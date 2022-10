Das Gaslighting der Massen

CJ Hopkins

Für Studenten der offiziellen Propaganda, der Gedankenkontrolle, des emotionalen Zwangs und anderer heimtückischer Manipulationstechniken war die Einführung der Neuen Normalität ein wahrer Glücksfall. Noch nie zuvor konnten wir die Anwendung und die Auswirkungen dieser mächtigen Technologien in Echtzeit in einem solchen Ausmaß beobachten.

In etwas mehr als zweieinhalb Jahren wurde unsere kollektive „Realität“ radikal verändert. Unsere Gesellschaften wurden radikal umstrukturiert. Millionen (wahrscheinlich Milliarden) von Menschen wurden systematisch darauf konditioniert, eine Vielzahl offenkundig lächerlicher Behauptungen zu glauben, Behauptungen, die auf absolut nichts beruhen, die wiederholt durch weithin verfügbare Beweise widerlegt wurden, die aber dennoch den Status von Fakten erlangt haben. Auf der Grundlage dieser haltlosen und lächerlichen Behauptungen ist eine ganze fiktive Geschichte geschrieben worden. Sie wird nicht so einfach oder schnell ungeschrieben werden.

Ich werde Ihre Zeit nicht damit verschwenden, diese Behauptungen zu entlarven. Sie wurden wiederholt und erschöpfend entlarvt. Sie wissen, was sie sind, und entweder Sie glauben ihnen oder nicht. So oder so wird das erneute Wiederholen und Entlarven dieser Behauptungen nichts ändern.

Stattdessen möchte ich mich auf eine besonders wirksame Bewusstseinskontrolltechnologie konzentrieren, eine, die während der Einführung der Neuen Normalität eine Menge Schwerstarbeit geleistet hat und auch jetzt noch eine Menge Schwerstarbeit leistet. Ich möchte das tun, weil viele Menschen fälschlicherweise glauben, dass Gedankenkontrolle entweder (a) eine „Verschwörungstheorie“ ist oder (b) etwas, das nur mit Drogen, Mikrowellen, Chirurgie, Folter oder anderen invasiven physischen Mitteln erreicht werden kann. Natürlich gibt es eine lange und gut dokumentierte Geschichte des Einsatzes solcher invasiven physischen Technologien (siehe z. B. die Geschichte des berüchtigten MKULTRA-Programms der CIA), aber in vielen Fällen kann Bewusstseinskontrolle durch viel weniger aufwendige Techniken erreicht werden.

Eine der grundlegendsten und wirksamsten Techniken, die Sekten, totalitäre Systeme und Personen mit faschistoiden Persönlichkeiten anwenden, um den Verstand der Menschen zu verwirren und zu kontrollieren, ist „Gaslighting“. Der Begriff ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Falls nicht, hier ein paar Definitionen:

die Manipulation einer anderen Person, damit sie ihre Wahrnehmungen, Erfahrungen oder ihr Verständnis von Ereignissen anzweifelt“. Amerikanische Psychologische Vereinigung eine heimtückische Form der Manipulation und psychologischen Kontrolle. Opfer von Gaslighting werden absichtlich und systematisch mit falschen Informationen gefüttert, die sie dazu bringen, das, was sie als wahr empfinden, infrage zu stellen, oft über sich selbst. Es kann dazu führen, dass sie ihr Gedächtnis, ihre Wahrnehmung und sogar ihren Verstand anzweifeln.“ Psychologie heute

eine Form der psychologischen Manipulation, bei der der Täter versucht, Selbstzweifel und Verwirrung im Kopf seines Opfers zu säen. Typischerweise versuchen Gaslighter, Macht und Kontrolle über die andere Person zu erlangen, indem sie die Realität verzerren und sie zwingen, ihr eigenes Urteilsvermögen und ihre Intuition infrage zu stellen.“ Newport-Institut

Das Hauptziel des Gaslighting besteht darin, das Opfer zu verwirren, zu zwingen und emotional zu manipulieren, damit es seine eigene Wahrnehmung der Realität aufgibt und die neue „Realität“ akzeptiert, die Sie ihm aufzwingen. Letztlich wollen Sie die Fähigkeit des Opfers, seiner eigenen Wahrnehmung, seinen Emotionen, seinem Denken und seiner Erinnerung an historische Ereignisse zu vertrauen, vollständig zerstören und es völlig von Ihnen abhängig machen, damit Sie ihm sagen, was real ist, was „wirklich“ passiert ist und wie es sich dabei fühlen soll.

Jeder, der jemals Gaslighting im Zusammenhang mit einer missbräuchlichen Beziehung, einer Sekte oder einem totalitären System erlebt hat oder in einem Frauenhaus gearbeitet hat, kann Ihnen sagen, wie mächtig und zerstörerisch es ist. In den extremen Fällen werden die Opfer von Gaslighting völlig ihres Selbstbewusstseins beraubt und geben ihre individuelle Autonomie vollständig auf. Zu den bekanntesten und dramatischsten Beispielen gehören der Fall Patty Hearst, Jim Jones‘ People’s Temple, die Manson-Familie und verschiedene andere Sekten, aber in Wahrheit geschieht Gaslighting jeden Tag, abseits des Rampenlichts der Medien, in unzähligen persönlichen und beruflichen Beziehungen.

