eskalation. Alles Positive, das er in seiner Karriere erreicht haben mag, verblasst im Vergleich zu diesen massiven Missbräuchen.

Er förderte über seine gesamte Karriere hinweg den Krieg und Militarismus und entschied sich am Ende seiner Amtszeit in Washington bewusst dafür, einen aktiven Genozid zu unterstützen, der vollständig auf von den USA gelieferten Waffen beruht. Er lehnte jede Gelegenheit ab, den Krieg in der Ukraine auf diplomatischem Weg zu beenden. Stattdessen eskalierte er den Konflikt, indem er eine militärische Bedrohung nahe der russischen Grenze aufbaute – etwas, das die USA an ihrer eigenen Grenze nie dulden würden. In den ersten Wochen des Konflikts sabotierten Biden und seine Verbündeten Friedensgespräche, um den Krieg möglichst lange andauern zu lassen, mit dem Ziel, Moskau zu schwächen. Zu einem Zeitpunkt bewerteten seine eigenen Geheimdienste die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Krieges auf dieser Front mit 50:50.

Diese Risiken einzugehen, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und selbst das ist noch eine massive Untertreibung.

Biden unterstützt weiterhin israelische Gräueltaten im Nahen Osten und hat die militärische Expansion der USA in der Region vorangetrieben, mit Bombenangriffen in Jemen, Irak und Syrien. Er wird seine letzten Monate im Amt damit verbringen, Israel bei der systematischen Zerstörung im südlichen Libanon zu unterstützen.

Das ist, wer Biden ist, und wer er immer war. Sein Verstand mag schwinden, aber er verteidigt seine Entscheidungen in klaren Momenten als den einzig richtigen Kurs, was perfekt zu seiner Vergangenheit passt. Dies zeigt sich deutlich in seiner entscheidenden Rolle bei der Unterstützung der Invasion im Irak und seiner extremen Rhetorik wie „Wenn es kein Israel gäbe, müssten wir eines erfinden.“

Dieses Erbe wurde bei der letzten Wahl als „großartig“ dargestellt – was den Wahlausgang mitbeeinflusste. Nun bekommen die Amerikaner als Abschiedsgeschenk von Joe Biden weitere vier Jahre Donald Trump.

Das ist die Geschichte von Joe Biden. Alles darüber hinaus ist irrelevant.