Seit dem Frühjahr 2020 werden wir von offizieller Seite in einem noch nie dagewesenen Ausmaß ins Gaslighting getrieben. In gewissem Sinne war die PSYOP „Apokalyptische Pandemie“ eine große, ausgedehnte Gaslighting-Kampagne (mit zahllosen Einzelfällen von Gaslighting), die den Massen auf der ganzen Welt zugefügt wurde. Die Ereignisse der letzten Woche waren nur ein weiteres Beispiel dafür.

Im Grunde genommen hat ein leitender Angestellter von Pfizer am vergangenen Montag vor dem Europäischen Parlament bestätigt, dass Pfizer nicht wusste, ob sein „Impfstoff“ Covid die Übertragung des Virus verhindert, bevor er als genau das beworben und im Dezember 2020 der breiten Masse aufgezwungen wurde. Die Menschen sahen das Video, in dem die Führungskraft dies zugab, oder hörten davon und regten sich auf. Sie twitterten und facebookten und posteten Videos von Pfizer-CEO Albert Bourla, Bill Gates, dem Direktor der CDC, offiziellen Propagandisten wie Rachel Maddow und verschiedenen anderen „Experten“ und „Behörden“, die die Öffentlichkeit unverhohlen belogen und den Menschen versprachen, dass eine „Impfung“ die „Übertragung verhindern“, „andere Menschen vor einer Ansteckung schützen“, „das Virus aufhalten“ und so weiter, wobei diese völlig haltlosen Behauptungen (d. h., Diese völlig haltlosen Behauptungen (d. h. Lügen) waren die Rechtfertigung für die systematische Ausgrenzung und Verfolgung der „Ungeimpften“ und das Schüren eines fanatischen Massenhasses gegen jeden, der das offizielle „Impfstoff“-Narrativ und die offizielle „New Normal“-Ideologie infrage stellte – ein Hass, der bis zum heutigen Tag anhält.

Der Propagandaapparat der Neuen Normalität (d. h. die Konzernmedien, die Gesundheits-„Experten“ usw.) reagierte auf die Geschichte in vorhersehbarer Weise. Sie ignorierten sie und hofften, sie würde einfach verschwinden. Als das nicht der Fall war, ließen sie die „Faktenprüfer“ (d. h. die Verleumder) antreten.

Die Associated Press, Reuters, PolitiFact und andere offizielle Gaslighting-Organisationen veröffentlichten sofort ausführliche offizielle „Faktenchecks“, die einen Sophisten zum Erröten bringen würden. Lesen Sie sie und Sie werden sehen, was ich meine. Sie sind perfekte Beispiele für offizielle Irreführung, die darauf abzielen, Sie vom eigentlichen Thema abzulenken und Sie in einen Streit über bedeutungslose Details und Definitionen zu verwickeln. Sie klingen genauso wie Holocaust-Leugner, die pathetisch behaupten, dass es keine schriftlichen Beweise dafür gibt, dass Hitler die Endlösung befohlen hat … was es auch nicht gibt, aber das ist verdammt egal. Natürlich hat Hitler die Endlösung angeordnet, und natürlich haben sie über die „Impfstoffe“ gelogen.

Das Internet ist voll von Beweisen für ihre Lügen … Tweets, Videos, Artikel und so weiter.

Das macht das Gaslighting so frustrierend für Menschen, die glauben, dass sie sich in einer echten, aufrichtigen Auseinandersetzung über Fakten und die Wahrheit befinden. Aber so funktioniert der Totalitarismus nicht. Wenn die New Normals das wiederholen, was die Behörden ihnen aufgetragen haben (z. B. „Vertrauen Sie der Wissenschaft“, „sicher und wirksam“, „niemand hat je behauptet, dass sie die Übertragung verhindern“), ist es ihnen völlig egal, ob es tatsächlich wahr ist oder ob es auch nur den geringsten Sinn ergibt.

Diese „Faktenchecks“ sind nicht dazu gedacht, sie davon zu überzeugen, dass etwas wahr oder falsch ist. Und sie sind sicherlich nicht dazu gedacht, uns zu überzeugen. Es handelt sich um offizielle Skripte, Gesprächsthemen und Klischees, die die New Normals wiederholen sollen, wie Sektenmitglieder, die Mantras aufsagen, um ihren Verstand abzuschalten und alles auszublenden, was der „Realität“ der Sekte widerspricht oder sie bedroht.

Man kann ihnen die tatsächlichen Fakten vorlegen, und sie werden wissend lächeln, sie leugnen und sich herablassend darüber lustig machen, dass sie „die Wahrheit nicht sehen“.

You can show the New Normals the video, and they will watch it, and then look you right in the eye and deny it. pic.twitter.com/iLWsS7jl0f https://t.co/JJTuhGViya — Consent Factory (@consent_factory) October 13, 2022

Aber das ist das Tückische am Gaslighting.

Um jemanden effektiv unter Druck setzen zu können, müssen Sie eine Autoritätsposition innehaben oder eine andere Form von Macht über ihn ausüben. Sie müssen etwas Lebenswichtiges von Ihnen nehmen (z. B. Lebensunterhalt, Sicherheit, finanzielle Absicherung, Gemeinschaft, berufliches Fortkommen oder einfach Liebe). Sie können nicht einfach auf einen Fremden auf der Straße zugehen und ihn mit Gaslicht anmachen. Sie werden dir ins Gesicht lachen.

Der Grund, warum die New Normal Autoritäten in der Lage waren, die Massen so effektiv ins Gaslicht zu setzen, ist, dass die meisten der Massen etwas von ihnen benötigen … einen Job, Nahrung, Unterkunft, Geld, Sicherheit, Status, ihre Freunde, eine Beziehung oder was auch immer es ist, das sie nicht bereit sind zu riskieren, indem sie die Machthaber und ihre Lügen herausfordern. Gaslighter, Sektierer und Machtbesessene wissen das im Allgemeinen. Sie sind darauf angewiesen, dass Sie nicht bereit sind, ohne das zu leben, was es ist. Sie konzentrieren sich darauf und drohen Ihnen mit dem Verlust dessen (manchmal bewusst, manchmal nur intuitiv).

Gaslighting funktioniert nicht, wenn Sie bereit sind, das aufzugeben, was der Gaslighter Ihnen zu nehmen droht (oder Ihnen nicht mehr zu geben, je nachdem), aber Sie müssen bereit sein, es tatsächlich zu verlieren, denn Sie werden dafür bestraft, dass Sie sich wehren, dass Sie Ihre Autonomie und Integrität nicht aufgeben und sich der „Realität“ der Sekte, der missbräuchlichen Beziehung oder des totalitären Systems anpassen.

Ich habe die Neue Normalität (d.h. unsere neue „Realität“) als pathologisierten Totalitarismus und als „eine Sekte im großen Stil, auf gesellschaftlicher Ebene“ beschrieben. Ich habe die Analogie des „Covidianischen Kults“ verwendet, weil jedes totalitäre System im Wesentlichen wie ein Kult funktioniert, wobei der Hauptunterschied darin besteht, dass in totalitären Systemen das Machtgleichgewicht zwischen dem Kult und der normalen (d. h. dominanten) Gesellschaft völlig umgekehrt ist. Die Sekte wird zur herrschenden (d.h. „normalen“) Gesellschaft, und die Nichtmitglieder der Sekte werden zu ihren „Abweichlern“.

Wir wollen uns selbst nicht als „Abweichler“ sehen (weil wir uns nicht verändert haben, sondern die Gesellschaft), und unser Instinkt ist es, das Etikett zurückzuweisen, aber genau das sind wir … Abweichler. Menschen, die von der Norm abweichen, einer neuen Norm, die wir ablehnen und der wir uns widersetzen, die aber trotzdem die Norm ist, und deshalb werden wir als Abweichler betrachtet und behandelt.

Ich bin ein solcher Abweichler. Ich habe das Gefühl, Sie sind es auch. Unter den gegebenen Umständen ist das nichts, wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil, wir müssen es akzeptieren und uns damit abfinden. Vor allem aber müssen wir uns darüber klar werden, wo wir in dieser neuen „Realität“ stehen.

Wir bewegen uns auf den New Normal Winter Nr. 3 zu. Die offizielle Propaganda wird bereits angekurbelt, die erfundenen „Fälle“ werden aufgebauscht, es wird über die Wiedereinführung der Maskenpflicht gesprochen, der Massenhass auf „Ungeimpfte“ wird geschürt und so weiter. Die Gasrechnungen der Menschen verdoppeln und verdreifachen sich. Die herrschenden Klassen des globalen Kapitalismus begrüßen offen Neonazis. Es wird von einem „begrenzten“ Atomkrieg gesprochen. Fanatismus, Angst und Hass sind weitverbreitet. Die Verblendung der Massen nimmt nicht ab. Sie nimmt sogar noch zu. Die Unterdrückung Andersdenkender nimmt zu. Die Dämonisierung von Nonkonformisten nimmt zu. Die Grenzen werden im Sand gezogen. Sie sehen und spüren das genauso wie ich.

Machen Sie sich klar, was für Sie wesentlich ist. Werden Sie sich darüber klar, was Sie zu verlieren bereit sind. Bleiben Sie abweichend. Bleiben Sie frostig. Es ist noch nicht vorbei.

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.